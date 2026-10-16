ಕಾಂತಿಯುತ ತ್ವಚೆಗಾಗಿ ತ್ವರಿತ ಪರಿಹಾರ ಅವಲಂಬಿಸುವುದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅಪಾಯಕಾರಿಯೇ? ತಜ್ಞರು ನೀಡುವ ಸಲಹೆಗಳೇನು?
ಸೌಂದರ್ಯದ ಬೆನ್ನಟ್ಟುವ ಭರದಲ್ಲಿ ಜನರು ಅನೇಕ ವೇಳೆ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಸುರಕ್ಷತಾ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸದೆಯೇ ಅವುಗಳನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇಂತಹ ಅಭ್ಯಾಸವು ಗಂಭೀರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಎಡೆಮಾಡಿಕೊಡಬಹುದು ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
Published : October 16, 2026 at 12:36 PM IST
ಹಬ್ಬಗಳು, ಮದುವೆ ಸಮಾರಂಭಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಸುಂದರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಕಾಣಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ತ್ವರಿತ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುವ ಸೌಂದರ್ಯ ವರ್ಧಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳಾದ ತ್ವಚೆಯ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಬೆಳ್ಳಗಾಗಿಸುವ ವಿಧಾನಗಳು, ಕೆಮಿಕಲ್ ಪೀಲ್ಗಳು, ಕೇಶ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ನೇರಗೊಳಿಸುವುದು, ಅತಿಯಾದ ಮೇಕಪ್ ಮತ್ತು ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಐವಿ ಡ್ರಿಪ್ಸ್ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿವೆ.
ಈ ಎಲ್ಲಾ ವಿಧಾನಗಳು ತಕ್ಷಣದ ಹೊಳಪನ್ನು ನೀಡಬಹುದಾದರೂ ಇವುಗಳ ಸುರಕ್ಷತೆ ಹಾಗೂ ಇದರಿಂದ ಉಂಟಾಗಬಹುದಾದ ಅಪಾಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಇಂತಹ ಸೌಂದರ್ಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳು ಎಷ್ಟು ಸುರಕ್ಷಿತ ಹಾಗೂ ಇವು ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನವಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಹಾನಿಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ವಿವರವಾಗಿ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳೋಣ.
ವೈದ್ಯರು ಮಾತುಗಳು: ವಡೋದರದ ಭೈಲಾಲ್ ಅಮೀನ್ ಜನರಲ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಆಂಕೊಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸರ್ಜನ್ ಡಾ. ಹೇತಾಂಶು ಪಾರಿಖ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಎತ್ತುತ್ತಾರೆ. ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಭರದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪಣಕ್ಕಿಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ?, ಕೇಶ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ನೇರಗೊಳಿಸುವ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು ಮತ್ತು ತ್ವಚೆಯನ್ನು ಬೆಳ್ಳಗಾಗಿಸುವ ಕ್ರೀಮ್ಗಳಂತಹ ಅನೇಕ ಸೌಂದರ್ಯ ವರ್ಧಕ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಾಬೆನ್ಗಳು, ಸಲ್ಫೇಟ್ಗಳು, ಫಾರ್ಮಾಲ್ಡಿಹೈಡ್, ಭಾರವಾದ ಲೋಹಗಳಂತಹ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರುವ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ನಡೆಯುವ ಈ ಕುರುಡು ಓಟದಲ್ಲಿ ಜನರು ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಸುರಕ್ಷತಾ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸದೆಯೇ ಅವುಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಅವರ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಸೌಂದರ್ಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಕುರಿತು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಅಗತ್ಯ: ಡಾ.ಹೇತಾಂಶು ಪಾರಿಖ್ ಅವರು ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ಮೇಕಪ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಸಲೂನ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವುದು ಇಲ್ಲವೇ ಸೌಂದರ್ಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವುದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ನಾವು ಪಡೆಯುವ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳು ಮತ್ತು ಬಳಸುವ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆಯೇ? ಹಾಗೂ ಇವುಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗಬಹುದಾದ ಅಪಾಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಅರಿವಿದೆಯೇ? ಎಂಬುದು ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಾಡುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಕೇಶ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ನೇರಗೊಳಿಸುವ ಕೆಲವು ಉತ್ಪನ್ನಗಳು 'ಫಾರ್ಮಾಲ್ಡಿಹೈಡ್' ಎಂಬ ವಸ್ತುವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಕಾರಕ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ.
ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಲ್ಲ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ರಾಸಾಯನಿಕದೊಂದಿಗೆ ಪದೇ ಪದೇ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬರುವುದರಿಂದ ತಲೆನೋವು, ಅಸ್ತಮಾ ಹಾಗೂ ಚರ್ಮದ ಕಿರಿಕಿರಿಯಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಇದಲ್ಲದೆ, ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರುವ ಅಪಾಯವನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ಕೆಲವು ತ್ವಚೆ ಆರೈಕೆ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಹಾನಿಕಾರಕ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಕಲ್ಮಶಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಉಂಟುಮಾಡುವ ವಸ್ತುವೆಂದು ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟ 'ಬೆಂಜೀನ್' (benzene). ಇದು ತ್ವಚೆ, ಒಟ್ಟಾರೆ ಆರೋಗ್ಯ ಎರಡಕ್ಕೂ ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬೆಂಜೀನ್ ಅನ್ನು ವಿವಿಧ ಸೌಂದರ್ಯವರ್ಧಕ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತೆಯೇ, ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಬಾಳಿಕೆ ಅವಧಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಂರಕ್ಷಕಗಳಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುವ 'ಪ್ಯಾರಾಬೆನ್ಗಳು' (parabens), ದೇಹದಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳಂತೆ ವರ್ತಿಸಿ, ಅಂತಃಸ್ರಾವಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ (endocrine system) ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಬಹುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸೌಂದರ್ಯವರ್ಧಕಗಳು, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆರೈಕೆ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ವಿವಿಧ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ 'ಫಾರ್ಮಾಲ್ಡಿಹೈಡ್' ಇಲ್ಲವೇ ಫಾರ್ಮಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಸಂರಕ್ಷಕಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಇವು ತ್ವಚೆಗೆ ಹಾಗೂ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಒಟ್ಟಾರೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಾನಿಕಾರಕವಾಗಬಹುದು.
ಇಂತಹ ವಸ್ತುಗಳು ತ್ವಚೆಯಲ್ಲಿ ಕಿರಿಕಿರಿ ಹಾಗೂ ಅಲರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಕೃತಕ ಸುಗಂಧ ದ್ರವ್ಯಗಳು ಕೂಡ ತ್ವಚೆಯ ಅಲರ್ಜಿ, ಉರಿಯೂತ, ತಲೆನೋವು ಅಥವಾ ಆಸ್ತಮಾದಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಇಂತಹ ಘಟಕಾಂಶಗಳ ಉಪಸ್ಥಿತಿ, ಅವುಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಅಪಾಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಹೊಂದಿರುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಇವುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಒಂದೇ ಮಟ್ಟದ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು.
ನಾವು ಉಗುರು ಬಣ್ಣ, ಸುಗಂಧ ದ್ರವ್ಯಗಳು, ಕ್ರೀಮ್ಗಳು, ಲೋಷನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಡಿಯೋಡರೆಂಟ್ಗಳಂತಹ ದೈನಂದಿನ ಬಳಕೆಯ ವಸ್ತುಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು 'ಥಾಲೇಟ್ಸ್' ಹೊಂದಿರಬಹುದು ಇವು ಅನೇಕ ಗ್ರಾಹಕ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುವ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳಾಗಿವೆ. ಕೆಲವು ಥಾಲೇಟ್ಸ್ ದೇಹದ ಸಹಜ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಬಹುದು. ಇವು ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲವೇ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಸಂಬಂಧಿತ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದೇ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಅಪಾಯದ ಮಟ್ಟವು ನೀವು ಈ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ಕಾಲ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ದೈನಂದಿನ ಸೌಂದರ್ಯವರ್ಧಕ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಬಳಕೆಯನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
ತಜ್ಞರು ನೀಡಿರುವ ಸಲಹೆಗಳಿವು: ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಯಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಸೌಂದರ್ಯವರ್ಧಕ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಎಸೆದುಬಿಡಬೇಕು ಎನ್ನುವುದಲ್ಲ. ನೀವು ಯಾವ ವಸ್ತುಗಳ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದೀರಿ, ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಆಯ್ಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸಬೇಕು. ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೇಲಿರುವ ವಿವರಗಳನ್ನು ಓದಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾದ ಘಟಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾವುದೇ ಸೌಂದರ್ಯವರ್ಧಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಮೊದಲು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಿ. ಯಾವುದಾದರೂ ಉತ್ಪನ್ನ, ಚಿಕಿತ್ಸಾ ವಿಧಾನದ ಕುರಿತು ಖಚಿತವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಮುಂದುವರಿಯುವ ಮೊದಲು ಚರ್ಮರೋಗ ತಜ್ಞರನ್ನು ಇಲ್ಲವೇ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸರ್ಜನ್ ಅವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.
ಬಳಸಲಾದ ಘಟಕಾಂಶಗಳು, ಸಂಭವನೀಯ ಅಡ್ಡಪರಿಣಾಮಗಳು ಹಾಗೂ ಯಾವುದೇ ಸೌಂದರ್ಯವರ್ಧಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಕುರಿತು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ. ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದರಿಂದ ತ್ವಚೆ, ಒಟ್ಟಾರೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಉತ್ತಮ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಹಬ್ಬದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾಣುವುದು ಖುಷಿಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಪಣಕ್ಕಿಡಬಾರದು. ಬಳಸುವ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಸೌಂದರ್ಯವರ್ಧಕಗಳ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಓದುಗರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣಿತರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
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