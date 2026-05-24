ನಿತ್ಯವೂ ಬೇಯಿಸಿದ ಮೊಟ್ಟೆ ಸೇವಿಸುವುದು ಉತ್ತಮವೇ?; ವಾರಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಮೊಟ್ಟೆ ತಿನ್ನಬೇಕು ಅಂತಾರೆ ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು?

ಕೆಲವು ಜನರು ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಸೇವನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ನಿಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದೇ? ಈ ಕುರಿತು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಏನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳೋಣ ಬನ್ನಿ.

Published : May 24, 2026 at 9:03 AM IST

ಮೊಟ್ಟೆಯು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅತ್ಯಂತ ಬಜೆಟ್​​ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಆಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಈ ಮೊಟ್ಟನ್ನು ಹೇಗೆ ಸೇವಿಸಿದರೂ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಮೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ 5 ಗ್ರಾಂ ಕೊಬ್ಬು, 6ರಿಂದ 7 ಗ್ರಾಂ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮತ್ತು ವಿಟಮಿನ್ ಎ, ಬಿ 12, ಬಿ 6, ಡಿ, ಇ, ಫೋಲೇಟ್, ಸೆಲೆನಿಯಮ್ ಹಾಗೂ ರಂಜಕದಂತಹ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಕಣ್ಣಿನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾದ ಕೋಲೀನ್, ಜಿಯಾಕ್ಸಾಂಥಿನ್ ಹಾಗೂ ಲುಟೀನ್‌ನಂತಹ ಸಂಯುಕ್ತಗಳು ಮೊಟ್ಟಿಯಿಂದ ಲಭಿಸುತ್ತದೆ. ಇದೀಗ ಪ್ರತಿದಿನ ಮೊಟ್ಟೆ ಸೇವನೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ದೊರೆಯುವಂತಹ ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಯಾವುವು ಎಂಬುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ.

ಬೇಯಿಸಿದ ಮೊಟ್ಟೆ ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆಯ ಅಪಾಯ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆಯೇ?: ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಕೊಬ್ಬಿನ ಸೇವನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಹಾಗೂ ಅಪರ್ಯಾಪ್ತ ಕೊಬ್ಬಿನ ಸೇವನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಪ್ರತಿದಿನ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ (HDL) ಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಗುರಾಣಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧನೆ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಆರೋಗ್ಯವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ತಮ್ಮ ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರದೆ, ವಾರಕ್ಕೆ ಏಳು ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಮೇಯೊ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ.

ಪ್ರೋಟೀನ್‌ನ ಸಮೃದ್ಧ ಮೂಲ: ಒಟ್ಟಾರೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಸ್ನಾಯು ಮತ್ತು ಮೂಳೆ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳು ಮತ್ತು ಕಿಣ್ವಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಮೊಟ್ಟೆಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಮೊಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಅಗತ್ಯ ಅಮೈನೋ ಆಮ್ಲಗಳಿಗೆ ಶಕ್ತಿವರ್ಧಕವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಅನೇಕ ಜನರು ತಪ್ಪಾಗಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮೊಟ್ಟೆಯ ಬಿಳಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಹೇಳುವಂತೆ ಮೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರುವ ಒಟ್ಟು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಂಶದ ಸುಮಾರು ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಹಳದಿ ಲೋಳೆಯಿಂದ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಮೊಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್, ಮೊನೊಸಾಚುರೇಟೆಡ್ ಕೊಬ್ಬಿನಾಮ್ಲಗಳು, ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ, ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ 12, ಬಯೋಟಿನ್, ರಿಬೋಫ್ಲಾವಿನ್, ಸೆಲೆನಿಯಮ್ ಹಾಗೂ ಅಯೋಡಿನ್‌ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿವೆ ಎಂದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಆಫ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ.

ಮೊಟ್ಟೆಗಳು ವಿಟಮಿನ್ ಲಭ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆಯೇ?: ಮೊಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಜೀವಸತ್ವಗಳು ಹಾಗೂ ಖನಿಜಗಳಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿವೆ. ಇದು ದೇಹಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಪಕ ಶ್ರೇಣಿಯ ಅಗತ್ಯ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಹಾರ್ವರ್ಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಪಬ್ಲಿಷಿಂಗ್ ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ಮೊಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಲುಟೀನ್ ಹಾಗೂ ಜಿಯಾಕ್ಸಾಂಥಿನ್ ಇದ್ದು, ಇದು ಕಣ್ಣಿನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ, ಜೊತೆಗೆ ಮೆದುಳು ಹಾಗೂ ನರಮಂಡಲದ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಕೋಲೀನ್ ಇದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.

  1. ಸೆಲೆನಿಯಮ್: ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಮತ್ತು ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯವಾಗಿದೆ.
  2. ಕೋಲೀನ್: ಚಯಾಪಚಯ ಹಾಗೂ ಜೀವಕೋಶಗಳ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
  3. ರಿಬೋಫ್ಲಾವಿನ್ (ಬಿ6): ಜೀವಕೋಶಗಳ ಆರೋಗ್ಯ, ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ದೇಹಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.
  4. ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ 12: ಆರೋಗ್ಯಕರ ನರ ಕೋಶಗಳು, ರಕ್ತ ರಚನೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ.
  5. ಪ್ಯಾಂಟೊಥೆನಿಕ್ ಆಮ್ಲ: ದೇಹವು ಕೊಬ್ಬನ್ನು ಒಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
  6. ವಿಟಮಿನ್ ಎ: ಅಂಗಾಂಶಗಳು, ಚರ್ಮ, ಕಣ್ಣುಗಳು, ರೋಗನಿರೋಧಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ನಿರ್ಣಾಯಕ.
  7. ರಂಜಕ: ಬಲವಾದ ಮೂಳೆಗಳು ಹಾಗೂ ಹಲ್ಲುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
  8. ಫೋಲೇಟ್: ಜೀವಕೋಶಗಳ ಆರೋಗ್ಯ, ಡಿಎನ್ಎ ಸಂಶ್ಲೇಷಣೆ, ಇತರ ಆನುವಂಶಿಕ ವಸ್ತುಗಳ ರಚನೆಗೆ ಅಗತ್ಯ.

ಬೇಯಿಸಿದ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?:

  • ಬೇಯಿಸಿದ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಸೇವಿಸಿ: ಮೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆದು, ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಕತ್ತರಿಸಿ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆ ಉಪ್ಪು, ಕಾಳುಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿ ಅಥವಾ ಖಾರದ ಪುಡಿಯನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸಿ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ತಿಂಡಿಯಾಗಿ ಸವಿಯಬಹುದು.
  • ಎಗ್ ಸಲಾಡ್: ಕತ್ತರಿಸಿದ ಮೊಟ್ಟೆಯ ತುಂಡುಗಳನ್ನು ಈರುಳ್ಳಿ, ಕೊತ್ತಂಬರಿ, ಟೊಮೆಟೊ ಮತ್ತು ನಿಂಬೆ ರಸ ಅಥವಾ ಆಲಿವ್ ಎಣ್ಣೆಯ ಚಿಮುಕಿಸಿ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಸಲಾಡ್ ಅನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಸೇವಿಸಬಹದು.
  • ಬ್ರೆಡ್ ಟೋಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲವೇ ಸ್ಯಾಂಡ್‌ವಿಚ್: ಬೇಯಿಸಿದ ಮೊಟ್ಟೆಯ ಚೂರುಗಳನ್ನು ಸುಟ್ಟ ಬ್ರೆಡ್ ಮೇಲೆ ಇರಿಸಿ, ಇವುಗಳ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೀಸ್ ಅಥವಾ ಬೆಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹರಡಿ, ಅದನ್ನು ಉಪಾಹಾರವಾಗಿ ಆನಂದಿಸಿ.
  • ವಿವಿಧ ರೆಸಿಪಿ: ಬೇಯಿಸಿದ ಮೊಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಛೇದನಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ, ಅವುಗಳನ್ನು ಮಸಾಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಹುರಿಯಿರಿ, ಅಥವಾ ಅನ್ನ ಅಥವಾ ರೊಟ್ಟಿಗಳೊಂದಿಗೆ ತಿನ್ನಲು ಮೊಟ್ಟೆಯ ಕರಿಯಂತೆ ತಯಾರಿಸಿ. ಜೊತೆಗೆ ವಿವಿಧ ರೆಸಿಪಿಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಸೇವನೆ ಮಾಡಬಹುದು.

ಓದುಗರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

