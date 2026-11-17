ಭಾರತೀಯ ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗಿಂತ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರುವ ಅಪಾಯ: ಈ ವ್ಯತ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು? ತಜ್ಞರು ಹೇಳುವುದೇನು?
ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಕಣಗಳು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ PM2.5, ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಆಳದವರೆಗೆ ತಲುಪಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಉಂಟಾಗಲು ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎನ್ನುವುದು ತಜ್ಞರ ಮಾತು.
Published : November 17, 2026 at 8:59 PM IST
ಧೂಮಪಾನವನ್ನು ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಯಿಲೆಯು ಕೇವಲ ಸಿಗರೇಟು, ಬೀಡಿ ಸೇದುವವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 50 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಪ್ರಕರಣಗಳು, ಎಂದಿಗೂ ಧೂಮಪಾನ ಮಾಡದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಮಹಿಳೆಯರಿಗಿಂತ ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಲಿಂಗಾಧಾರಿತವಾದ ಈ ವ್ಯತ್ಯಾಸವು ಕೇವಲ ಜೈವಿಕ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಮಾತ್ರ ಉಂಟಾಗಿದ್ದಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಇದು ತಂಬಾಕು ಬಳಕೆ, ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದ ಪರಿಸರ, ಗಾಳಿಯ ಗುಣಮಟ್ಟ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಹಾಗೂ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಗಳ ಲಭ್ಯತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಸಮಾನತೆಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ.
'ಗ್ಲೋಬಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಟರಿ' ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತೀಯ ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಅತ್ಯಂತ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕೂಡ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಪುರುಷರು, ಮಹಿಳೆಯರ ನಡುವೆ ಈ ಕಾಯಿಲೆಯ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ. ಪುರುಷರ ಮೇಲೆ ಇದರ ಹೊರೆ ಹೆಚ್ಚು ಬಿದ್ದಿದೆ. ಹೀಗಾಗಲು ಕಾರಣವೇನು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.
ತಂಬಾಕು ಸೇವನೆಯಲ್ಲಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ: ಎಂಓಸಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕೇರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ತಜ್ಞ ಡಾ.ರವಿಕುಮಾರ್ ವಾಟೆಗಾಂವ್ಕರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಭಾರತದ ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಹೆಚ್ಚು ಕಂಡುಬರಲು ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಅವರ ತಂಬಾಕು ಸೇವನೆಯ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು. ಭಾರತದಲ್ಲಿ (ಫಿಲ್ಟರ್ ಇಲ್ಲದ ತಂಬಾಕನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ) ಬೀಡಿಗಳನ್ನು ಸೇದುವ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪದ್ಧತಿ ಬಹಳ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಸಿಗರೇಟು ಅಥವಾ ಬೀಡಿ ಸೇದುವುದರಿಂದ ಶ್ವಾಸಕೋಶವು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳಿಗೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಉಸಿರಾಟದ ನಾಳದ ಜೀವಕೋಶಗಳನ್ನು ಕ್ರಮೇಣ ಹಾನಿಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ. ಇಂತಹ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಗೆ ಪದೇ ಪದೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಆನುವಂಶಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಉಂಟಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡಬಹುದು. ಧೂಮಪಾನದ ಅಭ್ಯಾಸವು ಎಷ್ಟು ದೀರ್ಘಕಾಲ ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ತೀವ್ರವಾಗಿರುತ್ತದೆಯೋ, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರುವ ಅಪಾಯವೂ ಅಷ್ಟೇ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ.
ಭಾರತೀಯ ಪುರುಷರು ಕೇವಲ ಧೂಮಪಾನದ ಮೂಲಕವೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಇತರ ವಿವಿಧ ರೂಪಗಳಲ್ಲಿಯೂ ತಂಬಾಕನ್ನು ಸೇವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. 'ಜಾಗತಿಕ ವಯಸ್ಕ ತಂಬಾಕು ಸಮೀಕ್ಷೆ' (GATS-2, 2016ರಿಂದ 17) ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಶೇ.42ರಷ್ಟು ಪುರುಷರು ತಂಬಾಕು ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಮಹಿಳೆಯರ ಸಂಖ್ಯೆ ಸುಮಾರು ಶೇ.14.2 ರಷ್ಟಿದೆ.
ಕೆಲಸದ ವಾತಾವರಣದ ಪರಿಣಾಮ: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾದರಿಗಳಲ್ಲಿನ ಲಿಂಗ ಆಧಾರಿತ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಪುರುಷರು ಹಾನಿಕಾರಕ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ. ನಿರ್ಮಾಣ, ಗಣಿಗಾರಿಕೆ, ಉತ್ಪಾದನೆ, ಸಾರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಇತರ ವಿವಿಧ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಪುರುಷರು ಕಲ್ನಾರು, ಸಿಲಿಕಾ ಧೂಳು, ಡೀಸೆಲ್ ನಿಷ್ಕಾಸ ಹಾಗೂ ಇತರ ಅಪಾಯಕಾರಿ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಈ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ: ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಕಣಗಳು ವಿಶೇಷವಾಗಿ PM2.5, ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಆಳಕ್ಕೆ ತೂರಿಕೊಂಡು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಫಾರ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ (IARC) ಹೊರಾಂಗಣ ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯ ಹಾಗೂ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಕಣಗಳನ್ನು ಮಾನವರಿಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕಾರಕ ಎಂದು ವರ್ಗೀಕರಿಸುತ್ತದೆ.
ಮಹಿಳೆಯರು ಪರಿಸರ ಅಪಾಯಗಳಿಂದ ಕೂಡ ನಿರೋಧಕರಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಡುಗೆಗೆ ಬಳಸುವ ಘನ ಇಂಧನಗಳು, ಕಳಪೆ ಗಾಳಿ ಇರುವ ಅಡುಗೆಮನೆಗಳು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ತಂಬಾಕು ಹೊಗೆಯಿಂದ ಬರುವ ಹೊಗೆಗೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶುದ್ಧ ಶಕ್ತಿಯ ನಿರಂತರ ಪ್ರವೇಶವಿಲ್ಲದ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಧೂಮಪಾನ ಮಾಡದ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಏಕೆ ಬರಬಹುದು ಎಂಬುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ. ಕೆಲವು ಮಹಿಳೆಯರು ಎಂದಿಗೂ ಧೂಮಪಾನ ಮಾಡದಿದ್ದರೂ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅನ್ನು ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಕೆಲವು ರೀತಿಯ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಕೆಲವು ರೀತಿಯ ಅಡೆನೊಕಾರ್ಸಿನೋಮ, ಧೂಮಪಾನದ ಇತಿಹಾಸವಿಲ್ಲದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಂಭವಿಸಬಹುದು.
ಈ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗಳು ಆನುವಂಶಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಜೈವಿಕ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದು, ವೈದ್ಯರು ಉದ್ದೇಶಿತ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಲಿಂಗ ಅಥವಾ ಧೂಮಪಾನದ ಇತಿಹಾಸದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕಾರಣವನ್ನು ಊಹಿಸುವ ಬದಲು, ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ.
ವಿಳಂಬವಾದ ರೋಗನಿರ್ಣಯದಿಂದ ಅಪಾಯ: ಪುರುಷರು ನಿರಂತರ ಕೆಮ್ಮು, ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ, ಎದೆಯ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯಂತಹ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸಬಹುದು, ಇವುಗಳಿಗೆ ಧೂಮಪಾನ, ಮಾಲಿನ್ಯ ಅಥವಾ ವಯಸ್ಸಾಗುವುದು ಕಾರಣ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಮಹಿಳೆಯರು ವಿಭಿನ್ನ ಸವಾಲನ್ನು ಎದುರಿಸಬಹುದು, ಅವರಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಣಗಳು ತಕ್ಷಣವೇ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನ ಅನುಮಾನವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡದಿರಬಹುದು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅವರು ಧೂಮಪಾನಿಗಳಲ್ಲದಿದ್ದರೆ.
ಎರಡೂ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನವನ್ನು ವಿಳಂಬ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ರೋಗವು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ರೋಗನಿರ್ಣಯವಾಗುವ ಹಂತದ ಮೇಲೆ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಹಲವಾರು ವಾರಗಳವರೆಗೆ ಕೆಮ್ಮು, ರಕ್ತದೊಂದಿಗೆ ಕೆಮ್ಮು, ವಿವರಿಸಲಾಗದ ತೂಕ ನಷ್ಟ, ನಿರಂತರ ಎದೆ ನೋವು ಇಲ್ಲವೇ ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ ಹದಗೆಡುವುದು ವಿವಿಧ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಪುರುಷರು, ಮಹಿಳೆಯರು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬಾರದು. ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸೂಚಿಸುವುದಿಲ್ಲವಾದರೂ ವೈದ್ಯರಿಂದ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪುರುಷರು ಹಾಗೂ ಮಹಿಳೆಯರ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಜೀವನಶೈಲಿ, ಪರಿಸರ, ಕೆಲಸದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು, ಜೈವಿಕ ಅಂಶಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಅಂಶಗಳಿಂದ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ತಂಬಾಕು ಬಳಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು, ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವುದು, ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಮೊದಲೇ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವುದು ಪುರುಷರು, ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಎಂದಿಗೂ ಧೂಮಪಾನಿಗಳ ಕಾಯಿಲೆ ಇಲ್ಲವೇ ಪುರುಷರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಾಧಿಸುವ ಕಾಯಿಲೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬಾರದು. ಅಪಾಯದ ಮಟ್ಟಗಳು ಬದಲಾಗಬಹುದಾದರೂ, ಅರಿವಿನ ಜೊತೆಗೆ ಸಕಾಲಿಕ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಆರೈಕೆಯು ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಡಾ.ರವಿಕುಮಾರ್ ವಾಟೆಗಾಂವ್ಕರ್ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
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