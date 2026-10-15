ಗಡ್ಡೆಯಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆಯೇ? ಈ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಅಗತ್ಯ
ಸ್ತನದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗಡ್ಡೆಗಳು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಇವು ಕೆಲವು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತಾವಾಗಿಯೇ ಮಾಯವಾಗದಿದ್ದರೆ, ವೈದ್ಯರ ಬಳಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಗತ್ಯ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
Published : October 15, 2026 at 9:04 PM IST
ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಎಂದಾಕ್ಷಣ ಮೊದಲು ನೆನಪಿಗೆ ಬರುವುದು ಗಡ್ಡೆ. ಆದರೆ, ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲೂ ಗಡ್ಡೆ ಇರುತ್ತದೆಯೇ? ಜೈಪುರದ ನಾರಾಯಣ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಮೆಡಿಕಲ್ ಆಂಕೊಲಾಜಿ ವಿಭಾಗದ ಹಿರಿಯ ಸಲಹೆಗಾರರಾದ ಡಾ.ಅದಿತಿ ಮಿತ್ತಲ್ ಅವರು ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಮುಟ್ಟಿ ಗುರುತಿಸಬಹುದಾದ ಗಡ್ಡೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇರಬಹುದು. ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದ ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಸ್ಪಷ್ಟ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸದಿರಬಹುದು. ಇದರ ಬದಲಾಗಿ, ಕೆಲವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ರೀತಿಯ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಗಡ್ಡೆಯ ಬದಲು ಚರ್ಮದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳು, ಮೊಲೆತೊಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಇಲ್ಲವೇ ಸ್ತನದ ಒಟ್ಟಾರೆ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಕಂಡುಬರಬಹುದು.
ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಹೊಂದಿರುವವರಲ್ಲಿ ಗಡ್ಡೆ ಕಾಣಿಸದಿರಬಹುದು: ಗಡ್ಡೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕಾಯಿಲೆ ಇರಬಹುದು. ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರಿಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ರೋಗ ಲಕ್ಷಣ ರಹಿತ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು. 'ಇನ್ಫ್ಲಮೇಟರಿ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್' (inflammatory breast cancer) ನಂತಹ ಕೆಲವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಗಡ್ಡೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲೇ ಇತರ ದೈಹಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಕಂಡುಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿರುತ್ತದೆ. ಮಹಿಳೆಯರು ಕೇವಲ ಗಡ್ಡೆ ಇದೆಯೇ ಎಂದು ಪರೀಕ್ಷಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗದೆ, ತಮ್ಮ ಸ್ತನಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಯಾವುದೇ ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರದಿಂದಿರಬೇಕು. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಕೆಲವು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಬಾರದು.
ಸ್ತನದ ಚರ್ಮದಲ್ಲಿ ಸುಕ್ಕುಗಟ್ಟುವಿಕೆ: ನಿಮ್ಮ ಸ್ತನದ ಚರ್ಮದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ತಗ್ಗುಗಳು, ಬಿಗಿತ ಅಥವಾ ಚರ್ಮ ಸುಕ್ಕುಗಟ್ಟಿದಂತೆ ಕಂಡುಬಂದರೆ ವೈದ್ಯರಿಂದ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸ್ತನದ ಚರ್ಮವು ಕಿತ್ತಳೆ ಹಣ್ಣಿನ ಸಿಪ್ಪೆಯಂತೆ (orange peel texture) ಕಾಣಿಸಬಹುದು.
ಸ್ತನದ ಚರ್ಮದಲ್ಲಿ ಕೆಂಪಾಗುವಿಕೆ ಇಲ್ಲವೇ ಬಣ್ಣ ಬದಲಾವಣೆ: ಯಾವುದೇ ಸ್ಪಷ್ಟ ಕಾರಣವಿಲ್ಲದೆ ಸ್ತನದ ಚರ್ಮವು ಕೆಂಪಾಗಿದ್ದರೆ, ಬಣ್ಣ ಬದಲಾಗಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಅಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಂಡರೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿರಬಹುದು. ಇಂತಹ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಮುಂದುವರಿದಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಇತರ ಲಕ್ಷಣಗಳೊಂದಿಗೆ ಕಂಡುಬಂದರೆ ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಸ್ತನದಲ್ಲಿ ಹಠಾತ್ ಊತ, ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ: ಒಂದು ಸ್ತನವು ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕಿಂತ ಹಠಾತ್ ಆಗಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು ಊದಿಕೊಂಡಂತೆ ಕಂಡರೆ, ಇದರ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಬದಲಾವಣೆ ಕಂಡುಬಂದರೆ, ಅದನ್ನು ಕೇವಲ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅಸಮರೂಪತೆ (natural asymmetry) ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬಾರದು. ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನ ಕೆಲವು ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ, ಗಡ್ಡೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಸ್ತನದಲ್ಲಿ ಊತ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಸ್ತನದ ತೊಟ್ಟು ಒಳಮುಖವಾಗುವುದು: ಹಿಂದೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇದ್ದ ಸ್ತನ ತೊಟ್ಟು, ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಒಳಮುಖವಾಗಿ ತಿರುಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರೆ, ಅದರ ದಿಕ್ಕು ಬದಲಾದರೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಗತ್ಯ.
ಸ್ತನದ ತೊಟ್ಟಿನಿಂದ ಅಸಾಮಾನ್ಯ ದ್ರವ ಸ್ರವಿಸುವಿಕೆ: ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆ ಅಥವಾ ಹಾಲುಣಿಸುವ ಅವಧಿಯನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಸ್ತನ ತೊಟ್ಟಿನಿಂದ ಯಾವುದೇ ಅಸಾಮಾನ್ಯ ದ್ರವ ಹೊರಬಂದರೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ರಕ್ತವಿದ್ದರೆ ಈ ಸ್ಥಿತಿಯ ಕುರಿತು ವೈದ್ಯರಿಂದ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಗಮನಿಸಿ ಸ್ತನ ತೊಟ್ಟಿನಿಂದ ದ್ರವ ಸ್ರವಿಸಲು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲದ ಇತರ ಕಾರಣಗಳೂ ಇರಬಹುದು.
ದದ್ದು, ತುರಿಕೆ ಕಾಣಿಸುವುದು: ಸ್ತನ ತೊಟ್ಟಿನ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ದದ್ದು, ತುರಿಕೆ ಅಥವಾ ಚರ್ಮದ ಪದರಗಳು ಉದುರುವುದು. ಸ್ತನ ತೊಟ್ಟು ಅಥವಾ ಅದರ ಸುತ್ತಲಿನ ವರ್ಣರಂಜಿತ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಮತ್ತು ನಿರಂತರ ಬದಲಾವಣೆ ಕಂಡುಬಂದರೆ, ಅದನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದದ್ದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನ ಲಕ್ಷಣವೇ ಆಗಿರಬೇಕೆಂದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ನಿರಂತರವಾಗಿ ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬಾರದು.
ಕಂಕುಳಲ್ಲಿ ಊತ, ಗಡ್ಡೆಯಂತಹ ಅನುಭವ: ಸ್ತನದ ಹೊರತಾಗಿ ಕಂಕುಳಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಊತ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಇಲ್ಲವೇ ಗಡ್ಡೆಯಂತಹ ಅನುಭವವಾದರೆ, ಅದು ಸ್ತನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿರಬಹುದು. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸೂಕ್ತ.
ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನಕೊಡಿ: ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಕಂಡುಬಂದ ತಕ್ಷಣವೇ ನಿಮಗೆ ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇದೆ ಎಂದರ್ಥವಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಸ್ತನದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ಅನೇಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲದ ಕಾರಣಗಳಿಂದಲೂ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಅಥವಾ ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಬದಲಾವಣೆ ಕಂಡುಬಂದರೆ, ಹಾಗೆಯೇ ಮುಂದುವರಿದರೆ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮವಾಗುತ್ತದೆ.
ಇದಲ್ಲದೆ, ಕೇವಲ ಲಕ್ಷಣಗಳ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಅವಲಂಬಿತವಾಗುವುದು ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದ ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಯಾವುದೇ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸದಿರಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ವಯಸ್ಸು ಹಾಗೂ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಪಾಯದ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ, ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ತಪಾಸಣೆಗಳನ್ನು (screenings) ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ನೆನಪಿಡಿ ಸ್ತನದಲ್ಲಿ ಗಡ್ಡೆ ಇರುವುದು ಮಾತ್ರವೇ ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನ ಏಕೈಕ ಸೂಚನೆಯಲ್ಲ. ಸ್ತನಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಇಲ್ಲವೇ ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ, ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದು, ರೋಗವನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಹಾಗೂ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಬಲ್ಲದು ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಓದುಗರಿಗೆ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣಿತರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
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