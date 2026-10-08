ನಾನಾ ಪಾಟೇಕರ್, ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಶುಕ್ಲಾ, ಸತೀಶ್ ಕೌಶಿಕ್ ಸೇರಿ ಅನೇಕ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಹೃದಯ ಸ್ತಂಭನದಿಂದ ಸಾವು: ತಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ?
ಹೃದಯ ಸ್ತಂಭನವು ತಕ್ಷಣದ ಕ್ರಮ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತುರ್ತುಸ್ಥಿತಿಯಾಗಿದೆ. ಹೃದಯವು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವುದನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
Published : October 8, 2026 at 7:55 PM IST
ಹೃದಯ ಸ್ತಂಭನ ಎಂದರೆ ಹೃದಯವು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಬಡಿಯುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತಕ್ಷಣವೇ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ ಹಾಗೂ ಉಸಿರಾಟವು ಇದ್ದಕ್ಕಿದಂತೆ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಹೃದಯವು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದಾಗ, ಮೆದುಳು ಹಾಗೂ ಇತರ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಗಗಳಿಗೆ ರಕ್ತ, ಆಮ್ಲಜನಕದ ಪೂರೈಕೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೃದಯದಲ್ಲಿನ ವಿದ್ಯುತ್ ಅಸಮರ್ಪಕ ಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಅನಿಯಮಿತ ಹೃದಯ ಬಡಿತಕ್ಕೆ (ಆರ್ಹೆತ್ಮಿಯಾ)ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಹೃದಯದ ಪಂಪ್ ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ತಕ್ಷಣವೇ ಸೂಕ್ತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಲಭಿಸದೇ ಇದ್ದರೆ, ಹೃದಯ ಸ್ತಂಭನವು ಮಾರಕವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಹೃದಯ ಸ್ತಂಭನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು?: ಪುಣೆಯ ರೂಬಿ ಹಾಲ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್ನ ಇಂಟರ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಹೃದ್ರೋಗ ತಜ್ಞ ಡಾ.ಹರ್ಷಲ್ ಇಂಗಲ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಅನಿಯಮಿತ ಹೃದಯ ಬಡಿತ 'ಆರ್ಹೆತ್ಮಿಯಾ' ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಹೃದಯ ಸ್ತಂಭನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾರಣ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ, ಉಸಿರುಗಟ್ಟುವಿಕೆ ಅಥವಾ ಮುಳುಗುವಿಕೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಉಸಿರಾಟದ ಸ್ತಂಭನದ (ಉಸಿರಾಟವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವುದು) ನಂತರ ಹೃದಯ ಸ್ತಂಭನ ಸಂಭವಿಸಬಹುದು. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಹಠಾತ್ ಹೃದಯ ಸ್ತಂಭನಕ್ಕೆ ನಿಖರವಾದ ಕಾರಣವನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಗುರುತಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಪರೀಕ್ಷೆಯ ನಂತರವೂ ಸ್ಪಷ್ಟ ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆ ಇಲ್ಲವೇ ಅಡಚಣೆ ಕಂಡು ಬರದಿದ್ದಾಗ ಇದನ್ನು 'ಇಡಿಯೋಪಥಿಕ್ ವೆಂಟ್ರಿಕ್ಯುಲರ್ ಫೈಬ್ರಿಲೇಷನ್' ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಹೃದಯ ಸ್ತಂಭನ, ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆಯ ಕುಟುಂಬದ ಇತಿಹಾಸ: ಹೃದಯ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಆನುವಂಶಿಕ ಕಾರಣವು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಕಟ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹೃದಯ ಸ್ತಂಭನ, ಹೃದಯ ವೈಫಲ್ಯ ಅಥವಾ ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಅಪಾಯವು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ತಂಬಾಕು ಬಳಕೆ: ಧೂಮಪಾನವು ರಕ್ತನಾಳಗಳನ್ನು ಹಾನಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಆಮ್ಲಜನಕದ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅನಿಯಮಿತ ಹೃದಯ ಬಡಿತಗಳ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಹೃದಯ ಸ್ತಂಭನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಪರಿಧಮನಿಯ ಕಾಯಿಲೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಅತಿಯಾದ ಮದ್ಯಪಾನ: ಅತಿಯಾದ ಮದ್ಯಪಾನವು ರಕ್ತದೊತ್ತಡವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಆರ್ಹೆತ್ಮಿಯಾಗಳನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸುತ್ತದೆ (ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹೃತ್ಕರ್ಣದ ಕಂಪನ) ಹಾಗೂ ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಹೃದಯ ಸ್ನಾಯುಗಳನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳು ಹೃದಯ ಸ್ತಂಭನದ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ.
ದೈಹಿಕ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯತೆ: ಜಡ ಜೀವನಶೈಲಿ ಬೊಜ್ಜು, ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಮತ್ತು ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯದ ಕೊರತೆಯಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಹೃದಯವನ್ನು ಬಲವಾಗಿ, ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ನಿಯಮಿತ ವ್ಯಾಯಾಮ ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ (ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ): ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡವು ಹೃದಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಹೃದಯ ಸ್ನಾಯುಗಳು ದಪ್ಪವಾಗಲು, ಆರ್ಹೆತ್ಮಿಯಾಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಹಾಗೂ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಹೃದಯ ವೈಫಲ್ಯ ಇಲ್ಲವೇ ಹೃದಯ ಸ್ತಂಭನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್: ಎಲ್ಡಿಎಲ್ (ಕೆಟ್ಟ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್)ನ ಎತ್ತರದ ಮಟ್ಟಗಳು ಅಪಧಮನಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಕ್ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು, ಹೃದಯಾಘಾತ, ನಂತರದ ಹೃದಯ ಸ್ತಂಭನದ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಬೊಜ್ಜು: ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಹಾಗೂ ಮಧುಮೇಹದಂತಹ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಇವೆರಡೂ ಹೃದಯ ಸ್ತಂಭನದ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು.
ಟೈಪ್-2 ಮಧುಮೇಹ: ಮಧುಮೇಹವು ರಕ್ತನಾಳಗಳು, ನರ ತುದಿಗಳು ಹಾಗೂ ಚಯಾಪಚಯ ನಿಯಂತ್ರಣದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಮೂಲಕ ಹೃದಯ ಸ್ತಂಭನ ಹಾಗೂ ರಕ್ತ ಕಟ್ಟಿ ಹೃದಯ ಸ್ತಂಭನ ಎರಡರ ಅಪಾಯವನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಕಾಯಿಲೆ: ದುರ್ಬಲಗೊಂಡ ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಕಾರ್ಯವು ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದೆ. ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಗೂ ಹೃದಯ ಆರೋಗ್ಯದ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧವು ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಡೆಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಹಿಂದಿನ ಹೃದಯಾಘಾತ, ರೋಗನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಿದ ಹೃದಯ ವೈಫಲ್ಯ: ಹೃದಯ ಸ್ನಾಯುವಿನ ಊತಕ ಸಾವು ಇಲ್ಲವೇ ಮೊದಲೇ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಹೃದಯ ವೈಫಲ್ಯದ ಇತಿಹಾಸವು ಹೃದಯದ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅನಿಯಮಿತ ಹೃದಯ ಬಡಿತಗಳ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಠಾತ್ ಹೃದಯ ಸ್ತಂಭನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಹೃದಯ ಸ್ತಂಭನ ತಡೆಗಟ್ಟುವುದು: ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ಹೃದಯ ಸ್ತಂಭನದ ಅನೇಕ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ.
- ರಕ್ತದೊತ್ತಡ, ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿ.
- ನಿಯಮಿತ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ತಪಾಸಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
- ದಿನಕ್ಕೆ 20 ನಿಮಿಷಗಳ ಲಘು ವ್ಯಾಯಾಮದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
- ಉಪ್ಪು, ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಕೊಬ್ಬು ಕಡಿಮೆ ಇರುವ ಹೃದಯ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸಿ.
- ತಂಬಾಕು, ಮದ್ಯ ಹಾಗೂ ನಿಷೇಧಿತ ಔಷಧಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
- ಯೋಗ, ಮೈಂಡ್ಫುಲ್ನೆಸ್ ಧ್ಯಾನ ಇಲ್ಲವೇ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಂತಹ ಒತ್ತಡ ಕಡಿತ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
- ನಿಯಮಿತ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆಗೆ ಒಳಗಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಹೃದಯ ಸ್ತಂಭನ Vs ಹೃದಯ ವೈಫಲ್ಯ: ಡಾ.ಹರ್ಷಲ್ ಇಂಗ್ಲ್ ಹೃದಯ ಸ್ತಂಭನ, ಹೃದಯ ವೈಫಲ್ಯ ಒಂದೇ ರೀತಿ ತೋರುತ್ತದೆಯಾದರೂ, ಇವು ಹೇಗೆ ಹುಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಹಾಗೂ ಇವುಗಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿವೆ. ವಿದ್ಯುತ್ ಅಸಮರ್ಪಕ ಕಾರ್ಯದಿಂದಾಗಿ ಹೃದಯ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದಾಗ ಹೃದಯ ಸ್ತಂಭನ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ತಕ್ಷಣದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಆರೈಕೆಯ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.
ಹೃದಯ ಸ್ತಂಭನ ಒಂದು ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಸ್ಥಿತಿಯಾಗಿದ್ದು, ಹೃದಯವು ರಕ್ತವನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಪಂಪ್ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕ್ರಮೇಣ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ಹೃದಯ ಸ್ತಂಭನಕ್ಕೆ ತುರ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಹೃದಯ ವೈಫಲ್ಯಕ್ಕೆ ಔಷಧ, ಜೀವನಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ, ನಿರಂತರ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.
ಹೃದಯ ಸ್ತಂಭನಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಲಿಸ್ಟ್: ನಾನಾ ಪಾಟೇಕರ್ (ವಯಸ್ಸು 75), ಸತೀಶ್ ಕೌಶಿಕ್ (ವಯಸ್ಸು 66), ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಶುಕ್ಲಾ (ವಯಸ್ಸು 40), ರಾಜೀವ್ ಕಪೂರ್ (ವಯಸ್ಸು 58), ರೀಮಾ ಲಾಗೂ (ವಯಸ್ಸು 59), ಇಂದರ್ ಕುಮಾರ್ (ವಯಸ್ಸು 44/45), ಓಂ ಪುರಿ (ವಯಸ್ಸು 66), ಚಿರಂಜೀವಿ ಸರ್ಜಾ, ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್, ಫಾರೂಕ್ ಶೇಖ್ (ವಯಸ್ಸು 65), ನಿರ್ಮಲ್ ಪಾಂಡೆ (ವಯಸ್ಸು 46), ಸಂಜೀವ್ ಕುಮಾರ್ (ವಯಸ್ಸು 47), ಅಮ್ಜದ್ ಖಾನ್ (ವಯಸ್ಸು 51) ಅವರಂತಹ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಹೃದಯ ಸ್ತಂಭನದಿಂದಾಗಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದರು.
ಗುಜರಾತ್ನ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಚಿಮನ್ಭಾಯ್ ಪಟೇಲ್ ಫೆಬ್ರವರಿ 17, 1994 ರಂದು ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಹೃದಯ ಸ್ತಂಭನದಿಂದ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದರು. ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬರ್ಕತುಲ್ಲಾ ಖಾನ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1973ರಲ್ಲಿ ಹೃದಯ ಸ್ತಂಭನದಿಂದಲೇ ಅಸು ನೀಗಿದ್ರು. ಗೋವಾ, ದಮನ್ ಮತ್ತು ದಿಯುವಿನ ಮೊದಲ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ದಯಾನಂದ ಬಂಡೋಡ್ಕರ್ ಆಗಸ್ಟ್ 12, 1973 ರಂದು ತಮ್ಮ 62ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹೃದಯ ಸ್ತಂಭನದಿಂದ ಅಸ್ತಂಗತರಾಗಿದ್ದರು.
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