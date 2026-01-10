ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮದ್ರಾಸ್ ಐ ಸೋಂಕು ಹೆಚ್ಚಳ; ಸೋಂಕಿತ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಿ ಶಾಲೆಗೆ ಕಳುಹಿಸದಂತೆ ಪೋಷಕರಿಗೆ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮದ್ರಾಸ್ ಐ ಸೋಂಕಿನ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿವೆ. ಈ ಸೋಂಕು ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ಹರಡುತ್ತಿದೆ. ಸೋಂಕಿತರಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡಿಸಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಇರುಸುವಂತೆ ಪೋಷಕರು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : January 10, 2026 at 6:59 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮದ್ರಾಸ್ ಐ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುವ ಕಾಂಜಂಕ್ಟಿವಿಟಿಸ್ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಸಂಖ್ಯೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿವೆ. ನಗರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆರ್ದ್ರತೆಯೊಂದಿಗೆ ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಶೀತ ಅಲೆಯು ಮದ್ರಾಸ್ ಐ ಸೋಂಕಿನ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಲು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಹವಾಮಾನದಿಂದ ಕಣ್ಣಿನ ಸೋಂಕು ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ಹರಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ನಗರದಾದ್ಯಂತ ಜನರಲ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಹಾಗೂ ಕಣ್ಣಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು, ತುರಿಕೆ ಹಾಗೂ ನೀರಿನ ಬರುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ಕಣ್ಣಿನ ತೊಂದರೆ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ರೋಗಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ಕಾಂಜಂಕ್ಟಿವಿಟಿಸ್ ಎಲ್ಲಾ ವಯಸ್ಸಿನ ಜನರ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆಯಾದರೂ ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿಕಟ ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಆಟಿಕೆಗಳು ಹಾಗೂ ಲೇಖನ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಮದ್ರಾಸ್ ಐ ಸೋಂಕು ಹರಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ.
ತಂಪಾದ ಹವಾಮಾನ, ಮಾಲಿನ್ಯ, ತ್ವರಿತ ಹರಡುವಿಕೆ ಕಾರಣ: ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿನ ಏರಿಳಿತಗಳು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಮಾಲಿನ್ಯ ಮಟ್ಟದಿಂದಲೂ ಮದ್ರಾಸ್ ಐ ಸೋಂಕಿನ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಲು ಕಾರಣವಾಗಿವೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವು ವಾರಗಳಿಂದ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಕರಣಗಳು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿವೆ ಎಂದು ಬೆಂಗಳೂರು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜಿನ ಮೈಕ್ರೋಬಯಾಲಜಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥೆ ಡಾ.ಅಸಿಮಾ ಬಾನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 'ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕು ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಾಲಿನ್ಯದ ಮಟ್ಟವು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕಣ್ಣುಗಳು ಒಣಗುವುದು, ನೀರು ಬರುವುದು ಹಾಗೂ ಕಿರಿಕಿರಿಯ ದೂರುಗಳು ಹೆಚ್ಚಿವೆ. ಅಲರ್ಜಿಕ್ ಕಾಂಜಂಕ್ಟಿವಿಟಿಸ್ನಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಏರಿಕೆಯೂ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದೆ. ಕಣ್ಣಿನ ಅಲರ್ಜಿ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಸುಮಾರು ಶೇಕಡಾ 60 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಕಾಂಜಂಕ್ಟಿವಿಟಿಸ್ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಕಳೆದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಕನಿಷ್ಠ ಶೇಕಡಾ 20 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಡಾ.ಅಸಿಮಾ ಬಾನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
'ಮಾಲಿನ್ಯದ ಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಿರುವಾಗ ಹೊರಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ಕ್ಗಳನ್ನು ಧರಿಸುವುದು, ಬೆಳಗ್ಗೆ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಧೂಳು, ಹೊಗೆ ಮತ್ತು ಅಲರ್ಜಿನ್ಗಳು ಕಣ್ಣಿನ ಕಿರಿಕಿರಿಯನ್ನು ಉಲ್ಬಣಗೊಳಿಸುತ್ತಿವೆ. ಜನರನ್ನು ಸೋಂಕುಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಒಳಗಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ' ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗದ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ: ಪ್ರಸ್ತುತ ಮದ್ರಾಸ್ ಐ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ವೈರಲ್ ಸ್ವಭಾವದ್ದಾಗಿದೆ. ಕಾಂಜಂಕ್ಟಿವಿಟಿಸ್ ಸೋಂಕು ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಹರಡುತ್ತಿರುವುದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಮದ್ರಾಸ್ ಐ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ನಾವು ಈಗ ನೋಡುತ್ತಿರುವುದು ಕಣ್ಣುಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ವೈರಲ್ ಸೋಂಕು, ಶೀತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಸ್ಗಳು ಬದುಕುಳಿಯುತ್ತವೆ, ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಬೆಂಗಳೂರು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜಿನ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥೆ ಡಾ.ಅಸಿಮಾ ವಿವರಿಸಿದರು.
ದಿನಕ್ಕೆ 15ರಿಂದ 20 ಪ್ರಕರಣಗಳು ಪತ್ತೆ: ಡಾ.ಅಸಿಮಾ ಬಾನು ಅವರು ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ಕಾಂಜಂಕ್ಟಿವಿಟಿಸ್ ಇತರ ವೈರಲ್ ಕಾಯಿಲೆಗಳಂತೆಯೇ ಸ್ವಯಂ - ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸುವ ಸೋಂಕು ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಸೋಂಕು ಇದು ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹರಡುತ್ತದೆ. ಸೋಂಕು ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಆಟಿಕೆಗಳಂತಹ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ವಸ್ತುಗಳ ಮೂಲಕ ಹರಡುವುದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳು ಹೆಚ್ಚು ಒಳಗಾಗುತ್ತಾರೆ. ನಾವು ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಸರಾಸರಿ 15 ರಿಂದ 20 ಕಾಂಜಂಕ್ಟಿವಿಟಿಸ್ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅನೇಕ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಜ್ವರ ತರಹದ ಲಕ್ಷಣಗಳಿವೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಸೋಂಕಿತ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಶಾಲೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಬೇಡಿ: ಸೋಂಕಿತ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಶಾಲೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಬಾರದು. ಪೋಷಕರು ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಕರು ಸರಿಯಾದ ಕೈ ತೊಳೆಯುವುದು ಮತ್ತು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಸೋಂಕಿತ ಮಗುವನ್ನು ಶಾಲೆಗೆ ಕಳುಹಿಸುವುದರಿಂದ ಬೇರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೇಗನೆ ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಬಹುದು" ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ನೀಡುವ ಸಲಹೆಗಳೇನು?: ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯು ಮದ್ರಾಸ್ ಐ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಳದ ಕುರಿತು ವಿಶೇಷ ಗಮನಿಸಿದೆ. ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮಾತನಾಡಿ, ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಸೋಂಕಿನಿಂದ ಕಣ್ಣು ಕೆಂಪು, ನಿರಂತರ ಬರುವುದು, ಬೆಳಕಿಗೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಂಡರೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸೋಂಕಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು, ಟವೆಲ್ ಇಲ್ಲವೇ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗಳಂತಹ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು ಎಂದು ಅವರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
'ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯು ನಾಗರಿಕರನ್ನು ಕೈ ನೈರ್ಮಲ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು, ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಉಜ್ಜಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಹಾಗೂ ಸ್ವಯಂ ಔಷಧ ಅಥವಾ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡದ ಕಣ್ಣಿ ಡ್ರಾಪ್ಸ್ನಿಂದ ದೂರವಿರಲು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದೆ. ಕಣ್ಣುರೆಪ್ಪೆಗಳ ಊತ ಅಥವಾ ಸುಡುವ ಸಂವೇದನೆಯಂತಹ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಮಾಲೋಚನೆಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅನೇಕ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಸೋಂಕು ದೈನಂದಿನ ದಿನಚರಿಗಳನ್ನು ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಿದೆ. ವೈದ್ಯರು ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸದಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ವೈದ್ಯಕೀಯವಾಗಿ ಸೂಕ್ತವಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅವು ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹದಗೆಡಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅರಿವು ಹಾಗೂ ಆರಂಭಿಕ ಆರೈಕೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಮೊದಲೇ ಗುರುತಿಸುವುದು, ಸೋಂಕಿತ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಇರುವಂತೆ ಪೋಷಕರು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೆಕು. ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದು ಹರಡುವಿಕೆಯನ್ನು ನಿಧಾನಗೊಳಿಸಲು, ಜನ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಓದುಗರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದಾದಲ್ಲಿ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
