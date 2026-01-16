ETV Bharat / health

ಈ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಔಷಧವು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ವಿರುದ್ಧ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದೆಯೇ?: ಅಧ್ಯಯನ ತಿಳಿಸುವುದೇನು?

ಟೈಪ್ 2 ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಔಷಧವಾಗಿರುವ 'ಮೆಟ್‌ಫಾರ್ಮಿನ್' ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಎಂದು ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಧ್ಯಯನವೊಂದು ತೋರಿಸಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ವಿವರವಾಗಿ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳೋಣ.

ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಔಷಧವು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ? (Getty Images)
January 16, 2026

ಪ್ರಪಂದಾದ್ಯಂತ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರು ಮಧುಮೇಹದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾಯಿಲೆ ಇರುವವರ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಟೈಪ್ 2 ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾದ ಮಧುಮೇಹ ವಿರೋಧಿ ಔಷಧವಾದ ಮೆಟ್‌ಫಾರ್ಮಿನ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಹೊಂದಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಂಶೋಧನೆಯು, ಮೆಟ್‌ಫಾರ್ಮಿನ್ ಔಷಧವು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ವಿರುದ್ಧವೂ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.

ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂಶೋಧನೆಯು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ನೊಂದಿಗಿನ ಅದರ ಪರಸ್ಪರ ಕ್ರಿಯೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿದೆ. ಮೆಟ್‌ಫಾರ್ಮಿನ್ ಕೊಲೊನ್, ಲಿವರ್ ಮತ್ತು ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ನಂತಹ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು ಎಂದು ಸಂಶೋಧಕರು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ, ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ಇದನ್ನು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಔಷಧವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವುದು ತಪ್ಪಾಗುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೆಟ್‌ಫಾರ್ಮಿನ್ ಎಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಪ್ರಯೋಗಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧಕರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆ (Getty Images)

ಮಧುಮೇಹ, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧ: ಪಬ್‌ಮೆಡ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಅಧ್ಯಯನದ ಪ್ರಕಾರ, ಮೆಟ್‌ಫಾರ್ಮಿನ್ ದೇಹದ ಜೀವಕೋಶಗಳನ್ನು ಇನ್ಸುಲಿನ್‌ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಯಕೃತ್ತಿನಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಇದನ್ನು ಟೈಪ್ 2 ಮಧುಮೇಹಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ಹಾಗೂ ಸುರಕ್ಷಿತ ಔಷಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂಶೋಧನೆಯು, ಟೈಪ್ 2 ಮಧುಮೇಹ ಹೊಂದಿರುವ ಜನರು ಯಕೃತ್ತು, ಮೇದೋಜೀರಕ ಗ್ರಂಥಿ, ಕೊಲೊನ್ ಮತ್ತು ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ನಂತಹ ಕೆಲವು ರೀತಿಯ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಅಪಾಯ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ತೋರಿಸಿದೆ. ಇದು ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಪ್ರತಿರೋಧ, ಬೊಜ್ಜು ಮತ್ತು ದೇಹದಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಉರಿಯೂತದಿಂದಾಗಿ, ದೇಹದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಇದ್ದಾಗ, ಅದು ಅಸಹಜ ಕೋಶಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಮೆಟ್‌ಫಾರ್ಮಿನ್ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಅಪಾಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಔಷಧ (Getty Images)

ಮಧುಮೇಹ ಔಷಧವು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕೋಶಗಳ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತದೆ?: ಮೆಟ್‌ಫಾರ್ಮಿನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕೋಶಗಳ ಮೇಲೆ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು ಎಂದು ಸಂಶೋಧನೆ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಔಷಧವು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕೋಶಗಳನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲು, ಜೀವಕೋಶ ಚಯಾಪಚಯವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಮತ್ತು ಉರಿಯೂತವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ನಿಧಾನಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.

ಈ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕೋಶಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಸಂಭಾವ್ಯವಾಗಿ ತಡೆಯಬಹುದು, ನಿಧಾನಗೊಳಿಸಬಹುದು. 2025ರಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದ ಬಹು-ಕೇಂದ್ರ ಅಧ್ಯಯನವು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಮೆಟ್‌ಫಾರ್ಮಿನ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಮಧುಮೇಹ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಕೊಲೊನ್ ಮತ್ತು ಯಕೃತ್ತಿನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರುವ ಅಪಾಯ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆಯಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಧ್ಯಯನದಿಂದ ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದೆ. ಇದು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪುರಾವೆಯಲ್ಲ, ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ಮೆಟ್‌ಫಾರ್ಮಿನ್ ಎಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಪ್ರಯೋಗಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ.

ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕೋಶಗಳೊಂದಿಗೆ ಮೆಟ್‌ಫಾರ್ಮಿನ್ ಹೇಗೆ ಹೋರಾಡುತ್ತದೆ?: ಜೀವಕೋಶದ ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವುದು, ಉರಿಯೂತವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು, ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವುದು, ಗೆಡ್ಡೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಬಂಧಿಸುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳ ಮೂಲಕ ಮೆಟ್‌ಫಾರ್ಮಿನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧನೆ ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ.

  1. ಎಂಟಿಒಆರ್ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಂಧಿಸುವುದು: ಎಂಟಿಒಆರ್ ಮಾರ್ಗವು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕೋಶಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಂಧಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಅವುಗಳ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ನಿಧಾನಗೊಳಿಸಬಹುದು.
  2. ಎಎಂಪಿಕೆ ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುವುದು: ಇದು ಜೀವಕೋಶದ ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಗೆಡ್ಡೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ನಿಗ್ರಹಿಸಬಹುದು.
  3. ಉರಿಯೂತವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು: ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಉರಿಯೂತವು ಗೆಡ್ಡೆಯ ರಚನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
  4. ಚಯಾಪಚಯ ಒತ್ತಡ ಉಂಟುಮಾಡುವುದು: ಚಯಾಪಚಯ ಒತ್ತಡ ಉಂಟು ಮಾಡುವುದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕೋಶಗಳನ್ನು ಜೀವಕೋಶದ ಸಾವಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿಸುತ್ತದೆ.
  5. ಈ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳು ಗ್ಲೈಸೆಮಿಕ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಇಲ್ಲವೇ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಮೂಲಕ, ನೇರವಾಗಿ ಜೀವಕೋಶದ ಚಯಾಪಚಯ ಅಥವಾ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ನಿಯಂತ್ರಣದ ಮೂಲಕ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಮೆಟ್‌ಫಾರ್ಮಿನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಅಧ್ಯಯವು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ.

ಓದುಗರಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದಾದಲ್ಲಿ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

