ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ರೋಗಿಗಳ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ರೋಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್, ನ್ಯಾನೊಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕಣಗಳು ಪತ್ತೆ!
ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಹಲವು ರೋಗಿಗಳ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರಮಾಣದ ಮೈಕ್ರೋಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್, ನ್ಯಾನೊಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕಣಗಳಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಳಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವುದು, ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಪಾಯಗಳ ಕುರಿತು ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಧ್ಯಯನವೊಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದೆ.
Published : July 20, 2026 at 3:54 PM IST
ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅಪಾಯ ಉಂಟುಮಾಡುದಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಣಕ್ಕೂ ಅಪಾಯ ತಂದೊಡ್ಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಧ್ಯಯನ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಪ್ರಮುಖ ಬೆದರಿಕೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧನೆ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ.
ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಹಲವಾರು ರೋಗಿಗಳ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರಮಾಣದ ಮೈಕ್ರೋಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮತ್ತು ನ್ಯಾನೊಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕಣಗಳಿರುವುದು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧಕರು ಅಧ್ಯಯನದಿಂದ ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇಟಲಿಯ ಸಂಶೋಧಕರು ನಡೆಸಿದ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ, ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದ ಜನರ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ಪ್ರಮಾಣ ಮೈಕ್ರೋಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಗಳು ಮತ್ತು ನ್ಯಾನೊಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಗಳು ಇರುವುದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಹೃದಯಾಘಾತವನ್ನು ಅನುಭವಿಸದ ಅಥವಾ ಪರಿಧಮನಿಯ ಅಪಧಮನಿಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದ್ದವರಿಗಿಂತ ಈ ಮಟ್ಟಗಳು ಹೆಚ್ಚಿದ್ದವು.
ಮೈಕ್ರೋಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಗಳು ಬರಿಗಣ್ಣಿಗೆ ಅಗೋಚರವಾಗಿರುವ ಅತ್ಯಂತ ಚಿಕ್ಕ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕಣಗಳಾಗಿವೆ. ಇವು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಟಲಿಗಳು, ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್, ಸಂಶ್ಲೇಷಿತ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ದೈನಂದಿನ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ವಿಭಜನೆಯ ಮೂಲಕ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.
ನ್ಯಾನೊಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಗಳು ದೇಹದೊಳಗೆ ಆಳವಾಗಿ ಭೇದಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿರುವ ಇನ್ನೂ ಸಣ್ಣ ಕಣಗಳಾಗಿವೆ. ಹಿಂದಿನ ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಮೈಕ್ರೋಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಗಳನ್ನು ಮಾನವನ ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಗೂ ಡಿಎನ್ಎಗೆ ಹಾನಿಯಾಗುವುದರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಪಾಯದವರೆಗೆ ವಿವಿಧ ಆರೋಗ್ಯ ಅಪಾಯಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಈ ಅಧ್ಯಯನದ ಮಾದರಿ ಗಾತ್ರವು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದ್ದರೂ, 61 ರೋಗಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಅಧ್ಯಯನವು ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಮೈಕ್ರೋಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಗಳ ಮಟ್ಟಗಳು ನಮ್ಮ ಹೃದಯರಕ್ತನಾಳದ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಪುರಾವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿದೆ. ಯುರೋಪಿಯನ್ ಹಾರ್ಟ್ ಜರ್ನಲ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ, ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದ ಶೇ.84ರಷ್ಟು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ರೋಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಗಳು ಅಥವಾ ನ್ಯಾನೊಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಗಳು ಸಿಕ್ಕಿವೆ.
ದೀರ್ಘಕಾಲದ ರಕ್ತ ಕೊರತೆಯ ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆ ಇರುವವರಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಖ್ಯೆ ಶೇ.40 ರಷ್ಟಿತ್ತು. ಈ ಸ್ಥಿತಿಯು ಹೃದಯ ಸ್ನಾಯುಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ರಕ್ತ ಹಾಗೂ ಆಮ್ಲಜನಕವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಪ್ಲೇಕ್ ಶೇಖರಣೆಯು ಅಪಧಮನಿಗಳನ್ನು ಕಿರಿದಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಪರಿಧಮನಿಯ ಅಪಧಮನಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಶೇ.32ರಷ್ಟು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕಣಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿವೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧನೆ ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ.
ಧೂಮಪಾನದಿಂದ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಪಾಯ: ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವವರ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕಣಗಳಿವೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧನೆ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ. ಪಾಲಿಥಿಲೀನ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುವ ವಿಧವಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಚೀಲಗಳು, ಬಾಟಲಿಗಳು ಹಾಗೂ ಹಲವಾರು ಗೃಹೋಪಯೋಗಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಂಶೋಧಕರು ಹಿಂದಿನ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ರೋಗಿಗಳ ಧೂಮಪಾನ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಮತ್ತು ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯಕ್ಕೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹೆಚ್ಚು ಕಲುಷಿತ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಕಳೆದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ರೋಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪಾಯವನ್ನು ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ಸೂಚಿಸಿವೆ. ಧೂಮಪಾನಿಗಳ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ರೋಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಗಳು ಆರು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಧೂಮಪಾನ ಮಾಡಿದ, ಹೆಚ್ಚು ಕಲುಷಿತ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಎಲ್ಲಾ ರೋಗಿಗಳ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕಣಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಧೂಮಪಾನ ಮಾಡದ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಲಿನ್ಯದ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸದ ಕೇವಲ ಶೇ.12.5ರಷ್ಟು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕಣಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿವೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧನೆ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಸಂಶೋಧಕರು ತಿಳಿಸುವುದೇನು?: ಮೈಕ್ರೋಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಗಳು ನೇರವಾಗಿ ಹೃದಯಾಘಾತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧನೆಯು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಧ್ಯಯನದ ಪ್ರಮುಖ ಸಂಶೋಧಕರಾದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಎಮ್ಯಾನುಯೆಲ್ ಬಾರ್ಬಾಟೊ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯ, ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ರೋಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಗಳ ಉಪಸ್ಥಿತಿ, ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆಯ ಅಪಾಯದ ಹೆಚ್ಚಳದ ನಡುವಿನ ಸಂಭಾವ್ಯ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಇದು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತದೆ. ರೋಗಿಗಳ ದತ್ತಾಂಶವು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕಣಗಳು ರಕ್ತಪ್ರವಾಹದ ಮೂಲಕ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಪರಿಚಲನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ರಕ್ತನಾಳಗಳ ಗೋಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಬಹುದು. ಈ ಕಣಗಳು ರಕ್ತನಾಳಗಳಿಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಓದುಗರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣಿತರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:
- ಯೂರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಸಮಸ್ಯೆ: ಕೈ, ಪಾದ, ಮೊಣಕಾಲು ಸೇರಿ ಇತರೆ ಅಂಗಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ, ತಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಪರಿಹಾರ ಕ್ರಮಗಳೇನು?
- ಬೇಳೆ Vs ಮೊಟ್ಟೆ: ಇವೆರಡಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಯಾವುದರಲ್ಲಿದೆ ಗೊತ್ತೇ?: ತಜ್ಞರು ಹೇಳುವುದೇನು?
- ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ Vs ಸ್ಟೇನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಕುಕ್ಕರ್: ದೈನಂದಿನ ಅಡುಗೆಗೆ ಯಾವ ಪ್ರೆಶರ್ ಕುಕ್ಕರ್ ಒಳ್ಳೆಯದು ಗೊತ್ತೇ?
- ನಿಮ್ಮ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ರಿಂಗಿಂಗ್ ಆಗುವ ಶಬ್ದ ಬರುತ್ತಿದೆಯೇ? ಇದು ಹೈಬಿಪಿಯ ಲಕ್ಷಣವೇ? ಸಂಶೋಧನೆ ತಿಳಿಸುವುದೇನು?
- ಪ್ರತಿದಿನ 10 ನಿಮಿಷ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿದರೆ ದಂಪತಿಗಳ ನಡುವಿನ ಬಾಂಧವ್ಯ ಬಂಡೆಯಂತೆ ಗಟ್ಟಿ
- ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಯಕೃತ್ತಿನ ಕಾಯಿಲೆಯ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಸೈಲೆಂಟ್! ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿದರೆ ಅಪಾಯ