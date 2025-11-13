ಹೈಬಿಪಿ ಹೊಂದಿರುವವರು ಕೆಲವು ಆಹಾರ ಸೇವಿಸೋದು ಅಪಾಯಕಾರಿ: ತಜ್ಞರು ಹೇಳುವುದೇನು?
ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡದ ಪ್ರಕರಣಗಳು ವೇಗವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಸರಿಯಾದ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸದಿರುವುದು. ಹಾಗಾದರೆ, ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವವರು ಯಾವ ಆಹಾರವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಈಗ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ..
Published : November 13, 2025 at 4:51 PM IST
ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಜನರ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕ್ರಮೇಣವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿವೆ. ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ (WHO) ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರತಿ ನಾಲ್ಕು ಒಬ್ಬರು ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡವು ಹೃದಯದ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಇದರಿಂದ ಹೃದಯಾಘಾತ ಹಾಗೂ ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಹಾನಿಯ ಅಪಾಯ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ.
ಈ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ವಯಸ್ಸಾದವರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಯುವಕರಲ್ಲೂ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ತಪ್ಪಾದ ಆಹಾರ ಕ್ರಮ, ಒತ್ತಡ, ನಿದ್ರೆಯ ಕೊರತೆ, ಬೊಜ್ಜು ಹಾಗೂ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡದಿರುವುದು ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳಾಗಿವೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡದ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಹಾರವು ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವವರು ತಮ್ಮ ಆಹಾರ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ. ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಔಷಧಗಳ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಹೊರಗಿನ ಆಹಾರ, ಜಂಕ್ ಫುಡ್ ಹಾಗೂ ಇನಸ್ಟೆಫುಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಸೋಡಿಯಂ ಮತ್ತು ಕೆಟ್ಟ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ತ್ವರಿತ ಏರಿಕೆಗೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಹೊಂದಿರುವವರು ತಮ್ಮ ಆಹಾರಕ್ರಮದ ಕುರಿತು ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಹೈಬಿಪಿಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವವರು ಏನು ಸೇವಿಸಬಾರದು?: ಹೈಬಿಪಿ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಜನರು ಮೊದಲು ಉಪ್ಪು ಹೊಂದಿರುವ ಆಹಾರವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ಚಿಪ್ಸ್, ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ, ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಮಾಂಸ, ಇನಸ್ಟೆಂಟ್ ನೂಡಲ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ ಸೂಪ್ಗಳಂತಹ ಆಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಸೋಡಿಯಂ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಆಹಾರಗಳು ರಕ್ತನಾಳಗಳನ್ನು ಸಂಕುಚಿತಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ. ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ವೇಗವಾಗಿ ಏರಿಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ.
ಅತಿಯಾಗಿ ಹುರಿದ ಆಹಾರಗಳು, ಬೇಕರಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಅಂಶವಿರುವ ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳು ಹೃದಯದ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ. ಮಾಂಸ ಹಾಗೂ ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಕೊಬ್ಬುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಫಾಸ್ಟ್ ಫುಡ್ನ ನಿಯಮಿತ ಸೇವನೆಯು ಸಹ ಹಾನಿಕಾರಕವಾಗಿದೆ.
ಕಾರ್ಬೊನೇಟೆಡ್ ಪಾನೀಯಗಳು, ಪಿಜ್ಜಾ, ಬರ್ಗರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಫ್ರೆಂಚ್ ಫ್ರೈಗಳು ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ಇವುಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಇಲ್ಲವೇ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಸೋಡಿಯಂ ಇರುವ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು.
ಹೈಬಿಪಿ ಹೊಂದಿರುವವರು ಯಾವ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಬೇಕು?:
- ಆದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಉಪ್ಪು ಇರುವ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
- ಪ್ರತಿದಿನ ಹೆಚ್ಚು ತಾಜಾ ಹಣ್ಣುಗಳು ಹಾಗೂ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದು ಬೆಸ್ಟ್.
- ಓಟ್ಸ್, ಗಂಜಿ ಮತ್ತು ಮಲ್ಟಿಗ್ರೇನ್ ಬ್ರೆಡ್ನಂತಹ ಹೆಚ್ಚಿನ ಫೈಬರ್ ಅಂಶವಿರುವ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ತಿನ್ನಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
- ನಿತ್ಯ ಆಲಿವ್ ಎಣ್ಣೆ ಇಲ್ಲವೇ ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆಯಂತಹ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಎಣ್ಣೆಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು.
- ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಕುಡಿಯಿರಿ ಹಾಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಈ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು (ಸಂಶೋಧನಾ ವರದಿ)
ಓದುಗರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದಾದಲ್ಲಿ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.