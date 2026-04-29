ಟೈಪ್ 1 & ಟೈಪ್ 2 ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ಗಿಂತ ಟೈಪ್ 5 ಮಧುಮೇಹವು ಹೆಚ್ಚು ತೀವ್ರವಾಗಿದೆಯೇ? ಯಾರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಅಪಾಯ? ವೈದ್ಯರು ಹೇಳುವುದೇನು?
ಟೈಪ್ 1 ಹಾಗೂ ಟೈಪ್ 2 ಮಧುಮೇಹದ ಕುರಿತು ಕೇಳಿರಬಹುದು. ನೀವು ಎಂದಾದರೂ ಟೈಪ್ 5 ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ? ಈ ಕುರಿತ ಸ್ನೇಹ ಭಾರತಿ ಬರೆದಿರುವ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
Published : April 29, 2026 at 8:23 PM IST
ಮಧುಮೇಹವು ನಮ್ಮ ಕಾಲದ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ಆರೋಗ್ಯ ಸವಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಮಧುಮೇಹ ಸೈಲೆಂಟ್ ಕಿಲ್ಲರ್ನಂತೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ದೇಹದೊಳಗಿನ ವಿವಿಧ ಅಂಗಗಳನ್ನು ಕ್ರಮೇಣ ಹಾನಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಮಧುಮೇಹವು ಟೈಪ್ 1 ಅಥವಾ ಟೈಪ್ 2ಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವೆನಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ, ಸ್ವೀಡನ್ನ ಲುಂಡ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆಸಿದ ಅಧ್ಯಯನವು ಮಧುಮೇಹದ ಈ ಎರಡು ವರ್ಗಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ದೆಹಲಿಯ ಕರೋಲ್ ಬಾಗ್ನಲ್ಲಿರುವ ಅಪೊಲೊ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಆಂತರಿಕ ಔಷಧ ತಜ್ಞ ಡಾ.ಅಲಿ ಶೇರ್ ಅವರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಸಿ, ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸಲು ಈ ರೋಗವನ್ನು ಐದು ವಿಭಿನ್ನ ಗುಂಪುಗಳಾಗಿ ವರ್ಗೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ವರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು 'ಟೈಪ್ 5 ಮಧುಮೇಹ'. ಇದನ್ನು 'ಅಪೌಷ್ಟಿಕತೆ-ಸಂಬಂಧಿತ ಮಧುಮೇಹ ಮೆಲ್ಲಿಟಸ್' (MRDM) ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಗಂಭೀರ ಆರೋಗ್ಯ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 2025ರಲ್ಲಿ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಧುಮೇಹ ಒಕ್ಕೂಟ (IDF) ಇದನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಟೈಪ್ 5 ಮಧುಮೇಹ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಿದೆ.
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರಿಗೆ ಟೈಪ್ 1 ಮತ್ತು ಟೈಪ್ 2 ಮಧುಮೇಹದ ಪರಿಚಯವಿದೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಟೈಪ್ 1 ಮಧುಮೇಹದಲ್ಲಿ ದೇಹವು ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಟೈಪ್ 2 ಮಧುಮೇಹದಲ್ಲಿ ದೇಹವು ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಅನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಟೈಪ್ 5 ಮಧುಮೇಹದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ? ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪರಿಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ 5 ಮಧುಮೇಹ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ 'SIDD' (ತೀವ್ರ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಕೊರತೆಯ ಮಧುಮೇಹ)ದ ಒಂದು ರೂಪವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಹದಿಹರೆಯದವರು, ಯುವ ವಯಸ್ಕರು ಹಾಗೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಪೋಷಣೆಯನ್ನು ಪಡೆಯದ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ತೂಕ ಹೊಂದಿರುವ ವೃದ್ಧರಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಅಪೌಷ್ಟಿಕತೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಮತ್ತು BMI 19ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುವ ಹದಿಹರೆಯದವರು ಮತ್ತು ವಯಸ್ಕರಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಥಿತಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ 5 ಮಧುಮೇಹ ಎಂದರೇನು, ಲಕ್ಷಣಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರಣಗಳನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಯೋಣ.
ಏನಿದು ಟೈಪ್ 5 ಮಧುಮೇಹ?: ಡಾ.ಅಲಿ ಶೇರ್ ಅವರು ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ಟೈಪ್ 5 ಮಧುಮೇಹ ಅಪೌಷ್ಟಿಕತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಧುಮೇಹ ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಪೌಷ್ಟಿಕತೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ ತೆಳ್ಳಗಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಕಾರವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಆದಾಯದ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಏಷ್ಯಾ ಹಾಗೂ ಆಫ್ರಿಕಾದಂತಹ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ 20 ರಿಂದ 25 ಮಿಲಿಯನ್ ಜನರ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಂಶೋಧನೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಅಪೌಷ್ಟಿಕತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಧುಮೇಹಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಪ್ರತಿರೋಧ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಟೈಪ್ 2 ಮಧುಮೇಹಕ್ಕಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ (ಇದು ಬೊಜ್ಜು ಮತ್ತು ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಪ್ರತಿರೋಧಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ), ಪೌಷ್ಠಿಕಾಂಶದ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಮೇದೋಜ್ಜೀರಕ ಗ್ರಂಥಿಯ ಅನುಚಿತ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಿಂದ ಟೈಪ್ 5 ಮಧುಮೇಹ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಸಂಗತಿ. ಟೈಪ್ 5 ಮಧುಮೇಹ ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ಹೆಣಗಾಡುತ್ತಾರೆ. (ಇನ್ಸುಲಿನ್ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಆಗಿದೆ.) ಆದರೆ, ಟೈಪ್-2 ಮಧುಮೇಹ ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಅವರ ದೇಹವು ಇನ್ಸುಲಿನ್ಗೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ.
ಈ ವ್ಯತ್ಯಾಸವು ಇದನ್ನು ಟೈಪ್ 1 (ಸ್ವಯಂ ನಿರೋಧಕ ಸ್ಥಿತಿ) ಹಾಗೂ ಟೈಪ್ 2 ಮಧುಮೇಹ ಎರಡರಿಂದಲೂ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸುತ್ತದೆ. ಟೈಪ್ 5 ಮಧುಮೇಹ ಹೊಂದಿರುವ ಅನೇಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಚುಚ್ಚುಮದ್ದಿನ ಅಗತ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಮೌಖಿಕ ಔಷಧಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಬಹುದು, ಇದು ಕಡಿಮೆ ಆದಾಯದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಕೈಗೆಟುಕುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಟೈಪ್ 5 ಮಧುಮೇಹಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು?: ಡಾ. ಅಲಿ ಶೇರ್ ಅವರು ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ, ಟೈಪ್ 5 ಮಧುಮೇಹಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಪೋಷಕರಿಂದ ಅವರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಟೋಸೋಮಲ್ ಪ್ರಾಬಲ್ಯದ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಹರಡುವ ಆನುವಂಶಿಕ ರೂಪಾಂತರವಾಗಿದೆ. ಇದರರ್ಥ ದೋಷಯುಕ್ತ ಜೀನ್ನ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪ್ರತಿ ಇರುವುದು ರೋಗವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಲು ಸಾಕಾಗುತ್ತದೆ. ಪೋಷಕರಿಗೆ MODY ಇದ್ದರೆ, ಅವರ ಮಗುವೂ ಈ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಆನುವಂಶಿಕವಾಗಿ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಶೇ.50ರಷ್ಟು ಇರುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಪರಿಸರ ಅಂಶಗಳು ಇಲ್ಲವೇ ಜೀವನಶೈಲಿ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಈ ರೀತಿಯ ಮಧುಮೇಹದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಮೇದೋಜ್ಜೀರಕ ಗ್ರಂಥಿಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಯ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಜೀವಕೋಶದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಒಂದು ಆನುವಂಶಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯಾಗಿದೆ. ಸಂಪನ್ಮೂಲ ನಿರ್ಬಂಧಿತ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಮಕ್ಕಳು ಹಾಗೂ ಯುವ ವಯಸ್ಕರು, ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶದ ಅಸಮತೋಲನದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವವರು. ಈ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪಾಯ ಹೊಂದಿರಬಹುದು ಎಂದು ಡಾ.ಅಲಿ ಶೇರ್ ಗಮನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದರ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಡೆಗಣಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ ಆತಂಕವಾಗಿದೆ.
ಅಪೌಷ್ಟಿಕತೆ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆಯೇ?: ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಸಂಶೋಧಿಸುವ ವೈದ್ಯರ ಪ್ರಕಾರ, ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭ್ರೂಣವು ಸಾಕಷ್ಟು ಪೋಷಣೆ ಪಡೆಯದಿದ್ದರೆ, ನಂತರದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಧುಮೇಹ ಬರುವ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಕಠಿಣ ಶ್ರಮ, ವಸಾಹತುಶಾಹಿ ಆಳ್ವಿಕೆ ಹಾಗೂ ಕ್ಷಾಮದಿಂದಾಗಿ ಅನೇಕ ಭಾರತೀಯರು ಅಪೌಷ್ಟಿಕತೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಕಳೆದ 50 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ (ತ್ವರಿತ ನಗರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಜೊತೆಗೆ), ಅತಿಯಾಗಿ ತಿನ್ನುವುದು ಸಹ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಕಾಳಜಿಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ.
ಒಂದು ಮಗು ಜನನದ ಮೊದಲು ಅಸಮರ್ಪಕ ಅಥವಾ ಅತಿಯಾದ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶವನ್ನು ಪಡೆದಾಗ, ನಂತರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ತೂಕವನ್ನು ಪಡೆದಾಗ ಟೈಪ್ 2 ಮಧುಮೇಹವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಒಂದು ಮಗು ಜನನದ ಮೊದಲು ಹಾಗೂ ನಂತರ ಎರಡೂ ಅಪೌಷ್ಟಿಕತೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅವರು ಅಪೌಷ್ಟಿಕತೆ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಧುಮೇಹವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇದನ್ನು ಈಗ 'ಟೈಪ್ 5 ಮಧುಮೇಹ' ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು, ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ತಾಯಿಯ ಅಪೌಷ್ಟಿಕತೆಯು ಭ್ರೂಣದ ಮೇದೋಜ್ಜೀರಕ ಗ್ರಂಥಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಟೈಪ್ 5 ಮಧುಮೇಹಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.
ಆನುವಂಶಿಕ ಕಾರಣಗಳ ಪುರಾವೆಗಳಿಲ್ಲ: ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಏಷ್ಯನ್ ಭಾರತೀಯರಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಈ ವಿಶಿಷ್ಟ ರೀತಿಯ ಮಧುಮೇಹದಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂಪ್ರತಿಕಾಯಗಳು ಅಥವಾ ಆನುವಂಶಿಕ ಕಾರಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಪುರಾವೆಗಳಿಲ್ಲ.
ಟೈಪ್ 5 ಮಧುಮೇಹವನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿರ್ಣಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ?: ಟೈಪ್ 5 ಮಧುಮೇಹ ಅಥವಾ ತೀವ್ರ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಕೊರತೆಯ ಮಧುಮೇಹ (SIDD) ರೋಗನಿರ್ಣಯದ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮತ್ತು ರಕ್ತ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಟೈಪ್ 5 ಮಧುಮೇಹವನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು, ವೈದ್ಯರು ಹಲವಾರು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು.
- ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಪರೀಕ್ಷೆ
- HbA1c (ಗ್ಲೈಕೇಟೆಡ್ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್) ಪರೀಕ್ಷೆ
- ಮೌಖಿಕ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಸಹಿಷ್ಣುತೆ ಪರೀಕ್ಷೆ (OGTT)
- ಯಾದೃಚ್ಛಿಕ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ (RBS) ಪರೀಕ್ಷೆ
- ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಪರೀಕ್ಷೆ
- ಲಿಪಿಡ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಪರೀಕ್ಷೆ
- ದೇಹ ಸ್ಕ್ಯಾನ್: ದೇಹದ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಕೊಬ್ಬಿನ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತ್ತವೆ. ಪೌಷ್ಠಿಕಾಂಶದ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಗಳು ಮೇದೋಜ್ಜೀರಕ ಗ್ರಂಥಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾದ ಪ್ರೋಟೀನ್, ಸತು ಹಾಗೂ ವಿಟಮಿನ್-ಎ ರೀತಿಯ ಅಗತ್ಯ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಲ್ಲಿನ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ.
ಟೈಪ್ 5 ಮಧುಮೇಹದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಯಾವುವು?: ಟೈಪ್ 5 ಮಧುಮೇಹದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಇತರ ರೀತಿಯ ಮಧುಮೇಹದ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೋಲುತ್ತವೆ ಎಂದು ಡಾ.ಅಲಿ ಶೇರ್ ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.
- ಅತಿಯಾದ ಬಾಯಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ
- ಆಯಾಸ
- ತೂಕ ನಷ್ಟ
- ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬಿತ ಬೆಳವಣಿಗೆ
- ಪುನರಾವರ್ತಿತ ಸೋಂಕುಗಳು
ಟೈಪ್ 5 ಮಧುಮೇಹವನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸುವ ಅಂಶವೆಂದರೆ ಅದರ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಪೌಷ್ಟಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಅವರು ದೇಹದ ಕೊಬ್ಬಿನ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಅಥವಾ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಅವರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ನಿರ್ಬಂಧಿತ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಾರೆ. ಟೈಪ್ 5 ಮಧುಮೇಹದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ತೂಕ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಬಾಡಿ ಮಾಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ (BMI) 18.5 ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಅವರು ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಅಪೌಷ್ಟಿಕತೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಸಹ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಬಹುದು,
ಉದಾಹರಣೆಗೆ:
- ದುರ್ಬಲಗೊಂಡ ಅಸ್ಥಿಪಂಜರದ ಬೆಳವಣಿಗೆ
- ಪರೋಟಿಡ್ (ಲಾಲಾರಸ) ಗ್ರಂಥಿಗಳ ಹಿಗ್ಗುವಿಕೆ
- ಚರ್ಮ ಅಥವಾ ನೆತ್ತಿಯ ಕೂದಲಿನಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳು
ಟೈಪ್ 5 ಮಧುಮೇಹದಲ್ಲಿ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟಗಳು ಯಾವುವು?: ಡಾ. ಅಲಿ ಶೇರ್ ಪ್ರಕಾರ, ಟೈಪ್ 5 ಮಧುಮೇಹವನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಿತಿಗಳಿಗಿಂತ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಎತ್ತರದ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಮಟ್ಟಗಳು, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 200 mg/dL ಮೀರುತ್ತದೆ. ತೀವ್ರತರವಾದ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಮಟ್ಟಗಳು 350 mg/dL ಮೀರಬಹುದು. ಅಧಿಕ ರಕ್ತದ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟಗಳು ಮಾತ್ರ ಈ ಪ್ರಕಾರವನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಕೊರತೆ ಮತ್ತು ಅಪೌಷ್ಟಿಕತೆಯ ಮೂಲ ಸಂದರ್ಭವು ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದೆ.
