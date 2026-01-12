ಕೋವಿಡ್-19 ಲಸಿಕೆ ಹಾಗೂ ಹಠಾತ್ ಸಾವಿನ ಪ್ರಕರಣಗಳ ನಡುವೆ ಸಂಬಂಧವಿದೆಯೇ? 700 ಹಠಾತ್ ಸಾವಿನ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಮೇಲಿನ ಸಂಶೋಧನೆ ತಿಳಿಸುವುದೇನು?
ಐಸಿಎಂಆರ್ ಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕ, ಕೇಂದ್ರ ಸಂಶೋಧನಾ ಇಲಾಖೆಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಡಾ. ರಾಜೀವ್ ಬಹ್ಲ್ ಅವರು, ಕೋವಿಡ್-19 ಲಸಿಕೆ ಹಾಗೂ ಹಠಾತ್ ಸಾವಿನ ನಡುವೆ ಸಂಬಂಧವಿದೆಯೇ ಎಂಬುದರ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸಂಶೋಧನಾ ಆಧಾರಿತ ದತ್ತಾಂಶದೊಂದಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಭೋಪಾಲ್ (ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ): ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್ ಲಸಿಕೆಯ ಬಳಿಕ ಹಠಾತ್ ಸಾವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಏಳುತ್ತಿವೆ. ಕೋವಿಡ್-19 ಲಸಿಕೆ ಹಾಗೂ ಹಠಾತ್ ಸಾವಿನ ನಡುವೆ ಸಂಬಂಧವಿದೆಯೇ? ಭಾರತೀಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಶೋಧನಾ ಮಂಡಳಿಯ (ಐಸಿಎಂಆರ್) ಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸಂಶೋಧನಾ ಇಲಾಖೆಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಡಾ. ರಾಜೀವ್ ಬಹ್ಲ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ಸಂಶೋಧನಾ ಆಧಾರಿತ ದತ್ತಾಂಶದೊಂದಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. 'ಕೋವಿಡ್ ಲಸಿಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆ, ಸಾವಿನ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ತೀವ್ರವಾದ ಕೋವಿಡ್-19ರಲ್ಲಿ ಸಾವಿನ ಅಪಾಯವನ್ನು ಶೇಕಡಾ 90ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
700 ಹಠಾತ್ ಸಾವಿನ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಕುರಿತು ಸಂಶೋಧನೆ: ಐಸಿಎಂಆರ್ ಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕ ಡಾ. ರಾಜೀವ್ ಬಹ್ಲ್ ಅವರ ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, 'ಐಸಿಎಂಆರ್ ನಡೆಸಿದ ಕೇಸ್-ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಧ್ಯಯನವು ಲಸಿಕೆ ಪಡೆದವರಿಗೆ ಲಸಿಕೆ ಪಡೆಯದವರಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಹಠಾತ್ ಮರಣದ ಅಪಾಯವು ಶೇಕಡಾ 50 ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ. ಈ ಅಧ್ಯಯನವು 700 ಹಠಾತ್ ಮರಣ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯುವಕರಲ್ಲಿ ಸಾವಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಮತ್ತು ಹಠಾತ್ ಮರಣ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಹೆಚ್ಚಳದೊಂದಿಗೆ ಈ ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು.
ಏಮ್ಸ್ ಹಠಾತ್ ಸಾವಿನ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಕುರಿತು ಸಂಶೋಧನೆ: ಈ ಹಿಂದೆ, ಅಖಿಲ ಭಾರತ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಯುವಕರಲ್ಲಿ ಹಠಾತ್ ಮರಣ ಮತ್ತು ಹೃದಯಾಘಾತ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಕುರಿತು ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೆಸಿತು. ಈ ಅಧ್ಯಯನವು ಕೋವಿಡ್ ಲಸಿಕೆ ಮತ್ತು ಹಠಾತ್ ಮರಣದ ಮೇಲೆಯೂ ಗಮನಹರಿಸಿತು. ಲಸಿಕೆ ಮತ್ತು ಹಠಾತ್ ಮರಣ ಪ್ರಕರಣಗಳ ನಡುವೆ ಯಾವುದೇ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಂಶೋಧನೆಯು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಯುವಜನರಲ್ಲಿ ಹಠಾತ್ ಮರಣಕ್ಕೆ ಪರಿಧಮನಿಯ ಅಪಧಮನಿ ಕಾಯಿಲೆ (CHD) ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧನೆ ಹೇಳಿದೆ. ಹಠಾತ್ ಮರಣ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಇದು ಯುವಜನರ ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಕ್ಷೀಣಿಸುವಿಕೆಯ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಂಶೋಧನೆ: ದೇಶದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಐಸಿಎಂಆರ್ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ಯೋಜನೆಗಳಾದ ಅಲೈಡ್ ಮತ್ತು ಟ್ಯಾರಿಫ್ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅಲೈಡ್ ಯೋಜನೆಯು 18 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಜನರಿಗೆ, ಆದರೆ ಟ್ಯಾರಿಫ್ ಯೋಜನೆಯು 0 ರಿಂದ 18 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಹದಿಹರೆಯದವರ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯವಂತ ಜನರ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್, ಜೀವರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ ಹಾಗೂ ಇತರ ಆರೋಗ್ಯ ನಿಯತಾಂಕಗಳ ಕುರಿತು ಸಮಗ್ರ ಡೇಟಾವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಭಾರತದ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಜನಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಹೊಸ ಆರೋಗ್ಯ ನೀತಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.
ಡಾ. ಬಹ್ಲ್ ಅವರು ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, 'ಈ ಅಧ್ಯಯನಗಳಿಗಾಗಿ, ಉತ್ತರ, ದಕ್ಷಿಣ, ಪೂರ್ವ, ಪಶ್ಚಿಮ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯ ಭಾರತದಂತಹ ದೇಶದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ತಲಾ ಒಂದು ತಾಣವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ, ಇದು ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಜೀವನಶೈಲಿಯ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯನ್ನು ನಿಖರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ಭೋಪಾಲ್ನ ಏಮ್ಸ್ನ ಪೀಡಿಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ವಿಭಾಗವು ಸಹ ಈ ಯೋಜನೆಯ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಲಭಿಸುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
ನಿಷ್ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಸಾಬೀತಾಗುತ್ತಿರುವ ಪ್ರತಿಜೀವಕಗಳು: ಈ ಸಂಶೋಧನೆಯೊಂದಿಗೆ ಐಸಿಎಂಆರ್ ಡಿಜಿ ಪ್ರತಿಜೀವಕ ಪ್ರತಿರೋಧ (AMR) ದೇಶಕ್ಕೆ ಗಂಭೀರ ಬೆದರಿಕೆ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ "ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್" ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಅವರು, 'ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಜೀವಕಗಳ ಅತಿಯಾದ ಬಳಕೆ ಹಾಗೂ ದುರುಪಯೋಗ.. ಅಂದರೆ, ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ ಹಾಗೂ ಅನುಚಿತವಾಗಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಸಾಮಾನ್ಯ ಶೀತ ಮತ್ತು ಕೆಮ್ಮುಗಳಿಗೆ ಸಹ ಜನರು ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸದೆ ಪ್ರತಿಜೀವಕಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದ ಪ್ರತಿರೋಧಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಯುಟಿಐಗಳು, ನ್ಯುಮೋನಿಯಾದಂತಹ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಸಹ ಔಷಧಿಗಳು ನಿಷ್ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗುತ್ತಿವೆ. ಪ್ರತಿಜೀವಕಗಳನ್ನು ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆಯ ಮೇರೆಗೆ, ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ನಿಗದಿತ ಅವಧಿಗೆ ಮಾತ್ರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬ ಸ್ಪಷ್ಟ ಸಂದೇಶ ನೀಡಿದರು.
ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಆಸಕ್ತಿ: ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ವೈದ್ಯರು ಪಿಹೆಚ್ಡಿಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಡಾ. ಬಹ್ಲ್ ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು. ಯುಎಸ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ 100 ವೈದ್ಯರಲ್ಲಿ ಮೂವರು ಮಾತ್ರ ಪಿಹೆಚ್ಡಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಖ್ಯೆ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಕಳವಳಕಾರಿ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ವೈದ್ಯರು ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು, ಐಸಿಎಂಆರ್ ಏಮ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪಿಜಿಐನಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಯುವ ಅಧ್ಯಾಪಕರಿಗೆ ಪಿಹೆಚ್ಡಿಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ಮತ್ತು ನೋಂದಣಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿದೆ. ಶೇಕಡಾ 10-20 ರಷ್ಟು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅಧ್ಯಾಪಕರು ಪಿಹೆಚ್ಡಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೂ ಸಹ, ದೇಶದಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಶೋಧನೆಯು ಹೊಸ ದಿಕ್ಕನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನ ಆರಂಭಿಕ ಪತ್ತೆ, ರೋಗನಿರೋಧಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯತ್ತ ಗಮನಹರಿಸಿ: ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಆದ್ಯತೆ ಆರಂಭಿಕ ಪತ್ತೆ ಐಸಿಎಂಆರ್ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದೆ. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅನ್ನು ಅದರ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿದರೆ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಗುಣಪಡಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಹೆಚ್ಚು. ತಡವಾಗಿ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚುವುದರಿಂದ ಮರಣ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಡಾ. ಬಹ್ಲ್ ಹೇಳಿದರು. ಕಳೆದ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯು ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಗತಿಯಾಗಿದೆ. ಮೊನೊಕ್ಲೋನಲ್ ಪ್ರತಿಕಾಯಗಳು ಹಾಗೂ ಸಿಎಆರ್-ಟಿ ಕೋಶಗಳಂತಹ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕೋಶಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು, ನಾಶಮಾಡಲು ದೇಹದ ಪ್ರತಿರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ತರಬೇತಿ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನ ಆರಂಭಿಕ ಪತ್ತೆಗಾಗಿ ಹೊಸ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಸಹ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಭೋಪಾಲ್ ಏಮ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ನಾಲ್ಕನೇ ಸಂಶೋಧನಾ ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಐಸಿಎಂಆರ್ ಡಿಜಿ ಡಾ. ಬಹ್ಲ್ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಓದುಗರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದಾದಲ್ಲಿ ಪರಿಣಿತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
