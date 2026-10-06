ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ಹರಡುತ್ತಿರುವ ದಡಾರ ವೈರಸ್: ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಘೋಷಣೆ
ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ದಡಾರ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಗವರ್ನರ್ ಕ್ಯಾಥಿ ಹೊಚುಲ್ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದಡಾರ (Measles) ವೈರಸ್ ತಗುಲಿದರೆ ಕಾಣಿಸುವ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಯಾವುವು ಹಾಗೂ ವಹಿಸಬೇಕಾದ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳೇನು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.
Published : October 6, 2026 at 2:46 PM IST
ಪೆನ್ಸಿಲ್ವೇನಿಯಾದಲ್ಲಿ ದಡಾರ ವೈರಸ್ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 1,000 ಗಡಿ ದಾಟಿದೆ. ಮೂರು ದಶಕಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಅವಧಿಯ ಬಳಿಕ ಅಮೆರಿಕ ದೇಶದ ಈಶಾನ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಪೆನ್ಸಿಲ್ವೇನಿಯಾದಲ್ಲಿ ದಡಾರ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಏಕಾಏಕಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿವೆ. 1,004 ದಡಾರ ಪ್ರಕರಣಗಳು ದೃಢಪಟ್ಟಿವೆ ಎಂದು ಪೆನ್ಸಿಲ್ವೇನಿಯಾ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಸೋಮವಾರ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ. ಪೆನ್ಸಿಲ್ವೇನಿಯಾದ ಐದು ನಿವಾಸಿಗಳು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ, 198 ಜನರನ್ನು ಈ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಸರ್ಕಾರದ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಅಮಿಶ್ ಮತ್ತು ಮೆನ್ನೊನೈಟ್ ಸಮುದಾಯಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಲ್ಯಾಂಕಾಸ್ಟರ್ ಕೌಂಟಿ ಪೀಡಿತ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ 391 ಸೋಂಕಿನ ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ. ಕಳೆದ ಮೂರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದು, 24 ರಿಂದ 49 ವರ್ಷ ವಯೋಮಾನದವರಲ್ಲಿ ಸೋಂಕಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ನಿಂದ ವೈರಸ್ ವೇಗವಾಗಿ ಹರಡಲು ಪ್ರದೇಶದ ಕೆಲವು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸಮುದಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ದರವು ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ಹರಡುತ್ತಿರುವ ದಡಾರ: ಪೆನ್ಸಿಲ್ವೇನಿಯಾದಲ್ಲಿನ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ರೋಗದ ತ್ವರಿತ ಹರಡುವಿಕೆ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. 'ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಡಿಸೀಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್' (ಸಿಡಿಸಿ) ವರದಿ ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ವರ್ಷ ಅಮೆರಿಕದಾದ್ಯಂತ ಸುಮಾರು 3,900 ದಡಾರ ಪ್ರಕರಣಗಳು ವರದಿಯಾಗಿವೆ. 1991ರಿಂದ ದೇಶದಲ್ಲಿ ದಡಾರ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಹೆಚ್ಚು ವರದಿಯಾಗಿವೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಕವರೇಜ್ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುವುದನ್ನು ದೂಷಿಸುತ್ತಾರೆ. ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ವೈರಸ್ ವಿರುದ್ಧ 'ಹಿಂಡಿನ ಪ್ರತಿರಕ್ಷೆ' (Herd Immunity)ಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಶೇ.95ರಷ್ಟು ಮಿತಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ.
ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಘೋಷಣೆ: ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ದಡಾರ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಗವರ್ನರ್ ಕ್ಯಾಥಿ ಹೊಚುಲ್ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 'ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ' ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ನೆರೆಯ ರಾಜ್ಯವಾದ ಪೆನ್ಸಿಲ್ವೇನಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಸೋಂಕು ಮತ್ತು ರೋಗ ಹರಡುವಿಕೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಈ ಕ್ರಮವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಆದೇಶವು ನವೆಂಬರ್ 4, 2026ರವರೆಗೆ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಅಮೆರಿಕ ತನ್ನ 'ದಡಾರ ಮುಕ್ತ' ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆಯೇ ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆರೋಗ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಭೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಅಂಕಿ - ಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 3, 2026ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 108 ದಡಾರ ಪ್ರಕರಣಗಳು ದೃಢಪಟ್ಟಿವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ನಗರದಲ್ಲಿ 7 ಪ್ರಕರಣಗಳು ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ಇತರ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ 101 ಪ್ರಕರಣಗಳು ವರದಿಯಾಗಿವೆ. ಓಹಿಯೋದಲ್ಲಿ (ಪೆನ್ಸಿಲ್ವೇನಿಯಾದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದೆ) ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯೂ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಈ ವರ್ಷ ಅಲ್ಲಿ 200ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಕರಣಗಳು ವರದಿಯಾಗಿವೆ. ಪೆನ್ಸಿಲ್ವೇನಿಯಾದಂತೆಯೇ ಓಹಿಯೋ ಕೂಡ ಅಮಿಶ್ ಸಮುದಾಯದ ದೊಡ್ಡ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಏನಿದು ದಡಾರ ವೈರಸ್?: ಸಿಡಿಸಿ ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ದಡಾರವು ಪ್ಯಾರಾಮಿಕ್ಸೊವಿರಿಡೆ ಕುಟುಂಬದ ಭಾಗವಾಗಿರುವ ವೈರಸ್ನಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಸೋಂಕು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ದೇಹದಾದ್ಯಂತ ದದ್ದುಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಜ್ವರದಂತಹ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡು ಬರುತ್ತವೆ. ದಡಾರವು ಕೇವಲ ದದ್ದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಇದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಅಸ್ವಸ್ಥಗೊಳಿಸಬಹುದು, ಮೆದುಳಿನ ಊತ (ಎನ್ಸೆಫಾಲಿಟಿಸ್) ಹಾಗೂ ನ್ಯುಮೋನಿಯಾದಂತಹ ಮಾರಣಾಂತಿಕ ತೊಡಕುಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಇತರ ಸೋಂಕುಗಳ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು.
ಈ ಸೋಂಕು ಕೆಮ್ಮುವಿಕೆ, ಸೀನುವಿಕೆ ಅಥವಾ ಸೋಂಕಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ದೈಹಿಕ ಸಂಪರ್ಕದ ಮೂಲಕ ಹರಡುತ್ತದೆ. ವೈರಸ್ ಗಂಟಲು ಹಾಗೂ ಮೂಗಿನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಮಗುವಿಗೆ ಅಥವಾ ವಯಸ್ಕರಿಗೆ ಸೋಂಕು ತಗುಲಿದಾಗ ಉಸಿರಾಟದ ಪ್ರದೇಶ, ಶ್ವಾಸಕೋಶಗಳು ಮತ್ತು ಚರ್ಮ ಮತ್ತು ದೇಹದ ಇತರ ಭಾಗಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಗರ್ಭಿಣಿ ಮಹಿಳೆಗೆ ಸೋಂಕು ತಗುಲಿದರೆ, ಅದು ಗರ್ಭದಲ್ಲಿರುವ ಮಗುವಿಗೆ ಮಾರಕವಾಗಬಹುದು.
ಅಪೌಷ್ಟಿಕತೆ ಹೊಂದಿರುವ ಮಕ್ಕಳು, ದುರ್ಬಲ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಜನರು ಸೋಂಕಿನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪಾಯ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ದಡಾರ ವಿರುದ್ಧ ಲಸಿಕೆ ಹಾಕದ ಮಕ್ಕಳು, ಗರ್ಭಿಣಿಯರು ಇತರರಿಗಿಂತ ಸೋಂಕಿನ ಅಪಾಯ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 1963ರಿಂದ ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ (WHO) ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ದಡಾರ ಲಸಿಕೆ ಆಗಮನದ ಮೊದಲು, ದಡಾರ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗಗಳು ಸುಮಾರು ಎರಡು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಸಂಭವಿಸಿದವು. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಸರಿಸುಮಾರು 26 ಲಕ್ಷ (2.6 ಮಿಲಿಯನ್) ಮಕ್ಕಳು, ವಯಸ್ಕರು ಸಾವಿನ ಪ್ರಕರಣಗಳು ವರದಿಯಾಗಿವೆ. ಈ ರೋಗಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅಥವಾ ಖಚಿತವಾದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಇಲ್ಲ. ದಡಾರವನ್ನು ರುಬಿಯೋಲಾ, '10 ದಿನದ ದಡಾರ' ಅಥವಾ 'ಕೆಂಪು ದಡಾರ' ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.
ದಡಾರದಿಂದಾಗಿ ದೇಹದಲ್ಲಿ ದದ್ದುಗಳು ಇಲ್ಲವೇ ಗುರುತುಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಚರ್ಮದ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ. ಈ ದದ್ದುಗಳು ಕೆಂಪು, ನೇರಳೆ ಇಲ್ಲವೇ ಕಂದು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಬಹುದು. ಈ ಗುರುತುಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಹಾಗೂ ಕಿವಿಗಳ ಹಿಂದೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಇದರ ಬಳಿಕ ಅವರು ಎದೆ ಮತ್ತು ಬೆನ್ನಿನ ಮೇಲೆ ಹರಡುತ್ತವೆ, ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ತಲುಪುತ್ತವೆ.
ದಡಾರ ವೈರಸ್ನ ಲಕ್ಷಣಗಳು: ವೈರಸ್ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬಂದ ಸುಮಾರು 7 ರಿಂದ 14 ದಿನಗಳ ನಂತರ ದಡಾರದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಆರಂಭಿಕ ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ ನೋಡಿ.
- ಜ್ವರ, 105F (40.6C) ತಲುಪಬಹುದು
- ಒಣ ಕೆಮ್ಮು
- ಸ್ರವಿಸುವ ಮೂಗು
- ಕಣ್ಣುಗಳ ಕೆಂಪು, ನೀರು
- ಆರಂಭಿಕ ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಸುಮಾರು 2 ರಿಂದ 3 ದಿನಗಳ ನಂತರ, ಕೊಪ್ಲಿಕ್ ಕಲೆಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಸಣ್ಣ ಬಿಳಿ ಚುಕ್ಕೆಗಳು ಬಾಯಿಯೊಳಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾದ 3 ರಿಂದ 5 ದಿನಗಳ ಬಳಿಕ, ವೈರಸ್ಗೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಂಡ ಸುಮಾರು 14 ದಿನಗಳ ನಂತರ ದೇಹದಲ್ಲಿ ದದ್ದುಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಈ ದದ್ದುಗಳು ದೊಡ್ಡ, ಚಪ್ಪಟೆ ಕಲೆಗಳು, ಸಣ್ಣ, ಬೆಳೆದ ಮೊಡವೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ. ಇವು ಮುಖ ಅಥವಾ ಕುತ್ತಿಗೆಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಎದೆ, ಕೈ ಹಾಗೂ ಕಾಲುಗಳವರೆಗೆ ಕೆಳಮುಖವಾಗಿ ಹರಡುತ್ತವೆ. ದಡಾರದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ರಾಶಸ್ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳ ಮೊದಲಿನಿಂದ ಹಿಡಿದು ದದ್ದು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳ ನಂತರ ವೈರಸ್ ಹರಡಬಹುದು. ದಡಾರವು ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹರಡುತ್ತದೆ, ಲಸಿಕೆ ಹಾಕಿಸಿಕೊಳ್ಳದ ಇಲ್ಲವೇ ಈ ಹಿಂದೆ ರೋಗವನ್ನು ಹೊಂದಿರದ ಸುಮಾರು ಶೇ.90ರಷ್ಟು ಜನರು ಸೋಂಕಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸಂಪರ್ಕದ ಮೂಲಕ ಸೋಂಕಿಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಓದುಗರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣಿತರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
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