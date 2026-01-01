ETV Bharat / health

ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮವೇ? ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುವುದೇನು?

ಗಂಭೀರ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವವರು ಚಳಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್​ ವಾಕಿಂಗ್​ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯದ ಸ್ಥಿತಿ ಹದಗೆಡಬಹುದು. ಈ ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರ ಏನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಯೋಣ.

ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ವಾಕಿಂಗ್ - ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)
By ETV Bharat Health Team

Published : January 1, 2026 at 5:56 PM IST

ಬೆಳಗಿನ ವಾಕಿಂಗ್ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ನಿಯಮಿತ ವಾಕಿಂಗ್​​ನಿಂದ ಮಧುಮೇಹ ಹಾಗೂ ಹೃದ್ರೋಗದ ಅಪಾಯ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹಲವು ಅಧ್ಯಯನಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ಚಳಿಗಾಲದ ತಂಪಾದ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವುದು ಗಂಭೀರ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಜನರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಿನ ವಾಕಿಂಗ್​ ಮಾಡುವ ಅಭ್ಯಾಸವಿರುವವರು ಕಠಿಣ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಿನ ವಾಕಿಂಗ್​ ಮಾಡುವಾಗ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಶ್ವಾಸಕೋಶಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಡಾ.ವೆಂಕಟೇಶ್ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಿನ ವಾಕಿಂಗ್​ಗೆ ಹೋಗಲು ಯಾವೆಲ್ಲಾ ಮುನ್ನಚ್ಚರಿಕೆಯ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು? ಚಳಿಗಾಲದ ತಂಪಾದ ಗಾಳಿಯು 50ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಜನರ ಹೃದಯದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ವಿವಿಧ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.

ಸೂರ್ಯೋದಯದ ನಂತರ ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವುದು ಉತ್ತಮ. ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವ ಮೊದಲು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಉಸಿರಾಟದ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಸಹ ಒಳ್ಳೆಯದು. ನಡೆಯುವಾಗ ಎದೆ ನೋವು, ಅತಿಯಾದ ಬೆವರುವಿಕೆ, ವಿಶ್ರಾಂತಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ, ಆಯಾಸ ಹಾಗೂ ನಿದ್ರಾಹೀನತೆ ವಿವಿಧ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬಂದರೆ ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ವಾಕಿಂಗ್ - ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಚಳಿಯಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು, ಮಾಸ್ಕ್, ಟೋಪಿ, ಸಾಕ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಕೈಗವಸುಗಳನ್ನು ಧರಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ನಡೆಯುವಾಗ ದಪ್ಪ, ಸಡಿಲವಾದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸುವುದು ಸಹ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವವರು ಸೂರ್ಯೋದಯಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಶೀತದಲ್ಲಿ ವಾಕಿಂಗ್​ ಮಾಡಬಾರದು ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಶೀತದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲು ಹೋಗುವ ಮೊದಲು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಬಟ್ಟೆಗಳು, ದೇಹವನ್ನು ಬೆಚ್ಚಗಾಗಿಸುವ ಆಹಾರಗಳು, ಬೆಚ್ಚಗಾಗುವ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳತ್ತ ಗಮನಹರಿಸಿ ಹಾಗೂ ಹೈಡ್ರೇಟ್​ ಆಗಿರಿಸಲು ಬಿಸಿನೀರು ಇಲ್ಲವೇ ಚಹಾವನ್ನು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಿರಿ. ಇದು ದೇಹವನ್ನು ಬೆಚ್ಚಗಿಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಶೀತದಲ್ಲಿಯೂ ಬೆಳಗಿನ ನಡಿಗೆಯನ್ನು ಆರಾಮದಾಯಕವಾಗಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ವಾಕಿಂಗ್ - ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಚಳಿಯಲ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್​ ವಾಕಿಂಗ್​ಗೆ ಯಾರು ಹೋಗಬಾರದು ಗೊತ್ತೇ?:

ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ವಾಕಿಂಗ್ - ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)
  • ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಉಸಿರಾಟದ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿರುವ ಜನರಿಗೆ ಚಳಿಗಾಲವು ಸವಾಲಿನದ್ದಾಗಿರಬಹುದು. ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ತಣ್ಣನೆಯ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಉಸಿರಾಡುವುದು ಉಸಿರಾಟದ ಕಾರ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಜನರು ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಿನ ವಾಕಿಂಗ್​ ಮಾಡುವುದು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ಆಸ್ತಮಾ ಇರುವವರಿಗೆ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿದ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಅತಿಯಾದ ಲೋಳೆಯ ಉತ್ಪಾದನೆಯಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರುತ್ತವೆ.
  • ಶೀತ, ಕೆಮ್ಮು ಮತ್ತು ಜ್ವರ ಇರುವವರಿಗೆ ತಣ್ಣನೆಯ ಗಾಳಿ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ.
  • ಕಡಿಮೆ ತಾಪಮಾನವು ನಿಮ್ಮ ವಾಯುಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಸಂಕುಚಿತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
  • ತಣ್ಣನೆಯ ಹವಾಮಾನವು ಉಸಿರಾಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಉರಿಯೂತ, ಸೋಂಕಿನ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
  • ಶ್ವಾಸನಾಳದ ಹೈಪರ್‌ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಹೊಂದಿರುವ ಜನರು ಬ್ರಾಂಕೋಸ್ಪಾಸ್ಮ್ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ.
  • ಶೀತದ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಕಿರಿಕಿರಿ, ಉರಿಯೂತ ಹಾಗೂ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹಲವಾರು ಅಧ್ಯಯನಗಳು ತೋರಿಸಿವೆ.
ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ವಾಕಿಂಗ್ - ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಿನ ವಾಕಿಂಗ್​ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಆಗುವ ತೊಂದರೆಗಳೇನು?

ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ವಾಕಿಂಗ್ - ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)
  • ಚಳಿಗಾಲದ ಬೆಳಗಿನ ಸಮಯವು ಹೃದಯರಕ್ತನಾಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಒಡ್ಡುತ್ತದೆ.
  • ಚಳಿಯ ವಾತಾವರಣವು ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ, ಎದೆಯ ಬಿಗಿತ, ಆಯಾಸಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು, ಇದನ್ನು ಹಗುರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬಾರದು.
  • ಚಳಿಯ ವಾತಾವರಣವು ರಕ್ತನಾಳಗಳನ್ನು ಕಿರಿದಾಗಿಸಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ರಕ್ತದೊತ್ತಡವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಹೃದಯವು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ.
  • ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆಯ ಅಪಾಯವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಚಳಿಯ ಹವಾಮಾನವು ಈ ಅಪಾಯವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
  • ಕಡಿಮೆ ತಾಪಮಾನವು ಹೃದಯದಲ್ಲಿನ ರಕ್ತನಾಳಗಳನ್ನು ಕಿರಿದಾಗಿಸಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ರಕ್ತದ ಹರಿವಿನ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಹೃದಯವನ್ನು ತಲುಪುವ ಆಮ್ಲಜನಕದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಸಹ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಹೃದಯವು ಹೆಚ್ಚು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹೃದ್ರೋಗದ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
  • ಚಳಿಗಾಲದ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ಮತ್ತು ಗಂಟಲು ನೋವು ಬರುವ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚು ಎಂದು ಸಂಶೋಧನೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.
  • ವೇಗದ ವಾಕಿಂಗ್​ ಹಾಗೂ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳನ್ನು ಹತ್ತುವಂತಹ ದೈನಂದಿನ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಹೃದಯದ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು.
  • ಹೈಬಿಪಿ, ಮಧುಮೇಹ, ಬೊಜ್ಜು ಹಾಗೂ ಮೊದಲೇ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆ ಇರುವ ಜನರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪಾಯ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ.
  • ಚಳಿಯ ಹವಾಮಾನವು ರಕ್ತನಾಳಗಳನ್ನು ಸಂಕುಚಿತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಕೀಲು ಹಾಗೂ ಮೊಣಕಾಲು ನೋವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಓದುಗರಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದಾದಲ್ಲಿ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

