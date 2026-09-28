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ನಿತ್ಯ ಅನ್ನ ಸೇವನೆ ಮಾಡುವುದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮವೇ? ತಜ್ಞರಿಂದ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ವಿಷಯಗಳಿವು ನೋಡಿ

ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅನ್ನವನ್ನು ಸೇವಿಸಬೇಕು? ಅನ್ನದ ಗ್ಲೈಸೆಮಿಕ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಗೊತ್ತೇ? ಪ್ರತಿದಿನ ಅನ್ನವನ್ನು ಸೇವನೆ ಮಾಡಬೇಕೇ ಅಥವಾ ಬೇಡವೇ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುವುದೇನು?

RICE NUTRITIONAL VALUE RICE GLYCEMIC INDEX EATING RICE EVERYDAY ನಿತ್ಯ ಅನ್ನ ಸೇವನೆ ಮಾಡಬಹುದೇ
ನಿತ್ಯ ಅನ್ನ ಸೇವನೆ ಮಾಡಬಹುದೇ?- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)
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By ETV Bharat Health Team

Published : September 28, 2026 at 8:27 AM IST

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ಹಿರಿಯರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 'ಅನ್ನಂ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಸ್ವರೂಪಂ' (ಅನ್ನವೇ ದೈವಿಕ ಸ್ವರೂಪ) ಎಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಭಾರತೀಯ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಅನ್ನವು ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಬಿಸಿಬಿಸಿಯಾದ ಅನ್ನದೊಂದಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಂಬಾರ್ ಹಾಗೂ ಪಲ್ಯದೊಂದಿಗೆ ತುಪ್ಪ, ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಸಹಿತ ಸೇವಿಸಿದರೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಲಭಿಸುತ್ತದೆ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಅನ್ನವಿಲ್ಲದ ಊಟ ಅಪೂರ್ಣವೆನಿಸುತ್ತದೆ.

ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಬಿಸಿಬಿಸಿಯಾದ ಪುಲಾವ್ ಜೊತೆಗೆ ಚಿಕನ್ ಕರಿ ಸವಿಯುವುದನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಇದರ ನಡುವೆ ಅತಿಯಾಗಿ ಅನ್ನವನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ವಿವಿಧ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು ಎಂಬ ಆತಂಕವೂ ಜನರಿಗೆ ಕಾಡುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾದರೆ, ಅನ್ನವು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲವೇ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುವುದೇನು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ವಿವರವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ.

RICE NUTRITIONAL VALUE RICE GLYCEMIC INDEX EATING RICE EVERYDAY ನಿತ್ಯ ಅನ್ನ ಸೇವನೆ ಮಾಡಬಹುದೇ
ನಿತ್ಯ ಅನ್ನ ಸೇವನೆ ಮಾಡಬಹುದೇ?- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಆಹಾರದ ಪ್ರಮಾಣದ ನಿಯಂತ್ರಣ: ದೇಹದ ತೂಕ ಹಾಗೂ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆಯ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಸೂಕ್ತ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದು ಹೊತ್ತಿನ ಊಟದಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಕಪ್‌ನಿಂದ ಒಂದು ಕಪ್‌ನಷ್ಟು ಬೇಯಿಸಿದ ಅನ್ನವನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತ ಪ್ರಮಾಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಗ್ಲೈಸೆಮಿಕ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್: ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಿಳಿ ಅಕ್ಕಿಯು ಹೆಚ್ಚಿನ ಗ್ಲೈಸೆಮಿಕ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆಯ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಬಹಳ ವೇಗವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಇದರರ್ಥ ಅನ್ನವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತ್ಯಜಿಸಬೇಕು ಎಂದಲ್ಲ. ಆಹಾರದ ಪ್ರಮಾಣದ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನಹರಿಸುವಾಗ ಇತರ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಮತೋಲಿತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅನ್ನವನ್ನು ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಗ್ಲೈಸೆಮಿಕ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸಿದರೆ, ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಧಾನ್ಯಗಳು ನಮ್ಮ ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆಯ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ ಎಂಬುದು ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಕಡಿಮೆ ಗ್ಲೈಸೆಮಿಕ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ (53ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ರೇಟಿಂಗ್) ಹೊಂದಿರುವ ಧಾನ್ಯಗಳು ದೇಹಕ್ಕೆ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಅನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಇದು ದೇಹಕ್ಕೆ ಸ್ಥಿರವಾದ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.

RICE NUTRITIONAL VALUE RICE GLYCEMIC INDEX EATING RICE EVERYDAY ನಿತ್ಯ ಅನ್ನ ಸೇವನೆ ಮಾಡಬಹುದೇ
ಅಕ್ಕಿ- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಅನ್ನದ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶದ ಮೌಲ್ಯ: ಅನ್ನವನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಸೇವನೆ ಮಾಡುವ ಬದಲು, ಪ್ರೋಟೀನ್, ನಾರಿನಂಶ (ಫೈಬರ್) ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುವ ಆಹಾರಗಳೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಸೇವಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಹೆಚ್ಚು ನಾರಿನಂಶವಿರುವ ಬೇಳೆಕಾಳುಗಳು, ತಾಜಾ ತರಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮೂಲಗಳೊಂದಿಗೆ ಅನ್ನವನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿದ ಭಾವನೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ಊಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಂತರ ಅತಿಯಾಗಿ ತಿನ್ನುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಡುತ್ತಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಂದು ಅಕ್ಕಿ (brown rice) ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಪಾಲಿಶ್ ಮಾಡಿದ ಅಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ನಾರಿನಂಶ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಬಿಳಿ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಿತವಾಗಿ ಸೇವಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

RICE NUTRITIONAL VALUE RICE GLYCEMIC INDEX EATING RICE EVERYDAY ನಿತ್ಯ ಅನ್ನ ಸೇವನೆ ಮಾಡಬಹುದೇ
ಅಕ್ಕಿ- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯು ನಾವು ಸೇವಿಸುವ ಆಹಾರದ ಒಟ್ಟಾರೆ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಅಕ್ಕಿ ಸೇವನೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕೇ? ನಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಆಹಾರದ ಆಯ್ಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನಹರಿಸಿದರೆ, ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೀವನಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ನಾವು ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ಸೇವಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿರುವ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತ್ಯಜಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಪರ್ಯಾಯಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

ಅಕ್ಕಿಯು ಕೇವಲ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿಸುವ ಆಹಾರವಲ್ಲ, ಇದು ನಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶದ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವಲ್ಲಿಯೂ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಪಾಲಿಶ್ ಮಾಡದ ಧಾನ್ಯಗಳು, ಕಡಿಮೆ ಗ್ಲೈಸೆಮಿಕ್ ಸೂಚ್ಯಂಕ (low glycemic index) ಹೊಂದಿರುವ ಅಕ್ಕಿಯ ವಿಧಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಊಟದ ಭಾಗವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ. ಬ್ರೌನ್​ ರೈಸ್​ ಅನ್ನು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನಶೈಲಿಯನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಜೊತೆಗೆ, ನಮ್ಮ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಅಡುಗೆಯ ರುಚಿಯನ್ನು ಆಸ್ವಾದಿಸಲು ನಮಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಈ ವೆಬ್​ಸೈಟ್​ಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು (ಸಂಶೋಧನಾ ವರದಿಗಳು):

https://hsph.harvard.edu/news/eating-white-rice-regularly-may-raise-type-2-diabetes-risk/

https://www.health.harvard.edu/diet-and-nutrition/brown-rice-versus-white-rice-a-head-to-head-comparison

https://medlineplus.gov/ency/patientinstructions/000941.htm

ಓದುಗರಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣಿತರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

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  3. ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕಾಡುವಂತಹ ಮೂತ್ರನಾಳದ ಸೋಂಕನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿದರೆ ಕಿಡ್ನಿಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆ: ವೈದ್ಯರ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
  4. ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯದೇ ಪದೇ ಪದೆ ನೋವು ನಿವಾರಕ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಾ?: ಈ ಅಂಗದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅಪಾಯ: ಎಚ್ಚರಿಕೆ
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TAGGED:

RICE NUTRITIONAL VALUE
RICE GLYCEMIC INDEX
EATING RICE EVERYDAY
ನಿತ್ಯ ಅನ್ನ ಸೇವನೆ ಮಾಡಬಹುದೇ
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