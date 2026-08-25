ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್ ಹೃದಯ ಸೇರಿ ದೇಹದ ಇತರೆ ಅಂಗಗಳಿಗೂ ಅಪಾಯಕಾರಿಯೇ? ವೈದ್ಯರು ಹೇಳುವುದೇನು?
ನಾಲ್ಕು ಜನರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ದೇಹದ ಇತರೆ ಭಾಗಗಳ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
Published : August 25, 2026 at 6:18 PM IST
ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್ ಕಾಯಿಲೆ ತುಂಬಾ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ನಾಲ್ಕು ಜನರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಈ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾಯಿಲೆಯ ಅಪಾಯಗಳು ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಜಡ ಜೀವನಶೈಲಿ, ಕಳಪೆ ಆಹಾರ, ಅತಿಯಾದ ಮದ್ಯ ಸೇವನೆ, ಬೊಜ್ಜು ಹಾಗೂ ಮಧುಮೇಹವು ಕೊಬ್ಬಿನ ಯಕೃತ್ತಿನ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಆಲ್ಕೊಹಾಲ್ಯುಕ್ತವಲ್ಲದ ಕೊಬ್ಬಿನ ಯಕೃತ್ತು ಕಾಯಿಲೆ (NAFLD) ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಮೌನವಾಗಿ ಹಾನಿಗೊಳಿಸುವ ಸ್ಥಿತಿಯಾಗಿದೆ. ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯಾವೆಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಾಡುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.
ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್ ಯಕೃತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾದ ಕೊಬ್ಬು ಸಂಗ್ರಹವಾಗುವ ಸ್ಥಿತಿಯಾಗಿದೆ. ಯಕೃತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದ ಕೊಬ್ಬು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದರೂ ಕೊಬ್ಬಿನ ಅಂಶವು ಯಕೃತ್ತಿನ ಒಟ್ಟು ತೂಕದ ಶೇ.5ರಿಂದ 10ರಷ್ಟು ಮೀರಿದಾಗ ಈ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್ ಕಾಯಿಲೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಕೇವಲ ಯಕೃತ್ತಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಇತರ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಗಗಳ ಮೇಲೂ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಗಂಭೀರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆಯ ಅಪಾಯ: ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆ, ಹೃದಯಾಘಾತ ಹಾಗೂ ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯುನಂತಹ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪಾಯ ಎದುರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಅಂಶಗಳು, ಬೊಜ್ಜು, ಮಧುಮೇಹ, ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಹಾಗೂ ಅಧಿಕ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಅಮೆರಿಕನ್ ಹಾರ್ಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ನ ಅಧ್ಯಯನ ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ಹೃದಯ ವೈಫಲ್ಯದ ಅಪಾಯವು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಸೇವನೆಗಿಂತ ಯಕೃತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕೊಬ್ಬಿನ ಅಸಹಜ ಶೇಖರಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ ಎಂದು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದೆ. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಆಫ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಪ್ರಕಾರ, ಆಲ್ಕೊಹಾಲ್ಯುಕ್ತವಲ್ಲದ ಕೊಬ್ಬಿನ ಪಿತ್ತಜನಕಾಂಗದ ಕಾಯಿಲೆಯು ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಪ್ರತಿರೋಧ, ಬೊಜ್ಜು ಮತ್ತು ಮಧುಮೇಹಕ್ಕೆ ನೇರವಾಗಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಹೃದಯರಕ್ತನಾಳದ ಕಾಯಿಲೆಯ (CVD) ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಮೆದುಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು: ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್ ಕಾಯಿಲೆ ತೀವ್ರಗೊಂಡು ಸಿರೋಸಿಸ್ಗೆ ಮುಂದುವರೆದಾಗ ಯಕೃತ್ತು ರಕ್ತದಿಂದ ವಿಷವನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡಲು ವಿಫಲವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಷಗಳು ಮೆದುಳನ್ನು ತಲುಪಬಹುದು, ಹೆಪಾಟಿಕ್ ಎನ್ಸೆಫಲೋಪತಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಇದು ಗೊಂದಲ, ಸ್ಮರಣಶಕ್ತಿ ದುರ್ಬಲತೆ ಹಾಗೂ ಮಂದವಾದ ಮಾತಿನಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಹೊಟ್ಟೆಯ ಊತ ಹಾಗೂ ನೋವು: ಈ ರೋಗವು ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ದ್ರವವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಯಕೃತ್ತಿನ ರಕ್ತನಾಳಗಳಲ್ಲಿ ಊತ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿದ ಒತ್ತಡದಂತಹ ತೊಂದರೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ರಕ್ತನಾಳಗಳಿಂದ ಸೋರಿಕೆಯಾಗುವ ದ್ರವವು ಕಿಬ್ಬೊಟ್ಟೆಯ ಕುಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಬಹುದು. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಊತ ಹಾಗೂ ನೋವು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಟೈಪ್-2 ಮಧುಮೇಹ: ಆಲ್ಕೊಹಾಲ್ಯುಕ್ತವಲ್ಲದ ಕೊಬ್ಬಿನ ಪಿತ್ತಜನಕಾಂಗದ ಕಾಯಿಲೆಯು ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಪ್ರತಿರೋಧಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಯಕೃತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕೊಬ್ಬಿನ ಶೇಖರಣೆಯು ಜೀವಕೋಶಗಳು ಇನ್ಸುಲಿನ್ಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಆಫ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ಟೈಪ್-2 ಮಧುಮೇಹವು ಕೊಬ್ಬಿನ ಯಕೃತ್ತಿನ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ತೊಡಕುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.
ಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಊತ: ಈ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಜನರಿಗೆ ಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಊತವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ರೋಗವು ಮುಂದುವರಿದ ಹಂತವನ್ನು ತಲುಪಿದಾಗ ಅಥವಾ ಇತರೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇದ್ದಾಗ, ಅದು ಕಾಲುಗಳ ಊತ, ಮರಗಟ್ಟುವಿಕೆ, ನೋವು, ಹುಣ್ಣುಗಳು ಮತ್ತು ಇತರೆ ತೊಡಕುಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಯಕೃತ್ತು ಶೇ.30ರಷ್ಟು ಕೊಬ್ಬು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ: ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್ ಕೊಬ್ಬಿನ ಯಕೃತ್ತಿನ ಕಾಯಿಲೆಯನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಯಕೃತ್ತಿನ ಶೇ.30ರಷ್ಟು ಸಂಗ್ರಹವಾದ ಕೊಬ್ಬನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಕೊಬ್ಬಿನ ಶೇಖರಣೆ ಯಕೃತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿಧಾನಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇತರೆ ಚಯಾಪಚಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಯಕೃತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕೊಬ್ಬಿನ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯು ಅಪಧಮನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಬ್ಬು ಶೇಖರಣೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಹೃದಯಾಘಾತದ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಓದುಗರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣಿತರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
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