ಶೇ.80ರಷ್ಟು ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬುವವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ತಿನ್ನುವ ಅಭ್ಯಾಸ: ಇದು ಜಪಾನಿಗರ ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯದ ರಹಸ್ಯವೇ?

'ಹರಾ ಹಚಿ ಬು' ಎಂಬುದು ಮಿತವಾಗಿ ತಿನ್ನುವುದು ಮತ್ತು ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬುವ ಮೊದಲೇ ನಿಲ್ಲಿಸುವುದಾಗಿದೆ. ಹಾಗಂತ ಇದನ್ನು ಆಹಾರ ನಿರ್ಬಂಧ ಎಂದು ನೋಡಬಾರದು.

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : November 4, 2025 at 7:22 PM IST

3 Min Read
ಕಾರ್ಡಿಫ್ (ಯುಕೆ): ವಿಶ್ವದ ಕೆಲವು ಆರೋಗ್ಯವಂತ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಕಾಲ ಬದುಕುವ ಜನರು 'ಹರಾ ಹಚಿ ಬು' ಎಂಬ ಆಹಾರಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಮಿತವಾಗಿ ತಿನ್ನುವ ಒಂದು ವಿಧಾನ. ಆಹಾರದ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರ ಎಂದೂ ಕರೆಯಬಹುದು. ಈ ಅಭ್ಯಾಸ ಜಪಾನಿನ ಕನ್ಫ್ಯೂಷಿಯನ್ ಬೋಧನೆಯಿಂದ ಬಂದಿದೆ. ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಶೇ 80ರಷ್ಟು ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬುವವರೆಗೆ ತಿನ್ನುವ ಅಭ್ಯಾಸವೇ ಇದು.

ಈಚೆಗೆ ದೇಹದ ತೂಕ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಈ ವಿಧಾನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹರಾ ಹಚಿ ಬು ಎಂಬುದು ಮಿತವಾಗಿ ತಿನ್ನುವುದು ಮತ್ತು ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬುವ ಮೊದಲೇ ನಿಲ್ಲಿಸುವುದಾಗಿದೆ. ಹಾಗಂತ ಇದನ್ನು ಆಹಾರ ನಿರ್ಬಂಧ ಎಂದು ನೋಡಬಾರದು. ಊಟದ ಸಮಯವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಧಾನಗೊಳಿಸಿ ನಮಗೆ ಅದರ ಅರಿವು ಮತ್ತು ಕೃತಜ್ಞತಾ ಭಾವವನ್ನು ಹೊಂದಲು ಹರಾ ಹಚಿ ಬು ನಮಗೆ ಕಲಿಸಿ ಕೊಡುತ್ತದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಆಹಾರ ತಜ್ಞರು.

ಹರಾ ಹಚಿ ಬು ಕುರಿತ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ಸೀಮಿತವಾಗಿವೆ. ಹಿಂದಿನ ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಇಂಥದ್ದೊಂದು ತಿನ್ನುವ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರವು ಹೆಚ್ಚು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವವರ ಒಟ್ಟಾರೆ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಿವೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಇದು ಶೇ 80ರಷ್ಟು ತಿನ್ನುವ ನಿಯಮವನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ನೋಡಿಲ್ಲ.

ಲಭ್ಯವಿರುವ ಪುರಾವೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡುವುದಾದರೆ, ಹರಾ ಹಚಿ ಬು ಒಟ್ಟು ದೈನಂದಿನ ಕ್ಯಾಲೊರಿ ಸೇವನೆಯನ್ನು ತಗ್ಗಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟ. ಹಾಗಾಗಿ, ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ನಿಧಾನಗೊಳಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಸರಾಸರಿ ದೇಹದ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿ ಸೂಚ್ಯಂಕ (BMI)ದೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಆಹಾರಾಭ್ಯಾಸ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರ ಮಾದರಿಯ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತದೆ. ಊಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ತರಕಾರಿ ಸೇವಿಸಲು ಹರಾ ಹಚಿ ಬು ಪದ್ಧತಿ ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಇದರ ಹೊರತಾಗಿ ಹರಾ ಹಚಿ ಬು ಎಂದರೆ ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ತಿನ್ನುವುದು ಅಥವಾ ಅರ್ಥಗರ್ಭಿತ ತಿನ್ನುವಿಕೆಯ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯೂ ಹೌದು. ಈ ವಿಧಾನವು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ತಿನ್ನುವಿಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಒಟ್ಟಾರೆ ಆಹಾರದ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ನಮಗೆ ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಂಶೋಧನೆ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.

ಹರಾ ಹಚಿ ಬು ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ತೂಕ ಇಳಿಸುವಿಕೆಯ ಹೊರತಾಗಿ ಅನೇಕ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಹರಾ ಹಚಿ ಬು ಆಹಾರದ ಅರಿವು.ಇದರಿಂದ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸುಸ್ಥಿರ ಆರೋಗ್ಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ತುಂಬಾ ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ತೂಕ ಮರುಕಳಿಸುವಿಕೆಯನ್ನೂ ತಡೆಯಬಹುದು. ಆದರೆ, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಆಹಾರ ವಿಧಾನಗಳ ಮೂಲಕ ತೂಕ ಇಳಿಸುವವರಿಗೆ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಬಹುದು.

ಆಧುನಿಕ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹರಾ ಹಚಿ ಬು ಪದ್ಧತಿ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಮತ್ತು ನಾವು ತಿನ್ನುವ ಆಹಾರದೊಂದಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಬಂಧ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಅಧ್ಯಯನದ ಪ್ರಕಾರ, ಶೇ 70ರಷ್ಟು ವಯಸ್ಕರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಆಹಾರ ಸೇವನೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ನಡವಳಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕ್ಯಾಲೊರಿ ಸೇವನೆ, ಕಡಿಮೆ ಹಣ್ಣುಗಳು ಮತ್ತು ತರಕಾರಿ ಸೇವನೆ, ಅತಿಯಾಗಿ ತಿನ್ನುವಿಕೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತ ತಿನ್ನುವ ನಡವಳಿಕೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದಂತೆ.

ಹರಾ ಹಚಿ ಬು ಹೇಳುವಂತೆ, ನಾವು ತಿನ್ನುವ ಆಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಜಾಗೃತರಾಗಿರಬೇಕು. ರುಚಿ ನೋಡಿ, ಆನಂದಿಸಿ ಅನುಭವಿಸಬೇಕು. ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಇಂಥದ್ದೊಂದು ಪದ್ಧತಿ ಅನುವಾಗುತ್ತದೆ.

ನೀವು ಹರಾ ಹಚಿ ಬು ಪದ್ಧತಿ ಅನುಸರಿಸುವಿರಾದರೆ, ತಜ್ಞರು ನೀಡುವ ಕೆಲವು ಸಲಹೆಗಳು:

1. ತಿನ್ನುವ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಿ: ನಾನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಹಸಿದಿದ್ದೇನೆಯೇ? ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಅದು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಹಸಿವು? ದೈಹಿಕ, ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಅಥವಾ ಕೇವಲ ಅಭ್ಯಾಸವೇ? ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಹಸಿದಿದ್ದರೆ, ಅತಿಯಾಗಿ ತಿನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ ನೀವು ಬೇಸರ, ದಣಿವು ಅಥವಾ ಒತ್ತಡ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ವಿರಾಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನಿಮಗೆ ಸ್ಥಳಾವಕಾಶ ನೀಡುವುದರಿಂದ ಆಹಾರವು ಪೂರ್ವನಿಯೋಜಿತ ನಿಭಾಯಿಸುವ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

2. ಗೊಂದಲವಿಲ್ಲದೆ ತಿನ್ನಿ: ತಿನ್ನುವಿಕೆಯನ್ನು ನಿಧಾನಗೊಳಿಸುವುದರಿಂದ ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿದೆ ಮತ್ತು ಯಾವಾಗ ತಿನ್ನುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕೆಂದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ.

3. ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ತುತ್ತನ್ನೂ ಸವಿಯಿರಿ: ತಿನ್ನುವುದು ಒಂದು ಸಂವೇದನಾಶೀಲ ಮತ್ತು ತೃಪ್ತಿಕರ ಅನುಭವವಾಗಿರಬೇಕು. ತಿನ್ನುವಿಕೆಯನ್ನು ನಿಧಾನಗೊಳಿಸುವುದರಿಂದ ನಾವು ಯಾವಾಗ ತೃಪ್ತರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ತಿನ್ನುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ.

4. ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಬದಲು, ಆರಾಮವಾಗಿ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿರುವಂತೆ ಭಾವಿಸುವ ಗುರಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ.

5. ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು, ಮಕ್ಕಳು, ವೃದ್ಧರು ಮತ್ತು ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವವರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶದ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯು ಈ ಗುಂಪುಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಲ್ಲದೇ ಇರಬಹುದು.

6. ಹರಾ ಹಚಿ ಬು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸರಳವಾದ ಶೇ 80ರಷ್ಟು ಪೂರ್ಣ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗೆ ಇಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟರೂ ಅದು ಬುದ್ದಿವಂತಿಕೆಯ ಮಿತಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯ ವಿಶಾಲ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದ ಆಹಾರ ವಿಧಾನ. ಇಲ್ಲಿರುವ ಮೂಲತತ್ವ ದೇಹವನ್ನು ಸರಿಹೊಂದಿಸುವುದು, ಅತಿಯಾದ ಸೇವನೆಯಿಲ್ಲದೆ ಹಸಿವನ್ನು ಗೌರವಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಆಹಾರವನ್ನು ಇಂಧನವಾಗಿ ಆನಂದಿಸುವುದಾಗಿದೆ.

7. ನೀವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿನ್ನುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಹರಾ ಹಚಿ ಬು ಎಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ದೇಹದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತರಾಗಿರುವುದು. ನೀವು ಏನು ತಿನ್ನುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಅರಿವು ಹೊಂದಿರುವುದಾಗಿದೆ.

