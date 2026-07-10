ಹೊಸ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಕಲಿಯುವುದರಿಂದ ಮೆದುಳು ಶಾರ್ಫ್ ಆಗುತ್ತದೆ: ಸಂಶೋಧನೆಯಿಂದ ಬಹಿರಂಗ
ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಹೆಚ್ಚು ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಮಾತನಾಡಿದಷ್ಟೂ ಅವರ ಮೆದುಳು ಕಿರಿಯ ವಯಸ್ಸಿನವಂತೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನೂತನ ಸಂಶೋಧನೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.
Published : July 10, 2026 at 5:16 PM IST
ಇಂದಿನ ಆಧುನಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ದೈಹಿಕ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಮೆದುಳಿನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತೇವೆ. ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸ್ಮರಣಶಕ್ತಿಯ ನಷ್ಟ ಹಾಗೂ ಆಲೋಚನಾ ವೇಗದಲ್ಲಿನ ಇಳಿಕೆಯನ್ನು ವಯಸ್ಸಾದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಎಂದು ತಳ್ಳಿಹಾಕುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ, ನಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾತನಾಡುವ ಭಾಷೆಗಳು ನಮ್ಮ ಮೆದುಳಿನ ವಯಸ್ಸನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಹೌದು, ಇತ್ತೀಚಿನ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅಧ್ಯಯನವು ನಮ್ಮ ಮಾತೃಭಾಷೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಮಾತನಾಡುವುದರಿಂದ ಮೆದುಳು ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಯೌವ್ವನದಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ದೈಹಿಕ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾತ್ರ ದೇಹವನ್ನು ಸದೃಢವಾಗಿರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬುವ ನಮಗೆ, ಈ ಅಧ್ಯಯನವು ಹೊಸ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತ್ತದೆ. 'ಭಾಷಾ ಅಭ್ಯಾಸ' ಮೆದುಳನ್ನು ಚುರುಕಾಗಿ ಮತ್ತು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರಿಸುತ್ತದೆ.
ಭಾಷೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹಾಗೂ ಮೆದುಳಿನ ಯೌವ್ವನ: ಮೆದುಳಿನ ವಯಸ್ಸಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಕುರಿತು ಮಹತ್ವದ ಸಂಶೋಧನಾ ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ಸ್ಪೇನ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಯುರೋಪಿಯನ್ ನರವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಘಗಳ ಒಕ್ಕೂಟ (FENS) ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಲಾಯಿತು. ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಮಾತನಾಡುವ ಜನರ ಮೆದುಳು ಒಂದೇ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಮಾತನಾಡುವ ಜನರ ಮೆದುಳುಗಳಿಗಿಂತ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧನೆ ಕಂಡು ಹಿಡಿದಿದೆ. ನಮ್ಮ ಮಿದುಳುಗಳು ಶತಕೋಟಿ ನರ ಕೋಶಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಹಾಗೂ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಈ ಕೋಶಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂವಹನವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿವೆ.
ನಾವು ವಯಸ್ಸಾದಂತೆ ಈ ನರಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ದುರ್ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಇದು ಸ್ಮರಣಶಕ್ತಿಯ ಕುಸಿತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಮಾತನಾಡುವುದರಿಂದ ಈ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಸಂಶೋಧಕರು ಜನರ ಕಾಲಾನುಕ್ರಮದ ವಯಸ್ಸನ್ನು ಅವರ ಮೆದುಳಿನ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ವಯಸ್ಸಿನೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಸಂಶೋಧನೆಯಿಂದ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳು ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ.
ದ್ವಿಭಾಷಾ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ (ಎರಡು ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಮಾತನಾಡುವವರು) ಮಿದುಳುಗಳು ಏಕಭಾಷಾ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ (ಒಂದೇ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಮಾತನಾಡುವವರು) ಮಿದುಳುಗಳಿಗಿಂತ ಆರು ವರ್ಷ ಚಿಕ್ಕವು. ಮೂರು ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಮಾತನಾಡುವ ಜನರ ಮಿದುಳುಗಳು ಏಳು ವರ್ಷ ಚಿಕ್ಕವುಗಳಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತವೆ. ನಾಲ್ಕು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಮಾತನಾಡುವ ಜನರ ಮಿದುಳುಗಳು ಅವರ ನಿಜವಾದ ವಯಸ್ಸಿಗಿಂತ 13 ವರ್ಷ ಚಿಕ್ಕವುಗಳಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತವೆ ಎಂದು ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ.
ನರವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ತಿಳಿಸುವುದೇನು?: ಈ ಅಧ್ಯಯನದ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿದ್ದ ಸ್ಪೇನ್ನ ಬಾಸ್ಕ್ ಸೆಂಟರ್ ಆನ್ ಕಾಗ್ನಿಷನ್ನ ಡಾ.ಲೂಸಿಯಾ ಅಮುರಿಯೊ ಅವರು ಮೆದುಳು ಹಾಗೂ ಭಾಷೆಯ ಕುರಿತು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 'ಸರಳವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಹೆಚ್ಚು ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾನೆ. ಅವರ ಮೆದುಳು ಕಿರಿಯವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದು ಭಾಷೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ. ನಿರರ್ಗಳತೆ ಮತ್ತು ಭಾಷೆಯನ್ನು ಕಲಿಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ವಯಸ್ಸು ಕೂಡ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಭಾಷಾ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯ ಆಳ ಮತ್ತು ಬಳಕೆಯ ಅವಧಿಯು ಮೆದುಳಿನ ವಯಸ್ಸಾಗುವಿಕೆಯನ್ನು ವಿಳಂಬಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಅಥೆನ್ಸ್ನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತ್ತು ಕಪೋಡಿಸ್ಟ್ರಿಯನ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಿನಾ ಡಲ್ಲಾ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, 'ಧೂಮಪಾನವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು, ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಪರ್ಕಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹಾಗೂ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರುವುದು ಮೆದುಳಿನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಮಾನಸಿಕ ಪ್ರಯತ್ನದ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಸವಾಲಿನ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವಾಗ ಮೆದುಳು ಇನ್ನೂ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಜೀವನದ ಯಾವುದೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಕಲಿಯಲು ನಾವು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಈ ಅಧ್ಯಯನವು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಅದು ಎಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿದ್ದರೂ ನಮ್ಮ ಮೆದುಳಿನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆದಿದ್ದು ಹೇಗೆ?: ಸ್ಪೇನ್, ಚಿಲಿ, ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ಹಾಗೂ ಐರ್ಲೆಂಡ್ನ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಶೋಧಕರು ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಈ ಸಂಶೋಧನೆಯು ಸ್ಪೇನ್ನ ಬಾಸ್ಕ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಮಧ್ಯವಯಸ್ಕ ಹಾಗೂ ವೃದ್ಧರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿತ್ತು. ಅವರು ಒಂದರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಭಾಷೆಗಳನ್ನು (ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್, ಬಾಸ್ಕ್, ಫ್ರೆಂಚ್ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್) ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧಕರು ಸುಧಾರಿತ 'ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೊ ಎನ್ಸೆಫಾಲೋಗ್ರಫಿ' ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (AI) ಬಳಸಿಕೊಂಡು 728 ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಮೆದುಳಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದೆ. 'ಮೆದುಳಿನ ವಯಸ್ಸಾದ ಗಡಿಯಾರ'ವನ್ನು ರಚಿಸಿದರು - ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನರ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಹೇಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಇದು ಮಾನದಂಡವಾಗಿದೆ. ಅವರು ತರುವಾಯ ಈ ಸಂಶೋಧನೆಗಳನ್ನು ಇತರ 144 ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಮೆದುಳಿನ ದತ್ತಾಂಶದೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮೌಲ್ಯೀಕರಿಸಿದರು.
ಆಲ್ಝೈಮರ್ ಕಾಯಿಲೆಯಂತಹ ನರವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಈ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಸಂಶೋಧಕರು ಈಗ ಯೋಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೇ, ಅಂತಹ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಅರಿವಿನ ನಿಯಂತ್ರಣದ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟವನ್ನು ನೀಡಿದರೆ, ತಮಿಳು ಹಾಗೂ ಮಲಯಾಳಂ ಅಥವಾ ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್ ಮತ್ತು ಇಟಾಲಿಯನ್ನಂತಹ ಎರಡು ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧಿತ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಮಾತನಾಡುವುದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೆದುಳಿನ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆಯೇ ಎಂದು ತನಿಖೆ ಮಾಡಲು ಅವರು ಮುಂದಿನ ಹಂತದ ಸಂಶೋಧನೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಹೊಸ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಕಲಿಯುವುದು ಕೇವಲ ವೃತ್ತಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲ. ಇದು ಮೆದುಳನ್ನು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿಡಲು ಸರಳ ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಕಲಿಯಲು ಹಿಂಜರಿಯಬಾರದು.
ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಈ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು (ಸಂಶೋಧನಾ ವರದಿ):
https://www.fens.org/news-activities/news/speaking-another-language-could-slow-ageing-in-the-brain
ಓದುಗರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣಿತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
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