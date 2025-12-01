ಒಂಟಿತನ ಮಕ್ಕಳ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಅತ್ಯಂತ ಗಂಭೀರ ಸಮಸ್ಯೆ: ಡಾ. ಲಾವಣ್ಯ ಪಟೇಲ್
ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಬೆಂಬಲ ಬೇಕು ಮತ್ತು ಹಿರಿಯರ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವು ಒಂಟಿತನ ಮತ್ತು ತಪ್ಪು ಪ್ರಭಾವಗಳನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಮನಶ್ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ವೈದ್ಯರೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : December 1, 2025 at 3:09 PM IST
ಜೋಧಪುರ (ರಾಜಸ್ಥಾನ): ಒಂಟಿತನವು ಮಕ್ಕಳ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಅತ್ಯಂತ ಗಂಭೀರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಮನಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞೆ ಡಾ. ಲಾವಣ್ಯ ಪಟೇಲ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಜೋಧ್ಪುರದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ನಡೆದ ಇಂಡಿಯನ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೈಕಾಲಜಿ (ANCIAPP 2025)ನ ವಾರ್ಷಿಕ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, "ವಿಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಮಕ್ಕಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಒತ್ತಡ, ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆ ಮತ್ತು ಖಿನ್ನತೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಅವರನ್ನು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಅಥವಾ ಹಾನಿಕಾರಕ ನಡವಳಿಕೆಯತ್ತ ತಳ್ಳಬಹುದು" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಬಳಿಕ, ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಜೊತೆಗಿನ ಸಂಭಾಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಡಾ. ಪಟೇಲ್ "ಒಂಟಿತನವು ಯುವ ಮನಸ್ಸುಗಳ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಆಳವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿದೆ ಎಂದರೆ ಅನೇಕ ಮಕ್ಕಳು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಯೋಚಿಸಲು ಅಥವಾ ತಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ಸಹ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ" ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.
ಮಕ್ಕಳಿಗೆ 7 ರಿಂದ 14 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಒಡನಾಟದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ: ಡಾ. ಪಟೇಲ್ ಪ್ರಕಾರ, 7 ರಿಂದ 14 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ವಯಸ್ಸಿನ ಗುಂಪು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಬಂಧ ಮತ್ತು ಒಡನಾಟಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಆಧುನಿಕ ವಿಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬಗಳ ರಚನೆಯು ಇದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಪೋಷಕರು ಇಬ್ಬರೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದರಿಂದ, ಅನೇಕ ಮಕ್ಕಳು ದೀರ್ಘಕಾಲ ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಅಥವಾ ಮನೆಕೆಲಸಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಕಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ, ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಸಂವಹನದ ಕೊರತೆಯು ಅವರನ್ನು ಒಂಟಿತನಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ನಡವಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರು ಕಿರಿಕಿರಿ ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು, ಅತಿಯಾಗಿ ಶಾಂತವಾಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಫೋನ್ ಮತ್ತು ಟಿವಿಗಳ ಗೀಳು ಹಿಡಿಯಬಹುದು. ಮಾತನಾಡಲು ಬೆಂಬಲ ನೀಡುವ ವಯಸ್ಕರ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ, ಅವರು ದೈನಂದಿನ ಒತ್ತಡ ಅಥವಾ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ತಾವಾಗಿಯೇ ನಿಭಾಯಿಸಲು ಹೆಣಗಾಡುತ್ತಾರೆ.
ಡಾ. ಪಟೇಲ್ ಅವರು ಮಕ್ಕಳ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದೆಂದರೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಇತರರಿಗೆ ಹೋಲಿಸುವುದು. ಪೋಷಕರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಮ್ಮ ಮಗುವನ್ನು ಅಂಕಗಳು ಅಥವಾ ಶ್ರೇಣಿಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ನಿರ್ಣಯಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಅನ್ಯಾಯ. ಏಕೆಂದರೆ ಪ್ರತಿ ಮಗುವೂ ವಿಭಿನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಕೆಲ ಮಕ್ಕಳು ಕ್ರೀಡೆ, ಸಂಗೀತ, ನೃತ್ಯ ಅಥವಾ ಸೃಜನಶೀಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಶಾಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬಗಳು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಶಿಕ್ಷಣದ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲೇ ಅಳೆಯುತ್ತವೆ.
ಈ ಕಿರಿದಾದ ತೀರ್ಪು ಪ್ರಜ್ಞಾಹೀನ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಮಗುವು ತಮ್ಮನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆಂದು ಭಾವಿಸಿದಾಗ, ಅವರು ತೀರ್ಪಿನ ಭಯವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ಭಯವು ಅವರನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ತಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಅವರ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ಮಗುವೂ ತಮ್ಮ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಪ್ರತಿ ಮಗುವಿಗೆ ಮಾನ್ಯತೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ವಿಷಯವಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಪೋಷಕರು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಡಾ. ಪಟೇಲ್ ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು.
ಕೂಡು ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ, ಮಕ್ಕಳು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಅಜ್ಜಿ, ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಅಥವಾ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮರೊಂದಿಗೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಅವರಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಬಹುದು, ಅವರ ಕಾಳಜಿಗಳನ್ನು ಆಲಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಸರಿ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಕಲಿಸಬಹುದು. ಅತ್ತೆ-ಮಾವಂದಿರೊಂದಿಗೆ ವಾಸಿಸುವುದರಿಂದ ಕೆಲ ದಂಪತಿಗಳು ದೂರವಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದಷ್ಟು ಅದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಮಕ್ಕಳು ಹಿರಿಯರಿಂದ ಪಡೆಯುವ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಭದ್ರತೆಯು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಹೀಗಾಗಿ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಲು ಮಗುವಿನ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳು ಅಥವಾ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಬೇಕು. ಸಣ್ಣ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಹೊಗಳುವುದು. ಮಕ್ಕಳು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟರು ಮತ್ತು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಡೆದರು ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದಾಗ, ಅವರು ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಹೆಚ್ಚು ಗೌರವಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಡಾ. ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸರಿ ಮತ್ತು ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮೊದಲೇ ಕಲಿಸಬೇಕು: ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾದ ಮೆದುಳಿನ ಪ್ರದೇಶವಾದ ಪ್ರಿಫ್ರಂಟಲ್ ಕಾರ್ಟೆಕ್ಸ್ 22 ರಿಂದ 25 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ನಡುವೆ ಮಾತ್ರ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಹದಿಹರೆಯದವರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಭಾವನೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಪೋಷಕರು ತಮ್ಮ ಹದಿಹರೆಯದ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾದ ಬೋಧನೆ, ಸಂವಹನ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದೆ. ಹಾಗೇ, ಅವರನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಡಾ. ಲಾವಣ್ಯ ಪಟೇಲ್ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮಕ್ಕಳು ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಮುಟ್ಟದೇ ಇರಲು ತಜ್ಞರು ಸೂಚಿಸಿದ ಸಲಹೆಗಳು ಹೀಗಿವೆ ನೋಡಿ