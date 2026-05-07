ನೀವು ಐಬಿಎಸ್​ ಸಮಸ್ಯೆೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದರೆ ಕರಗುವ ನಾರಿನ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು: ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ

ಕರಗುವ ನಾರಿನ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಸೇವನೆ ಮಾಡುವುದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಐಬಿಎಸ್​ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಕರಗುವ ನಾರಿನ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಯಾವುವು ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳೋಣ.

By ETV Bharat Health Team

Published : May 7, 2026 at 1:49 PM IST

ಐಬಿಎಸ್ (Irritable Bowel Syndrome)- ಕೆರಳಿಸುವ ಕರುಳಿನ ಸಹಲಕ್ಷಣಗಳ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಂಬುದು ಕರುಳಿನ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಜೀರ್ಣಕಾರಿ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಕರುಳಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರಚನಾತ್ಮಕ ಹಾನಿ ಉಂಟುಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಕರುಳಿನ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಏರುಪೇರನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ನೀವು IBS ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಕೆರಳಿಸುವ ಕರುಳಿನ ಸಹಲಕ್ಷಣಗಳ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಕರಗುವ ನಾರು ನಿಮಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.

ವಾಸ್ತವವಾಗಿ IBS ರೋಗಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಲಬದ್ಧತೆ, ಅತಿಸಾರ, ಹೊಟ್ಟೆಯ ಉಬ್ಬರದಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಕರಗುವ ನಾರು ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಬಳಿಕ, ಜೆಲ್ಲಿ ತರಹದ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಕರುಳಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಶಮನಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ, ಜೀರ್ಣಕಾರಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಕರಗುವ ನಾರಿನ ಪದಾರ್ಥಗಳ ನಿಯಮಿತವಾದ ಸೇವನೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ IBS ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಹಾಗೂ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.‘

ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ಕರಗುವ ನಾರಿನ ಪಾದಾರ್ಥಗಳ ಪ್ರಯೋಜನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಜೀರ್ಣಕಾರಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಏನಿದು ಕರಗುವ ಫೈಬರ್? ಕರುಳಿನ ಸಹಲಕ್ಷಣಗಳ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಹೇಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ? ಕರಗುವ ಫೈಬರ್ ಪಡೆಯಲು ನಿಮ್ಮ ಡಯಟ್​ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಆಹಾರವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳೋಣ.

ಐಬಿಎಸ್​ನ ಲಕ್ಷಣಗಳೇನು?:

  1. ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಮತ್ತು ಸೆಳೆತ: ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಲವಿಸರ್ಜನೆಯ ನಂತರ ನೋವು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
  2. ಮಲಬದ್ಧತೆ, ಅತಿಸಾರ: ಮಲಬದ್ಧತೆ, ಅತಿಸಾರ ಅಥವಾ ಎರಡೂ ಸರದಿಯಂತೆ ಸಂಭವಿಸಬಹುದು.
  3. ಉಬ್ಬುವುದು: ಹೊಟ್ಟೆ ಉಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಅನಾನುಕೂಲತೆ
  4. ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಸಮಸ್ಯೆ: ಅತಿಯಾದ ಅನಿಲ ಉತ್ಪಾದನೆ
  5. ಕರುಳು - ಮೆದುಳಿನ ಅಡಚಣೆ: ಮೆದುಳು ಹಾಗೂ ಕರುಳಿನ ನಡುವಿನ ಸಂವಹನದಲ್ಲಿ ಏರುಪೇರು.
  6. ಒತ್ತಡ: ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡವು ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು.
  7. ಆಹಾರದ ಅಸಹಿಷ್ಣುತೆ: ಬೀನ್ಸ್, ಹಾಲು, ಕೆಫೀನ್​ ಸೇರಿದಂತೆ ಕೆಲವು ಆಹಾರಗಳು ಸರಿಯಲ್ಲ.

ಕರಗುವ ಫೈಬರ್ ಎಂದರೇನು? ಕರಗುವ ಫೈಬರ್ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಆಹಾರ ಫೈಬರ್ ಆಗಿದ್ದು, ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕರಗಿ ಜೆಲ್ ತರಹದ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಮಲವನ್ನು ಮೃದುಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ, ಕರುಳಿನಲ್ಲಿ ಕ್ರಮೇಣ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೇಲಿನ ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಆರಾಮದಾಯಕ ಭಾವನೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.

ಐಬಿಎಸ್​ಗೆ ಹೇಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ?

  1. ಕರಗುವ ಫೈಬರ್ ಐಬಿಎಸ್​ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.
  2. ಕರಗುವ ಫೈಬರ್ ಮಲಬದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಅತಿಸಾರ ಎರಡನ್ನೂ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
  3. ಹೊಟ್ಟೆಯ ಉಬ್ಬುವಿಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಕರುಳಿನ ಚಲನಶೀಲತೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ.
  4. ನಿಯಮಿತ ಸೇವನೆಯು ಹೊಟ್ಟೆಯ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ ಹಾಗೂ ಅನಿಲ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಯಾವೆಲ್ಲಾ ಆಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಕರಗುವ ಫೈಬರ್ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ? ಕರಗುವ ಫೈಬರ್ ವಿವಿಧ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಆಹಾರ ಮೂಲಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಕರಗುವ ಫೈಬರ್​ನಿಂದ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಅನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಬ್ಲಡ್ ಶುಗರ್ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

  • ಧಾನ್ಯಗಳು: ಓಟ್ ಮೀಲ್, ಬಾರ್ಲಿ, ಓಟ್ ಹೊಟ್ಟು.
  • ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳು: ಒಣಗಿದ ಬೀನ್ಸ್, ಬಟಾಣಿ, ಕಡಲೆ ಹಾಗೂ ಮಸೂರ್ ದಾಲ್.
  • ವಿವಿಧ ಹಣ್ಣುಗಳು: ಸೇಬು, ಕಿತ್ತಳೆ, ನಿಂಬೆ ಜಾತಿಯ ಹಣ್ಣುಗಳು, ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ, ಪೇರಲ.
  • ತರಕಾರಿಗಳು: ಕ್ಯಾರೆಟ್, ಬ್ರೊಕೊಲಿ ಹಾಗೂ ಗೆಣಸು.
  • ಬೀಜಗಳು: ಅಗಸೆ ಬೀಜ, ಚಿಯಾ ಬೀಜಗಳು.
  • ಈ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ IBSನ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ನಿವಾರಿಸಬಹುದು.

ಕರಗಿದ ಫೈಬರ್ ಸೇವಿಸುವುದು ಹೇಗೆ? ದಿನಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 20ರಿಂದ 30 ಗ್ರಾಂ ಕರಗುವ ಫೈಬರ್ ಸೇವಿಸುವುದು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ. ನಿಮ್ಮ ಡಯಟ್​​ನಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆಯು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ತೊಂದರೆಗೊಳಗಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಈ ಸೇವನೆಯನ್ನು ಕ್ರಮೇಣ ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಫೈಬರ್ ಸೇವನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವಾಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯುವುದು ತುಂಬಾ ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಕೆಲವು ಮಹತ್ವದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮರೆಯದರಿ: ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಫೈಬರ್ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಗ್ಯಾಸ್, ಉಬ್ಬುವುದು ಹಾಗೂ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವಿನಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಲ್ಬಣಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರದ ಡಯಟ್​ನಲ್ಲಿ ಕ್ರಮೇಣ ಪರಿಚಯಿಸಿ ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ದೇಹದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಸರಿಹೊಂದಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಕರಗುವ ಫೈಬರ್ ಸೇವಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದು, ಲಘು ವ್ಯಾಯಾಮದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹಾಗೂ ಒತ್ತಡ ದೂರವಿರುವ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಯೋಗ, ಧ್ಯಾನ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ನಿದ್ರೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವುದು IBS ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಮತ್ತಷ್ಟು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಓದುಗರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

