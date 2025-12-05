2025ರ ಹಿನ್ನೋಟ: ಧರ್ಮೇಂದ್ರ, ಜರೀನ್ ಖಾನ್ ಸೇರಿ ಹಲವು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ವಿವಿಧ ಗಂಭೀರ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ ನಿಧನ
Year Ender 2025: ನಾವು 2025ರಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ . ಹೌದು, ದೇಶದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆ, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಹಾಗೂ ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ನಂತಹ ಗಂಭೀರ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ ಇಹಲೋಕ ತ್ಯಜಿಸಿದರು.
Published : December 5, 2025 at 5:21 PM IST
Year Ender 2025: ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 2025ರ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ವಿದಾಯ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಜೊತೆಗೆ 2026ರ ಹೊಸ ವರ್ಷವನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದೇವೆ. 2025 ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಅನೇಕ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡೆದ್ದೇವೆ. ಈ ವರ್ಷ ಭಾರತೀಯ ಮನರಂಜನೆ, ಸಂಗೀತ, ರಾಜಕೀಯ ಹಾಗೂ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಲೋಕಕ್ಕೆ ತುಂಬಲಾರದ ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ. 2025 ರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದ ಅನೇಕ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ವಿದಾಯ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ.
ಅವರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ನಿಧನರಾದರು. ಕಲೆ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಅವರು ನೀಡಿದ ಕೊಡುಗೆ ಅಪಾರ ಹಾಗೂ ಸ್ಮರಣೀಯವಾಗಿದೆ. ಈ ವರ್ಷ ನಿಧನರಾದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಖ್ಯಾತ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟರಾದ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ಮುಕುಲ್ ದೇವ್ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣವಾದ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಕುರಿತು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.
ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಟ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ (1935-2025): ಖ್ಯಾತ ನಟ ಮತ್ತು ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ 2025ರ ನವೆಂಬರ್ 24 ರಂದು ತಮ್ಮ 89ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈನ ಜುಹುವಿನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಉಸಿರಾಟದ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ನಿಧನರಾದರು. ಕಲಾ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಆಘಾತವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿದೆ. ಅವರು ಸಾಯುವ ಮೊದಲು ಗಂಭೀರ ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಇಳಿವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮುಕುಲ್ ದೇವ್ (1970-2025): ದೂರದರ್ಶನ ಕಿರುತೆರೆ ಹಾಗೂ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಟ ಮುಕುಲ್ ದೇವ್ 2025ರ ಮೇ 23ರಂದು ತಮ್ಮ 54ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಹಠಾತ್ತನೆ ನಿಧನರಾದರು. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಮುಕುಲ್ ದೇವ್ ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಅಸ್ವಸ್ಥರಾಗಿದ್ದ ಅವರನ್ನು ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ದೆಹಲಿಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು.
ಜರೀನ್ ಖಾನ್ (1944-2025): ನಟ - ನಿರ್ದೇಶಕ ಸಂಜಯ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಪತ್ನಿಯೂ ಆಗಿದ್ದ ಮಾಜಿ ರೂಪದರ್ಶಿ ಮತ್ತು ನಟಿ ಜರೀನ್ ಖಾನ್ 2025ರ ನವೆಂಬರ್ 7ರಂದು ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿರುವ ತಮ್ಮ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ 81ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ನಿಧನರಾದರು. ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ವಯೋಸಹಜ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದ ಅವರು ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದರು.
ಸಂಜಯ್ ಕಪೂರ್ (1971-2025): ಕೈಗಾರಿಕಾ ಉದ್ಯಮಿ ಮತ್ತು ಕರಿಷ್ಮಾ ಕಪೂರ್ ಅವರ ಮಾಜಿ ಪತಿ ಸಂಜಯ್ ಕಪೂರ್ 2025ರ ಜೂನ್ 12ರಂದು ಲಂಡನ್ನಲ್ಲಿ ಗಾಲ್ಫ್ ಆಡುತ್ತಿರುವಾಗ 53ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ಹಠಾತ್ತನೆ ನಿಧನರಾದರು. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಸಂಜಯ್ ಕಪೂರ್ ಜೇನುನೊಣ ಕಚ್ಚಿದ್ದರಿಂದ ಹೃದಯಾಘಾತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದರು. ಪೋಲೋ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಜೇನುನೊಣವೊಂದು ಅವರ ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಕಚ್ಚಿತು, ಈ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ ಉಂಟಾಯಿತು. ಇದರಿಂದ ಹೃದಯಾಘಾತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು ಎಂಬುದು ತಿಳಿದಿದೆ.
ಶೆಫಾಲಿ ಜರಿವಾಲಾ (1982-2025): 'ಕಾಂಟಾ ಲಗಾ' (kaanta laga) ಹಾಡಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದ ನಟಿ ಹಾಗೂ ರೂಪದರ್ಶಿ ಶೆಫಾಲಿ ಜರಿವಾಲಾ 2025ರ ಜೂನ್ 27ರಂದು ತಮ್ಮ 42ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ನಿಧನರಾದರು. ಮುಂಬೈನ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ತೀವ್ರ ಎದೆ ನೋವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದರು. ನಂತರ ಶೆಫಾಲಿ ಅವರನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಅವರ ಪತಿ ಪರಾಗ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದರು, ಅಲ್ಲಿನ ವೈದ್ಯರು ಶೆಫಾಲಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದರು.
ಸತೀಶ್ ಶಾ (1952-2025): ಹಿರಿಯ ನಟ ಸತೀಶ್ ಶಾ ಅವರು ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ವೈಫಲ್ಯದಿಂದಾಗಿ 74ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ 2025ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 25 ರಂದು ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾದರು.
ಧೀರಜ್ ಕುಮಾರ್ (1944-2025): ಹಿರಿಯ ನಟ, ನಿರ್ಮಾಪಕ ಧೀರಜ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು 79 ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಜುಲೈ 15, 2025 ರಂದು ಮುಂಬೈನ ಕೋಕಿಲಾಬೆನ್ ಧೀರೂಭಾಯಿ ಅಂಬಾನಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾದರು. ಅವರು ನ್ಯುಮೋನಿಯಾದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದರು. ಧೀರಜ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ರೋಟಿ ಕಪಡಾ ಔರ್ ಮಕಾನ್, ಕ್ರಾಂತಿ ಹಾಗೂ ಹೀರಾ ಪನ್ನಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದರು.
ಅಸ್ರಾನಿ (1941-2025): ನಟಿ ಅಸ್ರಾನಿ ಶ್ವಾಸಕೋಶದಲ್ಲಿನ ದ್ರವದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ 84ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾದರು. ಅವರು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 20, 2025 ರಂದು ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದರು. ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ಅವರ ಶ್ವಾಸಕೋಶಗಳು ದ್ರವದಿಂದ ತುಂಬಿದ್ದವು. ಪಲ್ಮನರಿ ಎಡಿಮಾ ಎಂಬುದು ಶ್ವಾಸಕೋಶದಲ್ಲಿ ದ್ರವದ ಶೇಖರಣೆಯಿಂದ ನಿರೂಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಯಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ, ಆಮ್ಲಜನಕದ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಹೃದ್ರೋಗ, ನ್ಯುಮೋನಿಯಾ, ಕ್ಷಯ ಹಾಗೂ ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಇಲ್ಲವೇ ಯಕೃತ್ತಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೂ ಕಾರಣವಾಗಿರಬಹುದು.
ಅಚ್ಯುತ್ ಪೋತ್ದಾರ್ (1934-2025): ಮರಾಠಿ ಹಾಗೂ ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಟ ಅಚ್ಯುತ್ ಪೋತ್ದಾರ್ ಅವರು 2025ರ ಆಗಸ್ಟ್ 18ರಂದು 90ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ವಯೋಸಹಜ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ ಮರಣಹೊಂದಿದರು.
ಕಾಮಿನಿ ಕೌಶಲ್ (1927 - 2025): ಪ್ರಮುಖ ನಟಿ ಕಾಮಿನಿ ಕೌಶಲ್ 2025ರ ನವೆಂಬರ್ 14ರಂದು 98ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ವಯೋಸಹಜ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ ಮುಂಬೈನ ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಸುನೀಗಿದರು.
ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್ (1937-2025): 'ಭರತ್ ಕುಮಾರ್' ಎಂದೇ ಜನಪ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಟ, ನಿರ್ದೇಶಕ ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು 2025ರ ಏಪ್ರಿಲ್ 4ರಂದು ತಮ್ಮ 87ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈನ ಕೋಕಿಲಾಬೆನ್ ಧಿರುಬಾಯಿ ಅಂಬಾನಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ (ಕಾರ್ಡಿಯೋಜೆನಿಕ್ ಆಘಾತ) ನಿಧನರಾದರು.
ದೇಬ್ ಮುಖರ್ಜಿ (1941-2025): ಖ್ಯಾತ ನಟ, ನಿರ್ಮಾಪಕ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕ ದೇಬ್ ಮುಖರ್ಜಿ ಅವರು, 2025ರ ಮಾರ್ಚ್ 14ರಂದು ತಮ್ಮ 83ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ವಯೋಸಹಜ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ ಮೃತಪಟ್ಟರು.
ಪ್ರಿಯಾ ಮರಾಠೆ (1987-2025): ಮರಾಠಿ ಹಾಗೂ ಹಿಂದಿ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ದೂರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಟಿ ಪ್ರಿಯಾ ಮರಾಠೆ ಅವರು, 2025ರ ಆಗಸ್ಟ್ 31 ರಂದು ತಮ್ಮ 38ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾದರು. ಅವರು ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡುತ್ತಿದ್ದರು.