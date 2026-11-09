ಚಳಿಗಾಲದ ಬೆಳಗಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಾಕಿಂಗ್ ಉತ್ತಮವೇ?; ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮಗಳೇನು?
ಚಳಿಗಾಲದ ಬೆಳಗಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಹೋಗುವವರಿಗೆ ಮಹತ್ವದ ಸಲಹೆಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ ನೋಡಿ.
Published : November 9, 2026 at 6:22 PM IST
ಈಗಾಗಲೇ ಚಳಿಗಾಲ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಮುಂಜಾನೆಯ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಆಸ್ವಾದಿಸುತ್ತಾ ನಡೆದಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಆನಂದ ಲಭಿಸುತ್ತದೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅನೇಕರು ತಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮುಂಜಾನೆಯೇ ಎದ್ದು ಉದ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಗಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಾಪಮಾನವು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕುಸಿದಿರುವುದರಿಂದ ನಾವು ಉಸಿರಾಡುವ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಲಿನ್ಯಕಾರಕಗಳ ಪ್ರಮಾಣವು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪಿದೆ. ಮುಂಜಾನೆ ನಾವು ಸೇವಿಸುವ ತಂಪಾದ ಗಾಳಿಯು ಶ್ವಾಸಕೋಶಕ್ಕೆ ಆರೋಗ್ಯಕರವಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಅದು ವಿಷಕಾರಿ ಹೊಗೆಯಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಬಹುದು ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಆಹ್ವಾನಿಸಿಕೊಳ್ಳದಂತೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಚಳಿಗಾಲದ ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯದ ನಡುವೆ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಹೇಗೆ ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು? ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡುವವರು ವಹಿಸಬೇಕಾದ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳ ಕುರಿತು ತಿಳಿಯೋಣ.
ಚಳಿಗಾಲದ ವಾತಾವರಣವು ಬೇಸಿಗೆ ಇಲ್ಲವೇ ಮಳೆಗಾಲಕ್ಕಿಂತ ಸಂಪೂರ್ಣ ಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮುಂಜಾನೆಯ ತಾಪಮಾನವು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕುಸಿಯುವುದಲ್ಲದೆ, ಗಾಳಿಯ ಗುಣಮಟ್ಟವೂ ಹದಗೆಡುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ಮೈ ಬಳಿಯ ಗಾಳಿಯು ಬಿಸಿಯಾಗಿ, ಹಗುರವಾಗುತ್ತದೆ, ಮೇಲಕ್ಕೆ ಏರುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಏರುವಾಗ, ಧೂಳು, ಮಾಲಿನ್ಯಕಾರಕ ಕಣಗಳನ್ನು ತನ್ನೊಂದಿಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದು ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಹರಡಿಸುತ್ತದೆ. ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ಮೈ ಬಳಿ ತಂಪಾದ ಗಾಳಿಯ ಪದರವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಗಾಳಿಯ ಪದರವು ನೆಲೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ಮೇಲಿನ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಗಾಳಿಯ ಪದರವು ಒಂದು ಮುಚ್ಚಳದಂತೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿ, ಕೆಳಗಿರುವ ತಂಪಾದ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಹೊರಹೋಗದಂತೆ ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ವಾಹನಗಳಿಂದ ಹೊರಸೂಸುವ ಹೊಗೆ, ಕೈಗಾರಿಕಾ ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳು, ನಿರ್ಮಾಣ ಸ್ಥಳಗಳಿಂದ ಬರುವ ಧೂಳು ಹಾಗೂ ಇತರ ಮಾಲಿನ್ಯಕಾರಕಗಳು ಕಡಿಮೆ ಎತ್ತರದಲ್ಲೇ ಸಿಕ್ಕಿಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಕಡಿಮೆ ತಾಪಮಾನವಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಕಣಗಳು ಚದುರಿಹೋಗದೆ ಇಲ್ಲೇ ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.
ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾದ ಡಾ.ಜಿ.ಕೆ. ಪರಂಜ್ಯೋತಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ವೇಗವಾಗಿ ನಡೆದಾಡುವಾಗ ಇಲ್ಲವೇ ಓಡುವಾಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಉಸಿರಾಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಗಾಳಿಯನ್ನು ಒಳಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಯಾಮ ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾದರೂ ನಾವು ಉಸಿರಾಡುವ ಗಾಳಿಯು ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ್ದಾಗಿರುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಹವಾಮಾನವು ಆಹ್ಲಾದಕರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಯೋಚಿಸದೇ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಬಾರದು. ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿನ ಗಾಳಿಯ ಗುಣಮಟ್ಟ ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ.
ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಮೇಲೆ ನೇರ ಪರಿಣಾಮ: ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು. ಬೆಳಗಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಧೂಳಿನ ಕಣಗಳು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ, ನಾವು ಉಸಿರಾಡುವ ಎತ್ತರದಲ್ಲೇ ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ನಾವು ಉಸಿರಾಡುವಾಗ ಈ ಕಣಗಳು ನೇರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಶ್ವಾಸಕೋಶ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ಉಸಿರಾಟದ ನಾಳಗಳಲ್ಲಿ ಕಿರಿಕಿರಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಉಲ್ಬಣಗೊಂಡು ಸೋಂಕುಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಉಸಿರಾಟದ ನಾಳಗಳಲ್ಲಿ ತೇವಾಂಶವುಳ್ಳ ಸ್ರವಿಸುವಿಕೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದು ನೈಸರ್ಗಿಕ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಪದರದಂತೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು. ನಾವು ಉಸಿರಾಟದ ಮೂಲಕ ಒಳಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಧೂಳಿನ ಕಣಗಳನ್ನು ದೇಹದಿಂದ ಹೊರಹಾಕಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ರವಿಸುವಿಕೆಯು ದಪ್ಪವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಧೂಳಿನ ಕಣಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಹಾಕಿಕೊಂಡು ದೇಹದ ಒಳಗೇ ಉಳಿದುಬಿಡುತ್ತವೆ. ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ದೇಹದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ನಿಧಾನಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಉಸಿರಾಟದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಉಲ್ಬಣಗೊಳಿಸಬಹುದು ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಚಳಿಗಾದಲ್ಲಿ ವಹಿಸಬೇಕಾದ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳು: NIMS (ನಿಮ್ಸ್) ನ ಶ್ವಾಸಕೋಶ ರೋಗ ವಿಭಾಗದ (Department of Pulmonary Medicine) ಡಾ. ಜಿ.ಕೆ. ಪರಂಜ್ಯೋತಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಉಸಿರಾಟದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತಡೆಯಲು ಕೆಲವು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇಹವು ನೇರವಾಗಿ ತಣ್ಣನೆಯ ಗಾಳಿಗೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಲೇಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದ್ದರೆ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ. ಮಾಲಿನ್ಯದ ಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಿರುವಾಗ ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯವಾದರೆ, N-95 ಮಾಸ್ಕ್ ಬಳಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಧೂಳಿನ ಕಣಗಳ ಪ್ರಭಾವ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಉಸಿರಾಟದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವವರು, ವೈದ್ಯರು ಸೂಚಿಸಿದ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕು, ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕು.
ತಂಪಾದ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೊರಗೆ ಹೋಗದಿರುವುದು ಉತ್ತಮ: 'ಆಸ್ತಮಾ ಅಥವಾ ಸಿಒಪಿಡಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವವರು, ಹಾಗೆಯೇ ಕಡಿಮೆ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವವರು ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು. ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸಾ ಹಾಗೂ ನ್ಯುಮೋಕೊಕಲ್ ಕಾಯಿಲೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಲಸಿಕೆ ಹಾಕಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸೂಕ್ತ. ವೃದ್ಧರು ತಂಪಾದ ಗಾಳಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳದಂತೆ ಎಚ್ಚರವಹಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಜಾಗಿಂಗ್, ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಅಥವಾ ವೇಗವಾಗಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ಹೊರಾಂಗಣ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಮನೆಯಲ್ಲೇ ನಡೆದಾಡುವುದು ಇಲ್ಲವೇ ಹಗುರವಾದ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಸಿಗರೇಟು, ಬೀಡಿ ಸೇದುವವರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಆರೋಗ್ಯವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸೂರ್ಯೋದಯದ ನಂತರ ಬಿಸಿಲು ಬಂದ ಮೇಲೆ ವಾಕಿಂಗ್ಗೆ ಹೋಗುವುದು ಉತ್ತಮ.
-ಡಾ. ಜಿ.ಕೆ. ಪರಂಜ್ಯೋತಿ, ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಪಲ್ಮನರಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ ವಿಭಾಗ, ಎನ್ಐಎಂಎಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ
ಯಾರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಗೊತ್ತೇ?:
- ಆಸ್ತಮಾ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವವರು: ತಂಪಾದ ಗಾಳಿ, ಧೂಳಿನ ಕಣಗಳು ಆಸ್ತಮಾ ಹೊಂದಿರುವವರ ಶ್ವಾಸನಾಳಗಳಿಗೆ ಕಿರಿಕಿರಿ ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಅವರು ಬೆಳಗಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವುದನ್ನು ಮಿತಿಗೊಳಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತ.
- ಸಿಒಪಿಡಿ ರೋಗಿಗಳು: ಈಗಾಗಲೇ ಶ್ವಾಸಕೋಶ ಸಂಬಂಧಿತ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಮಾಲಿನ್ಯವು ಹೆಚ್ಚಿನ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು.
- ವೃದ್ಧರು: ವಿಶೇಷವಾಗಿ 60 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟವರು, ಚಳಿಗಾಲದ ಹವಾಮಾನ ಹಾಗೂ ಮಾಲಿನ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು.
- ಕಡಿಮೆ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವವರು: ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ದುರ್ಬಲವಾಗಿರುವವರು ಸೂಕ್ತ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಏಕೆಂದರೆ ಇವರಿಗೆ ಉಸಿರಾಟದ ಸೋಂಕು ತಗಲುವ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ.
- ಮಕ್ಕಳು: ಮಕ್ಕಳ ಉಸಿರಾಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಇನ್ನೂ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಮಾಲಿನ್ಯದ ಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಿರುವಾಗ ಮಕ್ಕಳು ಹೊರಗೆ ಆಟವಾಡದಂತೆ ಹಾಗೂ ದೈಹಿಕ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸೂಕ್ತ. ಇದು ಅವರನ್ನು ಉಸಿರಾಟದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
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