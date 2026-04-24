ಪುರುಷರು & ಮಹಿಳೆಯರು: ಮಧುಮೇಹ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತೆ?
ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಧುಮೇಹ ಪುರುಷರು, ಮಹಿಳೆಯರು, ಯುವಕರು, ವೃದ್ಧರು ಎಂಬ ಭೇದವಿಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕಾಡುತ್ತಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆ. ಮಧುಮೇಹ ಪುರುಷರು, ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಸ್ಟೋರಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ.
Published : April 24, 2026 at 9:00 AM IST
ಮಧುಮೇಹ ಕಾಯಿಲೆಯ ಮೆಲ್ಲಿಟಸ್ನಲ್ಲಿ ಲಿಂಗ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಮಧುಮೇಹವು ಪ್ರಸ್ತುತ ಪುರುಷರು, ಮಹಿಳೆಯರು, ಯುವಕರು ಮತ್ತು ವೃದ್ಧರು ಎಂಬ ಭೇದವಿಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕಾಡುತ್ತಿರುವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಪುರುಷರು ಮಧುಮೇಹದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಮಧುಮೇಹವು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾಡಲು ಮೂಲ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹಲವಾರು ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತ್ತವೆ. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಮಧುಮೇಹವು ಮಹಿಳೆಯರ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ? ಮಧುಮೇಹವು ಪ್ರಚೋದಿಸುವ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಆರೋಗ್ಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸೋಣ.
ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಆಫ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಪ್ರಕಾರ, ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗಿಂತ 17.7 ಮಿಲಿಯನ್ ಹೆಚ್ಚು ಪುರುಷರು ಮಧುಮೇಹ ಮೆಲ್ಲಿಟಸ್ನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಪುರುಷರಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಅಂಶಗಳಿಂದಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳ ಏರಿಳಿತಗಳು ಹಾಗೂ ದೈಹಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧನೆ ಗಮನಿಸುತ್ತದೆ. ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲೇ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಚಯಾಪಚಯ ಅಸಹಜತೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು, ಇದು ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯ ಮಧುಮೇಹದ ರೋಗನಿರ್ಣಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ 2 ಮಧುಮೇಹದ ನಂತರದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಇದು ಗಮನಾರ್ಹ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಅಂಶವಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯು ಮತ್ತಷ್ಟು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹರಡುವಿಕೆ: ಮಧುಮೇಹವು ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿತ ತೊಡಕುಗಳ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಅನೇಕ ಮಹಿಳೆಯರು ಹೃದಯಾಘಾತ ಹಾಗೂ ಸಂಬಂಧಿತ ಹೃದಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಕಷ್ಟಕರವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಮಧುಮೇಹದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಮುಟ್ಟಿನ ಅಕ್ರಮಗಳು, ದೃಷ್ಟಿಹೀನತೆ, ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹಾಗೂ ಖಿನ್ನತೆಯಂತಹ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪಾಯ ಎದುರಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಗಮನಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಮಧುಮೇಹ ಹೊಂದಿರುವ ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ಹೃದಯಾಘಾತದ ಅಪಾಯವು ಶೇ.50ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೆ, ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಇದು ಶೇ.150ರಷ್ಟು ರಷ್ಟಿದೆ ಎಂದು RSSDI ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಸೋಂಕುಗಳ ಅಪಾಯ: ಪ್ರತಿ ನೂರು ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಐವತ್ತು ಜನರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಯೋನಿ ಇಲ್ಲವೇ ಮೂತ್ರನಾಳದ ಸೋಂಕಿನ ಅಪಾಯವನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮಧುಮೇಹ ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡೂ ಸೋಂಕುಗಳ ಅಪಾಯವು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಿವಿಧ ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿವೆ. ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಮಟ್ಟವು ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದರಿಂದ ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆ ದುರ್ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಮೂತ್ರಕೋಶದ ಅಪೂರ್ಣ ಖಾಲಿಯಾಗುವಿಕೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಮೂತ್ರನಾಳದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದ ಪ್ರಸರಣದ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಯೋನಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಯೀಸ್ಟ್ ಸೋಂಕುಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವ ಅಪಾಯವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ತೊಡಕುಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು, ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ.
ಬಯಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ?: ಮಧುಮೇಹವು ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆಯಲ್ಲಿನ ಕ್ಷೀಣತೆ, ಹಾರ್ಮೋನುಗಳ ಏರಿಳಿತಗಳು ಹಾಗೂ ನರಗಳ ಹಾನಿ (ನರರೋಗ) ದಂತಹ ತೊಡಕುಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಒಬ್ಬರ ಲೈಂಗಿಕ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಗಮನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಲೈಂಗಿಕ ಬಯಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದು, ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದು ಹಾಗೂ ಯೋನಿ ಶುಷ್ಕತೆ ಮುಂತಾದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬಹುದು, ಇದು ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಭೋಗದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಲೈಂಗಿಕ ಬಯಕೆಯಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದರೆ, ಮಧುಮೇಹ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಗಾಗುವುದು ವಿವೇಕಯುತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಬಂಜೆತನದ ಸಮಸ್ಯೆ: ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಮಟ್ಟಗಳು ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೆ, ಮಗುವನ್ನು ಗರ್ಭಧರಿಸುವುದು ಕಷ್ಟಕರವಾದ ಸವಾಲಾಗಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಮಧುಮೇಹದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಮಹಿಳೆಯರು ಗರ್ಭಿಣಿಯಾದರೆ ಆರಂಭಿಕ ಗರ್ಭಪಾತ, ಮಗುವಿನಲ್ಲಿ ಜನ್ಮ ದೋಷಗಳು, ಅಕಾಲಿಕ ಹೆರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಆಫ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಗಮನಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ವೈದ್ಯರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮಧುಮೇಹವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ತರುವುದು, ಗರ್ಭಧಾರಣೆಯ ಮೊದಲು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಋತುಬಂಧದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮ: ಋತುಬಂಧದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತೀವ್ರವಾದ ಶಾಖದ ಸಂವೇದನೆಗಳು, ಮನಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳು, ನಿದ್ರಾಹೀನತೆ, ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಆತಂಕದಂತಹ ಹಲವಾರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಧುಮೇಹ ಹೊಂದಿರುವ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಈ ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳ ತೀವ್ರತೆ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಋತುಬಂಧದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇಹದಲ್ಲಿನ ಈಸ್ಟ್ರೊಜೆನ್ ಮಟ್ಟಗಳು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದರಿಂದ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಏರಿಳಿತಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಋತುಬಂಧದ ಲಕ್ಷಣಗಳ ತೀವ್ರತೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಯೋನಿ ಶುಷ್ಕತೆ ಹಾಗೂ ನರ ದೌರ್ಬಲ್ಯದಂತಹ ಇತರ ತೊಡಕುಗಳು ಸಹ ಹೆಚ್ಚು ತೀವ್ರವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಓದುಗರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
