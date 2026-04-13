ಒಂದು ವಾರದವರೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮೆದುಳನ್ನು ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಧ್ಯಾನಕ್ಕಿದೆ: ಅಧ್ಯಯನದಿಂದ ಬಹಿರಂಗ
ಆಳವಾದ ಧ್ಯಾನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮೆದುಳಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ನರಕೋಶಗಳ ರಚನೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮೆದುಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಚುರುಕುತನ ಹಾಗೂ ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಆರಂಭಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧಕರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
Published : April 13, 2026 at 8:35 PM IST
ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೇಹ ಹಾಗೂ ಮನಸ್ಸು ಎರಡಕ್ಕೂ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ತಿಳಿದಿರುವ ಕೆಲವು ಅಭ್ಯಾಸಗಳಿವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಧ್ಯಾನವು ಕೂಡ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ಶಾಂತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಈ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಅಭ್ಯಾಸವು ಅಪಾರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ನಾವು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಲು ವಿಫಲರಾಗುತ್ತೇವೆ. ಎರಡು ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವುದು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಅರ್ಹನಲ್ಲ ಎಂದು ಹಲವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವ ಅಭ್ಯಾಸ ತ್ಯಜಿಸುತ್ತೇವೆ. ಧ್ಯಾನದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಸ್ಥಿರವಾದ ಅಭ್ಯಾಸದ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರ ಗರಿಷ್ಠಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪ್ರಕಟವಾದ ಅಧ್ಯಯನವು ಕೇವಲ ಏಳು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಆಳವಾದ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಮೆದುಳಿನ ರಚನೆಯನ್ನು ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ. ಈ ಅಧ್ಯಯನ ಪರಿಣಾಮವು ಕೇವಲ ಮಾನಸಿಕ ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನು ಮೀರಿ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ರಕ್ತಪ್ರವಾಹದಲ್ಲಿರುವ ಜೀವಕೋಶಗಳನ್ನು ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಾರೆ ದೈಹಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಆಳವಾದ ಧ್ಯಾನದಿಂದ ಮೆದುಳಿನ ಪರಿವರ್ತನೆ: ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವು ನಡೆಸಿದ ಅಧ್ಯಯನ ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ಒಂದು ವಾರದ ತೀವ್ರವಾದ ಧ್ಯಾನ ಅಭ್ಯಾಸವು ಮೆದುಳಿನ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ನಾವು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ನಮ್ಮ ಮೆದುಳು ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಮರುರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ವಿದ್ಯಮಾನವನ್ನು ನ್ಯೂರೋಪ್ಲ್ಯಾಸ್ಟಿಟಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆಳವಾದ ಧ್ಯಾನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮೆದುಳಿನೊಳಗೆ ಹೊಸ ನರಕೋಶಗಳು ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧಕರು ಗಮನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮೆದುಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಚುರುಕುತನ ಹಾಗೂ ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಆರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲ. ಆದರೆ, ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಸಾಬೀತಾಗಿರುವ ವಾಸ್ತವವಾಗಿದೆ. ಈ ಧ್ಯಾನ ಅಭ್ಯಾಸವು ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಪ್ರತಿರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಚಯಾಪಚಯ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ನೋವು ನಿವಾರಣಾ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ. ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿದಾಗ, ನಮ್ಮ ದೇಹವು ತನ್ನನ್ನು ತಾನೇ ಗುಣಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಧ್ಯಯನ ಹೇಳುತ್ತದೆ.
ಅಧ್ಯಯನದಿಂದ ತಿಳಿದುಬರುವ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರ ಸಂಗತಿಗಳಿವು: ಈ ಅಧ್ಯಯನದ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿದ್ದ ಹಿರಿಯ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಹ್ಯಾಮೆಲ್ ಹೆಚ್. ಪಟೇಲ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, 'ಧ್ಯಾನವು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ನಮಗೆ ಬಹಳ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ತಿಳಿದಿದ್ದರೂ, ಕೇವಲ ಒಂದು ವಾರದ ಧ್ಯಾನವು ರಕ್ತ ಹಾಗೂ ಮೆದುಳಿನೊಳಗಿನ ಜೈವಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವುದು ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾಗಿದೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
'ಧ್ಯಾನ ಕೇವಲ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ವ್ಯಾಯಾಮವಲ್ಲ, ಇದು ಮೆದುಳು ನೈಜ ಜಗತ್ತನ್ನು ಗ್ರಹಿಸುವ ವಿಧಾನವನ್ನು ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಅಧ್ಯಯನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏಳು ದಿನಗಳ ಧ್ಯಾನ ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟುವಿಕೆಗೆ ಹಾಜರಾದ ಭಾಗವಹಿಸುವವರ ಮಾನಸಿಕ ಹಾಗೂ ದೈಹಿಕ ಸ್ಥಿತಿಗಳ ಪರೀಕ್ಷೆಯು ಹೊಸ ಒಳನೋಟಗಳ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ನೀಡಿತು. ಧ್ಯಾನದಿಂದ ಮೆದುಳಿನ ಅಲೆಗಳ ಚಟುವಟಿಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಮತೋಲಿತವಾಗಿದೆ. ಅವರ ದೇಹದೊಳಗಿನ ನೈಸರ್ಗಿಕ ನೋವು ನಿವಾರಕ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಬಹುದಾದ ಹೆಚ್ಚಳ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಗಮನಿಸಲಾಯಿತು' ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಧ್ಯಾನವು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಏಕೆ ಅಗತ್ಯವಿದೆ? ಭಾರತದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 30 ಮಿಲಿಯನ್ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಮೆದುಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲವು ರೀತಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ದೀರ್ಘಕಾಲದ ದೈಹಿಕ ನೋವು ಹಾಗೂ ಮನಸ್ಥಿತಿಯ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
'ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ನೋವಿನ ಹರಡುವಿಕೆ' ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ಸಂಶೋಧನಾ ಪ್ರಬಂಧದ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತೀಯ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಸುಮಾರು 30 ರಿಂದ 40 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಜನರು ದೀರ್ಘಕಾಲದ ನೋವಿನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಸಮಾನವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
ಈ ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ, ಧ್ಯಾನವು ವೆಚ್ಚ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಅಡ್ಡಪರಿಣಾಮಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತವಾದ ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತದೆ. ಕೇವಲ ಏಳು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮೆದುಳಿನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದು ಹಾಗೂ ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸಬಹುದು ಎಂಬ ಅಂಶವು ಧ್ಯಾನದ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿತ್ವದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅವಲಂಬಿಸುವ ಬದಲು, ಅಂತಹ ಮಾನಸಿಕ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂಯೋಜಿಸುವುದು ಆಳವಾದ ರೂಪಾಂತರ ತರಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನ ಮಹತ್ವ: ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಲು ದೊಡ್ಡ ಸ್ಥಳ ಇಲ್ಲವೇ ಗಮನಾರ್ಹ ಸಮಯ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿದಿನ ಕೆಲವು ನಿಮಿಷಗಳನ್ನು ಶಾಂತವಾಗಿ ಕುಳಿತು ನಮ್ಮ ಉಸಿರನ್ನು ಗಮನಿಸಲು ಮೀಸಲಿಡುವುದು ಸ್ವತಃ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಈ ಅಧ್ಯಯನದ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ಸೂಚಿಸುವಂತೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ವಾರದ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಅಭ್ಯಾಸವು ನಿಮ್ಮ ಮೆದುಳಿನಲ್ಲಿರುವ ನರ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಹೊಸ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧಕರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಓದುಗರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
