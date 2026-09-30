ದೈನಂದಿನ ಆಹಾರ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಫೈಬರ್ ಅಂಶವು ಸೇರಿಸುವುದು ಅವಶ್ಯವೇ? ನಿತ್ಯ ಸೇವಿಸಬೇಕಾದ ನಾರಿನ ಅಂಶದ ಪ್ರಮಾಣವೆಷ್ಟು? ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸುವುದೇನು?
ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಫೈಬರ್ ಸೇವನೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟ ತಗ್ಗುತ್ತದೆ, ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯ ತೊಂದರೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಲಭಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದ ಫೈಬರ್ ಸೇವನೆ ಮಾಡಬೇಕು? ಯಾವ ಆಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಫೈಬರ್ ಅಂಶವು ಹೇರಳವಾಗಿದೆ?
Published : September 30, 2026 at 10:05 PM IST
ಪ್ರತಿನಿತ್ಯದ ನಿಮ್ಮ ಫೈಬರ್ ಆಹಾರವು ನಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆ ಹಾಗೂ ಒಟ್ಟಾರೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಅವಶ್ಯವಾಗಿದೆ. ನಾರಿನಂಶವಿರುವ ತರಕಾರಿಗಳು, ಹಣ್ಣುಗಳು, ಧಾನ್ಯಗಳು ಹಾಗೂ ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳಂತಹ ಸಸ್ಯ ಆಧಾರಿತ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಲು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳ ಸೇವನೆಯು ಮಲಬದ್ಧತೆ, ಇತರ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಫೈಬರ್ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಸೇವನೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಹೃದಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಮಧುಮೇಹ, ಜೀರ್ಣ ಕ್ರಿಯೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹಾಗೂ ಕೆಲವು ರೀತಿಯ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಪಾಯ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಮರೆಯಬಾರದು. ನಾರಿನಂಶವಿರುವ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದು ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಫೈಬರ್ ಅನ್ನು ಸೇವಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ನಾರಿ ಅಂಶವಿರು ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಸೇರಿಸುವುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರು ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವಿವಿಧ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಗಳ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬೆಸ್ಟ್: ಫೈಬರ್ ಸೇವನೆಯು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ನಾವು ಸೇವಿಸುವ ನಾರಿನಂಶವು ಮಲದ ತೂಕವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಇದು ಹೊರಹೋಗಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮಲಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿದೆ. ಇದು ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರುವ ಉತ್ತಮ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಪೋಷಿಸುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ. ಮಧ್ಯೆ ಹಸಿವು ಆಗುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಮಧುಮೇಹ ನಿಯಂತ್ರಣ: ಫೈಬರ್ ಸೇವನೆಯ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಲಾಭವೇನೆಂದರೆ, ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು. ಫೈಬರ್, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕರಗುವ, ಸ್ನಿಗ್ಧತೆಯ ಫೈಬರ್ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ನಿಧಾನಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ, ದೇಹದಲ್ಲಿ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ನಿಧಾನಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಊಟದ ನಂತರ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆಯ ಮಟ್ಟವು ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಗಳಿಗಿಂತ ಸಂಸ್ಕರಿಸದ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸಿ.
ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಪಾಯ ದೂರ: ಫೈಬರ್ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಕೆಲವು ಅಪಾಯಕಾರಿ ರೀತಿಯ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಪಾಯವನ್ನು ತಡೆಯಬಹುದು. ಫೈಬರ್ ಆಹಾರಗಳು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಧಾನ್ಯಗಳು ಕರುಳಿನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಪಾಯ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ತುಂಬಾ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸುಧಾರಿತ ಕರುಳಿನ ಕಾರ್ಯ, ಕರುಳಿನಲ್ಲಿರುವ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಯ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳು, ಆರೋಗ್ಯಕರ ಕೊಬ್ಬಿನಾಮ್ಲಗಳ ಕಾರಣದಿಂದ ತುಂಬಾ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ಫೈಬರ್ ಮಾತ್ರ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೋರಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದಲ್ಲ, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಪೂಕರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಯಾವ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಫೈಬರ್ ಹೇರಳವಾಗಿದೆ?: ಹಲವು ಪ್ರಕಾರದ ಆಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಫೈಬರ್ ಹೇರಳವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕರಗುವ ಹಾಗೂ ಕರಗದ ಫೈಬರ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಕರಗುವ ಫೈಬರ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕರಗುತ್ತವೆ, ಜೆಲ್ ರೂಪದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. ಕರಗುವ ಫೈಬರ್ ಓಟ್ಸ್, ಬಾರ್ಲಿ, ಬೀನ್ಸ್, ಮಸೂರ, ಕಡಲೆ, ಹಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಇಸಾಬ್ಗೋಲ್ ಪದಾರ್ಥ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಕರಗದ ಫೈಬರ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕರಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಆಹಾರಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕರಗದ ನಾರು ಧಾನ್ಯಗಳು, ಬೀನ್ಸ್, ತರಕಾರಿಗಳು, ನಟ್ಸ್ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.
ನಿತ್ಯ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದ ಫೈಬರ್ ಸೇವಿಸಬೇಕು ಗೊತ್ತೇ?: ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದ ಫೈಬರ್ ಸೇವಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವಯಸ್ಸು, ಲಿಂಗ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಲೋರಿ ಸೇವನೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ದಿನಕ್ಕೆ 25 ರಿಂದ 38 ಗ್ರಾಂ ಫೈಬರ್ ಸೇವನೆ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಹೆಚ್ಚು ಫೈಬರ್ ಸೇವಿಸಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ?: ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಹೆಚ್ಚು ಫೈಬರ್ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವವರು ಕಡಿಮೆ ನಾರಿನಂಶವನ್ನು ಸೇವಿಸಬೇಕು. ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ನಿಜವಾಗಿದೆ. ಕರುಳಿನ ಅಡಚಣೆ, ಅಧಿಕ ಸ್ರವಿಸುವ ಸ್ಟೊಮಾಗಳು, ಕರುಳಿನ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಮಲಬದ್ಧತೆ, ಕೆಲವು ಔಷಧಿಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಜೀರ್ಣಕಾರಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರುವ ಜನರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಫೈಬರ್ ಸೇವನೆ ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಓದುಗರಿಗೆ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣಿತರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
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