ಜೀವನಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ತಪ್ಪುಗಳಿಂದ ಬೊಜ್ಜಿನ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಳ: ಅಧ್ಯಯನ

ಜೀವನಶೈಲಿಯಲ್ಲಿನ ಕೆಲವು ತಪ್ಪುಗಳಿಂದ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಬೊಜ್ಜಿನ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಧ್ಯಯನವೊಂದು ಸ್ವಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

obesity How to Control Obesity Healthy Lifestyle ಬೊಜ್ಜು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ
ಜೀವನಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ತಪ್ಪುಗಳಿಂದ ಬೊಜ್ಜಿನ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಳ: ಅಧ್ಯಯನ (Getty Images)
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : February 28, 2026 at 2:40 PM IST

ಹೈದರಾಬಾದ್: ಭಾರತೀಯರಲ್ಲಿ ಬೊಜ್ಜುತನವು ಕೇವಲ ಆನುವಂಶಿಕ ಅಂಶಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಅನಾರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನಶೈಲಿ ಅಭ್ಯಾಸಗಳೊಂದಿಗೆ ಬಲವಾಗಿ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಧ್ಯಯನವು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ. ಏಷ್ಯನ್ ಇನ್‌ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋಎಂಟರಾಲಜಿ (AIG) ಸುಮಾರು 7,000 ಜನರ ಮೇಲೆ ಈ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸಿತು. ಬೊಜ್ಜು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.

ಯುಕೆ ಬಯೋಬ್ಯಾಂಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾದ ಭಾರತೀಯರ ಡೇಟಾವನ್ನು ಹಾಗೂ AIG ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಡೇಟಾವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಈ ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಲಕ್ಸೆಂಬರ್ಗ್ ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಬಯೋಮೆಡಿಸಿನ್, ಲಕ್ಸೆಂಬರ್ಗ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಹಾಗೂ ಮಾರ್ಬರ್ಗ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಈ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಈ ಸಂಶೋಧನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಜರ್ನಲ್ ನೇಚರ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ.

obesity How to Control Obesity Healthy Lifestyle ಬೊಜ್ಜು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ
ಮಾಧ್ಯಮಗಳನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿ AIG ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾ.ನಾಗೇಶ್ವರ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು. (ETV Bharat)

ಶುಕ್ರವಾರ ಮಾಧ್ಯಮಗಳನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ AIG ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾ.ನಾಗೇಶ್ವರ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು, ಆನುವಂಶಿಕ ಅಂಶಗಳು ಬೊಜ್ಜಿನ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆಯಾದರೂ, ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯವಾದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. AIG ಬೊಜ್ಜು ಮತ್ತು ಚಯಾಪಚಯ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಕೇಂದ್ರದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಡಾ. ರಾಕೇಶ್ ಕಲಾಪಾಲ ಹಾಗೂ ಡಾ.ನಿತಿನ್ ಅಧ್ಯಯನದ ಕುರಿತು ವಿವರಿಸಿದರು.

ಆರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬೊಜ್ಜು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?: ಸರಿಯಾದ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯ ಕೊರತೆ, ಜಡ ಜೀವನಶೈಲಿ ಹಾಗೂ ಧೂಮಪಾನವು ಬೊಜ್ಜಿನ ಅಪಾಯವನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಬೊಜ್ಜು ಜೀನ್‌ಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ, ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವುದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪಾಯದ ಜೀನ್‌ಗಳ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು. ದೇಹದ ತೂಕವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯಗೊಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಡಾ.ನಾಗೇಶ್ವರ ರೆಡ್ಡಿ ಹೇಳಿದರು.

ಅಧ್ಯಯನದ ಪ್ರಕಾರ, ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಆರು ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಬೊಜ್ಜು ಅಪಾಯವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದು. ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಸೇವನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು, ದೇಹದ ತೂಕಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ದಿನಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ಗ್ರಾಂ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸೇವಿಸುವುದು, ಸಣ್ಣ ಧಾನ್ಯಗಳು, ಎಲೆಗಳ ಸೊಪ್ಪು, ತರಕಾರಿಗಳು, ಹಣ್ಣುಗಳು ಮತ್ತು ಫೈಬರ್ ಭರಿತ ಆಹಾರಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವುದು. ವಾರಕ್ಕೆ 150 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಯುವುದು, ದಿನಕ್ಕೆ 10,000 ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವಂತಹ ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.

'ಜೀನ್‌ಗಳು ಉತ್ತಮವಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ ಜೀವನಶೈಲಿ ಕಳಪೆಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಬೊಜ್ಜಿನ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆನುವಂಶಿಕ ಅಪಾಯವಿರುವ ಜನರು ಸಮತೋಲಿತ ಜೀವನಶೈಲಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಬೊಜ್ಜುತನ ತಪ್ಪಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು' ಎಂದು ಡಾ.ನಾಗೇಶ್ವರ ರೆಡ್ಡಿ ವಿವರಿಸಿದರು.

ಶೇಕಡಾ 40ರಷ್ಟು ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಅಪಾಯ: ಬೊಜ್ಜು ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆಯ ಮೇಲೆ ಗಂಭೀರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ, ಮಧುಮೇಹ, ಹೃದ್ರೋಗ, ಕೊಬ್ಬಿನ ಪಿತ್ತಜನಕಾಂಗ ಮತ್ತು ಇತರ ಅಂಗಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯರಲ್ಲಿ ಬೊಜ್ಜು ದ್ವಿಗುಣಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದ ಅವರು, ಬಾಡಿ ಮಾಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಬದಲಿಗೆ ಸೊಂಟದ ಸುತ್ತಳತೆಯನ್ನು ಬೊಜ್ಜಿನ ಮಾನದಂಡವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ, ಸುಮಾರು 40 ಪ್ರತಿಶತ ಜನರು ಅಪಾಯದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಆತಂಕಕಾರಿಯಾಗಿ, ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುವ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಬೊಜ್ಜು ಮತ್ತು ಕೊಬ್ಬಿನ ಪಿತ್ತಜನಕಾಂಗದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಈಗ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿವೆ. ಪೋಷಕರು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು, ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದಲೇ ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಕ್ರಮಗಳತ್ತ ಗಮನಹರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಡಾ.ನಾಗೇಶ್ವರ ರೆಡ್ಡಿ ಹೇಳಿದರು.

ಓದುಗರಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದಾದಲ್ಲಿ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

