ನಿತ್ಯ 10 ಸಾವಿರ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ನಡೆಯುವುದು ಅಗತ್ಯವೇ?; ವಾಕಿಂಗ್ನಿಂದ ಯಾವೆಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಪರಿಹಾರವಾಗುತ್ತವೆ?
ನಿತ್ಯ 10 ಸಾವಿರ ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನು ನಡೆಯುವುದರಿಂದ ಹಲವಾರು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಅಭ್ಯಾಸವು ಎಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳೋಣ.
Published : May 16, 2026 at 11:49 AM IST
ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಬಹುತೇಕರು ಹೆಚ್ಚು ಗಮನಹರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿದಿನ 10,000 ಹೆಜ್ಜೆಗಳಷ್ಟು ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಅನೇಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಲಭಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹಲವು ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಸುತ್ತವೆ. ವೈದ್ಯರು ಹಾಗೂ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ತಜ್ಞರು ಕೂಡ ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲು ಸರಳ ಸೂತ್ರವೆಂದರೆ, ನಿತ್ಯ 10 ಸಾವಿರ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ನಡೆಯುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ನಿತ್ಯ 10 ಸಾವಿರ ಹೆಜ್ಜೆ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ತೂಕ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಡಲು, ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಬಲಪಡಿವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ದೇಹವನ್ನು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿಡಲು ತುಂಬಾ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. 10 ಸಾವಿರ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ನಡೆಯುವುದು ನಿಜವಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆಯೇ? ಹೌದು, ನಿಯಮಿತ ವಾಕಿಂಗ್ನಿಂದ ದೇಹ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸು ಎರಡಕ್ಕೂ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹಲವು ಅಧ್ಯಯನಗಳು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.
10 ಸಾವಿರ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ವಾಕಿಂಗ್ನ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು:
- ದೇಹದ ತೂಕ ನಷ್ಟ, ಕ್ಯಾಲೊರಿ ಸುಡುವಿಕೆಗೆ ತುಂಬಾ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ
- ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ
- ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಹಾಗೂ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ
- ಮೂಳೆ ಮತ್ತು ಕೀಲುಗಳ ಬಲವರ್ಧನೆಗೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು
- ಒತ್ತಡ, ಆತಂಕ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ
- ನಿದ್ರೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ
- ದಿನವಿಡೀ ಶಕ್ತಿಯ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ
- ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಅಪಾಯ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ನಿತ್ಯ 10 ಸಾವಿರ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ವಾಕಿಂಗ್ ಅಗತ್ಯವಿದೆಯೇ?: ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, 10 ಸಾವಿರ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ವಾಕಿಂಗ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಲ್ಲ. ಹಲವು ಅಧ್ಯಯನಗಳು ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ದಿನವೂ ಕೇವಲ 6 ಸಾವಿರದಿಂದ 8 ಸಾವಿರ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಒಟ್ಟಾರೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತವೆ. ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರುವುದು ಅತ್ಯಂತ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಅಂಶವಾಗಿದೆ. ನಿತ್ಯ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ದೈನಂದಿನ ವಾಕಿಂಗ್ನಿಂದ ಯಾರು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯೋಜನ?
- ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವವರು
- ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುವವರು
- ಮಧುಮೇಹ ಹಾಗೂ ಹೈಬಿಪಿ ಹೊಂದಿರುವ ರೋಗಿಗಳು
- ಸೌಮ್ಯ ವ್ಯಾಯಾಮದ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ವೃದ್ಧರು
ವಾಕಿಂಗ್ ಆರಂಭಿಸುವವರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಬೇಕಾದ ವಿಷಯಗಳೇನು?
- ಕ್ರಮೇಣವಾಗಿ ವಾಕಿಂಗ್ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ
- ಆರಾಮದಾಯಕ ಪಾದರಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ
- ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಕುಡಿಯುವ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು
- ನಿಮ್ಮ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಅತಿಯಾದ ಒತ್ತಡ ಹೇರಬಾರದು
- ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇದ್ದರೆ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ವಾಕಿಂಗ್ ಆರಂಭಿಸಬೇಕು.
ಯಾರು ಎಷ್ಟು ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು?: ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಚಟುವಟಿಕೆಯಿಂದಿರಲು ದಿನಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ 5 ಸಾವಿರ ರಿಂದ 8 ಸಾವಿರ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ನಿತ್ಯ 10 ಸಾವಿರ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದು ಆದರ್ಶ ಗುರಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕನಿಷ್ಠ ವಾರದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳು ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದುರಿಂದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ವಯಸ್ಸು, ಅಗತ್ಯಗಳ ಆಧಾರದ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕೆ?:
- ಆರಂಭಿಕರಿಗೆ - 4 ಸಾವಿರದಿಂದ 5 ಸಾವಿರ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ವಾಕಿಂಗ್
- ಸಾಮಾನ್ಯ ಫಿಟ್ನೆಸ್ಗಾಗಿ - 6 ಸಾವಿರದಿಂದ 8 ಸಾವಿರ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ವಾಕಿಂಗ್
- ತೂಕ ನಷ್ಟಕ್ಕಾಗಿ - 8 ಸಾವಿರದಿಂದ 12 ಸಾವಿರ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ವಾಕಿಂಗ್
- ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು - 4 ಸಾವಿರದಿಂದ 7 ಸಾವಿರ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ವಾಕಿಂಗ್
- ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವವರು - ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಚಿಕ್ಕ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಓದುಗರಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:
- ಮಧುಮೇಹಿಗಳಿಗೆ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್: ರಕ್ತ ಮಾದರಿ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದೆ, ಉಸಿರಾಟದ ಮೂಲಕವೇ ಶುಗರ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸಬಹುದು!
- ಹ್ಯಾಂಟವೈರಸ್ ಸೋಂಕು ಭೀತಿ: ಏನಿದು? ವೈರಸ್ ಲಕ್ಷಣಗಳೇನು? ತಡೆಗಟ್ಟುವುದು ಹೇಗೆ?
- ಜಪಾನೀಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ವಾಕಿಂಗ್ನಿಂದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಲವು ಪ್ರಯೋಜನ: ಏನಿದು ಹೊಸ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಟ್ರೆಂಡ್?
- ಇ-ಸಿಗರೇಟ್ ನಿಷೇಧಿಸಿದ್ರೂ ತಗ್ಗದ ಬಳಕೆ: ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೇನು ಪರಿಣಾಮ? ಇ-ಸಿಗರೇಟ್ ಬಿಡುವುದು ಹೇಗೆ?
- ಎರಡು ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಜಂಕ್ ಫುಡ್ ಸೇವಿಸುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದರೆ ಯಾವೆಲ್ಲಾ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗುತ್ತೆ?: ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುವುದೇನು?