ದಿನವೂ ನಗುವುದರಿಂದ ಜೀವಿತಾವಧಿಯೊಂದಿಗೆ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ವೃದ್ಧಿ, ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ವಿವಿಧ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು
ಇಂದಿನ ಒತ್ತಡದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಗು ಎಂಬುದು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಔಷಧದಂತೆ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಒತ್ತಡದ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ನಿತ್ಯ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ನಗುವುದರಿಂದ ವಿವಿಧ ಆರೋಗ್ಯದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿವೆ ಅಂತಾರೆ ತಜ್ಞರು.
Published : December 20, 2025 at 2:50 PM IST
ಇಂದಿನ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಜನರು ಒತ್ತಡ, ಉದ್ವೇಗವನ್ನು ತಮ್ಮ ನಿರಂತರ ಸಹಚರರಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಉದ್ವೇಗವನ್ನು ತೊಡೆದುಹಾಕಲು ದುಬಾರಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳು ಹಾಗೂ ಔಷಧಗಳ ಮೊರೆಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ನಗುವುದು ಒಂದೇ ಪರಿಹಾರವಾಗಿದೆ. ನಗು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಸುಧಾರಿಸುವುದಲ್ಲದೇ ಹಲವು ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ನಿತ್ಯ ನಗುವುದರಿಂದಾಗುವ ಪ್ರಯೋಜನಗಳ ಕುರಿತು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ.
ನಗುವಿನಿಂದ ಜೀವಿತಾವಧಿ ವೃದ್ಧಿ: ಜೋರಾಗಿ ನಗುವುದು ಕೂಡ ಸರಳವಾದ ವ್ಯಾಯಾಮವಾಗಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ಒಟ್ಟಾರೆ ಜೀವಿತಾವಧಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಜೋರಾಗಿ ನಗುವುದರಿಂದ ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಧ್ಯಯನ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.
ನಗು ನಗುತ್ತಾ ಇರುವ ಜನರು ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಗೂ ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಸಂತೋಷವು ಜೀವಿತಾವಧಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಪೂರಕವಾಗಿದೆ. ಸಂತೋಷದಿಂದ ಕೂಡಿರುವ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ವೃದ್ಧಿ: ಸಂಶೋಧನಾ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ನಗು ಕಾರ್ಟಿಸೋಲ್ನಂತಹ ಒತ್ತಡದ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಕೋಶಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ದೇಹದ ಪ್ರತಿರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಲಗೊಳಿಸಿ ರೋಗಗಳ ವಿರುದ್ಧ ನಮನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯ: ನಗುವುದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಹೃದಯ ಬಡಿತ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಅಧಿಕವಾಗುತ್ತದೆ. ಬಳಿಕ ಸ್ನಾಯುಗಳು ಸಡಿಲಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ, ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ದೇಹದಾದ್ಯಂತ ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆಯ ಅಪಾಯ ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
ದೇಹದಲ್ಲಿ ಆಮ್ಲಜನಕ ಹೆಚ್ಚಳ: ಜೋರಾಗಿ ನಕ್ಕರೆ ಡಯಾಫ್ರಾಮ್, ಶ್ವಾಸಕೋಶಗಳು ಸಕ್ರಿಯವಾಗುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ಆಮ್ಲಜನಕದ ಮಟ್ಟ ಅಧಿಕವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಶ್ವಾಸಕೋಶದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿರುವ ಗಾಳಿ ಹೊರಹಾಕುತ್ತದೆ. ಜೋರಾಗಿ ನಗುವುದರಿಂದ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಆಮ್ಲಜನಕದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿ ಉಸಿರಾಟವನ್ನು ಸರಳಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಒತ್ತಡ ತಗ್ಗಿಸುತ್ತದೆ: ನಗು ಒತ್ತಡದ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಡೋಪಮೈನ್, ಸಿರೊಟೋನಿನ್ನಂತಹ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವ ಹಾರ್ಮೋನ್ಗಳನ್ನು ಅಧಿಕವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಒತ್ತಡ ಹಾಗೂ ಆತಂಕ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ.
ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಗಟ್ಟಿ: ನಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿ, ಸ್ನೇಹಿತರು, ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳು ಅಥವಾ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ನಗು ನಗುತ್ತಾ ಇದ್ದರೆ, ನಗು ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ ಹಾಗೂ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ನಗು ಒತ್ತಡವನ್ನು ಸಹ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಸಂಘರ್ಷಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಗು ಇತರರನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ತುಂಬಾ ಸಹಾಯಕವಾಗಿದೆ.
ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ: ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ನಗುವುದರಿಂದ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಹೃದಯ ಬಡಿತ, ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆಗಳು ಪರಿಹಾರ ಲಭಿಸುತ್ತದೆ. ಜೋರಾಗಿ ನಗುವುದರಿಂದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಸ್ನಾಯುಗಳ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಹಾಗೂ ಕಡಿಮೆ ರಕ್ತದೊತ್ತಡವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧನೆಯೊಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಈ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ: (ಸಂಶೋಧನಾ ವರದಿ)
ಓದುಗರಿಗೆ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದಾದಲ್ಲಿ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.