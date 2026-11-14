ಮಕ್ಕಳ ಆರೋಗ್ಯ, ಬಜೆಟ್ ಹಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನ, ಪೋಷಕಾಂಶದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ: ಸಂಶೋಧನೆ
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯವು ಮಕ್ಕಳ ಆರೋಗ್ಯ, ಬಜೆಟ್ ಹಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಅದರೆ, ಮಕ್ಕಳು, ಯುವಕರು, ಮಹಿಳೆಯರ ಪೋಷಕಾಂಶದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಹಿಂದೆ ಉಳಿದಿದೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧನೆವೊಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.
Published : November 14, 2026 at 5:43 PM IST
ಮಕ್ಕಳ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ತಲಾ ವೆಚ್ಚ, ತಾಯಂದಿರ ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕವು ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಆದರೆ, ತೀವ್ರವಾದ ಸುಧಾರಣೆಯಾಗದ ಅಪೌಷ್ಟಿಕತೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಯು ರಾಜ್ಯವು ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸಿರುವ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಕಂಟಕವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಸರ್ಕಾರದ ಬೆಂಬಲಿತ ಹೊಸ ಸಂಶೋಧನಾ ವರದಿಯೊಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ.
'ಫಿಸ್ಕಲ್ ಪಾಲಿಸಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್' (FPI) ಸಂಶೋಧಕಿ ಅಬೂಬಕ್ಕರ್ ತಚ್ಚಪರಂಬನ್ ರಚಿಸಿರುವ, 'ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಬಜೆಟ್ ಹಂಚಿಕೆ: ಎಸ್ಡಿಜಿ (SDG) ಆಧಾರಿತ ಚೌಕಟ್ಟಿನ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ' ಎಂಬ ಅಧ್ಯಯನದ ಪ್ರಕಾರ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಬದುಕುಳಿಯುವಿಕೆಯ ಮಾನದಂಡಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯವು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದೆ. ತಾಯಂದಿರ ಮರಣ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ (MMR) ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ 2030ರ ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಗುರಿಗಳನ್ನುಕರ್ನಾಟಕ ಈಗಾಗಲೇ ಮೀರಿ ಮುನ್ನಡೆದಿದೆ. ಆದರೆ, ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕುಂಠಿತ ಬೆಳವಣಿಗೆ, ತೂಕದ ಕೊರತೆ, ರಕ್ತಹೀನತೆಯಂತಹ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪೋಷಕಾಂಶ ಸೂಚಕಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯವು ಗುರಿಯಿಂದ ಬಹಳ ದೂರ ಉಳಿದಿದೆ.
ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಅಪೌಷ್ಟಿಕತೆ, ಕುಂಠಿತ ಬೆಳವಣಿಗೆ: ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಮೂವರು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಅಪೌಷ್ಟಿಕತೆ ಮತ್ತು ಕುಂಠಿತ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸ್ಥಿತಿಯು ರಾಜ್ಯವನ್ನು 2030ರ ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಗುರಿಗಳ ಮಾನದಂಡಕ್ಕಿಂತ ಕೆಳಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದೆ. ಪೋಷಕಾಂಶದ ಕ್ಷೇತ್ರವು ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಸವಾಲಿನ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಈ ಉಪಸೂಚ್ಯಂಕದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯವು ಕೇವಲ 0.49 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಕುಂಠಿತ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಪ್ರಮಾಣವು ಶೇ.35.4ರಷ್ಟಿದೆ. ಇದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸರಾಸರಿಗೆ ಬಹುತೇಕ ಸಮನಾಗಿದ್ದರೂ, ಎಸ್ಡಿಜಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಶೇ.6 ಗುರಿಗಿಂತ ಆರು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
ಸುಮಾರು ಐವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ (ಶೇ.21.3) ಬಾಲ್ಯವಿವಾಹಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ವಿರುದ್ಧದ ಅಪರಾಧಗಳ ಪ್ರಮಾಣವು (ಪ್ರತಿ ಲಕ್ಷ ಜನಸಂಖ್ಯೆಗೆ 45.4 ಪ್ರಕರಣಗಳು) ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸರಾಸರಿಯಾದ 39.9 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಇತರೆ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಕೊರತೆಗಳಿದ್ದರೂ, ಮಕ್ಕಳ ಕಾರ್ಮಿಕ ಪದ್ಧತಿಯ ಪ್ರಮಾಣವು ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಅಂದರೆ ಶೇ.1.1ರಷ್ಟಿದೆ.
ಬಜೆಟ್ ವೆಚ್ಚ ಹಾಗೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆದ್ಯತೆ:
ಹೆಚ್ಚಿನ ವೆಚ್ಚ, ಅಸಮತೋಲಿತ ಫಲಿತಾಂಶ: 2020-21 ಹಾಗೂ 2025-26ರ ನಡುವೆ ಕರ್ನಾಟಕವು ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿನ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ₹63,135 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಿದೆ. ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿ ಮಗುವಿಗೆ ₹34,186 ರಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಬಿಹಾರ, ಕೇರಳದಂತಹ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
ಹಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿನ ಅಂತರ: ವೆಚ್ಚದ ಬಹುಪಾಲು ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಮೀಸಲಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಬಜೆಟ್ ಹಂಚಿಕೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಬಳಕೆಯ ನಡುವೆ ದೊಡ್ಡ ಅಂತರವಿದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಅಸಮತೋಲನದಿಂದಾಗಿ ಮಕ್ಕಳ ಪೋಷಣೆ, ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿವೆ.
ಪೋಷಕಾಂಶದ ಕೊರತೆ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಬಿಸಿಯೂಟದ ವಿವಾದ:
ಪ್ರೋಟೀನ್ನ ಅಗತ್ಯತೆ: ಎನ್ಐಎನ್ (NIN)ನ ಮಾಜಿ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ವೀಣಾ ಶತ್ರುಘ್ನ ಸೇರಿದಂತೆ ಪೋಷಣಾ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, 'ತೆಳುವಾದ ಬೇಳೆ ಸಾರು ಹಾಗೂ ಅನ್ನವು ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮಕ್ಕಳ ಆರಂಭಿಕ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಳೆ ಮತ್ತು ಸ್ನಾಯುಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಹಾಲು ಮತ್ತು ಮೊಟ್ಟೆಗಳ ತುರ್ತು ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಕೊರತೆಯನ್ನು ನಂತರದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸರಿದೂಗಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಹೊರಗಿಡುವುದು: ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಬಿಸಿಯೂಟ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವ ಕೆಲವು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸಸ್ಯಾಹಾರದ ನಿಲುವನ್ನು ಹೇರುತ್ತಿದ್ದು, ಮೊಟ್ಟೆ, ಈರುಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯನ್ನು ನೀಡಲು ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಿವೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಇಸ್ಕಾನ್ (ISKCON) ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಇದೇ ರೀತಿಯ ವಿವಾದ ಉಂಟಾಗಿತ್ತು. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕಾಯಿತು.
ಪೋಷಣಾ ಮಾನದಂಡಗಳು ಹಾಗೂ ವೆಚ್ಚ: ಅಂಗನವಾಡಿ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, 0ರಿಂದ 6 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ 500 ಕ್ಯಾಲೊರಿಗಳು ಮತ್ತು 12ರಿಂದ 15 ಗ್ರಾಂ ಪ್ರೋಟೀನ್ (ದಿನಕ್ಕೆ ₹8 ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ) ಸಿಗಬೇಕು. ತೀವ್ರ ಅಪೌಷ್ಟಿಕತೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ 800 ಕ್ಯಾಲೊರಿಗಳು ಮತ್ತು 20-25 ಗ್ರಾಂ ಪ್ರೋಟೀನ್ (ದಿನಕ್ಕೆ ₹12 ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ) ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.
ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಅಸಮಾನತೆ:
ಕರಾವಳಿ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಡುವಿನ ಅಂತರ: ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಕರಾವಳಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿವೆ. 'ಸಂಯುಕ್ತ ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸೂಚ್ಯಂಕ'ದಲ್ಲಿ (Composite Child Development Index) ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯು 0.87 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಸೂಚ್ಯಂಕದಲ್ಲಿ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಗೆ ಹತ್ತಿರವಾದ (1.00) ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ, ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯು 0.20 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೊನೆಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.
ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು: ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶದ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಕೊಪ್ಪಳ, ರಾಯಚೂರು ಮತ್ತು ಯಾದಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ಅಪೌಷ್ಟಿಕತೆಯ ಸೂಚಕಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಕಳಪೆಯಾಗಿವೆ. ಕೆಲವು ಉತ್ತರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಕುಂಠಿತ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಪ್ರಮಾಣವು ಶೇ.45ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಹಿಂದುಳಿದ ಹಾಗೂ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿದ ಜಿಲ್ಲೆಗಳೆರಡರಲ್ಲೂ ಹದಿಹರೆಯದವರಲ್ಲಿ ರಕ್ತಹೀನತೆಯ ಸಮಸ್ಯೆ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿದೆ.
₹3.45 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಯ ದಾಖಲೆ ಅನುದಾನ, ವಲಯವಾರು ಅಸಮಾನತೆ: 2020-21ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 'ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಬಜೆಟ್' ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದಾಗಿನಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕವು 2026-27ರ ಅವಧಿಯವರೆಗೆ ಮಕ್ಕಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಗಳಿಗಾಗಿ ಒಟ್ಟು ₹3.45 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಅನುದಾನ ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿದೆ. ವಾರ್ಷಿಕ ವೆಚ್ಚಗಳು ಶೇ.73ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, 2020-21 ರಲ್ಲಿ ₹36,340 ಕೋಟಿ ಇದ್ದದ್ದು, 2026-27ರ ಬಜೆಟ್ ಅಂದಾಜುಗಳಲ್ಲಿ ₹63,135 ಕೋಟಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ.
ತಲಾ ಮಗುವಿನ ಮೇಲಿನ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಮುಂಚೂಣಿ: 2025-26ರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಮಗುವಿಗೆ ₹34,186ರಷ್ಟು ವೆಚ್ಚ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಬಜೆಟ್ ಮೀಸಲಿಡುವ ಇತರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಾದ ಒಡಿಶಾ (₹32,449), ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ (₹20,621), ಕೇರಳ (₹19,957) ಹಾಗೂ ಬಿಹಾರ (₹16,144) ರಾಜ್ಯಗಳಿಗಿಂತ ಕರ್ನಾಟಕವು ಹೆಚ್ಚು ವೆಚ್ಚ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.
ಉತ್ತಮ ಆರ್ಥಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಅನುಷ್ಠಾನ: ಬಜೆಟ್ ಅನುಷ್ಠಾನದ ಪ್ರಮಾಣವು 2020-21ರಲ್ಲಿ ಶೇ.90.40 ಇದ್ದದ್ದು, 2024-25 ರಲ್ಲಿ ಶೇ.95.60ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿನ ದಕ್ಷತೆ ಹಾಗೂ ಯೋಜನೆಗಳ ಕ್ರೋಢೀಕರಣವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ.
ಹಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿನ ಅಸಮತೋಲನ: ದಾಖಲೆಯ ಅನುದಾನವಿದ್ದರೂ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಕ್ಕಳ ಕೇಂದ್ರಿತ ಬಜೆಟ್ನ ಶೇ.85ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಭಾಗವು ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಮೀಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ 2025-26ರಲ್ಲಿ ಪೋಷಣೆ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ಶೇ.6.36ರಷ್ಟು ಹಾಗೂ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಕೇವಲ ಶೇ.1.40 ಅನುದಾನ ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಮಕ್ಕಳ ಬಜೆಟ್ ಅನುದಾನದ ವಿವರ (2020-21 ರಿಂದ 2026-27ರವರೆಗೆ):
|ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷ
|ಮಕ್ಕಳ ಬಜೆಟ್ ವೆಚ್ಚ
|ಒಟ್ಟು ರಾಜ್ಯ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಪಾಲು
|ರಾಜ್ಯ ಆಂತರಿಕ ಉತ್ಪನ್ನದಲ್ಲಿ (GSDP) ಪಾಲು
|2020-21
|₹36,340 ಕೋಟಿ
|15.28%
|2.01%
|2021-22
|₹37,527 ಕೋಟಿ
|15.16%
|1.83%
|2022-23
|₹40,667 ಕೋಟಿ
|15.40%
|1.79%
|2023-24
|₹51,133 ಕೋಟಿ
|15.63%
|2.00%
|2024-25 (RE)
|₹54,611 ಕೋಟಿ
|14.70%
|1.88%
|2025-26 (AE)
|₹62,033 ಕೋಟಿ
|14.09%
|1.89%
|2026-27 (BE)
|₹63,135 ಕೋಟಿ
|14.09%
|1.70%
ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನ: ಆರೋಗ್ಯ ವಲಯದಲ್ಲಿ (SDG 3), ಕರ್ನಾಟಕವು 0.89 ರ ಉಪ-ಸೂಚ್ಯಂಕ ಅಂಕವನ್ನು (sub-index score) ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಬಜೆಟ್ ಮೀಸಲಿಡುವ ರಾಜ್ಯಗಳ ಪೈಕಿ, ಕೇರಳದ ನಂತರ ಕರ್ನಾಟಕವು ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಗಳ ಉಪಕ್ರಮಗಳು, ಬಲವಾದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳ ನೆರವಿನಿಂದ, ರಾಜ್ಯವು ಜೀವ ಉಳಿವಿನ ದರ ಹಾಗೂ ಲಸಿಕೀಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾನದಂಡದಲ್ಲೂ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸರಾಸರಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ತೋರಿದೆ.
ಎಂಎಂಆರ್ ಗುರಿ ಸಾಧನೆ: ಪ್ರತಿ 1 ಲಕ್ಷ ಜನನಗಳಿಗೆ 67 ತಾಯಂದಿರ ಮರಣ ಸಂಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದು, 2030ರ ಎಸ್ಡಿಜಿ (SDG) ಗುರಿಯಾದ '70ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ' ಎಂಬ ಮಿತಿಯನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಈಗಾಗಲೇ ತಲುಪಿದೆ.
ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಹೆರಿಗೆಗಳು: ಶೇಕಡಾ 97ರಷ್ಟು ಹೆರಿಗೆಗಳು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿಯೇ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜ್ಯವು ಶೇಕಡಾ 100ರ ಗುರಿಯನ್ನು ತಲುಪಲು ಬಹಳ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿದೆ.
ಎಸ್ಡಿಜಿ 3: ಮಕ್ಕಳ ಆರೋಗ್ಯ ಸೂಚಕಗಳ ಸಾಧನೆ
|ಸೂಚಕಗಳು
|ಕರ್ನಾಟಕ
|ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸರಾಸರಿ
|ಎಸ್ಡಿಜಿ 2030ರ ಗುರಿ
|ಸಾಧನೆಯ ಸ್ಥಿತಿ
|5 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳ ಮರಣ ಪ್ರಮಾಣ (U5MR) (ಪ್ರತಿ 1,000 ಜನನಗಳಿಗೆ)
|29.5
|41.9
|< 25
|ಗುರಿಯ ಸನಿಹ: ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸರಾಸರಿಗಿಂತ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ
|ನವಜಾತ ಶಿಶುಗಳ ಮರಣ ಪ್ರಮಾಣ (NMR) (ಪ್ರತಿ 1,000 ಜನನಗಳಿಗೆ)
|15.8
|24.9
|< 12
|ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ: 2030ರ ಮಾನದಂಡವನ್ನು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ತಲುಪುತ್ತಿದೆ
|ತಾಯಂದಿರ ಮರಣ ಪ್ರಮಾಣ (MMR) (ಪ್ರತಿ 1 ಲಕ್ಷ ಜನನಗಳಿಗೆ)
|67
|97
|< 70
|ಸಾಧಿಸಿರುವುದು: 2030ರ ಎಸ್ಡಿಜಿ ಗುರಿಯನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಮೀರಿಸಿದೆ
|ಸಂಪೂರ್ಣ ಲಸಿಕಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿ
|84.10%
|76.40%
|100%
|ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆ: ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸರಾಸರಿಗಿಂತ ಸಾಕಷ್ಟು ಮುಂದಿದೆ
|ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಹೆರಿಗೆಗಳು
|97.00%
|88.60%
|100%
|ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರ: ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲಾ ಹೆರಿಗೆಗಳು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಲ್ಲೇ ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ
ಎಸ್ಡಿಜಿ 2: ಮಕ್ಕಳ ಪೋಷಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸೂಚಕಗಳ ಸಾಧನೆ
|ಸೂಚಕಗಳು
|ಕರ್ನಾಟಕ
|ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸರಾಸರಿ
|ಎಸ್ಡಿಜಿ 2030ರ ಗುರಿ
|ಸಾಧನೆಯ ಸ್ಥಿತಿ
|ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕುಂಠಿತ ಬೆಳವಣಿಗೆ
|35.40%
|35.50%
|≤ 6.0%
|ಗುರಿಯಿಂದ ದೂರ: ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸರಾಸರಿಗೆ ಸಮನಾಗಿದೆ; ಎಸ್ಡಿಜಿ ಗುರಿ ತಲುಪಲು ತೀವ್ರಗತಿಯ ಸುಧಾರಣೆಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.
|ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಕೃಶತೆ
|19.50%
|19.30%
|< 5.0%
|ಸ್ಥಗಿತವಾಗಿರುವುದು: ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸರಾಸರಿಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿದೆ; ಇದು ತೀವ್ರ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶದ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
|ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ತೂಕ
|32.90%
|32.10%
|< 1.9%
|ನಿಧಾನಗತಿಯ ಪ್ರಗತಿ: ಸಮಸ್ಯೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿದೆ; ಹೆಚ್ಚು ತೀವ್ರವಾದ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಗಳ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.
|ಹದಿಹರೆಯದವರಲ್ಲಿ ರಕ್ತಹೀನತೆ
|49.40%
|59.10%
|< 25%
|ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದೆ: ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸರಾಸರಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಆದರೂ ಗುರಿಯಿಂದ ಇನ್ನೂ ದೂರವಿದೆ.
|ಗರ್ಭಿಣಿಯರಲ್ಲಿ ರಕ್ತಹೀನತೆ
|12.10%
|18.70%
|< 10%
|ಸಾಧಿಸಬಹುದಾದ ಗುರಿ: ಎಸ್ಡಿಜಿ ಮಾನದಂಡವನ್ನು ತಲುಪಲು ಬಹಳ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿದೆ.
ಪೋಷಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸವಾಲು: ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿನ ಸಾಧನೆಗಳಿಗೆ ತದ್ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕದ 'ಮಕ್ಕಳ ಪೋಷಣೆ' ಉಪ-ಸೂಚ್ಯಂಕದ ಅಂಕವು 0.49 ರಷ್ಟಿದ್ದು, ಇದು ಕಳವಳಕಾರಿ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಗರ್ಭಿಣಿಯರಲ್ಲಿ ರಕ್ತಹೀನತೆಯ ಪ್ರಮಾಣವು 2030ರ ಗುರಿಯನ್ನು ತಲುಪುವ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದರೂ, 5 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಅಪೌಷ್ಟಿಕತೆಯ ಸೂಚಕಗಳು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿಯೇ ಇವೆ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸರಾಸರಿಗಳನ್ನೇ ಹೋಲುತ್ತವೆ.
ಕುಂಠಿತ ಬೆಳವಣಿಗೆ, ತೀರಾ ಕಡಿಮೆ ತೂಕ: 5 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಒಂದು ಭಾಗಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು (35.4%) ಮಕ್ಕಳು ಕುಂಠಿತ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಶೇ. 6ರಷ್ಟು ಎಸ್ಡಿಜಿ ಗುರಿಗಿಂತ ಸುಮಾರು ಆರು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು. ತೀವ್ರ ಅಪೌಷ್ಟಿಕತೆ (ವೇಸ್ಟಿಂಗ್, ತೀರಾ ಕಡಿಮೆ ತೂಕ) ಶೇ.19.5ರಷ್ಟಿದ್ದು, ಇದು ಶೇ.19.3ರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸರಾಸರಿಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಟ್ಟ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
ರಕ್ತಹೀನತೆಯ ಸಮಸ್ಯೆ: ಹದಿಹರೆಯದವರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಅರ್ಧದಷ್ಟು (ಶೇ.49.4) ಜನರು ರಕ್ತಹೀನತೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಶೇ.25ರ ಗುರಿಗಿಂತ ಎರಡು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಶೇ.59.1ರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸರಾಸರಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸ್ಥಿತಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳು, ನೀತಿ ನಿರೂಪಣೆಗೆ ಸಲಹೆಗಳು
ವ್ಯರ್ಥವಾಗುವ ಅಪಾಯ: ಶಾಲಾ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ (ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಮೀಸಲಿಟ್ಟ ಬಜೆಟ್ನ ಶೇ.85ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು) ಭಾರಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೂ, ಮಕ್ಕಳು ಬಾಲ್ಯದ ಅಪೌಷ್ಟಿಕತೆಯಿಂದ ಉಂಟಾದ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಕುಂಠಿತ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹಾಗೂ ಬೌದ್ಧಿಕ ಕೊರತೆಗಳೊಂದಿಗೆ ತರಗತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರೆ, ಈ ಹೂಡಿಕೆಯ ಪರಿಣಾಮವು ವ್ಯರ್ಥವಾಗುವ ಅಪಾಯವಿರುತ್ತದೆ.
ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಅಸಮಾನತೆಗಳು: ರಾಜ್ಯದ ಸರಾಸರಿ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು, ರಾಜ್ಯದೊಳಗಿನ ತೀವ್ರ ಅಸಮಾನತೆಗಳನ್ನು ಮರೆಮಾಚುತ್ತವೆ. ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶದ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರಾಯಚೂರು, ಯಾದಗಿರಿ ಹಾಗೂ ಕೊಪ್ಪಳ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಪೋಷಣಾ ಸೂಚ್ಯಂಕಗಳಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಕೆಳಮಟ್ಟದಲ್ಲಿವೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಕುಂಠಿತ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಪ್ರಮಾಣವು ಶೇ.45ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿದೆ.
ಬಜೆಟ್ ಹಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮರು ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಅಗತ್ಯ: 2030ರ ಎಸ್ಡಿಜಿ ಗುರಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಲು, ನೀತಿ ನಿರೂಪಕರು ಪ್ರಸ್ತುತ ವಲಯವಾರು ಬಜೆಟ್ ಹಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿನ ಅಸಮತೋಲನ ಸರಿಪಡಿಸಬೇಕು. ಪೋಷಣೆ ಹಾಗೂ ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ನೇರ ಬಜೆಟ್ ಹಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ರಾಜ್ಯದ ಅತ್ಯಂತ ಹಿಂದುಳಿದ 10 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ 'ಮಿಷನ್ ಮೋಡ್' (ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಗುರಿ ಆಧಾರಿತ) ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಬೇಕು.
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