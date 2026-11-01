ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ 10ರಿಂದ 15 ನಿಮಿಷಗಳವರೆಗೆ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡಿದರೆ ಮೆದುಳಿನ ಪುನಶ್ಚೇತನಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದೆ? ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುವುದೇನು?
ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 10ರಿಂದ 15 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ನಿದ್ರೆಯು ಮೆದುಳಿನ ಪುನಶ್ಚೇತನಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ? ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಂದು ಗಂಟೆಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡಿದರೆ ಉಂಟಾಗುವ ಪರಿಣಾಮವೇನು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ತಜ್ಞರು ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : November 1, 2026 at 5:21 PM IST
ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಊಟ ಮಾಡಿದ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಬಳಿಕ ಸುಸ್ತು ಇಲ್ಲವೇ ಸೋಮಾರಿತನದ ಅನುಭವ ಬಹುತೇಕರಿಗೆ ಆವರಿಸುತ್ತದೆ. ಏಕಾಗ್ರತೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ, ಕಣ್ಣುಗಳು ಭಾರವಾಗುತ್ತವೆ ಹಾಗೂ ಅತ್ಯಂತ ಸರಳವಾದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ದೊಡ್ಡ ಶ್ರಮದಾಯಕ ಕೆಲಸದಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ 10ರಿಂದ 15 ನಿಮಿಷಗಳವರೆಗೆ ನಿದ್ರೆ (ಮೈಕ್ರೋ ನ್ಯಾಪ್) ಮಾಡಿದರೆ, ಮೆದುಳು ಹಾಗೂ ದೇಹ ಎರಡನ್ನೂ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಪುನಶ್ಚೇತನಗೊಳಿಸಲು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ. ಮೈಕ್ರೋ ನ್ಯಾಪ್ ರಾತ್ರಿಯ ಮುಖ್ಯ ನಿದ್ದೆಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಲಾರದು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ದಿನದ ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸುಸ್ತು, ಜಡತ್ವ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆಯೋ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮೆದುಳು ಹಾಗೂ ದೇಹಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ನೀಡಲು ಇದು ಸಹಾಯಕವಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ನಿಮಿಷಗಳ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ದೇಹದ ಎಚ್ಚರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಆಯಾಸ ಹೋಗಲಾಡಿಸುತ್ತದೆ, ಕೆಲಸದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಗಮನ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಲು ಸುಲಭವಾಗಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಮೈಕ್ರೋ ನ್ಯಾಪ್ ಮೆದುಳಿನ ಪುನಶ್ಚೇತನಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮವೇ? ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಮೈಕ್ರೋ ನ್ಯಾಪ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮೆದುಳಿನೊಳಗೆ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಈ ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಮೆದುಳು ನಿದ್ದೆಯ ಮೊದಲ ಹಂತವಾದ ಹಗುರವಾದ ನಿದ್ದೆಯ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತಲುಪುತ್ತದೆ. ಇದು ದಿನವಿಡೀ ಎಚ್ಚರವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಮೆದುಳಿನಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾದ ಸ್ಲೀಪ್ ಪ್ರೆಶರ್ (ನಿದ್ದೆಯ ಒತ್ತಡ) ಅನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಿದ್ದೆಯ ಅವಧಿ ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಮೆದುಳು ಗಾಢ ನಿದ್ದೆಯ ಹಂತಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಮೊದಲೇ ಇದು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ನಿದ್ರೆಯಿಂದ ಎದ್ದಾಗ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಮಂಪರು ಇಲ್ಲವೇ ಗೊಂದಲದ ಭಾವನೆ ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ತಾಜಾತನ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ, ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಯೋಚಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಿದ್ರೆ ಮೆದುಳಿಗೆ ದಿನವಿಡೀ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿ ಕ್ರೋಢೀಕರಿಸಲು, ವ್ಯವಸ್ಥಿತಗೊಳಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಮರಳಿದಾಗ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸ್ಮರಣಶಕ್ತಿ, ಕಲಿಯುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಏಕಾಗ್ರತೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಸುಧಾರಣೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.
ಚಿಕ್ಕ ನಿದ್ರೆಗಾಗಿ ಸರಿಯಾದ ವಿಧಾನ, ಸಮಯ ಯಾವುದು? ಚಿಕ್ಕ ನಿದ್ರೆಯಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯಲು, ಸೂಕ್ತ ಯೋಜನೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ನಿದ್ರೆಯು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 10ರಿಂದ 20ನಿಮಿಷಗಳವರೆಗೆ ಇರಬೇಕು. ದೇಹಕ್ಕೆ ಎಚ್ಚರ ಹಾಗೂ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯಲು ಈ ಅವಧಿ ಸಾಕಾಗುತ್ತದೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1ರಿಂದ 3ರ ನಡುವಿನ ಸಮಯವು ನಿದ್ರೆಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ಸಂಜೆ ಇಲ್ಲವೇ ರಾತ್ರಿಯ ಹತ್ತಿರದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿದ್ರಿಸುವುದರಿಂದ ರಾತ್ರಿಯ ಮುಖ್ಯ ನಿದ್ರೆಗೆ ಅಡ್ಡಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.
ಅಲಾರಾಂ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿ: ನಿದ್ರಿಸುವ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಅಲಾರಾಂ ಇಡುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇದರಿಂದ 10 ನಿಮಿಷಗಳ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯು ಅರಿವಿಲ್ಲದೆಯೇ 1ರಿಂದ 2 ಗಂಟೆಗಳ ನಿದ್ರೆಯಾಗಿ ಬದಲಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯಬಹುದು. ಶಾಂತ ಹಾಗೂ ಆರಾಮದಾಯಕವಾದ ಸ್ಥಳ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ. ಎದ್ದ ಬಳಿಕ, ವಾಹನ ಚಲಾಯಿಸುವ ಅಥವಾ ಸಂಕೀರ್ಣವಾದ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮುನ್ನ ದೇಹವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸುಮಾರು ಎರಡು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶ ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಅತಿಯಾದ ನಿದ್ರೆ, ಸ್ಲೀಪ್ ಇನರ್ಷಿಯಾದಿಂದಾಗುವ ಪರಿಣಾಮಗಳೇನು? ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಅಂದರೆ, 30 ನಿಮಿಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ನಿದ್ರಿಸುವುದು ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕಿಂತ ಹಾನಿಯನ್ನೇ ಹೆಚ್ಚು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ದೀರ್ಘಕಾಲ ನಿದ್ರಿಸಿದಾಗ ಮೆದುಳು ಗಾಢ ನಿದ್ರೆಯ ಹಂತ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಎಚ್ಚರಗೊಂಡರೆ, ಮಂಪರು ಹಾಗೂ ತಲೆ ಭಾರವಾಗುವುದು ಹಾಗೂ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯತೆ, ಗೊಂದಲದಂತಹ ಭಾವನೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಈ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸ್ಲೀಪ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ತಾಜಾತನ ಅನುಭವಿಸುವ ಬದಲು ಮೊದಲಿದ್ದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ದಣಿದಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ಅನಿಸುತ್ತದೆ. ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ನಿದ್ರಿಸುವುದರಿಂದ ನಂತರದ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಪ್ರಮುಖ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾದಾಗ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಬಹುದು ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ರಾತ್ರಿಯ ನಿದ್ರೆಯ ಚಕ್ರಕ್ಕೆ ಅಡಚಣೆ: ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲ ನಿದ್ರಿಸುವುದು ಇಲ್ಲವೇ ತಡವಾಗಿ ನಿದ್ರಿಸುವುದು ನಿಮ್ಮ ರಾತ್ರಿಯ ನಿದ್ರೆಯ ಮೇಲೆ ನೇರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ನಿದ್ರಿಸುವುದರಿಂದ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ನಿದ್ರೆ ಬರುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನಿದ್ರೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಮರುದಿನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ತೀವ್ರ ಆಯಾಸ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಕೆಟ್ಟ ಅಭ್ಯಾಸಕ್ಕೂ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನಿದ್ರೆ ಮಾಡುವುದು. ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರವಾಗಿರುವುದು, ನಿಮ್ಮ ಜೀವನಶೈಲಿ ಹಾಗೂ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.
ನಿಮಗೆ ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾದ ನಿದ್ರೆ ಬರುತ್ತಿದೆಯೇ? ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ 7ರಿಂದ 8 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡಿದರೂ ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ನಿದ್ರಿಸುವ ಪ್ರಬಲ ಬಯಕೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಇದನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬಾರದು. ನಿಮ್ಮ ರಾತ್ರಿಯ ನಿದ್ರೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ್ದಾಗಿಲ್, ಇದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸರಿಯಾದ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬುದರ ಚಿಹ್ನೆಯಾಗಿದೆ. ಸ್ಲೀಪ್ ಅಪ್ನಿಯಾ ಹಾಗೂ ಇತರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ರಾತ್ರಿಯ ನಿದ್ರೆಗೆ ಪದೇ ಪದೇ ಅಡ್ಡಿಉಂಟಾಗುತ್ತಿರಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ನಿದ್ರೆಯ ಒಟ್ಟಾರೆ ಗುಣಮಟ್ಟ ಪರಿಶೀಲಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಮೈಕ್ರೋ ನ್ಯಾಪ್ ಎಂಬುದು ಬಿಡುವಿಲ್ಲದ ಅಥವಾ ದೀರ್ಘವಾದ ದಿನದಂದು ದೇಹಕ್ಕೆ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಚೈತನ್ಯ ತುಂಬಲು ಸರಳ ಹಾಗೂ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ. ಈ ಚಿಕ್ಕ ನಿದ್ರೆಯನ್ನು 10ರಿಂದ 20ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸುವುದರಿಂದ ರಾತ್ರಿಯ ನಿದ್ರೆಯ ಚಕ್ರಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆಯಾಗದಂತೆ, ಮಂಪರು ಉಂಟಾಗದಂತೆ, ನಿಮ್ಮ ಮೆದುಳು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಪುನಶ್ಚೇತನಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಮೈಕ್ರೋ ನ್ಯಾಪ್ ಎಂಬುದು ರಾತ್ರಿಯ ಉತ್ತಮ ನಿದ್ರೆಗೆ ಪರ್ಯಾಯವಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಹಗಲಿನ ಆಯಾಸದಿಂದ ಸಿಗುವ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ವಿರಾಮವಷ್ಟೇ. ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳವರೆಗೆ ಕಿರು ನಿದ್ರೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಉಳಿದ ದಿನವನ್ನು ಉತ್ಸಾಹಯುತವಾಗಿರುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಈ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು (ಸಂಶೋಧನಾ ವರದಿಗಳು):
- https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4202767/
- https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6335868/
- https://www.health.harvard.edu/healthy-aging-and-longevity/can-a-quick-snooze-help-with-energy-and-focus-the-science-behind-power-naps
ಓದುಗರಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣಿತರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
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