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ನಿಮ್ಮ ಗುಂಡಿಗೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರಬೇಕೆಂದರೆ ಕೆಲವು ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಕಾಗುತ್ತದೆಯೇ? ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ಹೇಳುವುದೇನು?

ನಿತ್ಯ ಸೇವಿಸುವ ಅನೇಕ ತರಕಾರಿಗಳು ಈ ಫ್ಲಾವನಾಲ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವ ತರಕಾರಿಗಳು, ಹೂಕೋಸು, ಕ್ಯಾರೆಟ್, ಸೌತೆಕಾಯಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ತರಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ.

FRUITS FOR HEART HEALTH vegetables to strengthen heart HEART HEALTH ಹೃದಯ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ತರಕಾರಿಗಳು
ಹೃದಯ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ತರಕಾರಿ ಮತ್ತು ಹಣ್ಣುಗಳು- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : June 19, 2026 at 9:15 AM IST

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ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಲವರು ನಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ತರಕಾರಿಗಳು ಅಥವಾ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಐದು ಬಗೆಯ ತರಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದು ದೇಹಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಧ್ಯಯನವು ಎಲ್ಲಾ ತರಕಾರಿಗಳು ನಮ್ಮ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತ್ತದೆ.

ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬ್ರಿಟನ್‌ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 30,000 ಜನರ ಮೇಲೆ ನಡೆಸಲಾದ ಈ ಅಧ್ಯಯನವು ಹೃದಯವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುವ ಸಸ್ಯ ಆಧಾರಿತ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಾದ 'ಫ್ಲಾವನಾಲ್‌ಗಳನ್ನು' ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದೆ. ಸೇವಿಸುವ ತರಕಾರಿಗಳ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕಿಂತ ಸೇವಿಸುವ ತರಕಾರಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಹೆಚ್ಚು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಧ್ಯಯನವು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.

ನಮ್ಮ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಏನು ಬೇಕು ಗೊತ್ತೇ?: ತರಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಹಣ್ಣುಗಳು ಜೀವಸತ್ವಗಳು, ಫೈಬರ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ ಎಂದು ನಮಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತಿಳಿದಿದೆ. ಇವುಗಳು 'ಬಯೋಆಕ್ಟಿವ್‌ಗಳು' ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಯುಕ್ತಗಳನ್ನು ಸಹ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ. ಫ್ಲಾವನಾಲ್‌ಗಳು ಅಂತಹ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಜೈವಿಕ ಸಕ್ರಿಯ ಸಂಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಇವು ಸೇಬುಗಳು, ಹಣ್ಣುಗಳು ಹಾಗೂ ಚಹಾದಲ್ಲಿ ಹೇರಳವಾಗಿವೆ.

ಆರೋಗ್ಯಕರ ಹೃದಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು, ದೇಹವು ಪ್ರತಿದಿನ ಕನಿಷ್ಠ 500 ಮಿಲಿಗ್ರಾಂ ಫ್ಲಾವನಾಲ್‌ಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವವರ ಮೂತ್ರದ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದಾಗ, ದಿನಕ್ಕೆ ಐದು ಬಾರಿ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಸೇವಿಸಿದವರಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ, ಐದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಜನರು ಈ ಪೋಷಕಾಂಶದ ಅಗತ್ಯವಿರುವ 500 ಮಿಲಿಗ್ರಾಂಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.

ಕ್ಯಾರೆಟ್, ಹೂಕೋಸು ಈ ಪೋಷಕಾಂಶದ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆಯೇ?: ನಾವು ಪ್ರತಿದಿನ ಸೇವಿಸುವ ಅನೇಕ ತರಕಾರಿಗಳು ಈ ಫ್ಲಾವನಾಲ್‌ಗಳಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೊರಗುಳಿದಿವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ನಾವು ಆರೋಗ್ಯಕರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವ ತರಕಾರಿಗಳಾದ ಹೂಕೋಸು, ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಹಾಗೂ ಸೌತೆಕಾಯಿಗಳು, ಈ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಮಾವು ಮತ್ತು ಕಿವಿಯಂತಹ ಹಣ್ಣುಗಳು ಸಹ ಅತ್ಯಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಐದು ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ದೇಹಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ 500 ಮಿಲಿಗ್ರಾಂ ಪೋಷಕಾಂಶವನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ನಿರಾಶಾದಾಯಕ ಫಲಿತಾಂಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

ಸರಿದೂಗಿಸಲು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?: ಸೇವಿಸುವ ತರಕಾರಿಗಳ ಪ್ರಮಾಣದ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುವುದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಹೃದಯವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವಾಗ ಅಥವಾ ತಿನ್ನುವಾಗ ಸೇಬು ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಹಣ್ಣುಗಳು ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆ ಚಹಾಗಳಂತಹ ಹೃದಯವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ತರಕಾರಿ ಸೇವನೆಯ ಕುರಿತು ಸರ್ಕಾರದ ಶಿಫಾರಸುಗಳು ನಿಜಕ್ಕೂ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದರೂ, ನಾವು ಯಾವ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಿನ್ನಲು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ನಾವು ವಿವೇಚಿಸಬೇಕು. ನಾವು ದಿನಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತೇವೆಯೇ ಅಥವಾ ಐದು ಬಾರಿ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತೇವೆಯೇ ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಆಹಾರವನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ದೀರ್ಘ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಈ ವೆಬ್​ಸೈಟ್​ಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು (ಸಂಶೋಧನಾ ವರದಿ):

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FRUITS FOR HEART HEALTH
VEGETABLES TO STRENGTHEN HEART
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ಹೃದಯ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ತರಕಾರಿಗಳು
VEGGIES FOR HEART HEALTH

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