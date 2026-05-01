ಮಧುಮೇಹವು ಮನೋದೈಹಿಕ ಕಾಯಿಲೆಯೇ? ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಏನು? ಮನೋವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸುವುದೇನು?
ನಿಮಗೆ ಕಾಡುತ್ತಿರುವ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಮನೋದೈಹಿಕ ಕಾಯಿಲೆಯೇ? ಮಧುಮೇಹ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಮನೋವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸುವುದೇನು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಈಟಿವಿ ಭಾರತದ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಹೆಚ್.ಬಿ.ಗಡ್ಡದ ಅವರ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
Published : May 1, 2026 at 9:20 AM IST
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆ ಮನೋದೈಹಿಕ ಕಾಯಿಲೆಯಾಗಿದೆ. ಮಧುಮೇಹ ಹಾಗೂ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧವಿದೆ. ಶೇ.40ರಷ್ಟು ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ಗೆ ಖಿನ್ನತೆ ಹಾಗೂ ಆತಂಕ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಖಿನ್ನತೆ ಹಾಗೂ ಆತಂಕವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಗುಣಪಡಿಸಿದರೆ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆಯನ್ನು ಹತೋಟಿಗೆ ತರಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇದು ಮನೋದೈಹಿಕ ಕಾಯಿಲೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಳದಿಂದ ಅಪಾಯವಿರುತ್ತದೆ. ಪಿಟ್ಯುಟರಿ ಗ್ರಂಥಿ ದೇಹದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಹಾರ್ಮೋನ್ಗಳನ್ನು ಸ್ರವಿಸುವ ಗ್ರಂಥಿ ಹೆಚ್ಪಿಎ ಎಕ್ಸಿಸ್ ಸುಗರ್ ಮೆದುಳಿನಲ್ಲಿರುವ ಗ್ರಂಥಿಯ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ದೇಹದಲ್ಲಿರುವ ಸಕ್ಕರೆ ಪ್ರಮಾಣ ಹತೋಟಿ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹೈಪರ್ ಗ್ಲಸಿಮಿಯಾ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ (ಗ್ಲೂಕೋಸ್) ಮಟ್ಟವು ಅತಿಯಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಧುಮೇಹ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆ ಮನೋದೈಹಿಕ ಕಾಯಿಲೆಯಾಗಿದೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಈಟಿವಿ ಭಾರತದ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಕೆಎಂಸಿ ಆರ್ಐ ಮನೋವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಡಾ.ಮಹೇಶ ದೇಸಾಯಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಒತ್ತಡ ಹಾರ್ಮೋನ್ಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆಯನ್ನು ಉಲ್ಬಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಒತ್ತಡದ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಹತೋಟಿಗೆ ತರುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ಮಧುಮೇಹಿಗಳಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಹಾಗೂ ಖಿನ್ನತೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡುವುದು ಅವಶ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ತಿಳಿಸುವುದೇನು?: ಕೆಎಂಸಿಆರ್ಐ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಹಾಗೂ ಮನೋವೈದ್ಯ ಡಾ.ಶಿವಾನಂದ ಹಿರೇಮಠ ಅವರು 'ಈಟಿವಿ ಭಾರತ'ದ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, ಮಧುಮೇಹ ಮನೋದೈಹಿಕ ಕಾಯಿಲೆ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವು ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ನಡೆದಿವೆ. ಈ ಅಧ್ಯಯನಗಳಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಅಂಶಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿವೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯನಿಗಿಂತ ಮಧುಮೇಹ ಇದ್ದವರಲ್ಲಿ ಖಿನ್ನತೆ ಮತ್ತು ಆತಂಕ, ಒತ್ತಡವೂ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರಲಿದೆ ಎಂಬುದು ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮಧುಮೇಹ ಆನುವಂಶಿಕವಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡದ ಜೀವನವು ಮಧುಮೇಹಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಜೀವನಶೈಲಿ, ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನ, ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಒತ್ತಡಗಳಿಂದ ಮಧುಮೇಹ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ, ಸರಿಯಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡದಿರುವುದು, ಸರಿಯಾದ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡದಿರುವುದು ಕೂಡ ಮಧುಮೇಹ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಯುವಕರಲ್ಲಿಯೂ ಇದರ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದೆ. 23ರಿಂದ 24 ವಯೋಮಾನದವರಲ್ಲೂ ಮಧುಮೇಹ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದೆ. ಒತ್ತಡ ನಿರ್ವಹಣೆ ಹಾಗೂ ರಕ್ತದ ಒತ್ತಡ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಒತ್ತಡದಿಂದ ಆಗುವ ಪರಿಣಾಮವೇನು?: ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದರಿಂದ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಆಗುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಕಂಡುಬಂದು ಹೃದಯ ಬಡಿತ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಮನಸ್ಸು ಹಾಗೂ ದೇಹ ಜಾಗೃತಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಸರಿಯಾದ ನಿದ್ದೆ ಬಾರದೆ ಇರುವುದು. ಇದರಿಂದ ದೇಹಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾದಂತಹ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂಗಾಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಉರಿಯೂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬರುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಮಧುಮೇಹಿಗಳು ಒತ್ತಡ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?: ಒತ್ತಡ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಕ್ರಮಬದ್ದವಾದ ಜೀವನಶೈಲಿ ಅವಶ್ಯವಾಗಿದೆ. ಮಧುಮೇಹಿಗಳಲ್ಲಿ ಖಿನ್ನತೆ, ಆತಂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಥೆರಪಿ ಮೂಲಕ ಸರಿ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರಿಂದ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಪಡೆಯುವುದು ಅವಶ್ಯವಾಗಿದೆ. ಡಯಟ್ ಮಾಡುವುದರೊಂದಿಗೆ ಔಷಧಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೂ ಕೂಡ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಮುಕ್ತ ಜೀವನ, ಆರೋಗ್ಯಯುಕ್ತ ಆಹಾರ ಶೈಲಿ, ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಅವಶ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸದರೆ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. ನಿಯಮಿತವಾದ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಇದು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ರೂಢಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಜೀವನಶೈಲಿ, ಆಹಾರ ಕ್ರಮ ಹೀಗಿರಲಿ: ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ನಿದ್ರೆ, ಸಮತೋಲಿತ ಆಹಾರ ಸೇವನೆ, ನಾರು ಪದಾರ್ಥಗಳ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಸೇವನೆ, ಜೊತೆಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಕುಡಿಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ತರಕಾರಿ, ಸೊಪ್ಪು, ಧಾನ್ಯಗಳು, ಮೊಸರು, ಮಜ್ಜಿಗೆ ಸೇವನೆ ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮ. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವೊಂದು ಹಣ್ಣುಗಳಾದ ಚಿಕ್ಕು ಹಣ್ಣು, ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು, ಬಾಳೆಹಣ್ಣು, ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಹಣ್ಣುಗಳ ಸೇವನೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು. ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ವಾಕಿಂಗ್, ರನ್ನಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುವುದು. ವಾರಕ್ಕೆ ಐದು ದಿನವಾದರೂ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡಬೇಕು. ದುಶ್ಚಟಗಳಿಂದ ದೂರ ಇರುವುದು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದೆ. ಸಿಗರೇಟ್ ಸೇವನೆ, ತಂಬಾಕು ಹಾಗೂ ಮದ್ಯಪಾನದಿಂದ ದೂರವಿದ್ದರೆ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆಯನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡಬಹುದು. ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನಶೈಲಿ ರೂಢಿಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆ ತಡೆಗಟ್ಟಬಹುದು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಡಾ.ಶಿವಾನಂದ ಹಿರೇಮಠ ಅವರು.
ಮಧುಮೇಹಿಗಳು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುವುದು ಅವಶ್ಯವಾಗಿದೆ. ರಾತ್ರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಸರಿಯಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಯೋಗ, ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಒತ್ತಡ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಮಧುಮೇಹ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಸವಾಗುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಆಹಾರ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಬಾಯಿ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತವಿರಬೇಕು. ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಕಡಿಮೆ ತಿನ್ನಬೇಕು. ಸಕ್ಕರೆ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಬಾರದು. ಪ್ರೋಟೀನ್ಯುಕ್ತ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಸೇವನೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಬೇಕು. ಮೊಟ್ಟೆ, ಮಾಂಸ, ತರಕಾರಿಗಳು, ಹಣ್ಣು, ಬೇಳೆ ಕಾಳು, ಸೋಯಾಬಿನ್ ಉಪಯೋಗಿಸುವುದು ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ಹಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಪಪ್ಪಾಯ, ಸೇಬು, ಕಬ್ಬಿಣಾಂಶಯುಕ್ತ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಮತ್ತು ಹಾಲು ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು. ನಿಯಮಿತ ತಪಾಸಣೆಯಿಂದಲೂ ಮಧುಮೇಹವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಕೆಎಂಸಿಆರ್ಐನಲ್ಲೂ ಹೆಚ್ಚಿದ ರೋಗಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ: ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಮಾನಸಿಕ ಖಿನ್ನತೆ ಹಾಗೂ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದವರನ್ನು ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಜರ್ನಲ್ ಮೆಡಿಸನ್ ವಿಭಾಗ ಹಾಗೂ ಎಂಡೋಕ್ರೋಮಾಲಜಿ ವಿಭಾಗಳಿಗೆ ರೆಫರ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅನಿಯಂತ್ರಿತ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಇದ್ದವರು, ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಬಾರದೆ ಇದ್ದವರನ್ನು ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸುತ್ತೇವೆ. ಅವರಿಗೆ ಮರೆಮಾಚಿದ ಖಿನ್ನತೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಮುಖಾಂತರ, ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೆಸೆನ್ ಮೂಲಕ ಆ್ಯಂಟಿ ಡಿಪ್ರೆಶನ್ ಔಷಧ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ. ಇದರಿಂದ ಬಹುತೇಕರಿಗೆ ರಕ್ತದಲ್ಲಿರುವ ಸಕ್ಕರೆಮಟ್ಟ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಂತದಲ್ಲೇ ಅವರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಹಾಗೂ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡುವುದರಿಂದ ಮಧುಮೇಹ ನಿಯಂತ್ರಣದ ಮೂಲಕ ದೈಹಿಕ ಹಾಗೂ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಓದುಗರಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
