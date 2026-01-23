ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಬೋಳು ತಲೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದೆಯೇ?; ಕೂದಲು ಕಸಿ ಮಾಡಿದರೆ ಆಗುವ ತೊಂದರೆಗಳೇನು?
ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹಲವರಿಗೆ ಬೋಳು ತಲೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಡುತ್ತದೆ. ತಲೆಯ ಬೋಳುತನ ಪ್ರಮುಖಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳೇನು ಹಾಗೂ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರಗಳೇನು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ವೈದ್ಯರು ಇಲ್ಲಿ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : January 23, 2026 at 3:59 PM IST
ಬೋಳು ತಲೆ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಇಂದಿನ ಯುವಕರು ತೀವ್ರ ಮುಜುಗರಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ವಿವಿಧ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೂದಲು ಕಸಿ ಕೂಡ ಒಂದು. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ತಪ್ಪಾದ ಜೀವನಶೈಲಿ, ಸರಿಯಲ್ಲದ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ, ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ ಹಾಗೂ ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯವು ಬೋಳು ತಲೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಮೂಲ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಬಹುತೇಕರು ಬೋಳು ತಲೆ ಆಗಿರುವ ಕುರಿತು ಚಿಂತಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಆನುವಂಶಿಕತೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗಬಹುದಾದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಮರೆತುಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸಲಾಗುವ ಕೆಲವು ಎಣ್ಣೆಗಳು, ಔಷಧಗಳು, ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಕೂದಲು ಮತ್ತೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕೆಲವರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ.
ಬೋಳುತನಕ್ಕೆ ಮೂರು ಹಂತಗಳು:
ಅನಾಜೆನ್: ಮೊದಲ ಹಂತವಾದ ಅನಾಜೆನ್ನಲ್ಲಿ ಕೂದಲು ಕಿರುಚೀಲಗಳಲ್ಲಿ ಬಿರುಕುಗಳು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಕೂದಲು ತನ್ನ ಹಿಡಿತ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಉದುರುತ್ತದೆ.
ಕ್ಯಾಟಜೆನ್: ಇದು ಅನಾಜೆನ್ನ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕೂದಲಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆ ನಿಧಾನವಾಗುತ್ತದೆ, ಬೋಳು ತೇಪೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.
ಟೆಲೋಜೆನ್: ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಲ್ಬಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಹೊಸ ಕೂದಲು ಬೆಳೆಯುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತದೆ.
ಕೃತಕ ಕೂದಲು ಕಸಿ: ನೆತ್ತಿಯಿಂದ ಕೂದಲನ್ನು ನೆತ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನೆಡುವುದು ಕೂದಲು ಕಸಿ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನವಾಗಿದೆ. ಕೆಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಈ ವಿಧಾನವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತ ಬಳಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಎರಡನೇ ಹಂತ: ಕೂದಲನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನೆಡುವುದು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಕೂದಲು ಮೂರರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಮರಳುತ್ತದೆ. ಮೂರು ತಿಂಗಳ ನಂತರ, ವೈದ್ಯರು ಸೂಚಿಸಿದ ಔಷಧಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೂದಲು ಮತ್ತೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ.
ಕೂದಲು ಕಸಿ ಮಾಡಿಸಲು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯ ಯಾವುದು?: ಕೂದಲು ಕಸಿ ಯಾವಾಗ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ಜನರು ತುಂಬಾ ಸಂಶಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ವಿಧಾನವು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದಿರಬಹುದು ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ವೈದ್ಯರು ಈ ವಿಧಾನವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬೋಳು ಇರುವವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ 3 ಮತ್ತು ಪುರುಷರಲ್ಲಿ 6 ದರ್ಜೆಗಳಿವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 4 ಮತ್ತು 5ನೇ ದರ್ಜೆಯ ಪುರುಷರಿಗೆ ಕೂದಲು ಕಸಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲಾ ಕೂದಲು ಉದುರಿದ ನಂತರ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇದನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಈಗಾಗಲೇ ಔಷಧಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿರುವ ಮತ್ತು ಅವರ ಕೂದಲು ತೆಳ್ಳಗೆ, ಬೋಳಾಗಿರುವವರಿಗೆ ಈ ವಿಧಾನವನ್ನು ವೈದ್ಯರು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.
ಯಾವರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು: ಕೂದಲು ಕಸಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗುವ ಅರಿವಳಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಅನೇಕ ತೊಡಕುಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ನೂರು ಜನರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಂಡುಬರಬಹುದು. ಇದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಮೊದಲು ರಕ್ತದೊತ್ತಡ, ಮಧುಮೇಹ, ಯಕೃತ್ತು ಹಾಗೂ ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅರಿವಳಿಕೆ ಪರೀಕ್ಷಾ ಡೋಸ್ ನೀಡಿದ ಬಳಿಕ ಯಾವುದೇ ಅಲರ್ಜಿಗಳಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಎರಡನೇ ಪ್ರಮುಖ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಂದರೆ ಅದು ಕೂದಲಿನ ಬೇರುಗಳ ಸೋಂಕು. ಇದನ್ನು ಫೋಲಿಕ್ಯುಲೈಟಿಸ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ತಲೆಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೂ, ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ವಹಿಸಿದರೂ ಇದು ಸಂಭವಿಸಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಬಳಿಕ ಇದು ಸಂಭವಿಸದಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಬೇಕು. ಕೆಲವರಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ನಂತರ ಮುಖದ ಊತ ಉಂಟಾಗಬಹುದು ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ವಿಶಾಂತ್ರಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ:
- ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ನಂತರ ಮೂರರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಕಡ್ಡಾಯ.
- ಈಗ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಸುಲಭಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
- ಮೂರು ದಿನಗಳ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯ ನಂತರ, 4ನೇ ದಿನದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಪ್ ಧರಿಸಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಹುದು.
- ಎರಡು ವಾರಗಳ ಔಷಧಿಯನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು.
- ಒಂದು ತಿಂಗಳ ನಂತರ, ವ್ಯಾಯಾಮ ಆರಂಭಿಸಬಹುದು.
ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಫಲಿತಾಂಶ: ಕೂದಲು ಯಾವಾಗ ಮತ್ತೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ, ಯಾವಾಗ ದಪ್ಪವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ಜನರು ಸಂಶಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ನಂತರ ಕೂದಲು ಬೆಳೆಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರೆ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಬಳಿಕ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ಮತ್ತು ಸೂಚನೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅದರ ಹಿಂದಿನ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೂದಲು ತೆಳುವಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಅದನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡರೆ ಕೂದಲು ಕಸಿ ಸರಿಯಾದ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ನೀಡಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ನೀವು ಭಾವಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲಿನ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತುಂಬಾ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ನಿಮಗೆ ಸರಿಯಾದ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಹಾರ್ಮೋನುಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಹಾಗೂ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಅಪಾಯವಿದೆ. ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
-ಎಸ್. ಪ್ರದೀಪ್, ಹಿರಿಯ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಕ, ಏಮ್ಸ್
ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮಗಳೇನು?:
- ಸರಿಯಾದ ಪೋಷಣೆ, ಸಾಕಷ್ಟು ನಿದ್ದೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಅತ್ಯಗತ್ಯ.
- ಯೋಗ, ವ್ಯಾಯಾಮ, ಕ್ರೀಡೆಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ದಿನಚರಿಯ ಭಾಗವಾಗಿಸಿ.
- ಪ್ರತಿದಿನ ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು.
- ಕೂದಲು ಕಿರುಚೀಲಗಳಿಗೆ ರಕ್ತ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು, ಕೂದಲನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು, ನಿಮ್ಮ ನೆತ್ತಿಯನ್ನು ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಓದುಗರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದಾದಲ್ಲಿ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
