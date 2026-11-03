ಅಧಿಕ ಒತ್ತಡ, ನಿದ್ರೆ ಕೊರತೆ ಜಂಕ್ ಫುಡ್ ತಿನ್ನಬೇಕೆಂಬ ಬಯಕೆಗೆ ಕಾರಣವೇ? ಈ ಅಭ್ಯಾಸ ಬಿಡುವುದು ಹೇಗೆ?
Unhealthy Eating Habits: ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಜಂಕ್ ಫುಡ್ ಸೇವನೆ ಅನೇಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ತಜ್ಞರು ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿರುವ ಕೆಲವು ಮಹತ್ವದ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : November 3, 2026 at 8:49 PM IST
ಅನೇಕ ಜನರು ಹೊರಗಿನ ಆಹಾರದ ರುಚಿಗೆ ಒಗ್ಗಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಗಾಗ್ಗೆ ಜಂಕ್ ಫುಡ್ಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪಿಜ್ಜಾ, ಬರ್ಗರ್, ನೂಡಲ್ಸ್, ಚಿಪ್ಸ್ ಹಾಗೂ ತಂಪು ಪಾನೀಯಗಳಂತಹ ಪದಾರ್ಥಗಳು ದೈನಂದಿನ ದಿನಚರಿಯ ಭಾಗವಾಗಿವೆ. ಈ ಅಭ್ಯಾಸವು ದೀರ್ಘಕಾಲದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಇಂತಹ ಆಹಾರಗಳ ಸೇವನೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಜಂಕ್ ಫುಡ್ ಸೇವನೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಅಪಾಯಗಳೇನು? ಇಂತಹ ಆಹಾರಗಳ ಮೇಲಿನ ಬಯಕೆಗೆ ಕಾರಣಗಳೇನು? ಈ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಕೆಲವು ಸಲಹೆಗಳ ಕುರಿತು ತಿಳಿಯೋಣ.
ಜಂಕ್ ಫುಡ್ ಸೇವನೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೇನು?: ಕ್ಲೀವ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಸಂಶೋಧನೆ ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ಜಂಕ್ ಫುಡ್ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕಾರಕ. ಇಂತಹ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅತಿಯಾದ ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಗೂ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಕೊಬ್ಬುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟ ಕೊಬ್ಬುಗಳು ಹಾಗೂ ಕ್ಯಾಲೊರಿಗಳ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ, ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಬೊಜ್ಜು ಅಥವಾ ಸ್ಥೂಲಕಾಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಕೊಬ್ಬು ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಕೆಟ್ಟ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ರಕ್ತನಾಳಗಳ ಒಳ ಗೋಡೆಗಳ ಮೇಲೆ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಪದರದಂತೆ ಶೇಖರಣೆಯಾಗಬಹುದು.
ಈ ಪದರವು ಬೆಳೆದಂತೆ ರಕ್ತನಾಳಗಳು ತಮ್ಮ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಕಿರಿದಾಗುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆ ನಿಧಾನವಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ಅಡೆತಡೆಗಳಿಂದ ರಕ್ತದ ಹರಿವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಂತುಹೋದರೆ, ಹೃದಯಾಘಾತ ಹಾಗೂ ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯುನಂತಹ ಗಂಭೀರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗುವ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ. ಜಂಕ್ ಫುಡ್ನಲ್ಲಿರುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಕ್ಕರೆಯ ಅಂಶವು ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಮಧುಮೇಹ ಪೂರ್ವ ಸ್ಥಿತಿ, ಮಧುಮೇಹ ಹಾಗೂ ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಜಂಕ್ ಫುಡ್ ಸೇವಿಸುವುದು ತಾಯಿ, ಮಗು ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಹಾನಿಕಾರಕವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಜಂಕ್ ಫುಡ್ ಮೇಲಿನ ಬಯಕೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳೇನು?: ಜಂಕ್ ಫುಡ್ ತಿನ್ನಬೇಕೆಂಬ ಬಯಕೆ ಸಹಜವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿರುವ ಸಕ್ಕರೆ, ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಕೊಬ್ಬಿನಂಶವು ಮೆದುಳಿನಲ್ಲಿ ಡೋಪಮೈನ್ ಎಂಬ ರಾಸಾಯನಿಕದ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಪ್ರಚೋದನೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಹಾರ್ಮೋನ್ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಸಂತೋಷ, ತೃಪ್ತಿಯ ಭಾವನೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಮೆದುಳು ಪದೇ ಪದೇ ಈ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಬಯಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದರಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಜಂಕ್ ಫುಡ್ಗಳತ್ತ ಸೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನಿದ್ರೆಯ ಕೊರತೆಯು ಜಂಕ್ ಫುಡ್ ಸೇವಿಸುವ ಬಯಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ನಿದ್ರೆಯ ಕೊರತೆಯು ಹಸಿವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವ 'ಘ್ರೆಲಿನ್' ಎಂಬ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುವ 'ಲೆಪ್ಟಿನ್' ಎಂಬ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್, ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕ್ಯಾಲೋರಿ ಹಾಗೂ ಸಕ್ಕರೆ ಅಂಶವಿರುವ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಬೇಕೆಂಬ ತೀವ್ರವಾದ, ಅಕಾಲಿಕ ಬಯಕೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಜಂಕ್ ಫುಡ್ಗಳನ್ನು ಅತಿಯಾಗಿ ಸೇವಿಸಲು ಒತ್ತಡ ಕೂಡ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ. ನಿರಂತರ ಒತ್ತಡವು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಟಿಸೋಲ್ ಹಾಗೂ ಹಸಿವಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಇತರ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಸಿಹಿ ಹಾಗೂ ಕೊಬ್ಬಿನಾಂಶವಿರುವ ಆಹಾರಗಳ ಕಡೆಗೆ ಸೆಳೆತ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಜಂಕ್ ಫುಡ್ ಸೇವಿಸುವ ಬಯಕೆ ತಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ?
ಹೈಡ್ರೇಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು: ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಆಹಾರದ ಮೇಲಿನ ಅತಿಯಾದ ಬಯಕೆ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಡಬಹುದು, ದೇಹದಲ್ಲಿ ನೀರಿನಂಶ ಸಮತೋಲನದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಊಟದ ನಡುವೆ ದೀರ್ಘ ಅಂತರವಿರದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ: ಉಪಹಾರ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಊಟ, ರಾತ್ರಿಯ ಊಟದ ನಡುವೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯದ ಅಂತರವಿರದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಉತ್ತಮ. ದಿನವಿಡೀ ಒಮ್ಮೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ತಿನ್ನುವ ಬದಲು, ಆಗಾಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪವೇ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಅನಾರೋಗ್ಯಕರ ತಿನಿಸುಗಳ ಕಡೆಗೆ ಮನಸ್ಸು ಹೋಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯಬಹುದು. ಊಟದ ನಡುವಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಾದಾಮಿ, ವಾಲ್ನಟ್, ಗೋಡಂಬಿ, ತಾಜಾ ಹಣ್ಣುಗಳಂತಹ ಆರೋಗ್ಯಕರ ತಿನಿಸುಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಬೇಕು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಆಹಾರವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಗಿದು ತಿನ್ನಿ: ಆಹಾರ ನುಂಗುವ ಮೊದಲು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಗಿದು ತಿನ್ನುವುದು, ಆಹಾರದ ಮೇಲಿನ ಅತಿಯಾದ ಬಯಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸೇವಿಸಿ: ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ಗಳು ಜೀರ್ಣವಾಗಲು ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಮೊಟ್ಟೆ, ಹಾಲು, ಹಾಲಿನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಮತ್ತು ಬೀಜಗಳಂತಹ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸಮೃದ್ಧ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಬೇಕು.
ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ನಿದ್ರೆ ಮಾಡುವುದು ಹಾಗೂ ಯೋಗ, ಧ್ಯಾನ ಅಥವಾ ಇತರ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ತುಂಬಾ ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಆಹಾರದ ಮೇಲಿನ ಅತಿಯಾದ ಬಯಕೆ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿವೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಈ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು (ಸಂಶೋಧನಾ ವರದಿಗಳು):
- https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10459196/
- https://www.cuh.nhs.uk/patient-information/dealing-with-food-cravings/
ಓದುಗರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣಿತರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
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