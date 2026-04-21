ಬಾಂಗ್ಲಾದಲ್ಲಿ ದಡಾರ & ರುಬೆಲ್ಲಾ ಹೆಚ್ಚಳ: ಮೇಘಾಲಯದಲ್ಲಿ ಹೈ ಅಲರ್ಟ್, ಈ ರೋಗ ಎಷ್ಟು ಅಪಾಯಕಾರಿ?
ದಡಾರ ಹಾಗೂ ರುಬೆಲ್ಲಾ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಮಾರ್ಚ್ನಿಂದ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಲ್ಲಿ 100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜೀವಗಳು ಬಲಿಯಾಗಿವೆ. ಈ ಕಾಯಿಲೆಯು ಎಷ್ಟು ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳೋಣ.
Published : April 21, 2026 at 7:51 PM IST
ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಲ್ಲಿ ದಡಾರ ಹಾಗೂ ರುಬೆಲ್ಲಾ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೇಘಾಲಯ ಸರ್ಕಾರವು ತನ್ನ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೈ ಅಲರ್ಟ್ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಜೈನ್ತಿಯಾ ಹಿಲ್ಸ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 118ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಾವುಗಳು ಹಾಗೂ ಸಾವಿರಾರು ಶಂಕಿತ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಣ್ಗಾವಲು ಬಿಗಿಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿಗಳಲ್ಲಿ ಜ್ವರ ಹಾಗೂ ದದ್ದುಗಳಂತಹ ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಕಂಡುಬಂದರೆ, ವರದಿ ಮಾಡುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ.
ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಏಪ್ರಿಲ್ 19, 2026ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಲ್ಲಿ 3,443ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಕರಣಗಳು ದೃಢಪಟ್ಟಿವೆ, 23,600 ಶಂಕಿತ ದಡಾರ ಪ್ರಕರಣಗಳು ವರದಿಯಾಗಿವೆ. ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದೊಳಗೆ, 1.9 ಮಿಲಿಯನ್ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ದಡಾರ ಮತ್ತು ರುಬೆಲ್ಲಾ ವಿರುದ್ಧ ಲಸಿಕೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಮೇಘಾಲಯದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಗಡಿ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಲಸಿಕೆ ಹಾಕುವ ಬಗ್ಗೆ ಒತ್ತು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಮೇಘಾಲಯದ ಪಶ್ಚಿಮ ಜೈನ್ತಿಯಾ ಹಿಲ್ಸ್ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತವು ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ (WHO) ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಏಪ್ರಿಲ್ 2026 ರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮಗಳ ಕುರಿತು ಸಭೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿತು. ಈ ಸಭೆಗಳ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉದ್ದೇಶವೆಂದರೆ ನೆರೆಯ ದೇಶವಾದ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಲ್ಲಿ ದಡಾರ ಮತ್ತು ರುಬೆಲ್ಲಾ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಹೆಚ್ಚಳದ ನಂತರ ಗಡಿಯಾಚೆಗಿನ ಪ್ರಸರಣದ ಅಪಾಯ ತಡೆಗಟ್ಟುವುದು ಹಾಗೂ ಜಾಗರೂಕತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು.
ಆರೋಗ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ MR ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ಸಕಾಲಿಕವಾಗಿ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಮತ್ತು ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಣ್ಗಾವಲು ವಹಿಸಲು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೇಘಾಲಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಗಂಭೀರ ಪ್ರಕರಣಗಳು ವರದಿಯಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇಂದಿನ ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ದಡಾರ, ರುಬೆಲ್ಲಾ ಎಂದರೇನು? ಈ ರೋಗಗಳು ಎಷ್ಟು ಗಂಭೀರವಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಇವುಗಳ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಯಾವುವು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಯೋಣ.
ಏನಿದು ದಡಾರ ಕಾಯಿಲೆ?: ದಡಾರವು ಪ್ಯಾರಾಮಿಕ್ಸೊವೈರಸ್ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ವೈರಸ್ನಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಕಾಯಿಲೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಸೋಂಕು ಸೋಂಕಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಕೆಮ್ಮುವುದು, ಸೀನುವುದು, ಸ್ಪರ್ಶಿಸುವುದು ಅಥವಾ ತಿನ್ನುವ ಮೂಲಕ ಹರಡುತ್ತದೆ. ವೈರಸ್ ಗಂಟಲು ಹಾಗೂ ಮೂಗಿನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಮಗು ಅಥವಾ ವಯಸ್ಕರಿಗೆ ಸೋಂಕು ತಗುಲಿದಾಗ ಅದು ಉಸಿರಾಟದ ಪ್ರದೇಶ, ಶ್ವಾಸಕೋಶ, ಚರ್ಮ ಮತ್ತು ದೇಹದ ಇತರ ಭಾಗಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಗರ್ಭಿಣಿ ಮಹಿಳೆಗೆ ಈ ಸೋಂಕು ತಗುಲಿದರೆ, ಅದು ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಭ್ರೂಣಕ್ಕೆ ಮಾರಕವಾಗಬಹುದು. ಅಪೌಷ್ಟಿಕತೆ ಹೊಂದಿರುವ ಮಕ್ಕಳು ಹಾಗೂ ದುರ್ಬಲಗೊಂಡ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸೋಂಕಿನ ಅಪಾಯವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ದಡಾರ ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆಯದ ಮಕ್ಕಳು, ಗರ್ಭಿಣಿಯರು ಇತರರಿಗಿಂತ ಈ ಸೋಂಕಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಒಳಗಾಗುತ್ತಾರೆ.
1963ರ ಹಿಂದಿನ ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ದಡಾರ ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವ ಮೊದಲು ದಡಾರ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಸಂಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದವು. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಸುಮಾರು 2.6 ಮಿಲಿಯನ್ ಮಕ್ಕಳು ಹಾಗೂ ವಯಸ್ಕರು ಈ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಬಲಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದರು.
ದಡಾರದ ಲಕ್ಷಣಗಳೇನು?:
ಸೋಂಕಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಂಡ 7ರಿಂದ 14 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದಡಾರದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಆರಂಭಿಸುತ್ತವೆ. ಗಮನಿಸದೆ ಬಿಟ್ಟರೆ, ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹದಗೆಡಬಹುದು. ರೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ ಹಾಗೂ ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆ ಕೇಂದ್ರಗಳ (CDC) ಪ್ರಕಾರ, ದಡಾರದ ಕೆಲವು ಲಕ್ಷಣಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ ನೋಡಿ. ಸೋಂಕಿನ ನಂತರ 7 ರಿಂದ 14 ದಿನಗಳ ನಂತರ ಆರಂಭಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.
- 104 ಡಿಗ್ರಿ ಫ್ಯಾರನ್ಹೀಟ್ ಮೀರಬಹುದಾದ ಅಧಿಕ ಜ್ವರ
- ಕೆಮ್ಮು
- ಸ್ರವಿಸುವ ಮೂಗು
- ಕಾಂಜಂಕ್ಟಿವಿಟಿಸ್ ಅನ್ನು ಹೋಲುವ ಲಕ್ಷಣಗಳು - ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಕೆಂಪು ಕಣ್ಣುಗಳು ಹಾಗೂ ಅತಿಯಾದ ನೀರುಹಾಕುವುದು
- ಲಕ್ಷಣಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಎರಡು ಮೂರು ದಿನಗಳ ನಂತರ ಕೊಪ್ಲಿಕ್ ಕಲೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ
- ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬಾಯಿಯೊಳಗೆ ಸಣ್ಣ ಬಿಳಿ ಚುಕ್ಕೆಗಳು ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ
- ದಡಾರದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ 3 ರಿಂದ 5 ದಿನಗಳ ನಂತರ ಚಪ್ಪಟೆಯಾದ ದದ್ದು ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ
ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಸುಮಾರು 3 ರಿಂದ 5 ದಿನಗಳ ಬಳಿಕ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಚಪ್ಪಟೆಯಾದ ದದ್ದು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಆರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಮುಖ, ಮೇಲಿನ ಕುತ್ತಿಗೆಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಇದು ದೇಹದ ಕೆಳಗಿನ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಹರಡುತ್ತದೆ. ಕ್ರಮೇಣ ಈ ಕಲೆಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಬಹುದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ದದ್ದು ವೇಗವಾಗಿ ಹರಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಕಟ ಅಂತರದಲ್ಲಿರುವ ಉಬ್ಬಿರುವ ದದ್ದುಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ವಿಲೀನಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಇಡೀ ದೇಹದಾದ್ಯಂತ ಚರ್ಮವನ್ನು ಆವರಿಸಬಹುದು. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಹೆಚ್ಚಿನ ಜ್ವರವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾನೆ. ಇದು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ 104 ಡಿಗ್ರಿ ಫ್ಯಾರನ್ಹೀಟ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು.
ಸೋಂಕಿತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಮಗುವಿಗೆ ದಡಾರ ಸೋಂಕು ಹಲವಾರು ಗಂಭೀರ ಆರೋಗ್ಯ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು.
- ಕಿವಿ ಸೋಂಕುಗಳು
- ಅತಿಸಾರ ಮತ್ತು ನಿರ್ಜಲೀಕರಣ
- ನ್ಯುಮೋನಿಯಾ ಮತ್ತು ಬ್ರಾಂಕೈಟಿಸ್
- ಎನ್ಸೆಫಾಲಿಟಿಸ್
- ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಕುಗಳು
- ಕಾಂಜಂಕ್ಟಿವಿಟಿಸ್ ಅಥವಾ ಕಣ್ಣಿನ ಸೋಂಕುಗಳು
- ಕುರುಡುತನ
ದಡಾರ ಲಸಿಕೆ: ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆರೋಗ್ಯ ಪೋರ್ಟಲ್ (NHP) ಪ್ರಕಾರ, ದಡಾರದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲು ಎಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳು ಎರಡು ಡೋಸ್ ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕೆಂದು ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಲಸಿಕೆ MR (ದಡಾರ-ರುಬೆಲ್ಲಾ) ಅಥವಾ MMR (ದಡಾರ-ಮಂಪ್ಸ್-ರುಬೆಲ್ಲಾ) ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಸಂಯೋಜನೆಯಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ದಡಾರ ಲಸಿಕೆಯ ಮೊದಲ ಡೋಸ್ ಅನ್ನು 9 ರಿಂದ 12 ತಿಂಗಳ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಎರಡನೇ ಡೋಸ್ ಅನ್ನು 16 ರಿಂದ 24 ತಿಂಗಳ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಮಗುವಿಗೆ ನಿಗದಿತ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಲಸಿಕೆ ಸಿಗದಿದ್ದರೆ, ಅವರು ಅದನ್ನು ನಂತರದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಬೇಕು. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಖಸ್ರಾ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ದಡಾರವು ಮಾರಕ, ಹೆಚ್ಚು ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಕಾಯಿಲೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಜನರ ಜೀವವನ್ನು ಬಲಿ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ.
ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ದಡಾರಕ್ಕೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಕೈಗೆಟುಕುವ ಲಸಿಕೆಗಳ ಲಭ್ಯತೆಯ ಹೊರತಾಗಿಯು ಈ ರೋಗವು 2018 ರಲ್ಲಿ 140,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಾವುಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಈ ಬಲಿಪಶುಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಐದು ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳು. ದಡಾರ ಲಸಿಕೆಯು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಈ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಸಾವುಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಇಳಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ (WHO) ನವೆಂಬರ್ 2025ರ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, 2000 ಹಾಗೂ 2024ರ ನಡುವೆ ದಡಾರ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಾವುಗಳು ಶೇಕಡಾ 88ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಸುಮಾರು 59 ಮಿಲಿಯನ್ ಜೀವಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿವೆ. ಲಸಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ಅಂತರದಿಂದ 2024ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:
- 30 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಶೇ.30ರಷ್ಟು ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಪ್ರಕರಣ ಹೆಚ್ಚಳ: ಮಧುಮೇಹದ ಸವಾಲು ಎದುರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ? ವೈದ್ಯರ ಮಾತು
- ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಟೈಪ್ 2 ಮಧುಮೇಹಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು? ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆಗಳೇನು?
- ಈಟಿವಿ ಭಾರತದಿಂದ ಮಧುಮೇಹದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಭಿಯಾನ ಆರಂಭ: ಈ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಗುರಿ-ಉದ್ದೇಶದ ಕುರಿತು ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ಹೀಗಿದೆ
- ದೇಶದಲ್ಲಿ 10 ಕೋಟಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರಿಗೆ ಮಧುಮೇಹ!: ಎಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು, ಎಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ? ಈ ಆಹಾರಗಳು ನಿಮಗಲ್ಲ
- ಮಧುಮೇಹಿಗಳು ರಕ್ತದ ಜೊತೆಗೆ ಯಾವೆಲ್ಲಾ ಅಂಗಾಂಗ ದಾನ ಮಾಡಬಹುದು? ವಹಿಸಬೇಕಾದ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳೇನು? ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆಗಳಿವು