ಜಪಾನೀಯರು ಹಸಿ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಬಹುದು, ಭಾರತೀಯರು ಏಕೆ ತಿನ್ನಬಾರದು ಗೊತ್ತೇ? ಇಲ್ಲಿವೆ ಕಾರಣಗಳು
ಜಪಾನಿನಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎರಡು ವಾರಗಳ ಮುಕ್ತಾಯದ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಇದರರ್ಥ ಜನರು ಎರಡು ವಾರಗಳವರೆಗೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಕಚ್ಚಾವಾಗಿ ಸೇವಿಸಬಹುದು. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹಸಿ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಯಾಕೆ ಸೇವಿಸಬಾರದು ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳೋಣ.
Published : April 25, 2026 at 9:01 AM IST
ಅನೇಕ ಭಾರತೀಯರು ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟೆಗಳು ಉಪಾಹಾರದ ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಇವು ಪ್ರೋಟೀನ್, ಆರೋಗ್ಯಕರ ಕೊಬ್ಬುಗಳು ಹಾಗೂ ಲುಟೀನ್ ಹಾಗೂ ಜಿಯಾಕ್ಸಾಂಥಿನ್ನಂತಹ ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಇವು ಕೋಲೀನ್, ಸೆಲೆನಿಯಮ್, ಫೋಲೇಟ್, ಕಬ್ಬಿಣ, ಬಯೋಟಿನ್ನಂತಹ ಖನಿಜಗಳು ಹಾಗೂ ಬಿ 12, ಎ, ಡಿ, ಇ ಹಾಗೂ ಕೆ ನಂತಹ ಜೀವಸತ್ವಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ.
ಅನೇಕ ಜನರು ಬೇಯಿಸಿದ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ತಿನ್ನಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆಯಾದರೂ ಕೆಲವು ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಉತ್ಸಾಹಿಗಳು ಹಸಿ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಇವುಗಳ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಹಾಗೂ ಇತರ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಇವುಗಳನ್ನು ಕುದಿಸುವುದರಿಂದ ಈ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ನಷ್ಟವಾಗುತ್ತವೆ.
ಡಾ.ಅಂಶುಮಾನ್ ಕೌಶಲ್ ಅವರು ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ಹಸಿ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಎಂಬುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಆದರೂ, ಇದರ ಹೊರತಾಗಿಯು, ಜಿಮ್ಗೆ ಹೋಗುವವರು ಮತ್ತು ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಉತ್ಸಾಹಿಗಳು ಹಸಿ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹಸಿ ಮೊಟ್ಟೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಬ ಕಲ್ಪನೆಯಾಗಿದೆ. ಹಸಿ ಅಥವಾ ಸರಿಯಾಗಿ ಬೇಯಿಸದ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಸಾಲ್ಮೊನೆಲ್ಲಾ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ತೀವ್ರ ಆಹಾರ ವಿಷ, ಅತಿಸಾರ, ಜ್ವರ ಹಾಗೂ ಹೊಟ್ಟೆ ಸೆಳೆತದ ಅಪಾಯವಿದೆ.‘
ಜಪಾನ್ನಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರು ಬಿಸಿ ಅನ್ನದ ಬಟ್ಟಲಿನ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಹಸಿ ಮೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಒಡೆದು ಸೇವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ, ಜಪಾನಿನ ಜನರು ಹಸಿ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವಾಗ ಆಹಾರ ವಿಷದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿಲ್ಲ ಏಕೆ? ಜಪಾನಿಯರು ಹಸಿ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಸುರಕ್ಷಿತವೆಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ ಏಕೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.
1998ರಲ್ಲಿ ಜರ್ನಲ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಬೆಲ್ಜಿಯಂ ಅಧ್ಯಯನ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ ಡಾ.ಅಂಶುಮಾನ್ ಕೌಶಲ್ ಅವರು, ಮೊಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 91ರಷ್ಟು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಬೇಯಿಸಿದಾಗ ಹೀರಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಹಸಿ ಮೊಟ್ಟೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಕೇವಲ ಶೇಕಡಾ 51 ರಷ್ಟಿದೆ. ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಹಸಿ ಮೊಟ್ಟೆಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಬ ಹೇಳಿಕೆಯು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆಯಾಗಿದೆ.
ಮಾನವ ದೇಹವು ಬೇಯಿಸಿದ ಮೊಟ್ಟೆಗಿಂತ ಹಸಿ ಮೊಟ್ಟೆಯಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಬೇಯಿಸಿದ ಮೊಟ್ಟೆಗಳು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮೃದುವಾದ ಬೇಯಿಸಿದ ಮೊಟ್ಟೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಜೀರ್ಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಸರಿಸುಮಾರು ಶೇ.90ರಷ್ಟು ಇದೆ. ಕಚ್ಚಾ ಮೊಟ್ಟೆಗಳು ಅವುಗಳ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಂಶದ ಕೇವಲ ಶೇ.50ರಿಂದ 51ರಷ್ಟು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತವೆ.
ಜಪಾನ್ನಲ್ಲಿ ಹಸಿ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವು ಸುರಕ್ಷಿತವೇ?:
ಜಪಾನ್ನಲ್ಲಿ ಕಚ್ಚಾ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸುರಕ್ಷಿತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ, ಇದು ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ತಮಾಗೊ ಕೇಕ್ ಗೋಹನ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಖಾದ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇದು ಬಿಸಿ ಅನ್ನದ ಮೇಲೆ ಹಸಿ ಮೊಟ್ಟೆಗಳು ಹಾಗೂ ಸೋಯಾ ಸಾಸ್ ಅನ್ನು ಸುರಿಯುವುದನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ದೇಶದ ಪಾಕಶಾಲೆಯ ಪರಂಪರೆಯ ಮೂಲಾಧಾರವಾಗಿದೆ.
ಈ ಅಭ್ಯಾಸವು ವಿದೇಶಿಯರಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗಬಹುದು. ಏಕೆಂದರೆ ಅನೇಕ ದೇಶಗಳು ಹಸಿ ಮೊಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಸಾಲ್ಮೊನೆಲ್ಲಾ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಆಹಾರ ವಿಷದ ಬಗ್ಗೆ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ಜಪಾನಿನ ಜನರು ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ, ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಂತದಲ್ಲೂ ಮೊಟ್ಟೆ ಉತ್ಪಾದನೆಯಿಂದ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ವರೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಜಪಾನ್ನಲ್ಲಿ ಕಚ್ಚಾ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವುದನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಉತ್ಪಾದನೆಯಿಂದ ಗ್ರಾಹಕರ ಮೇಜಿನವರೆಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿಯಲ್ಲಿ ಕಠಿಣ ನಿಯಂತ್ರಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೋಳಿಗಳಿಗೆ ಲಸಿಕೆ ಹಾಕುವುದು, ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಶುಚಿಗೊಳಿಸುವ ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ತೊಳೆಯುವುದು, ತ್ವರಿತ ವಿತರಣೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ವಿವಿಧ ಕ್ರಮಗಳು ಸಾಲ್ಮೊನೆಲ್ಲಾ ಮಾಲಿನ್ಯದ ಅಪಾಯವನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ಕ್ರಮಗಳೇನು: ಕೋಳಿಗಳಿಗೆ ಸಾಲ್ಮೊನೆಲ್ಲಾ ವಿರುದ್ಧ ಲಸಿಕೆ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಮೊಟ್ಟೆಗಳ ಒಳಗೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಬೆಳೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ.
ಸುಧಾರಿತ ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ: ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಬಳಿಕ, ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರು ಮತ್ತು ಸೋಂಕು ನಿವಾರಕಗಳಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೊಳಕು ಹಾಗೂ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಅವುಗಳನ್ನು ಒಣಗಿಸಿ ಯಾವುದೇ ಉಳಿದ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳನ್ನು ತೊಡೆದುಹಾಕಲು ನೇರಳಾತೀತ (UV) ಬೆಳಕಿಗೆ ಇಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಸಾಲ್ಮೊನೆಲ್ಲಾ ಮೊಟ್ಟೆಯ ಚಿಪ್ಪನ್ನು ಭೇದಿಸುವ ಅಪಾಯವನ್ನು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಹೈ-ಟೆಕ್ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್: ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಂವೇದಕಗಳು ಚಿಪ್ಪಿನಲ್ಲಿನ ಸಣ್ಣ ಬಿರುಕುಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ರಕ್ತದ ಕಲೆಗಳಂತಹ ಆಂತರಿಕ ಅಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಸಹ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಕಠಿಣ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ವಿಫಲವಾದ ಯಾವುದೇ ಮೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಸರಬರಾಜು ಸರಪಳಿಯಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಕೃಷಿ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ರೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ: ಸುರಕ್ಷತೆಯು ಕೋಳಿಗಳಿಂದಲೇ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಜಪಾನ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಕಣೆ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೋಳಿಗಳು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದ ಸೋಂಕಿನಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲು ನಿಯಮಿತ ಲಸಿಕೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತವೆ. ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಮಾಲಿನ್ಯಕಾರಕಗಳು ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಕಠಿಣ ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಲು ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಆಂತರಿಕ ಮೊಟ್ಟೆಯ ಮಾಲಿನ್ಯದ ಸಾಧ್ಯತೆ ತೀರಾ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಹಸಿ ಮೊಟ್ಟೆಗಳ ಕಡಿಮೆ ಜೀವಿತಾವಧಿ: ಜಪಾನ್ನಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟೆಯ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಮುದ್ರಿಸಲಾದ ಮುಕ್ತಾಯ ದಿನಾಂಕಗಳು ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ (ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸುಮಾರು ಎರಡು ವಾರಗಳು). ಕುತೂಹಲಕಾರಿಯಾಗಿ ಈ ದಿನಾಂಕವು ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಕಚ್ಚಾ ಸೇವಿಸಲು ಗಡುವು ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇವು ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಹಾಳಾಗುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಬದಲು. ಈ ಅವಧಿ ಕಳೆದ ನಂತರವೂ, ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ತಿನ್ನಲು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ಆದರೂ ಇವುಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬೇಯಿಸಿದ ನಂತರ ಸೇವಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಸಂಪೂರ್ಣ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವಿಕೆ: ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮೊಟ್ಟೆ ಅಥವಾ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಫಾರ್ಮ್ ಹಾಗೂ ಉತ್ಪಾದನಾ ದಿನಾಂಕ ಸೇರಿದಂತೆ ಅದರ ಮೂಲಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಸಬಹುದು. ಈ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸುರಕ್ಷತಾ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿಹಿಡಿಯುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉದ್ಭವಿಸಿದರೆ ಉತ್ಪಾದಕರು ತೀವ್ರ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಜಪಾನ್ನಲ್ಲಿ ಕಚ್ಚಾ ಮೊಟ್ಟೆಗಳ ಸೇವನೆಯು ಅದೃಷ್ಟದ ವಿಷಯವಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ನಿಖರವಾದ ಆರೈಕೆ, ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ನಿಯಂತ್ರಣಗಳು, ಸುಧಾರಿತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಕಠಿಣ ನಿಯಮಗಳಿಂದ ನಿರೂಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಸಮಗ್ರ ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಫಲಿತಾಂಶವಾಗಿದೆ.
ಆರೋಗ್ಯಕರ ಕೋಳಿಗಳನ್ನು ಸಾಕುವುದರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಸೋಂಕುರಹಿತಗೊಳಿಸುವುದು, ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವುದು, ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಂತವನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬೇರೆಡೆ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದಾದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಜಪಾನ್ನಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ, ಇದರ ಹೆಚ್ಚು ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧ ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮೆಚ್ಚಲೆಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಓದುಗರಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
