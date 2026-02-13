ಲಿವರ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆದರೆ ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ, ಅಸಡ್ಡೆ ತೋರಿದರೆ ಅಪಾಯ: ತಜ್ಞರ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
ಕಳಪೆ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಹಾಗೂ ತಪ್ಪಾದ ಜೀವನಶೈಲಿಯಿಂದ ಯಕೃತ್ತಿಗೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಹಾನಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಲಿವರ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆದರೆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುವ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಯಾವುವು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.
Published : February 13, 2026 at 5:57 PM IST
ಯಕೃತ್ತು ದೇಹದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಲಿವರ್ ವಿಷಕಾರಿ ವಸ್ತುಗಳ ದೇಹವನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಲು, ರಕ್ತದ ಹರಿವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು, ಸರಿಯಾದ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅನೇಕ ಜನರು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಹೃದಯ ಹಾಗೂ ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಮ್ಮ ಯಕೃತ್ತಿನ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಹಲವು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಯಕೃತ್ತು ಹಾನಿಯಾದರೆ (ಲಿವರ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್) ದೇಹದಲ್ಲಿ ಯಾವೆಲ್ಲಾ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.
ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್, ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಕೊಬ್ಬುಗಳು, ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಸಕ್ಕರೆ, ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಔಷಧಗಳ ಅತಿಯಾದ ಸೇವನೆಯು ಯಕೃತ್ತಿನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಗಂಭೀರ ಹಾನಿ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮೆಡ್ಲೈನ್ಪ್ಲಸ್ ಸಂಶೋಧನೆ ಪ್ರಕಾರ, ಯಕೃತ್ತಿನ ಕಾಯಿಲೆ ಇರುವ ಜನರು ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು, ಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಊತ, ರಕ್ತ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟುವಿಕೆಯ ಸ್ಥಿತಿ, ಮಲ ಹಾಗೂ ಮೂತ್ರದ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಹಾಗೂ ಕಾಮಾಲೆ (ಚರ್ಮ, ಕಣ್ಣುಗಳ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣ) ಇತರ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಲಿವರ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆದರೆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುವ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಯಾವುವು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.
ಕಾಮಾಲೆ: ಯಕೃತ್ತಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಕಳಪೆಯಾದಾಗ ಚರ್ಮ, ಕಣ್ಣುಗಳು ಹಳದಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುತ್ತವೆ. ಯಕೃತ್ತು ಕೆಂಪು ರಕ್ತ ಕಣಗಳಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ಹಳದಿ ವರ್ಣದ್ರವ್ಯವಾದ ಬಿಲಿರುಬಿನ್ ಅನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಸಂಸ್ಕರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಪಿತ್ತರಸಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಇದು ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬಿಲಿರುಬಿನ್ ಚರ್ಮ, ಕಣ್ಣುಗಳು ಮತ್ತು ಲೋಳೆಯ ಪೊರೆಗಳಲ್ಲಿ ರಕ್ತಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವು ಹಳದಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುತ್ತವೆ.
ಗಾಢ ಹಳದಿ ಮೂತ್ರ: ಮೇಯೊಕ್ಲಿನಿಕ್ ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ಯಕೃತ್ತು ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸದಿದ್ದಾಗ ಮೂತ್ರವು ಗಾಢವಾಗುತ್ತದೆ. ಯಕೃತ್ತು ಬಿಲಿರುಬಿನ್ ಅನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಸಂಸ್ಕರಿಸಲು ಅಸಮರ್ಥವಾಗುವುದರಿಂದ ಅದು ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳು ಈ ಸಂಗ್ರಹವಾದ ಬಿಲಿರುಬಿನ್ ಅನ್ನು ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡಿ ದೇಹದಿಂದ ಮೂತ್ರದ ಮೂಲಕ ಹೊರಹಾಕುತ್ತವೆ, ಇದು ಗಾಢ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಆಯಾಸ: ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಯಕೃತ್ತು ರಕ್ತದಿಂದ ವಿಷವನ್ನು ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಮತೋಲಿತ ಆಹಾರದೊಂದಿಗೆ ಸಹ ತೀವ್ರ ಆಯಾಸಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಇದು ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟದ ಬಿಲಿರುಬಿನ್ನಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಏನೂ ಮಾಡದಿದ್ದರೂ ಸಹ ಆಯಾಸ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಪಾದಗಳು, ಕಣಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಊತ ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು: ನಿಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಮೇಲಿನ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೀವು ಆಗಾಗ್ಗೆ ನೋವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಇದು ಯಕೃತ್ತಿನ ಹಾನಿಯಿಂದಾಗಿರಬಹುದು. ಯಕೃತ್ತಿನ ಹಾನಿಯಿಂದಾಗಿ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಊತ ಮತ್ತು ತ್ಯಾಜ್ಯ ಸಂಗ್ರಹವು ಚಲನೆ ಇಲ್ಲವೇ ಉಸಿರಾಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರವಾದ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ರಕ್ತಸ್ರಾವ: ಸಣ್ಣ ಗಾಯಗಳ ನಂತರವೂ ರಕ್ತ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟದಿದ್ದರೆ, ಅದು ಯಕೃತ್ತಿನ ಕಾಯಿಲೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ರೋಗಪೀಡಿತ ಯಕೃತ್ತು ರಕ್ತ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟಲು ಅಥವಾ ರಕ್ತಸ್ರಾವವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಾದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವುದಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ಇದು ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಗಾಯಗಳು ಅತಿಯಾಗಿ ರಕ್ತಸ್ರಾವವಾಗುತ್ತವೆ. ನೀವು ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದರೆ ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಇತರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿವು: ಅತಿಯಾದ ಮದ್ಯ ಸೇವನೆಯು ಯಕೃತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕೊಬ್ಬು ಸಂಗ್ರಹವಾಗಲು ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು, ಇದು ಯಕೃತ್ತು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಲು ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವುದು ಕಷ್ಟ ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಅನೇಕ ಜನರಲ್ಲಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಜನರು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಕುಡಿಯದಿದ್ದರೂ ಸಹ ಅವರ ಯಕೃತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕೊಬ್ಬು ಬೆಳೆಯಬಹುದು. ಇದನ್ನು ನಾನ್ಆಲ್ಕೊಹಾಲಿಕ್ ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕ್ಲೀವ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ಯಕೃತ್ತು ಕ್ಷೀಣಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ, ತೂಕ ನಷ್ಟ, ಆಯಾಸ, ದೌರ್ಬಲ್ಯ, ಚರ್ಮ ತುರಿಕೆ ಹಾಗೂ ಚರ್ಮದ ಕೆಳಗೆ ದುರ್ಬಲಗೊಂಡ ಮತ್ತು ಊದಿಕೊಂಡ ರಕ್ತನಾಳಗಳಂತಹ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಓದುಗರಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದಾದಲ್ಲಿ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
