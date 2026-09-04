ಗರ್ಭಿಣಿಯರು ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದು ಉತ್ತಮವೇ? ತಜ್ಞರು ನೀಡಿರುವ ಸಲಹೆಗಳೇನು?
ಹೆಚ್ಚು ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಗರ್ಭಿಣಿಯರ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಯಾವೆಲ್ಲಾ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ತಜ್ಞರು ಸೂಚಿಸುವಂತಹ ಆಹಾರದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು ಯಾವುವು ಎಂಬುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳೋಣ.
Published : September 4, 2026 at 4:06 PM IST
ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ದೇಹವು ಹಲವಾರು ಹಾರ್ಮೋನುಗಳ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ವಿವಿಧ ದೈಹಿಕ, ಮಾನಸಿಕ ಪರಿಣಾಮಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 'ಗರ್ಭಧಾರಣೆಯ ಹಂಬಲ' ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಆಹಾರಗಳಿಗಾಗಿ ತೀವ್ರವಾದ ಹಂಬಲಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.
ಈ ಹಂಬಲಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳು, ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಹಾಗೂ ಚಾಕೊಲೇಟ್ಗಳ ಬಯಕೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಮಹಿಳೆಯರು ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯ ಮಧುಮೇಹ ಬೆಳೆಸುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪಾಯ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹುಟ್ಟಲಿರುವ ಮಗುವಿಗೆ ರವಾನಿಸುವ ಸಂಭಾವ್ಯ ಅಪಾಯವೂ ಇದೆ. ಇದರಿಂದ ಗರ್ಭಿಣಿಯರು ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳನ್ನು ತಿನ್ನಬಹುದೇ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳೋಣ.
ಐದನೇ ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಅನೇಕ ಗರ್ಭಿಣಿ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪೌಷ್ಟಿಕತಜ್ಞೆ ಡಾ.ಜಾನಕಿ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಅವರು ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಹೆಚ್ಚಳವು ಕೆಲವರಿಗೆ ಮೊದಲ ತಿಂಗಳಿನಿಂದಲೇ ಪ್ರಾರಂಭವಾದರೆ, ಇತರರಿಗೆ ಏಳನೇ ಅಥವಾ ಎಂಟನೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಬಹುದು. ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಸ್ಥಿರವಾಗಿಡುವುದು ಭ್ರೂಣದ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಗರ್ಭಿಣಿಯರು ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದು ಅಪಾಯಕಾರಿಯೇ?: ಡಾ.ಜಾನಕಿ ಶ್ರೀನಾಥ್ ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ನಮಗೆ ದಿನಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 20 ಗ್ರಾಂ ಸಕ್ಕರೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಸೇವಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಗರ್ಭಿಣಿಯರು ಪ್ರತಿದಿನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹಾಲು, ಸಕ್ಕರೆ, ತುಪ್ಪ, ಎಣ್ಣೆ ಹಾಗೂ ಹಿಟ್ಟು ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅನೇಕ ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಕವನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಕ್ಯಾಲೋರಿ ಸೇವನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ. ದೇಹದ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗಲು, ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹಠಾತ್ ಏರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಮಗುವಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.
ಮಧುಮೇಹದ ಅಪಾಯ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು?: ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಎಲೆಗಳ ಸೊಪ್ಪು, ತರಕಾರಿಗಳು, ಹಣ್ಣುಗಳಂತಹ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸಕ್ಕರೆ ಕಡಿಮೆ ಇರುವ ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳನ್ನು ಸಾಂದರ್ಭಿಕವಾಗಿ ತಿನ್ನುವುದು ಸ್ವೀಕಾರಾರ್ಹ ಎಂದು ಡಾ. ಜಾನಕಿ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸುವುದನ್ನು ತಡೆಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಮಧುಮೇಹದ ಕುಟುಂಬ ಇತಿಹಾಸವಿದ್ದರೆ, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ತಾಯಿಯ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿನ ಏರಿಳಿತಗಳು ಆಮ್ನಿಯೋಟಿಕ್ ದ್ರವದ ಅಧಿಕತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಹಾಗೂ ಇದು ಅಕಾಲಿಕ ಹೆರಿಗೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಸೋಂಕುಗಳ ಅಪಾಯವಿದೆ. ತಾಯಿ ಹಾಗೂ ಮಗು ಇಬ್ಬರೂ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಧುಮೇಹ ಬರುವ ಅಪಾಯ ಎದುರಿಸಬಹುದು. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಗರ್ಭಧಾರಣೆಯು ಮುಂದುವರೆದಂತೆ ಸಕ್ಕರೆ ಆಹಾರಗಳ ಸೇವನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರದತ್ತ ಗಮನಹರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಮಗು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿ ಜನಿಸುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ರೌನ್ ಶುಗರ್, ಬಳಸಲು ಸಿದ್ಧವಾದ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಕ ಮತ್ತು ಬೆಲ್ಲದಂತಹ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಓದುಗರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣಿತರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:
- 'ಜನರೇಷನ್ ಝಡ್'ನ ನೆಚ್ಚಿನ ಉಪಾಹಾರ ಯಾವುದು? ಈ ಕುರಿತು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
- ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಕಾಯಿಲೆ ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಆಹಾರ ಕ್ರಮ ಹೇಗಿರಬೇಕು?: ಸಂಶೋಧನೆ ತಿಳಿಸುವುದೇನು?
- ಸಮತೋಲಿತ, ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರ ಕ್ರಮದಿಂದ ಮೆದುಳಿನ ರಕ್ತನಾಳಗಳ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ
- ಮಧುಮೇಹಿಗಳು ಕರುಳಿನ ಚಲನೆ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಏಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ?: ಏನಿದು ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಸ್ವನಿಯಂತ್ರಿತ ನರರೋಗ?
- ಶ್ರಮವಹಿಸಿ ದೇಹದ ತೂಕ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೂ ಮತ್ತೆ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ವೇಟ್ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ?: ಹೀಗಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು?