ಪ್ರಿ- ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಸ್ಥಿತಿಯು ಮೌನ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಾಗಿದೆಯೇ?: ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನಶೈಲಿಯಿಂದ ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆಯೇ?
ಭಾರತದ ಪ್ರತಿ 7ರಿಂದ 8 ವಯಸ್ಕರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಮಧುಮೇಹ ಪೂರ್ವ ಸ್ಥಿತಿಯು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಮಧುಮೇಹಕ್ಕೆ ಮುಂದುವರಿಯುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳೋಣ.
Published : September 4, 2026 at 1:38 PM IST
ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಧುಮೇಹ ಪೂರ್ವ ಸ್ಥಿತಿಯು ಗಂಭೀರ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸರಿಸುಮಾರು ಶೇ.10ರಿಂದ 14ರಷ್ಟು ವಯಸ್ಕರು (ಪ್ರತಿ ಏಳರಿಂದ ಎಂಟು ಜನರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು) ಮಧುಮೇಹ ಪೂರ್ವ ಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವು ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮಧುಮೇಹ ಎಂದು ವರ್ಗೀಕರಿಸುವಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಲ್ಲದ ಸ್ಥಿತಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಕ್ರಮೇಣ ಮೌನ ಆರೋಗ್ಯ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದನ್ನು ಗಡಿರೇಖೆಯ ಮಧುಮೇಹ ಎಂದೂ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅತ್ಯಂತ ಕಳವಳಕಾರಿ ಅಂಶ ಎಂದರೆ ಆರಂಭಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರು ತಾವು ಬಾಧಿತರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ತಿಳಿದಿರುವುದಿಲ್ಲ.
ಪುಣೆಯ ರೂಬಿ ಹಾಲ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್ನ ಎಂಡೋಕ್ರಿನಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಹಾಗೂ ಡಯಬಿಟಿಸ್ ತಜ್ಞ ಡಾ.ಸಚಿನ್ ಪಂಡಿತ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಮಧುಮೇಹ ಪೂರ್ವ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸದೆ ಬಿಟ್ಟರೆ, ಅದು ಕೆಲವೇ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಟೈಪ್-2 ಮಧುಮೇಹ, ಹೃದ್ರೋಗ ಹಾಗೂ ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯುವಿಗೆ ಮುಂದುವರಿಯಬಹುದು ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಮಧುಮೇಹ ಪೂರ್ವ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗುಣಪಡಿಸಬಹುದು, ಹಿಮ್ಮುಖಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಇದಕ್ಕೆ ಜೀವನಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಯಾವುವು ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡೋಣ.
ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಮೂಲಕ ಮಧುಮೇಹ ಬರುವ ಅಪಾಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನೀವು ಬೇಗನೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಿದರೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು.
ದೇಹದ ತೂಕ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು: ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆ ನಿಮ್ಮ ತೂಕವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು. ಅಧಿಕ ತೂಕ ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದ ತೂಕವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡರೂ, ಅವರ ದೇಹದ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಯು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ.
ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ವಾರಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ 150 ನಿಮಿಷಗಳ ಮಧ್ಯಮ ತೀವ್ರತೆಯ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಚುರುಕಾದ ನಡಿಗೆ, ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಇಲ್ಲವೇ ಈಜುವ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ರೂಢಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ವಾರಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ ಎರಡು ದಿನಗಳು ಶಕ್ತಿ ತರಬೇತಿ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದು ತುಂಬಾ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ.
ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರ ಕ್ರಮ: ನೀವು ಏನು ತಿನ್ನುತ್ತೀರಿ ಎಂಬುದು ಕೂಡ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗುತ್ತದೆ. ಮಧುಮೇಹ ಪೂರ್ವ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಸಕ್ಕರೆ ಸೇವನೆಯ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ನಿಮ್ಮ ಒಟ್ಟಾರೆ ಆಹಾರದ ಮೇಲೂ ಗಮನಹರಿಸಬೇಕು.
ಧಾನ್ಯಗಳು, ತರಕಾರಿಗಳು, ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳು, ಹಣ್ಣುಗಳು, ಬೀಜಗಳು ಹಾಗೂ ಇತರ ಫೈಬರ್ ಭರಿತ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಮಟ್ಟ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅತಿಯಾದ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಗಳು, ಸಕ್ಕರೆ ಪಾನೀಯಗಳು, ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಆಹಾರಗಳು, ಅತಿಯಾಗಿ ತಿನ್ನುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಸಹ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಸಾಕಷ್ಟು ನಿದ್ರೆ ಪಡೆಯಿರಿ ಹಾಗೂ ಒತ್ತಡ ನಿರ್ವಹಿಸಿ: ಉತ್ತಮ ನಿದ್ರೆ ಪಡೆಯುವುದು, ಒತ್ತಡ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ನಿದ್ರೆಯ ಕೊರತೆ ಹಾಗೂ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಒತ್ತಡವು ನಿಮ್ಮ ಹಸಿವು, ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.
ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿ: ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮಧುಮೇಹ ಪೂರ್ವವನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬಾರದು. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ತೋರಿಸದಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅದರ ಕುರಿತು ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಯಮಿತ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ತಪಾಸಣೆ, ವೈದ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಲೋಚನೆಗಳು ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮೊದಲೇ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ನಿಮಗೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸುವುದೇನು?: ಡಾ.ಸಚಿನ್ ಪಂಡಿತ್ ಅವರು ವಿವರಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ಮಧುಮೇಹ ಪೂರ್ವವು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಇದು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಒಂದು ಅವಕಾಶವಾಗಿದೆ. ಅನೇಕ ಜನರು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುವುದು, ಆರೋಗ್ಯಕರ ತೂಕ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹಾಗೂ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಟೈಪ್-2 ಮಧುಮೇಹದ ಬದಲಾಗದಂತೆ ತಡೆಯುವುದು ಮತ್ತು ನಿಧಾನಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಮಧುಮೇಹ ಪೂರ್ವವು ನೀವು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದಾದ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಇದು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ವಿಷಯ, ನೀವು ಮಧುಮೇಹ ಪೂರ್ವವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದು ಹಾಗೂ ಟೈಪ್-2 ಮಧುಮೇಹವಾಗಿ ಬೆಳೆಯದಂತೆ ತಡೆಯಬಹುದು ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಓದುಗರಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣಿತರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
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