ನಿದ್ರಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ದುರ್ಬಲಗೊಂಡಿದೆಯೇ?: ನಿದ್ರೆ ಗುಣಮಟ್ಟ ಸುಧಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?; ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆಗಳೇನು?
ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರಬೇಕಾದರೆ ಉತ್ತಮ ನಿದ್ರೆ ಪಡೆಯುವುದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸ್ಟೋರಿಯಲ್ಲಿ ದಿನಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳೋಣ.
Published : May 25, 2026 at 3:33 PM IST
ವ್ಯಕ್ತಿಯ ದೈಹಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಯೋಗಕ್ಷೇಮಕ್ಕೆ ದಿನಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ 8 ಗಂಟೆಗಳ ನಿದ್ರೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡುವುದು ವಿವಿಧ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ವೈದ್ಯರು, ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ನಿದ್ದೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟ ಪ್ರಮಾಣದಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ, ನೀವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆ ಮಲಗಿದ್ದೀರಿ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ರಾತ್ರಿಯ ನಿದ್ರೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಾವು ಯಾವ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳೋಣ.
ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುವ ಎರಡು ವಿಭಿನ್ನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ನಮ್ಮ ನಿದ್ರೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತವೆ. ಇವು ನಿದ್ರೆಯ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾಡಿಯನ್ ರಿದಮ್ (ನಮ್ಮ ಜೈವಿಕ ಗಡಿಯಾರ) ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಎಚ್ಚರವಾಗಿರುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ನಿದ್ರೆಯ ಒತ್ತಡ ನಿದ್ರಿಸುವ ಪ್ರಚೋದನೆ ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತದೆ. ನಾವು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಉತ್ತಮ ನಿದ್ರೆ ಪಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ?: ಉತ್ತಮ ನಿದ್ರೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿಮ್ಮ ನಿದ್ರೆಯ ಒತ್ತಡವು ಸಾಕಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪಿದಾಗ ನೀವು ಮಲಗಬೇಕು. ದಿನವಿಡೀ ಸಿರ್ಕಾಡಿಯನ್ ಲಯವು ಏರಿಳಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿದ್ರೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಇಲ್ಲವೇ ಎಚ್ಚರಗೊಳ್ಳುವಿಕೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಸಂಕೇತಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಗಮನಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಸೂಕ್ತ ನಿದ್ರೆಗಾಗಿ, ನಿದ್ರಾ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಸಿರ್ಕಾಡಿಯನ್ ರಿದಮ್ ಎರಡೂ ಸಾಮರಸ್ಯದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಸಮತೋಲನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಡಚಣೆಗಳು ಉಂಟಾದರೆ, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ನಿದ್ರೆಯ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆಯ ಕೊರತೆಯಿದ್ದರೆ, ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ನಿದ್ರಿಸುವ ನಿಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ದುರ್ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ನಿದ್ರೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
ನಿದ್ರೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟ ಸುಧಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?: ನಿಮ್ಮ ನಿದ್ರೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು, ನೀವು ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಲಗಲು ಮತ್ತು ಎಚ್ಚರಗೊಳ್ಳುವ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನಿಮಗೆ ನಿದ್ದೆ ಬರದಿದ್ದಾಗ ಮಲಗುವುದು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ನಾವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮಲಗುವ ಸಮಯ ಅಥವಾ ದೈನಂದಿನ ದಿನಚರಿಗೆ ಒಗ್ಗಿಕೊಂಡ ನಂತರ, ದೇಹವು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ನಿದ್ರೆಯ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ದೈನಂದಿನ ದಿನಚರಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ. ಸ್ಲೀಪ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಲಗಲು ಹಾಗೂ ಎಚ್ಚರಗೊಳ್ಳುವ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಪ್ರತಿ ರಾತ್ರಿ ಸರಾಸರಿ 7 ರಿಂದ 9 ಗಂಟೆಗಳ ನಿದ್ರೆಯ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಸರಾಸರಿ 8 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನಿದ್ರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಇದರ ಅರ್ಥವಲ್ಲ. ಕೆಲವು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ, ಕೇವಲ 5 ರಿಂದ 6 ಗಂಟೆಗಳ ನಿದ್ರೆ ಸಾಕಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ, ಇತರರಿಗೆ ದಿನಕ್ಕೆ 9 ರಿಂದ 11 ಗಂಟೆಗಳ ನಿದ್ರೆ ಬೇಕಾಗಬಹುದು. ವ್ಯಕ್ತಿಯ ದೈಹಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಈ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಅಂಶಗಳೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು. ನೀವು ಮಲಗಿದ ಸುಮಾರು 20 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ನಿದ್ರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಮಲಗುವ ಕೋಣೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಪುಸ್ತಕ ಓದುವುದು ಅಥವಾ ಹಿತವಾದ ಸಂಗೀತ ಕೇಳುವಂತಹ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಮೇಯೊ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
ನಿದ್ರೆಯ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವುದು: ನಿಮಗೆ ದಿನಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ನಿದ್ದೆ ಬೇಕು ಎಂದು ನಿಖರವಾಗಿ ನಿರ್ಧರಿಸಲು ತಜ್ಞರು ಎರಡು ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸ್ಥಿರವಾದ ಮಲಗುವ ಸಮಯದ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು. ಮಲಗಿದ 20 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿದ್ರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಶ್ವಾಸವಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮಲಗುವ ಸಮಯವನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಎರಡು ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದ ಬಳಿಕ ನೀವು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ತಾಜಾತನ, ದೈಹಿಕವಾಗಿ ತೃಪ್ತಿ ಮತ್ತು ಆಯಾಸದಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗಿ ಎಚ್ಚರಗೊಂಡರೆ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರಮಾಣದ ದೈನಂದಿನ ನಿದ್ರೆ ಲಭಿಸಿದೆ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಬಹುದು.
ನಮ್ಮ ಮಲಗುವ ಸಮಯವನ್ನು ಕೇವಲ ಆಯಾಸದ ಭಾವನೆಯಿಂದಲ್ಲ. ಆದರೆ, ನಿಜವಾದ ನಿದ್ರೆಯ ಆರಂಭದಿಂದ ನಿರ್ಧರಿಸಬೇಕು. ಮಲಗಿದ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಯೊಳಗೆ ನೀವು ನಿದ್ರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು 'ನಿದ್ರೆಯ ಒತ್ತಡ' ಇನ್ನೂ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ನಿದ್ರೆ ಬರುವವರೆಗೆ ಮಂದ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವುದು ಸೂಕ್ತ.
ನೀವು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿಯೇ ಎಚ್ಚರಗೊಳ್ಳುವವರೆಗೆ, ನೀವು ನಿದ್ರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಮಯವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಬೇಕು. ನಂತರ ನೀವು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಎಚ್ಚರಗೊಳ್ಳುವವರೆಗೆ ನಿದ್ರೆಗೆ ಜಾರಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯಲು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ. ಆಗ ಮಾತ್ರ ನೀವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಶಾಂತಿಯುತ ನಿದ್ರೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಿರಿ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಓದುಗರಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
