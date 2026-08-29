ದೇಶದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅಪೌಷ್ಟಿಕತೆಯ ಸವಾಲನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಡಿಜಿಟಲ್ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಗಳ ಅಗತ್ಯವಿದೆಯೇ?
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 1ರಿಂದ 7ರವರೆಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪೌಷ್ಠಿಕಾಂಶ ವಾರವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಮಹಿಳಾ, ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವಾಲಯದ ಉಪಕ್ರಮವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶವೇನು ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳೋಣ.
Published : August 29, 2026 at 7:16 PM IST
ಎಂಜಿನ್ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಅಗತ್ಯವಿರುವಂತೆ ದೇಹ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಆಹಾರದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ದೇಹವನ್ನು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ರೋಗ ಮುಕ್ತವಾಗಿಡಲು, ಎಲ್ಲಾ ದೈಹಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಸುಗಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸರಿಯಾದ ಪೌಷ್ಠಿಕಾಂಶ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಪೌಷ್ಠಿಕಾಂಶದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರೂ, ಅನೇಕ ಜನರು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವವರು ವಿವಿಧ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸಲು ವಿಫಲರಾಗುತ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಅಪೌಷ್ಟಿಕತೆಗೆ ಬಲಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ.
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪೌಷ್ಠಿಕಾಂಶ ವಾರದ ಮಹತ್ವ: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 1ರಿಂದ 7ರವರೆಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪೌಷ್ಠಿಕಾಂಶ ವಾರವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಮಹಿಳಾ, ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವಾಲಯದ ಉಪಕ್ರಮವಾಗಿದೆ. ಈ ವಾರವು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪೌಷ್ಠಿಕಾಂಶವು ವಹಿಸುವ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿರುವ ಮಹತ್ವದ ವಾರ್ಷಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿದೆ.
ಸಮತೋಲಿತ ಆಹಾರ, ಸರಿಯಾದ ಪೋಷಣೆ ಹಾಗೂ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವುದು ಇದರ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಬೆಳವಣಿಗೆ, ಶಕ್ತಿ, ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ, ಕಲಿಕಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಒಟ್ಟಾರೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಪೌಷ್ಠಿಕಾಂಶ ಏಕೆ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಕುಟುಂಬಗಳು, ಶಾಲೆಗಳು, ಸಮುದಾಯಗಳು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಈ ವಾರ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಸರಳವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪೌಷ್ಠಿಕಾಂಶ ಸಪ್ತಾಹವು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರ ಎಂದರೆ ದುಬಾರಿ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ಆಹಾರ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದು ಎಂದಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸಮತೋಲಿತ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಈ ವಾರ ಆಹಾರ ಗುಂಪುಗಳು, ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರಕ್ರಮಗಳು, ಪೌಷ್ಠಿಕಾಂಶದ ಮಾಹಿತಿ, ಸರಳ ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಅಭ್ಯಾಸಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿಯಲು ಅದ್ಭುತ ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಭಾರತದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಪೌಷ್ಟಿಕತೆ ಗಂಭೀರ ಸವಾಲು: ಅಪೌಷ್ಟಿಕತೆಯು ಆಹಾರದ ಕೊರತೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲ. ಕುಟುಂಬದ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ತಾಯಿಯ ಆರೋಗ್ಯ, ನೈರ್ಮಲ್ಯ, ಮರುಕಳಿಸುವ ಕಾಯಿಲೆಗಳು, ನಿಖರವಾದ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರವೇಶ, ಸಕಾಲಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಅಂಶಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ.
'ಆನ್ಲೈನ್ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಮಿತ್ರ' ಮತ್ತು '120by80' (ಸಲೂಬ್ರಿಯಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್)ನ ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆಗಳ ಸಹ-ಸಂಸ್ಥಾಪಕಿ ಸ್ಮೃತಿ ಟಂಡನ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವವು ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸವಾಲನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ ನಂತರವೂ ಕುಟುಂಬಗಳು ಸರಿಯಾದ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಹಾಗೂ ಸ್ಥಿರವಾದ ಅನುಸರಣಾ ಆರೈಕೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೆಣಗಾಡುತ್ತಾರೆ.
ಅಪೌಷ್ಟಿಕತೆಯನ್ನು ಕೇವಲ ಪೌಷ್ಠಿಕಾಂಶದ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿ ನೋಡದೇ ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಗ್ಯ ಸವಾಲಾಗಿ ನೋಡುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ದೇಹದ ಸಂಪೂರ್ಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಸಂಕೀರ್ಣ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಗ್ಯ ಸವಾಲಾಗಿ ಪರಿಹರಿಸುವುದು ಮೂರು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಸ್ತಂಭಗಳ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ: ಸಕಾಲಿಕ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ, ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಮತ್ತು ನಿರಂತರ ಆರೈಕೆ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ.
ರೋಗನಿರ್ಣಯ, ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ತಜ್ಞರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಸುರಕ್ಷಿತ ವಿಧಾನ: ಮಕ್ಕಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ವಯಸ್ಕರ BMI ಅನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಗಂಭೀರವಾಗುವ ಮೊದಲು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸ್ಮೃತಿ ಟಂಡನ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ತೀವ್ರ ಅಪೌಷ್ಟಿಕತೆಯ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಆಹಾರವನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ಮಾತ್ರ ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ORS, ಬಳಸಲು ಸಿದ್ಧವಾದ ಚಿಕಿತ್ಸಕ ಆಹಾರ (RUTF), ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಸರಿಯಾದ ಡೋಸೇಜ್ ಸಹ ಅತ್ಯಗತ್ಯ.
ಸ್ತನ್ಯಪಾನ, ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಪದ್ಧತಿಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರಗಳ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಬಳಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಾಯಂದಿರು ವೈದ್ಯರು ಅಥವಾ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಂದ ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಪಡೆಯುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಅಪೌಷ್ಟಿಕತೆಯಿಂದ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡ ನಂತರವೂ ದೌರ್ಬಲ್ಯವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. ನಿರಂತರ ಆರೈಕೆಯಿಲ್ಲದೆ, ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತೆ ಹದಗೆಡಬಹುದು. ಮಕ್ಕಳು ಹಾಗೂ ಗರ್ಭಿಣಿಯರ ಮೇಲೆ ಅಪೌಷ್ಟಿಕತೆಯ ಗಂಭೀರ ದೈಹಿಕ, ಮಾನಸಿಕ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ, ಅರ್ಹ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಜ್ಞರನ್ನು (OCM ವೈದ್ಯರಂತಹವರು) ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಸುರಕ್ಷಿತ ಹಾಗೂ ಸೂಕ್ತವಾದ ಕ್ರಮವಾಗಿದೆ.
ನಿಖರವಾದ ಪೌಷ್ಠಿಕ ಮಾಹಿತಿ, ಅರಿವಿನ ಕೊರತೆಯು ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಲ್ಬಣಗೊಳಿಸುತ್ತದೆಯೇ?: ನಿಖರವಾದ ಪೌಷ್ಠಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಅರಿವಿನ ಕೊರತೆಯು ಅಪೌಷ್ಟಿಕತೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಉಲ್ಬಣಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸ್ಮೃತಿ ಟಂಡನ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಮಕ್ಕಳು, ಗರ್ಭಿಣಿಯರ ಸೂಕ್ತ ಆಹಾರದ ಅಗತ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜನರಿಗೆ ಆಗಾಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ದೇಹವು ಅಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಅಗತ್ಯವಾದ ಜೀವಸತ್ವಗಳು ಹಾಗೂ ಖನಿಜಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಅರಿವು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದ್ದರೂ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಾಹಿತಿಯ ಕೊರತೆಯಿದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುವುದು ತಪ್ಪು. ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು, ಆಶಾ ಹಾಗೂ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು, ದೂರದರ್ಶನ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಹಾಗೂ ಡಿಜಿಟಲ್ ವೇದಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ಮಾಹಿತಿಯ ಸಂಪತ್ತು ಜನರನ್ನು ತಲುಪುತ್ತದೆ.
ಜನರು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆಯೇ, ಅದನ್ನು ನಂಬುತ್ತಾರೆಯೇ ಮತ್ತು ಅವರ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಮುಂದಿನ ಹಂತಗಳನ್ನು ತಿಳಿದಿದ್ದಾರೆಯೇ ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ಸವಾಲು ಇದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ರೂಪಿಸಲಾದ ಆರೋಗ್ಯ ಸಲಹೆಯ ನಡುವೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ. ಜನರು ಯಾವಾಗ ವೈದ್ಯರು, ಅರ್ಹ ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರರಿಂದ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದು ಸಹ ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿದೆ.
ವೈದ್ಯರು, ವಿಶೇಷ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತ ಪ್ರವೇಶವು ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ: ಕೇವಲ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಯು ವೈದ್ಯರು ಮಾತ್ರ ನಿಖರವಾಗಿ ರೋಗನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಆಧಾರವಾಗಿರುವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಸ್ಮೃತಿ ಟಂಡನ್ ಗಮನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘ ಪ್ರಯಾಣದ ದೂರಗಳು, ಕೆಲಸದ ಸಮಯದ ನಷ್ಟ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೆಚ್ಚಗಳ ಹೊರೆಯಂತಹ ಅಂಶಗಳಿಂದಾಗಿ ಕುಟುಂಬಗಳು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯಲು ವಿಳಂಬ ಮಾಡಬಹುದು.
ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣಾ ಅಂತರವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು, ಸಕಾಲಿಕ ಉಲ್ಲೇಖಗಳು ಹಾಗೂ ಅನುಸರಣೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣ, ತಪ್ಪಿದ ಕೆಲಸ ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ವೆಚ್ಚಗಳು ಬಡ ಕುಟುಂಬಗಳು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತವೆ. ಇದು ಚಿಕ್ಕ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಸಹ ಗಂಭೀರವಾಗಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಅರ್ಹ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ನಡುವಿನ ಅಂತರವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.
ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಗಳು ಹೇಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು?: ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣಾ ಅಂತರವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಡಿಜಿಟಲ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ - ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಆರೋಗ್ಯ ಪರಿಕರಗಳು ಮತ್ತು ಟೆಲಿಮೆಡಿಸಿನ್ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಮೃತಿ ಟಂಡನ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇದು ದೂರದ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿರುವ ರೋಗಿಗಳು ವೈದ್ಯರ ಸಮಾಲೋಚನೆಗಳು, ಆನ್ಲೈನ್ ಔಷಧಗಳು ಹಾಗೂ ಡಿಜಿಟಲ್ ಆರೋಗ್ಯ ಐಡಿಗಳಂತಹ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳ ಸೌಕರ್ಯದಿಂದಲೇ ಸುಲಭವಾಗಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.
ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ವೈದ್ಯರಿಗೆ ಅಥವಾ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಪರ್ಯಾಯವಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ, ಇದು ಜನರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ತಲುಪಿಸುವ ಸಾಧನವಾಗಿದೆ. ಡಿಜಿಟಲ್ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಗಳ ಮೂಲಕ, ದೂರದ ಪ್ರದೇಶಗಳ ರೋಗಿಗಳು ಅರ್ಹ ವೈದ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸಬಹುದು, ಸಂಘಟಿತ ಆರೋಗ್ಯ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದು, ಸುಲಭವಾದ ಅನುಸರಣೆಗಳನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸಬಹುದು, ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಾಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಬಹುದು. ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಳಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು ಸಹ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಅಗತ್ಯವಿರುವಲ್ಲಿ ಸಹಾಯದೊಂದಿಗೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ.
ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ & ಡಿಜಿಟಲ್ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಗಳ ಉದ್ದೇಶ: 'ಆನ್ಲೈನ್ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಮಿತ್ರ'ದ ಸಹಸಂಸ್ಥಾಪಕಿ ಸ್ಮೃತಿ ಟಂಡನ್ ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ & ಡಿಜಿಟಲ್ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಗಳ ಗುರಿ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪರಿಕರಗಳು ಮತ್ತು ಟೆಲಿಮೆಡಿಸಿನ್ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತ್ತು ದೂರದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪ್ರವೇಶಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು. ಈ ಉಪಕ್ರಮವು ಗ್ರಾಮೀಣ ರೋಗಿಗಳು ಸ್ಥಳೀಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಳಿಗೆಗಳ ಮೂಲಕ ವೈದ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಸಮಾಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಸರಳ ಆನ್ಲೈನ್ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಮೀರಿದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಾಗ ರೋಗಿಯ ದಾಖಲೆಗಳು, ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ಗಳು, ಫಾಲೋಅಪ್ಗಳು, ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸುವ ಮೂಲಕ ಇದು ನಿರಂತರ ಆರೈಕೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ಸರ್ಕಾರ, ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು, ಡಿಜಿಟಲ್ ಆರೋಗ್ಯ ವೇದಿಕೆಗಳು, ಸಮುದಾಯವು ಅಪೌಷ್ಟಿಕತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಯಾವ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು?: ಭಾರತವು ಈಗಾಗಲೇ ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು, ಅಂಗನವಾಡಿಗಳು, ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳು, ಸರ್ಕಾರಿ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಹಾಗೂ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ವ್ಯಾಪಕ ಜಾಲವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಮೃತಿ ಟಂಡನ್ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಸಂಯೋಜಿಸುವುದು ಇಂದಿನ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಮಗು, ಗರ್ಭಿಣಿ ಮಹಿಳೆ ಇಲ್ಲವೇ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರಲ್ಲಿ ಪೌಷ್ಠಿಕಾಂಶದ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಂಡುಬಂದರೆ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಹೆ, ಅಗತ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಹಾಗೂ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ನಿಯಮಿತ ಅನುಸರಣೆಯವರೆಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡ ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾರ್ಗವಿರಬೇಕು.
ಸರ್ಕಾರ, ಸಮುದಾಯ, ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು, ವೈದ್ಯರು ಹಾಗೂ ಡಿಜಿಟಲ್ ಆರೋಗ್ಯ ವೇದಿಕೆಗಳು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೂ, ಇಡೀ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ರೋಗಿಗೆ ಸುಗಮ, ಸಮಗ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಈ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಬಹುದು. ಆರೋಗ್ಯ, ಪೋಷಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಅರ್ಹ ತಜ್ಞರ ಕೈಯಲ್ಲಿರಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಓದುಗರಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣಿತರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
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