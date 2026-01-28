ETV Bharat / health

ಭೋಜನದ ಬಳಿಕ ಚಹಾ ಕುಡಿಯುವುದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದೇ?; ತಜ್ಞರು ಹೇಳುವುದೇನು?

ಬಹುತೇಕರು ಬೆಳಗ್ಗೆ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಹಾಗೂ ಸಂಜೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚಹಾ ಕುಡಿಯುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ, ಹಲವು ಜನರು ಊಟದ ಬಳಿಕ ಟೀ ಕುಡಿಯಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಅಭ್ಯಾಸವು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಅಥವಾ ತಪ್ಪಾ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.

ಚಹಾ (Getty Images)
By ETV Bharat Health Team

Published : January 28, 2026 at 9:04 PM IST

ಹಲವು ಜನರು ಚಹಾಕ್ಕೆ ವ್ಯಸನಿಯಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ಬಳಿಕ ಹಾಗೂ ಕೆಲಸ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಮಲಗುವ ಸಮಯಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಹಲವು ಜನರು ದಿನದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಬಾರಿ ಚಹಾ ಕುಡಿಯುವ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಕಚೇರಿ ಕೆಲಸಗಾರರು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಜನರು ದಿನಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ ಎರಡುರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ಚಹಾ ಕುಡಿಯುತ್ತಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಚಹಾ ಕುಡಿಯುವುದು ದೇಹಕ್ಕೆ ತ್ವರಿತ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹಲವರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೇ, ಇದು ಸೋಮಾರಿತನವನ್ನು ಹೋರಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆಯಾಸವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹಲವರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಚಹಾ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಮೆದುಳು ಎಚ್ಚರವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕೆಲವು ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ತೋರಿಸಿವೆ.

ಭಾರತೀಯರು ಚಹಾ ಕುಡಿಯುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಇರಾನ್ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕದಂತಹ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಜನರು ಸಹ ಚಹಾ ಕುಡಿಯುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಸಂಗತಿ. ಅನೇಕ ಜನರು ಊಟದ ನಂತರ ಚಹಾ ಕುಡಿಯುವ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಭೋಪಾಲ್‌ನ ಆಯುರ್ವೇದ ವೈದ್ಯ ರಾಜೇಶ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಅಭ್ಯಾಸವು ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಅಭ್ಯಾಸದಿಂದ ಆಗುವ ಅನುಕೂಲಗಳು ಮತ್ತು ಅನಾನುಕೂಲಗಳು ಯಾವುವು ತಿಳಿಯೋಣ.

ಚಹಾ (Getty Images)

ಊಟದ ನಂತರ ಟೀ ಕುಡಿಯುವುದು ಸರಿಯೋ ಅಥವಾ ತಪ್ಪಾ?: ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ಊಟದ ನಂತರ ತಕ್ಷಣವೇ ಚಹಾ ಕುಡಿಯುವುದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸರಿಯಲ್ಲ. ಊಟದ ನಂತರ ಚಹಾ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಚಹಾದ ಕೆಲವು ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ. ಊಟದ ನಂತರ ತಕ್ಷಣ ಚಹಾ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಜೀರ್ಣಕಾರಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು.

ಚಹಾದಲ್ಲಿರುವ ಟ್ಯಾನಿನ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಕೆಫೀನ್‌ನಂತಹ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಿಧಾನಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ. ಮಧುಮೇಹಿಗಳು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಊಟದ ನಂತರ ತಕ್ಷಣ ಚಹಾ ಕುಡಿಯುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಊಟವಾದ ಬಳಿಕ ಟೀ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಆಗುವ ಅನಾನುಕೂಲಗಳೇನು?: ಊಟದ ಬಳಿಕ ನೀವು ಚಹಾ ಕುಡಿದರೆ, ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಕೆಫೀನ್ ಮೆದುಳಿನ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಊಟದ ನಂತರ ಚಹಾ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಆಮ್ಲೀಯತೆ, ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಬರುವ ಅಪಾಯವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಎದೆಯುರಿ, ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಅಥವಾ ಜೀರ್ಣಕಾರಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದರೆ, ಊಟದ ಬಳಿಕ ಚಹಾ ಕುಡಿಯದಿರುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಚಹಾದಲ್ಲಿರುವ ಫಾಸ್ಪರಿಕ್ ಆಮ್ಲ ಮೂಳೆಯ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕಾರಕವಾಗಿದೆ. ಕೆಫೀನ್ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಊಟದ ನಂತರ ಚಹಾ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ನಿದ್ರೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೂ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

ಅಧ್ಯಯನ ತಿಳಿಸುವುದೇನು?: ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮೆಡಿಷನ್ ಲೈಬ್ರರಿಯು ಹಲವಾರು ಅಧ್ಯಯನಗಳಲ್ಲಿ ಚಹಾ ಹಾಗೂ ಕಾಫಿಯನ್ನು ಅತಿಯಾಗಿ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಮಧುಮೇಹ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ. ತಂಪು ಪಾನೀಯಗಳನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಟಾಟಾ ಇನ್‌ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರಿಸರ್ಚ್(TIFR)ನ ಸಂಶೋಧಕರು ದಿನಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಹಿ ಚಹಾ, ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯುವ ಜನರು ಮಧುಮೇಹ ಮತ್ತು ಬೊಜ್ಜು ಬರುವ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ತಂಪು ಪಾನೀಯಗಳನ್ನು ಕುಡಿಯುವವರು ಬೊಜ್ಜು ಮತ್ತು ಟೈಪ್ 2 ಮಧುಮೇಹದ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ.

ಚಹಾ (Getty Images)

ಟಿಐಎಫ್‌ಆರ್ ಸಂಶೋಧಕ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಉಲ್ಲಾಸ್ ಎಸ್ ಅವರು, ಚಹಾ, ಕಾಫಿ ಹಾಗೂ ತಂಪು ಪಾನೀಯಗಳಲ್ಲಿನ ಸುಕ್ರೋಸ್ ಯಕೃತ್ತು, ಸ್ನಾಯುಗಳು ಹಾಗೂ ಸಣ್ಣ ಕರುಳಿನ ಮೇಲೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಸಕ್ಕರೆ ಇಲ್ಲದೆ ಚಹಾ, ಕಾಫಿಯನ್ನು ಕುಡಿಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕು. ನೀವು ತಂಪು ಪಾನೀಯಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ತಪ್ಪಿಸಿದಷ್ಟೂ ಉತ್ತಮ ಎಂದು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಓದುಗರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದಾದಲ್ಲಿ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

