ನಿಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿನ HbA1c ಮಟ್ಟವು ಶೇ.7ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದೆಯೇ?; ಮಧುಮೇಹ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿದೆಯೇ?; ವೈದ್ಯರು ಹೇಳುವುದೇನು?
ಮಧುಮೇಹಿಗಳು ಕೇವಲ HbA1c ಮಟ್ಟವಷ್ಟೇ ಪರಿಗಣಿಸುವುದು ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಮಧುಮೇಹ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕಾದ ಇತರ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳು ಯಾವುವು ಎಂಬುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳೋಣ.
Published : September 29, 2026 at 7:08 AM IST
ಮಧುಮೇಹಿಗಳಿಗೆ HbA1c ಮಟ್ಟವನ್ನು ಶೇ.7ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಒಂದೇ ಸಂಖ್ಯೆಯು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಒಟ್ಟಾರೆ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಒಂದೇ ರೀತಿಯ HbA1c ಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೂ, ಅವರ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಇರಬಹುದು. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ದಿನವಿಡೀ ಸ್ಥಿರವಾದ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡರೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವು ಹಠಾತ್ತನೆ ಏರುವುದು ಇಲ್ಲವೇ ಕುಸಿಯುವುದು ಸಂಭವಿಸಬಹುದು.
ಇದರಿಂದ ಮಧುಮೇಹವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿದೆಯೇ ಎಂದು ನಿರ್ಣಯಿಸಲು ಕೇವಲ HbA1c ಮಟ್ಟವನ್ನಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ—ದೈನಂದಿನ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಮಾದರಿಗಳು, ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯ, ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ ಹಾಗೂ ಇತರ ಸಂಭಾವ್ಯ ತೊಡಕುಗಳಂತಹ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುವುದು ಅವಶ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
HbA1c ನಿಖರವಾಗಿ ಏನು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ?: HbA1c ಪರೀಕ್ಷೆಯು ಕಳೆದ ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿನ ಸರಾಸರಿ ರಕ್ತದ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಅಳೆಯುತ್ತದೆ. ಮಧುಮೇಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ಗಮನಿಸಲು ಹಾಗೂ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ರಕ್ತದ ಸಕ್ಕರೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಲು HbA1c ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಸಾಧನವಾಗಿದೆ. ಈ ಸರಾಸರಿ ಅಂಕಿ - ಅಂಶವು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ರಕ್ತದ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿನ ಏರಿಳಿತಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲು ವಿಫಲವಾಗಬಹುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಆಂತರಿಕ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿದ್ದರೂ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಮಟ್ಟವು ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ, ಅದೇ HbA1c ಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ರಕ್ತದ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ತೀವ್ರವಾದ ಏರಿಳಿತಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು.
ಜೊತೆಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ HbA1c ಗುರಿಯು ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಯಸ್ಸು, ಒಟ್ಟಾರೆ ಆರೋಗ್ಯ, ಇತರ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸ್ಥಿತಿಗಳು, ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವು ತೀರಾ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವ ಅಪಾಯದಂತಹ ಅಂಶಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವೈದ್ಯರು ಸೂಕ್ತವಾದ HbA1c ಗುರಿಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ.
'ಟೈಮ್ ಇನ್ ರೇಂಜ್' (ನಿಗದಿತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸಮಯ): ನಿರಂತರ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಮಾನಿಟರ್ (CGM) ಬಳಸುವವರಿಗೆ ವೈದ್ಯರು 'ಟೈಮ್ ಇನ್ ರೇಂಜ್' (TIR) ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ರಕ್ತದ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಮಟ್ಟವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಗುರಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯೊಳಗೆ ಇರುವ ಸಮಯದ ಶೇಕಡಾವಾರು ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. CGM ಬಳಸುವ ಅನೇಕ ವಯಸ್ಕರಿಗೆ, ಶೇ.70 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯದವರೆಗೆ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಮಟ್ಟವು 70 ಹಾಗೂ 180 mg/dL ನಡುವೆ ಇರುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ವೈದ್ಯರು ಗುರಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿರುವ ಸಮಯ (Time Above Range) ಹಾಗೂ ಗುರಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿರುವ ಸಮಯವನ್ನೂ (Time Below Range) ಗಮನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಮಾಹಿತಿಯು ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟಗಳ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಕೇವಲ HbA1c ಪರೀಕ್ಷಾ ಫಲಿತಾಂಶಗಳಿಂದ ಮಾತ್ರ ತಿಳಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇದು ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿನ ಹಠಾತ್ ಏರಿಕೆ, ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದು ಇಲ್ಲವೇ ಪದೇ ಪದೇ ಹೈಪೊಗ್ಲಿಸಿಮಿಯಾ (ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟ ತೀರಾ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದು) ಉಂಟಾಗುವಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ವಿವರಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸುತ್ತದೆ.
ರಕ್ತದೊತ್ತಡ, ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್, ಕಿಡ್ನಿ ಆರೋಗ್ಯ ಕೂಡ ಮುಖ್ಯ: ಮಧುಮೇಹ ನಿರ್ವಹಣೆ ಎಂದರೆ ಕೇವಲ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದಲ್ಲ. ಹೃದಯರೋಗ, ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಕಾಯಿಲೆ, ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯುವಿನಂತಹ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಅಪಾಯ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ವೈದ್ಯರು ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಮಟ್ಟದ ಜೊತೆಗೆ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ, ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಮಟ್ಟವನ್ನೂ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಮಧುಮೇಹದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಕಾಯಿಲೆಯು ಆರಂಭಿಕ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಸ್ಪಷ್ಟ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಯಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ವೈದ್ಯರು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ರಕ್ತ ಮತ್ತು ಮೂತ್ರ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ.
ಕಣ್ಣುಗಳು, ಪಾದಗಳು ಹಾಗೂ ನರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನಹರಿಸುವುದು: ಆಂತರಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಲ್ಬಣಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಮಧುಮೇಹವಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಹೊರನೋಟಕ್ಕೆ ಆರೋಗ್ಯವಂತರಾಗಿ ಕಾಣಿಸಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಮಧುಮೇಹದಿಂದ ಕಣ್ಣಿನ ದೃಷ್ಟಿ ಮಂದವಾಗುವ ಅಥವಾ ಹಾನಿಯಾಗುವ ಸ್ಥಿತಿಯಾದ 'ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ರೆಟಿನೋಪತಿ'ಯ ಆರಂಭಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಕಣ್ಣಿನ ನಿಯಮಿತ ತಪಾಸಣೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ವೈದ್ಯರು ರೋಗಿಯ ಪಾದಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಕೂಲಂಕಷವಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ಮರಗಟ್ಟುವಿಕೆ, ಸೂಜಿ ಚುಚ್ಚಿದಂತಾಗುವುದು, ಉರಿಯುವ ನೋವು ಇಲ್ಲವೇ ಸಂವೇದನೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವಂತಹ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಮಧುಮೇಹದಿಂದ ಉಂಟಾದ ನರಗಳ ಹಾನಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸಬಹುದು.
ತೂಕ, ಜೀವನಶೈಲಿ, ಸೂಕ್ತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನಿರ್ಣಾಯಕ: ಸಮಗ್ರ ಮಧುಮೇಹ ನಿರ್ವಹಣಾ ಯೋಜನೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ದೇಹದ ತೂಕ, ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ, ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ, ಧೂಮಪಾನದ ಅಭ್ಯಾಸ ಹಾಗೂ ಔಷಧಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ವಿವಿಧ ಅಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಈ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು (ಸಂಶೋಧನಾ ವರದಿಗಳು):
- https://www.medlineplus.gov/diabeticeyeproblems.html
- https://diabetesjournals.org/care/article/45/12/3075/147614/Diabetes-Management-in-Chronic-Kidney-Disease-A
- https://www.medlineplus.gov/diabetescomplications.html
ಓದುಗರಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣಿತರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
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