ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ವಿಷಯ ಮರೆತು ಬಿಡುವುದು ಬುದ್ಧಿಮಾಂದ್ಯತೆ, ಆಲ್ಝೈಮರ್ ಚಿಹ್ನೆಯೇ? ತಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತೇ?
ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ನೆನಪಿಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿಯಾಗುವುದು ಬುದ್ಧಿಮಾಂದ್ಯತೆ ಅಥವಾ ಆಲ್ಝೈಮರ್ನ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿದೆಯೇ? ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಉಂಟಾಗುವ ಮರೆವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸಿರುವ ಟಿಪ್ಸ್ ಹೀಗಿವೆ.
Published : January 3, 2026 at 6:30 PM IST
ನಾನು ಈ ಕೋಣೆಗೆ ಏಕೆ ಬಂದೆ? ನಾನು ಬೈಕ್ ಕೀಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿಯೇ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ಆದರೆ ನನಗೆ ಅದು ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ? ಈ ಹೀಗೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ವಿಚಾರಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದಿಂದ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ನೆನಪಿಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿಯ ಇಂತಹ ಅನುಭವಗಳು ನಿಮಗೂ ಆಗಿರಬಹುದು. ಕೆಲವು ವಸ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಜನರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಮರೆತುಬಿಡುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ, ಪದಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ಇರುವುದು, ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಏನು ಖರೀದಿಸಬೇಕೆಂದು ನೆನಪಿಲ್ಲದ ಜನರನ್ನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಇದಕ್ಕೂ ವಯಸ್ಸಿಗೂ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ. ಇದು ಎಲ್ಲಾ ವಯಸ್ಸಿನ ಜನರಿಗೆ ಸಂಭವಿಸಬಹುದು. ಇದು ಮರೆವಿನ ಆರಂಭವೇ? ಬುದ್ಧಿಮಾಂದ್ಯತೆ ಅಥವಾ ಆಲ್ಝೈಮರ್ನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆಯೇ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವರು ಚಿಂತಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಿದ್ರಾಹೀನತೆ, ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಕೊರತೆ ಮತ್ತು ಮದ್ಯಪಾನದಿಂದಲೂ ಮರೆವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಪೂರ್ಣ ಊಟದ ನಂತರ ಮೆದುಳಿನಿಂದ ಜೀರ್ಣಾಂಗಕ್ಕೆ ರಕ್ತದ ಹರಿಯುವ ಬದಲಾಗಿ ಬೇರೆಡೆಗೆ ತಿರುಗಿದರೆ ಈ ರೀತಿ ಸಂಭವಿಸಬಹುದು. ಕೆಲವು ಔಷಧಿಗಳು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಲರ್ಜಿ ನಿವಾರಕಗಳು, ಕೆಮ್ಮು ಔಷಧಿಗಳು, ಸ್ನಾಯು ಸಡಿಲಗೊಳಿಸುವ ವಸ್ತುಗಳು ಹಾಗೂ ಕೆಲವು ನೋವು ನಿವಾರಕಗಳು ಮರೆವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳ ಬದಲಾವಣೆಗಳು. ದೇಹದ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಗಗಳು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮೆದುಳು, ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳು ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿವೆ. ಈ ಹಾರ್ಮೋನ್ಗಳ ಕೊರತೆಯು ಮರೆವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗ್ರಂಥಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸದಿದ್ದರೆ, ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು, ಒಣ ಚರ್ಮ, ಮಲಬದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಆಯಾಸದಂತಹ ಇತರ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಸಹ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ, ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮುಟ್ಟಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈಸ್ಟ್ರೊಜೆನ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟರಾನ್ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳ ನಡುವೆ ಅಸಮತೋಲನ ಇರುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜನರು ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ ಮರೆವಿನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿದೆ. ಇದು ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವತಃ ಪರಿಹರಿಸುತ್ತದೆ.
ಭಯದಿಂದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಮರೆವು: ಘಟನೆಗಳು ಮತ್ತು ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅನೇಕ ಜನರು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಮರೆವಿನ ಕಾರಣವನ್ನು ಗುರುತಿಸಬಹುದು. ತಲೆಗೆ ಗಾಯಗಳು, ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಮತ್ತು ತೀವ್ರ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡವು ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಲಕ್ಷಣಗಳು ಮುಂದುವರಿದರೂ ಸಹ ತಕ್ಷಣ ಭಯಪಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಮಾನಸಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ, ಆಲ್ಝೈಮರ್ ಅಥವಾ ಬುದ್ಧಿಮಾಂದ್ಯತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿಸುವ ಬದಲು ಮೊದಲು ಕೆಲವು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಉತ್ತಮ. ಕಬ್ಬಿಣ, ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಮತ್ತು ಬಿ ಜೀವಸತ್ವಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬಿ12ಗೆ ರಕ್ತ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಲಕ್ಷಣಗಳು ತೀವ್ರವಾಗಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದರೆ ಮೆದುಳಿನ CT ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಹಾಗೂ MRI ಅಗತ್ಯವಿದೆ.
ಬುದ್ಧಿಮಾಂದ್ಯತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ತೀವ್ರವಾದ ಮರೆವು ಉಂಟುಮಾಡುವ ಬುದ್ಧಿಮಾಂದ್ಯತೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಇದು ಕೆಲವು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಮರೆವು ತೀವ್ರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ತಕ್ಷಣದ ವಿಷಯಗಳು ಮತ್ತು ಘಟನೆಗಳು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಯೋಜಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿರಬಹುದು. ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಯೋಚಿಸಲು ಹಾಗೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ಪರಿಹರಿಸಬಹುದಾದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಕಷ್ಟಪಡಬಹುದು. ದೈನಂದಿನ, ಪರಿಚಿತ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಅವರಿಗೆ ಕಷ್ಟವಾಗಬಹುದು. ಅವರು ದಿನಾಂಕಗಳು ಹಾಗೂ ಸಮಯಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಗೊಂದಲಕ್ಕೊಳಗಾಗಬಹುದು. ಕೆಲವರು ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಬೆರೆಯುವುದರಿಂದ ದೂರ ಸರಿಯಬಹುದು. ಕಿರಿಕಿರಿ, ಕೋಪ, ಆತಂಕ, ಖಿನ್ನತೆ ಮತ್ತು ಚಿಂತೆ ಉದ್ಭವಿಸಬಹುದು. ಈ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರಿಂದ ಗಮನಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ.
ನೀವು ಇವುಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ, ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಮರೆವುಗೆ ಸರಿಪಡಿಸಬಹುದಾದ ಕಾರಣವಿದೆ ಎಂದು ಕಂಡುಬಂದರೆ, ಸರಿಯಾದ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯು ಗಮನಾರ್ಹ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲವೇ ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಸಹ ಹಿಮ್ಮುಖವಾಗಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಮೆದುಳಿನ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಗಮನಹರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ವಯಸ್ಸಾದಂತೆ ಕೆಲವು ಬೌದ್ಧಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದು, ಮರೆವು ಉಂಟಾಗುವುದು ಸಹಜ. ಮೆದುಳಿನ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಕೆಲವು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ.
- ಮಧುಮೇಹ, ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಹಾಗೂ ಅಧಿಕ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ನಂತಹ ಜೀವನಶೈಲಿ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಡಬೇಕು.
- ಪ್ರತಿದಿನ ಹಣ್ಣುಗಳು ಹಾಗೂ ತರಕಾರಿಗಳ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸಿ.
- ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕಡಿಮೆಯಿದ್ದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಬೇಕು.
- ನಾವು ವಯಸ್ಸಾದಂತೆ, ಬಿ ಜೀವಸತ್ವಗಳನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಮೆಟ್ಫಾರ್ಮಿನ್ನಂತಹ ಔಷಧಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಹ ಸಂಭವಿಸಬಹುದು. ಬಿ ಜೀವಸತ್ವಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
- ಒಮೆಗಾ 3 ಕೊಬ್ಬಿನಾಮ್ಲಗಳು ಸಹ ಒಳ್ಳೆಯದು.
- ದಿನಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ 40 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ. ಇದು ಮೆದುಳಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ರಕ್ತ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಸ್ನಾಯುಗಳಿಂದ ಉತ್ತಮ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತವೆ ಹಾಗೂ ಮೆದುಳಿನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.
- ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಸಂವಹನ ನಡೆಸುವುದು, ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದುವುದು, ಒಗಟುಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸುವುದು, ಹೊಸ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಯುವಂತಹ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಮೆದುಳನ್ನು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
- ದಿನಕ್ಕೆ 7ರಿಂದ 8 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡಿ. ಇದು ಮೆದುಳಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಪುನರ್ ಯೌವನಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
- ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡವು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹಾನಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಡಬೇಕು, ನಾವು ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗದ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುವುದು, ಚಿಂತಿಸುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಉಸಿರಾಟದ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುವ ಧ್ಯಾನ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮವು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಹಗುರಗೊಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಓದುಗರಿಗೆ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದಾದಲ್ಲಿ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:
- ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಗಂಟಲು ನೋವು ಹಾಗೂ ಮೂಗು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಉಸಿರಾಟಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ? ತಜ್ಞರು ಸೂಚಿಸುವ ಮನೆಮದ್ದುಗಳಿವು
- ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಿ ದುರ್ವಾಸನೆ ಬೀರುತ್ತಿದೆಯೇ? ತಜ್ಞರ ಟಿಪ್ಸ್ ಪಾಲಿಸಿ, ನಿಮ್ಮ ಉಸಿರು ಯಾವಾಗಲೂ ಫ್ರೆಶ್!
- ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಎಷ್ಟು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಇಡಬಹುದು? ಹಾಳಾಗಿದ್ರೆ ತಿಳಿಯುವುದು ಹೇಗೆ?
- ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮುನಿಸೇಕೆ? ನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಬದಲಿಸಿ ಸಂಬಂಧ ಬಲಪಡಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತೇ?
- ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮವೇ? ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುವುದೇನು?