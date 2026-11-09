ಬೆನ್ನಿನಿಂದ ಕಾಲಿನ ಕೆಳಭಾಗಕ್ಕೆ ಹರಡುವ ನೋವು ಪಾದದಲ್ಲಿ ಮರಗಟ್ಟುವಿಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದಯೇ? ವಹಿಸಬೇಕಾದ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳೇನು?
Causes of Back Pain: ಬೆನ್ನಿನ ಸ್ನಾಯುಗಳು, ಸ್ನಾಯುಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ಸೆಳೆತ, ಗಾಯದಿಂದ ಬೆನ್ನು ನೋವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬೆನ್ನುಮೂಳೆಯ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಇದು ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಗಾಯಗಳು ಅಥವಾ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗಬಹುದು.
Published : November 9, 2026 at 1:55 PM IST
ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಲವು ಜನರು ಬೆನ್ನು ನೋವಿನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಶೇ.23ರಷ್ಟು ವಯಸ್ಕರು ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಬೆನ್ನು ನೋವಿನಿಂದ ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹಲವು ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ತಿಳಿಸುತ್ತವೆ. ಬೆನ್ನು ನೋವು ಕೆಲವರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬಾಗುವಾಗ, ಭಾರವಾದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಎತ್ತುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೆನ್ನು ನೋವು ತುಂಬಾ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲು, ಮಲಗಲು, ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಇಲ್ಲವೇ ದೈನಂದಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಹೆಚ್ಚು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ.
ಹಲವು ಜನರು ಈ ಬೆನ್ನು ನೋವನ್ನು ಚಿಕ್ಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಂದು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ನೋವು ನಿಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ದಿನಚರಿಗೆ ಅಡ್ಡಿ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಈ ಕುರಿತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಪದೇ ಪದೇ ಕಾಡುವಂತಹ ಬೆನ್ನು ನೋವಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರಣಗಳೇನು ಹಾಗೂ ಬಾಗುವಾಗ ಬೆನ್ನು ಬಿಗಿದುಕೊಂಡರೆ ಅನುಭವವಾಗುತ್ತದೆಯೇ? ಬೆನ್ನು ನೋವು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳೇನು ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳೋಣ.
ಬೆನ್ನು ನೋವಿಗೆ ಮೂಲ ಕಾರಣಗಳೇನು?: ಹಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ 'ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇನ್' ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಸ್ನಾಯುಗಳು ಅಥವಾ ಅಸ್ಥಿರಜ್ಜುಗಳಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ಸೆಳೆತ, ಒತ್ತಡದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ನೋವು ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಇಲ್ಲವೇ ನಿಲ್ಲುವಾಗ ದೇಹದ ಭಂಗಿ ಸರಿಯಿಲ್ಲದಿರುವುದು, ವ್ಯಾಯಾಮದ ಕೊರತೆ ಹಾಗೂ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಭಾರವಾದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಎತ್ತುವುದು ಬೆನ್ನು ನೋವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಬೆನ್ನಿನ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೋವು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಕಾಲಿನ ಕಡೆಗೆ ಹರಡುತ್ತದೆ. ಡಿಸ್ಕ್ ಸಂಬಂಧಿತ ತೊಂದರೆ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸಬಹುದು.
ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಒಂದೇ ಭಂಗಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವುದು: ಕಚೇರಿ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಒಂದೇ ಭಂಗಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವುದು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯು ಬೆನ್ನು ನೋವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಒಂದೇ ಭಂಗಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಬೆನ್ನಿನ ಸ್ನಾಯುಗಳು ಬಿಗಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ, ದುರ್ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಒಂದೇ ಭಂಗಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಕೊಂಡ ಬಳಿಕ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಬಾಗಿದರೆ ಹಾಗೂ ಭಾರವಾದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿದರೆ, ದುರ್ಬಲಗೊಂಡ ಸ್ನಾಯುಗಳ ಮೇಲೆ ಅತಿಯಾದ ಒತ್ತಡ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಬೆನ್ನು ಬಿಗಿದುಕೊಂಡು ತೀವ್ರವಾದ ನೋವು ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ.
ಭಾರವಾದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಎತ್ತುವುದು ಹೇಗೆ?: ವಸ್ತುವಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನಡುವಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಾಗಬೇಡಿ. ಬದಲಾಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವ ಭಂಗಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸೊಂಟ ಹಾಗೂ ಮೊಣಕಾಲುಗಳನ್ನು ಬಾಗಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ವಸ್ತು ದೇಹಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮೇಲೇಳಲು ನಿಮ್ಮ ಕಾಲುಗಳ ಬಲವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಭಾರವಾದ ವಸ್ತುವನ್ನು ಎತ್ತುವಾಗ ದೇಹವನ್ನು ತಿರುಗಿಸುವುದನ್ನು ಹಾಗೂ ಹಠಾತ್, ಜೋರಾದ ಚಲನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಬೆನ್ನಿನ ಮೇಲಿನ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ದೈನಂದಿನ ತಪ್ಪುಗಳು: ಪ್ರತಿದಿನ ಭಾರವಾದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ದೇಹದಿಂದ ದೂರವಿಟ್ಟು ಎತ್ತುವುದು. ದೇಹವನ್ನು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಾಗಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ತಿರುಗಿಸುವುದು. ಭಾರವಾದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಹಠಾತ್ತನೆ, ವೇಗವಾಗಿ ಎತ್ತುವುದು. ವಿರಾಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೇ ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಒಂದೇ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವುದು. ವ್ಯಾಯಾಮದ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಬೆನ್ನು ಹಾಗೂ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಸ್ನಾಯುಗಳು ದುರ್ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.
ಬಾಗುವಾಗ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಬೆನ್ನು ಬಿಗಿದುಕೊಂಡರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?: ನೀವು ಬಾಗುವಾಗ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಬೆನ್ನು ಬಿಗಿದುಕೊಂಡರೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಆರಾಮದಾಯಕ ಭಂಗಿಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯಿರಿ. ನೋವಿರುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಐಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಇಲ್ಲವೇ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಶಾಖವನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ನೀಡಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಹಾಸಿಗೆಯಲ್ಲೇ ಉಳಿಯಬಾರದು. ನೋವು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆಯಾದ ಬಳಿಕ ನಿಧಾನವಾಗಿ ನಡೆಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹಗುರವಾಗಿ ಚಲಿಸಲು ಆರಂಭಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ತೀವ್ರ ನೋವು ತಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗದಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾದರೆ, ಮೈ ಮತ್ತು ಕೈ ಜುಮ್ಮೆನಿಸುವಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದರೆ ತಕ್ಷಣವೇ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಯಾವಾಗ ಬೆನ್ನು ನೋವು ಅಪಾಯಕಾರಿ? ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸುವಂತಹ ಕೆಲವು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಕಂಡುಬಂದರೆ ತಕ್ಷಣವೇ ತುರ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
- ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ ಇಲ್ಲವೇ ಮಲ ವಿಸರ್ಜನೆಯ ಮೇಲಿನ ನಿಯಂತ್ರಣ ತಪ್ಪುವುದು.
- ಸೊಂಟದ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಗುದದ್ವಾರದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮರಗಟ್ಟುವಿಕೆ, ಜುಮ್ಮೆನಿಸುವಿಕೆ.
- ಕಾಲುಗಳು, ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಮೇಣವಾಗಿ ಬಲಹೀನತೆ ಉಂಟಾಗುವುದು.
- ಎತ್ತರದಿಂದ ಬಿದ್ದ ಬಳಿಕ ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡ ಅಪಘಾತದ ಬಳಿಕ ತೀವ್ರವಾದ ಬೆನ್ನು ನೋವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು.
- ಜ್ವರ, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇತಿಹಾಸ, ಕಾರಣವಿಲ್ಲದೆ ತೂಕ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದರೊಂದಿಗೆ ಬೆನ್ನು ನೋವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು.
- ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬೆನ್ನು ನೋವಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ MRI ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಅಗತ್ಯ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳು, ದೈಹಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವೈದ್ಯರು ಮುಂದೆ ಯಾವ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.
ಬೆನ್ನಿನಿಂದ ಕಾಲಿನ ಕೆಳಭಾಗಕ್ಕೆ ನೋವು ಹರಡಿದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?: ಬೆನ್ನಿನಿಂದ ಕಾಲಿನ ಕೆಳಭಾಗಕ್ಕೆ ಹರಡುವ ನೋವು ಹಾಗೂ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಮರಗಟ್ಟುವಿಕೆ ಉಂಟಾಗುವುದು, ಬೆನ್ನುಮೂಳೆಯ ನರವೊಂದರ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಬಿದ್ದಿರುವುದರ ಚಿಹ್ನೆಯಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹರ್ನಿಯೇಟೆಡ್ ಡಿಸ್ಕ್, ಸ್ಲಿಪ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ನಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮರಗಟ್ಟುವಿಕೆ ಹಾಗೂ ದೌರ್ಬಲ್ಯ ಮುಂದುವರಿದರೆ, ವೈದ್ಯರಿಂದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಪಾಸಣೆಗೆ ಒಳಗಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ದೌರ್ಬಲ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಮೂತ್ರಕೋಶದ ಮೇಲಿನ ನಿಯಂತ್ರಣ ತಪ್ಪಿದರೆ ತುರ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸ್ಥಿತಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತೆರಳಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಈ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು (ಸಂಶೋಧನಾ ವರದಿಗಳು):
- https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK538173/
- https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/low-back-pain
- https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2590139724000449
- https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10876847/
ಓದುಗರಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣಿತರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
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