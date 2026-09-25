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ದೀರ್ಘಕಾಲಿಕ ಜೋರಾದ ಡಿಜೆ ಶಬ್ದದಿಂದ ಹೃದ್ರೋಗ, ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡದ ಅಪಾಯ!

ಡಿಜೆ ಶಬ್ದದಿಂದ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡ ಹಾಗೂ ಹೃದಯ ಬಡಿತ, ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಮೊದಲೇ ಹೃದ್ರೋಗ, ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಹೊಂದಿರುವ ಜನರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಕಾಳಜಿವಹಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸುವ ಪರಿಹಾರ ಕ್ರಮಗಳೇನು?

HOW TO AVOID DJ SOUND INCREASE IN BP DUE TO DJ SOUND INCREASE IN HEART RATE AND BP ಡಿಜೆ ಶಬ್ದದಿಂದ ಹೃದಯ ಬಡಿತ ಬಿಪಿ ಹೆಚ್ಚಳ
ಜೋರಾದ ಡಿಜೆ ಶಬ್ದದಿಂದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)
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By ETV Bharat Health Team

Published : September 25, 2026 at 3:28 PM IST

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ಯಾವುದೇ ಹಬ್ಬಗಳಾಗಿರಲಿ, ಆಚರಣೆಗಳಾಗಲಿ, ಸಮಾರಂಭಗಳಾಗಲಿ ಜೋರಾಗಿ ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ಡಿಜೆ ಸದ್ದು ಹಲವೆಡೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಹಾಗೂ ಬಾಸ್ ಅನ್ನು ವಿಪರೀತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿದರೆ, ನಮ್ಮ ದೇಹವು ಇದನ್ನು ಶಬ್ದವೆಂದು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಶಬ್ದವು ದೇಹದ ಮೇಲೆ ತೀವ್ರವಾದ ದೈಹಿಕ ಒತ್ತಡವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ನರಮಂಡಲ, ಹೃದಯ ಬಡಿತ, ರಕ್ತದೊತ್ತಡದ ಮೇಲೆ ನೇರವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಾವು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ಹೃದಯಾಘಾತ, ಹೃದಯ ಸ್ತಂಭನ ಎರಡು ವಿಭಿನ್ನ ಸ್ಥಿತಿಗಳಿವೆ.

ರಕ್ತ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟುವಿಕೆಯು ಹೃದಯ ಸ್ನಾಯುಗಳಿಗೆ ರಕ್ತವನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ಅಪಧಮನಿಗಳಲ್ಲಿ ರಕ್ತದ ಹರಿವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದಾಗ ಹೃದಯಾಘಾತವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿ ಹೃದಯ ಬಡಿತವು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಅನಿಯಮಿತವಾದಾಗ, ಹೃದಯವು ರಕ್ತವನ್ನು ಪಂಪ್ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದರೆ, ಹೃದಯ ಸ್ತಂಭನ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅತಿಯಾದ ಡಿಜೆ ಶಬ್ದದಿಂದ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದಾಗ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ, ಹೃದಯ ಬಡಿತವು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಮೊದಲೇ ಹೃದಯದ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಗಳು ಇಲ್ಲವೇ ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಈ ದೊಡ್ಡ ಶಬ್ದ, ಬಾಸ್ ನಡುಕ ತುಂಬಾ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

HOW TO AVOID DJ SOUND INCREASE IN BP DUE TO DJ SOUND INCREASE IN HEART RATE AND BP ಡಿಜೆ ಶಬ್ದದಿಂದ ಹೃದಯ ಬಡಿತ ಬಿಪಿ ಹೆಚ್ಚಳ
ಜೋರಾದ ಡಿಜೆ ಶಬ್ದದಿಂದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಡಿಜೆ ದೊಡ್ಡ ಶಬ್ದದಿಂದ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲಿನ ಪರಿಣಾಮಗಳೇನು?: ಡಿಜಿ ದೊಡ್ಡ ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ದೇಹದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರವಾದ ಒತ್ತಡದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಚೋದಿಸುತ್ತದೆ. ದೊಡ್ಡ ಶಬ್ದಗಳು ಹೃದಯ ಬಡಿತ, ರಕ್ತದೊತ್ತಡದಲ್ಲಿ ಹಠಾತ್ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಇಂತಹ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ, ರಕ್ತಕೊರತೆಯ ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆಯ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಡಿಜೆಯ ಸಿಸ್ಟಂನಿಂದ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವ ಭಾರೀ ಬಾಸ್ ಶಬ್ದದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬಲದಿಂದ ದೇಹವನ್ನು ಒಳಗಿನಿಂದ ಅಲುಗಾಡಿಸುತ್ತದೆ. ದೊಡ್ಡ ಶಬ್ದವು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಹೃದಯವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಕುಸಿದರೆ, ಶಬ್ದವನ್ನು ದೂಷಿಸದೇ ಮೊದಲೇ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಹೃದ್ರೋಗ, ಅಸಹಜ ಹೃದಯ ಲಯವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಮಕ್ಕಳು, ಗರ್ಭಿಣಿಯರು, ವೃದ್ಧರಿಗೆ ಅಪಾಯ: ಮಕ್ಕಳು, ಗರ್ಭಿಣಿಯರು, ವೃದ್ಧರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಶಬ್ದವು ಹೆಚ್ಚು ತೀವ್ರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮೊದಲೇ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಕೆಲವು ಜನ್ಮಜಾತ ಹೃದಯ ದೋಷಗಳು, ಹೃದಯದ ಲಯದ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಡಿಜೆಯ ದೊಡ್ಡ ಶಬ್ದದ ಒತ್ತಡವು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಪ್ರಜ್ಞಾಹೀನರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಡಿಜೆ ಶಬ್ದವು ಹೃದಯದ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಕಿವಿಗಳ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ, ಶಾಶ್ವತ ಕಿವುಡುತನ ಹಾಗೂ ಟಿನ್ನಿಟಸ್ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಜೊತೆಗೆ ನಿದ್ರೆ ಭಂಗ ಹಾಗೂ ಮಾನಸಿಕ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಹಾಳಾಗುತ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಧ್ವನಿವರ್ಧಕಗಳಿಂದ ದೂರವಿಡಬೇಕು. ಗರ್ಭಿಣಿಯರು, ವಯೋವೃದ್ಧರು, ಹೃದ್ರೋಗ ಹೊಂದಿರುವವರು ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಜೋರಾಗಿ ಶಬ್ದ ಮಾಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು.

HOW TO AVOID DJ SOUND INCREASE IN BP DUE TO DJ SOUND INCREASE IN HEART RATE AND BP ಡಿಜೆ ಶಬ್ದದಿಂದ ಹೃದಯ ಬಡಿತ ಬಿಪಿ ಹೆಚ್ಚಳ
ಜೋರಾದ ಡಿಜೆ ಶಬ್ದದಿಂದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಹೃದ್ರೋಗದ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಯಾವುವು?: ನೀವು ಜೋರಾದ ಡಿಜೆ ಶಬ್ದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಈ ಕೆಳಗಿನ ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದರೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಬಾರದು. ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡ, ಬಿಗಿತ ಇಲ್ಲವೇ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯ ಭಾವನೆ, ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ, ಹಠಾತ್, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣವಿಲ್ಲದೆ ಅತಿಯಾದ ಬೆವರುವಿಕೆ, ವಾಕರಿಕೆ, ತಲೆತಿರುಗುವಿಕೆ, ಅಸಾಮಾನ್ಯ ದೌರ್ಬಲ್ಯ ಹಾಗೂ ಎದೆ ನೋವು ಎಡಗೈ, ಬೆನ್ನು, ಕುತ್ತಿಗೆ, ನಾಡಿಗೆ ಹರಡುತ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಹಠಾತ್ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು, ತೀವ್ರವಾದ ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ, ನೀಲಿ ಚರ್ಮ ಇಲ್ಲವೇ ತುಟಿಗಳು ಹಾಗೂ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಬಡಿತದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ತುಂಬಾ ಜೋರಾದ ಶಬ್ದ ಗುರುತಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?: ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ದೊಡ್ಡ ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ ರಕ್ಷಣೆಯಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ನೀವು ತುಂಬಾ ಜೋರಾಗಿ ಕೂಗಿದರೂ ಕೇಳಿಸದೇ ಇದ್ದರೆ, ಆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿನ ಶಬ್ದವು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಎಂದು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ದೊಡ್ಡ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅಥವಾ ಕುಟುಂಬ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಸಂಘಟಕರು ತುರ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ನೆರವು ಮತ್ತು ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್‌ಗಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿರುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

HOW TO AVOID DJ SOUND INCREASE IN BP DUE TO DJ SOUND INCREASE IN HEART RATE AND BP ಡಿಜೆ ಶಬ್ದದಿಂದ ಹೃದಯ ಬಡಿತ ಬಿಪಿ ಹೆಚ್ಚಳ
ಜೋರಾದ ಡಿಜೆ ಶಬ್ದದಿಂದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?: ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಜೋರಾಗಿ ಡಿಜಿ ಶಬ್ದ ಬರುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಕುಸಿದರೆ, ಇದನ್ನು ತಲೆತಿರುಗುವಿಕೆ ಎಂದು ತಪ್ಪಾಗಿ ಭಾವಿಸಬಾರದು. ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಉಸಿರಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆಯೇ ಎಂದು ತಕ್ಷಣ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ. ತಕ್ಷಣವೇ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್‌ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ AED ಪಡೆಯಿರಿ. ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸದಿದ್ದರೆ, ಉಸಿರಾಡದಿದ್ದರೆ, ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೂಡ ವಿಳಂಬವಿಲ್ಲದೆ ಸಿಪಿಆರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೃದಯ ಸ್ತಂಭನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಕಾಲಿಕ ಸಿಪಿಆರ್, ಎಇಡಿ ಬಳಕೆಯು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವ ಉಳಿಸಬಹುದು.

ಹಬ್ಬಗಳನ್ನು ಆರೋಗ್ಯಯುತವಾಗಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ದೊಡ್ಡ ಶಬ್ದ, ಡಿಜೆ ಸಂಗೀತವು ನಿಮ್ಮ ಸಂತೋಷದ ಭಾಗವಾಗಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಸೀಮಿತ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಸುರಕ್ಷಿತ ದೂರದಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸಬೇಕು. ಸರಿಯಾದ ಶಬ್ದ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು, ಸ್ಪೀಕರ್‌ಗಳಿಂದ ಸುರಕ್ಷಿತ ಅಂತರ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು, ಆರೋಗ್ಯದ ತೊಂದರೆಗೆ ಒಳಗಾಗದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ನಿಜವಾಗಿ ಸುರಕ್ಷಿತ, ಆನಂದದಾಯಕವಾಗಿಸುತ್ತದೆ.

ಓದುಗರಿಗೆ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣಿತರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

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TAGGED:

HOW TO AVOID DJ SOUND
INCREASE IN BP DUE TO DJ SOUND
INCREASE IN HEART RATE AND BP
ಡಿಜೆ ಶಬ್ದದಿಂದ ಹೃದಯ ಬಡಿತ ಬಿಪಿ ಹೆಚ್ಚಳ
STRESS IN THE BODY DUE TO DJ SOUND

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