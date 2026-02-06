ಕೊರಿಯನ್ ಡ್ರಾಮಾ, ಆನ್ಲೈನ್ ಗೇಮಿಂಗ್ ವ್ಯಸನ; ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಟ, ಪೋಷಕರಿಗೆ ಪ್ರಾಣ ಸಂಕಟ: ಇಲ್ಲಿದೆ ಪರಿಹಾರ
ಕೊರಿಯನ್ ಡ್ರಾಮಾ, ಕೆ-ಪಾಪ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಹಾಗೂ ಆನ್ಲೈನ್ ಫ್ಯಾಂಟಸಿ ಗೇಮ್ಸ್ ವ್ಯಸನವು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವುದು ಗಂಭೀರ ಕಳವಳಕಾರಿ ಸಂಗತಿ. ಈ ವ್ಯಸನದಿಂದ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೊರಗೆ ತರುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ ಬನ್ನಿ.
Published : February 6, 2026 at 5:29 PM IST
ಹೈದರಾಬಾದ್: ಕೊರಿಯನ್ ಡ್ರಾಮಾ, ಕೆ-ಪಾಪ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮತ್ತು ಆನ್ಲೈನ್ ಫ್ಯಾಂಟಸಿ ಗೇಮ್ಸ್ ವ್ಯಸನವು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಗಂಭೀರ ಕಳವಳಕಾರಿ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಅನೇಕ ಪೋಷಕರನ್ನು ದುಃಖಿತರಾಗಿಸುವುದರ ಜತೆಗೆ ಅಸಹಾಯಕರನ್ನಾಗಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣವು ಸಮಸ್ಯೆಯ ಆಳವನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ನಗರದ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ತನ್ನ ಕಷ್ಟವನ್ನು ವಿವರಿಸುವಾಗ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿದರು. ಅವರನ್ನು ಸಮಾಧಾನಪಡಿಸಿದ ಬಳಿಕ ವೈದ್ಯರು ಕೇಳಿದ ವಿಷಯದಿಂದ ಆಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾದರು. ಏಳನೇ ತರಗತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯಾಗಿರುವ ತನ್ನ ಮಗಳು ಕೊರಿಯನ್ ಡ್ರಾಮಾ ನೋಡುವುದು ಹಾಗೂ ಕೆ-ಪಾಪ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕೇಳುವುದು ತನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಎಂದು ಮಹಿಳೆ ತಿಳಿಸಿದರು. ಮಗಳು ಕೊರಿಯನ್ ಪಾತ್ರದಂತೆ ವರ್ತಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಅವರ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ಅನುಕರಿಸುತ್ತದೆ, ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ತಾನು ಕೊರಿಯನ್ ಪುರುಷನನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತೇನೆ ಪದೇ ಪದೇ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಗಂಭೀರತೆಯನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡ ಮಕ್ಕಳ ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರು ತಾಯಿಯನ್ನು ಸಮಾಲೋಚನೆಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಮಗಳನ್ನು ಕರೆತರುವಂತೆ ಕೇಳಿಕೊಂಡರು. ಹಲವು ದಿನಗಳ ಬಳಿಕ ಹುಡುಗಿಗೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಫ್ಯಾಂಟಸಿ ಮತ್ತು ವಾಸ್ತವದ ನಡುವೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದಳು. ವೃತ್ತಿಪರ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪದಿಂದ, ಅವಳು ಕ್ರಮೇಣ ತನ್ನ ಸುತ್ತಲೂ ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಕಲ್ಪಿತ ಪ್ರಪಂಚದಿಂದ ಹೊರಬಂದಿದ್ದಾಳೆ.
ಮೂವರು ಅಪ್ರಾಪ್ತ ಬಾಲಕಿಯರ ದುರಂತ ಅಂತ್ಯ: ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಗಾಜಿಯಾಬಾದ್ನಿಂದ ಇನ್ನಷ್ಟು ಆತಂಕಕಾರಿ ಘಟನೆ ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಮೂವರು ಅಪ್ರಾಪ್ತ ಬಾಲಕಿಯರು ಕೊರಿಯನ್ ಪ್ರೇಮ ಆಧಾರಿತ ಆನ್ಲೈನ್ ಗೇಮಿಂಗ್ಗೆ ವ್ಯಸನಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವರ ಪೋಷಕರು ಅವರನ್ನು ಆಟವಾಡದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದಾಗ, ಮೂವರು ಅಪ್ರಾಪ್ತ ಬಾಲಕಿಯರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವನ್ನೇ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಗೇಮಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಯನ್ನು ಅಂತಿಮ ಕೆಲಸವೆಂದು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ನಿಜವೆಂದು ನಂಬಿದ ಹುಡುಗಿಯರು ಒಂಬತ್ತು ಅಂತಸ್ತಿನ ಕಟ್ಟಡದಿಂದ ಹಾರಿದರು. ಈ ಘಟನೆಯು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಆಘಾತದ ಅಲೆಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದೆ. 10 ರಿಂದ 16 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಬಾಲಕಿಯರು ಇಂತಹ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಗುರಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಅನೇಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವಿಷಯಗಳತ್ತ ಗಮನಹರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ, ಚರ್ಚೆಗಳು ಕೆ-ಪಾಪ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮತ್ತು ಕೊರಿಯನ್ ಡ್ರಾಮಾದ ಕಥಾಹಂದರದ ಸುತ್ತ ಸುತ್ತುತ್ತವೆ. ಹುಡುಗಿಯರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳತ್ತ ಆಕರ್ಷಿತರಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಮಕ್ಕಳ ವೈದ್ಯರು, ಮನೋವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗದಿದ್ದರೆ ನಿರಾಶೆ, ಹತಾಶೆ: ಕೊರಿಯನ್ ಡ್ರಾಮಾದ ಪ್ರಣಯ ಕಥಾವಸ್ತುಗಳು, ಭಾವನಾತ್ಮಕ ತಿರುವುಗಳು, ಹಾಸ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿನ ನಟರು ನೋಡಲು ಆಕರ್ಷಿತರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಅತಿಯಾದ ಮಾನ್ಯತೆ ಒಂದು ಫ್ಯಾಂಟಸಿ ಜಗತ್ತನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮನ್ನು ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಪಾತ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ. ವಾಸ್ತವವು ಅವರ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗದಿದ್ದಾಗ ನಿರಾಶೆ, ಹತಾಶೆ, ಆತಂಕ ಮತ್ತು ಖಿನ್ನತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ, ಮಕ್ಕಳು ಅಂತಹ ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಅವಲಂಬಿತರಾಗುತ್ತಾರೆ ಹಾಗೂ ಇದನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು ಹೆಣಗಾಡಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಕಥೆ- ನಿಜ ಜೀವನದ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ತಿಳಿಸಿ: ಮನೋವೈದ್ಯ ಸಲಹೆಗಾರರಾದ ಡಾ.ಕೃಷ್ಣ ಸಾಹಿತಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ಕ್ರಮೇಣ ಬದಲಾವಣೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಪೋಷಕರು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಸಮಯವನ್ನು ನಿಕಟವಾಗಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಠಾತ್ ನಿಷೇಧಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು, ಇದರಿಂದ ದಂಗೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಮಕ್ಕಳು ಶಾಲೆಯ ನಂತರ ಕ್ರೀಡೆ, ಸಂಗೀತ, ಕಲೆ ಮತ್ತು ಇತರ ನೈಜ ಪ್ರಪಂಚದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಬೇಕು. ಬಹು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪೋಷಕರು ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಕಥೆ ಹಾಗೂ ನಿಜ ಜೀವನದ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ವಿವರಿಸಬೇಕು. ಮಕ್ಕಳು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.
ಓದುಗರಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದಾದಲ್ಲಿ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:
- ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆ ನಿಲ್ಲಬೇಕೇ? ರೇಷ್ಮೆಯಂಥ ಕೂದಲು ನಿಮಗೆ ಬೇಕೇ? ಸೌಂದರ್ಯ ತಜ್ಞರ ಸೂಪರ್ ಟಿಪ್ಸ್
- ನಿಮ್ಮ ತ್ವಚೆ, ಕೂದಲು, ಉಗುರು ಫಳಫಳ ಹೊಳೆಯಬೇಕೇ? ಈ ಆಹಾರಗಳು ಅತ್ಯುತ್ತಮ
- ಕೂದಲು ಉದುರುವ ತೊಂದರೆ ಕಾಡುತ್ತಿದೆಯೇ? ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಕಾರಣ ತಿಳಿಯಲು ಈ ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳು ಬೆಸ್ಟ್
- ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಡುತ್ತಿದೆಯೇ? ಈರುಳ್ಳಿ ಎಣ್ಣೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪರಿಹಾರ: ತಯಾರಿಸೋದು ಹೇಗೆ?
- ದಟ್ಟವಾದ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಕೂದಲುಗಳಿಗಾಗಿ ಈ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲು ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ