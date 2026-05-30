ಹೆರಿಗೆ ರೂಮ್ಗೆ ಹೋದ ಗೃಹಿಣಿಗೆ ದಿಗ್ಭ್ರಮೆ: ತಾನು ಗರ್ಭಿಣಿಯಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿದು ಶಾಕ್ ಆದ ಮಹಿಳೆ!
ಗೃಹಿಣಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹೆರಿಗೆ ನೋವುಂಟಾಗಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಕಟ್ವಾ ಉಪವಿಭಾಗೀಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದರು. ಲೇಬರ್ ರೂಮ್ಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದು ವೈದ್ಯರಿಂದ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದಾಗ, ಆಕೆ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಆಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ.
Published : May 30, 2026 at 5:48 PM IST
ಕಟ್ವಾ (ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ): ಗೃಹಿಣಿ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿದ್ದಾಳೆಂದು ಕುಟುಂಬದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿತ್ತು. 10 ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಆಕೆಗೆ ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿಯೇ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಶುಕ್ರವಾರ ಆಕೆಗೆ ಹೆರಿಗೆ ನೋವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಆಕೆಯನ್ನು ಕಟ್ವಾ ಉಪವಿಭಾಗೀಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಯಿತು ಎಂದು ಕುಟುಂಬ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಲೇಬರ್ ರೂಮ್ಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದು ವೈದ್ಯರು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದಾಗ, ಸ್ತ್ರೀರೋಗ ತಜ್ಞರು ಗೃಹಿಣಿ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದರು. ಇದೀಗ ಈ ಘಟನೆಯು ವ್ಯಾಪಕ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಗೃಹಿಣಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬವು ಇಷ್ಟು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯವರೆಗೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿರುವುದರಲ್ಲಿ ಯಾರ ತಪ್ಪಿದೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇದೀಗ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿವೆ.
ಕಟ್ವಾ ಉಪ-ವಿಭಾಗೀಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಹೆರಿಗೆಗಾಗಿ ಪೂರ್ವ ಬರ್ಧಮಾನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಕಟ್ವಾ ಉಪ-ವಿಭಾಗೀಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೆರಿಗೆಗೆ ಬಂದ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಲೇಬರ್ ರೂಮ್ಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಾಗ ತಾನು ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿದಿದೆ. ಈ ಘಟನೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ, ಇದು ಆರೋಗ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಂತದ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಗಳ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವಾರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ.
ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಕೇತುಗ್ರಾಮ್ ಬ್ಲಾಕ್ 1ರಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಗೃಹಿಣಿಯನ್ನು ಶುಕ್ರವಾರ ಕಟ್ವಾ ಉಪ-ವಿಭಾಗೀಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆತಂದಿದ್ದರು. ಅವರು ಹೆರಿಗೆ ನೋವಿನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದರು. ಕಳೆದ ಹಲವಾರು ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ, ಗೃಹಿಣಿಗೆ ಗರ್ಭಧಾರಣೆಯ ವಿವಿಧ ದೈಹಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದವು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದಲ್ಲದೆ, ಅವರಿಗೆ 'ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಡ್' ಸಹ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ವಿವಿಧ ಔಷಧಿಗಳು ಹಾಗೂ ಚುಚ್ಚುಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕುಟುಂಬ ಆರೋಪಿಸಿದೆ.
ಅವರನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಿದ ನಂತರ, ವೈದ್ಯರು ಅವರನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ ಲೇಬರ್ ರೂಮ್ಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದರು. ಅಲ್ಲಿಯೇ ಸ್ತ್ರೀರೋಗತಜ್ಞರು ಗೃಹಿಣಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಗುವಿಲ್ಲ ಎಂದು ದೃಢಪಡಿಸಿದರು. ಈ ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು, ಎರಡನೇ ಅಲ್ಟ್ರಾಸೋನೋಗ್ರಫಿ (USG) ಮಾಡಲಾಯಿತು. ವರದಿಯು ಅದೇ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ನೀಡಿತು. ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಈ ಘಟನೆಗಳಿಂದ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ದಿಗ್ಭ್ರಮೆಗೊಂಡರು.
ಗೃಹಿಣಿಗೆ 'ಸೂಡೋಸೈಸಿಸ್' ಕಾಯಿಲೆ: ವೈದ್ಯರ ಪ್ರಕಾರ, ಗೃಹಿಣಿ 'ಸೂಡೋಸೈಸಿಸ್' ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಮಹಿಳೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಸಹ, ಅವಳು ಗರ್ಭಧಾರಣೆಯನ್ನು ಹೋಲುವ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಬಹುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಹಿಗ್ಗುವಿಕೆ, ವಾಕರಿಕೆ ಅಥವಾ ಮುಟ್ಟಿನ ನಿಲುಗಡೆ. ಹಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ರೋಗಿಯು ತಾನು ಮಗುವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ದೃಢವಾಗಿ ನಂಬಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾಳೆ.
ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತದೆ: ಅವಳು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದರೂ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಏಕೆ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ? ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಂತದ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಆರಂಭದಿಂದಲೇ ಸೂಕ್ತವಾದ ರೋಗನಿರ್ಣಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ್ದರೆ, ಈ ಗೊಂದಲ ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರು ಆರೋಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದ್ದರೂ, ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಗಾಗುವುದರ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಒತ್ತು ನೀಡಲಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕುಟುಂಬವು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೇಳುತ್ತದೆ.
ಇದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ, ವೈದ್ಯರೊಬ್ಬರು ಗೃಹಿಣಿಯ ಗರ್ಭಧಾರಣೆಯನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ದೃಢೀಕರಿಸಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ರೋಗನಿರ್ಣಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಈ ಘಟನೆಗೆ ಯಾರ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಎಂಬ ವಿವಾದ ಈಗ ಉದ್ಭವಿಸಿದೆ.
ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿದವರ ವಿರುದ್ಧ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ: ಇಡೀ ವಿಷಯವನ್ನು ಕೂಲಂಕಷವಾಗಿ ತನಿಖೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕರ್ತವ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಟ್ಟದ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಸೇರಿದಂತೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತರಿಗೆ ಮತ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಿದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೃತ್ತಿಪರರಿಗೆ ಶೋಕಾಸ್ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಇದಲ್ಲದೆ, ಈ ಘಟನೆಗೆ ಕಾರಣರಾದ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದ ವಿರುದ್ಧ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು.
ಈ ಘಟನೆ ಕೇವಲ ವೈಯಕ್ತಿಕ ದುರಂತವಲ್ಲ, ಇದು ಗ್ರಾಮೀಣ ಆರೋಗ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಕಟು ವಾಸ್ತವವನ್ನು ಸಹ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಿಖರವಾದ ರೋಗನಿರ್ಣಯ ಮತ್ತು ಅರಿವಿನ ಕೊರತೆಯು ಗಂಭೀರ ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಕಟ್ವಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಘಟನೆ ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಟ್ವಾ ಉಪ-ವಿಭಾಗೀಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಸೂಪರಿಂಟೆಂಡೆಂಟ್ ಬಿಪ್ಲಬ್ ಮೊಂಡಲ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
