ನಿಮಗೆ ಆಟೋಇಮ್ಯೂನ್ ಕಿಡ್ನಿ ಕಾಯಿಲೆ ಗೊತ್ತೇ? ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲೇ ಪತ್ತೆಯಾಗದಿದ್ದರೆ ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಕುತ್ತು!
ಪ್ರತಿರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಅಂಗಾಂಶದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಆಟೋಇಮ್ಯೂನ್ ಕಿಡ್ನಿ ಕಾಯಿಲೆ (ಲೂಪಸ್ ನೆಫ್ರೈಟಿಸ್, ಐಜಿಎ ನೆಫ್ರೋಪತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಸ್ಕುಲೈಟಿಸ್) ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲೇ ಪತ್ತೆಯಾಗದಿದ್ದರೆ ಜೀವಕ್ಕೆ ಮಾರಕ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
Published : June 2, 2026 at 4:23 PM IST
ದೇಹದ ಪ್ರತಿರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳ ಮೇಲೆ ತಪ್ಪಾಗಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಆಟೋಇಮ್ಯೂನ್ ಕಿಡ್ನಿ ಕಾಯಿಲೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಇದರರ್ಥ ಪ್ರತಿರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ತನ್ನದೇ ಆದ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಕೋಶಗಳನ್ನು ಹೊರಗಿನ ಬೆದರಿಕೆಗಳಾಗಿ ಗ್ರಹಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ವಿರುದ್ಧ ದಾಳಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಗ್ಲೋಮೆರುಲಿ ಉಬ್ಬಿಕೊಂಡು, ಇವುಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯವಾದ ರಕ್ತ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡುವಿಕೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ, ಮೊದಲೇ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡದೇ ಇದ್ದರೆ, ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಕಾಯಿಲೆ ಅಥವಾ ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ವೈಫಲ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ವೈದ್ಯರು.
ಏನಿದು ಆಟೋಇಮ್ಯೂನ್ ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಕಾಯಿಲೆ?: ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಆಫ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಪ್ರಕಾರ, ಆಟೋಇಮ್ಯೂನ್ ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಕಾಯಿಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಸಹಜ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯು ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಅಂಗಾಂಶಗಳನ್ನು ಹಾನಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಗ್ಲೋಮೆರುಲಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಫಿಲ್ಟರಿಂಗ್ ಘಟಕಗಳಿವು. ಇದು ಕಡಿಮೆ ಶೋಧನೆ, ಮೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸೋರಿಕೆ ಹಾಗೂ ರಕ್ತಪ್ರವಾಹದಲ್ಲಿ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಸಂಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ರೋಗಗಳು ಯಾವುದೇ ವಯಸ್ಸಿನ ಇಲ್ಲವೇ ಯಾವುದೇ ಲಿಂಗದ ಜನರ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ಆನುವಂಶಿಕ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳು ಹಾಗೂ ಪರಿಸರ ಅಂಶಗಳು ಕೂಡ ಈ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಸಾಮಾನ್ಯ ರೀತಿಯ ಆಟೋಇಮ್ಯೂನ್ ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಇವುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ.
- ಗ್ಲೋಮೆರುಲೋನೆಫ್ರಿಟಿಸ್
- ಲೂಪಸ್ ನೆಫ್ರೈಟಿಸ್
- ಐಜಿಎ ನೆಫ್ರೋಪತಿ
- ವ್ಯಾಸ್ಕುಲೈಟಿಸ್-ಸಂಬಂಧಿತ ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಕಾಯಿಲೆ
- ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಥಿತಿಗೂ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ರೋಗನಿರ್ಣಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಮತ್ತು ಉದ್ದೇಶಿತ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ತಂತ್ರಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ.
ಆಟೋಇಮ್ಯೂನ್ ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಕಾಯಿಲೆಯ ಚಿಹ್ನೆಗಳೇನು?:
ಆಟೋಇಮ್ಯೂನ್ ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಕಾಯಿಲೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಮೊದಲೇ ಗುರುತಿಸುವುದರಿಂದ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪ್ರಮಾಣಿತ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಮೂಲಕ ನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದೇ ಅಥವಾ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಅಗತ್ಯವಿದೆಯೇ ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸುವುದು. ಆರಂಭಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಸೌಮ್ಯವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಜನರು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಇವುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಸಣ್ಣ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೆಂದು ತಳ್ಳಿಹಾಕುತ್ತಾರೆ.
ಮೂತ್ರದ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳು: ಆರಂಭಿಕ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಪ್ರೋಟೀನುರಿಯಾ ಮೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾದ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇರುವಿಕೆಯು ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆಯ ನಂತರವೂ ನೊರೆಯಂತೆ ಉಳಿಯುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಮೂತ್ರದಲ್ಲಿ ರಕ್ತದ ಉಪಸ್ಥಿತಿ, ಇದನ್ನು ಹೆಮಟುರಿಯಾ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮೂತ್ರವು ಗುಲಾಬಿ, ಕೆಂಪು ಅಥವಾ ಕೋಲಾ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳ ಶೋಧನೆ ಘಟಕಗಳು (ನೆಫ್ರಾನ್ಗಳು ಅಥವಾ ಗ್ಲೋಮೆರುಲಿ) ಹಾನಿಗೊಳಗಾದಾಗ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತವೆ. ರಕ್ತಪ್ರವಾಹದಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ಗಳು (ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅಲ್ಬುಮಿನ್) ಹಾಗೂ ಕೆಂಪು ರಕ್ತ ಕಣಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಬದಲು, ಇವು ಮೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೋರಿಕೆಯಾಗಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತವೆ.
ಊತ ಮತ್ತು ದ್ರವ ಧಾರಣ: ಕಣ್ಣುಗಳು, ಕಣಕಾಲುಗಳು ಅಥವಾ ಪಾದಗಳ ಸುತ್ತಲೂ ವಿವರಿಸಲಾಗದ ಊತವು ನಿಮ್ಮ ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳು ಸರಿಯಾದ ದ್ರವ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲು ಅಸಮರ್ಥತೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಊತವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ, ಅತಿಯಾದ ದ್ರವ ಸಂಗ್ರಹವು ತ್ವರಿತ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗಲು ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಆಗಾಗ್ಗೆ ಕಾಣಿಸುವ ಲಕ್ಷಣಗಳು: ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ನಿದ್ರೆಯಿಂದ ಮುಕ್ತವಾಗದ ನಿರಂತರ ಆಯಾಸ, ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಹಾಗೂ ಹಸಿವಿನ ನಷ್ಟ ಸೇರಿವೆ. ಸ್ವಯಂ ನಿರೋಧಕ ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಕಂಡುಬರುವ ಲಕ್ಷಣಗಳು.
ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಸ್ಥಿತಿಯು ವಿಶಾಲವಾದ ಸ್ವಯಂ ನಿರೋಧಕ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದರೆ, ಅನೇಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಕೀಲು ನೋವು, ಚರ್ಮದ ದದ್ದುಗಳು ಇಲ್ಲವೇ ಮರುಕಳಿಸುವ ಸೋಂಕುಗಳನ್ನು ಸಹ ಅನುಭವಿಸಬಹುದು.
ತೀವ್ರ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಚಿಹ್ನೆಗಳು: ಸ್ಥಿತಿ ಮುಂದುವರೆದಂತೆ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತವೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ, ವಾಂತಿ, ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುವಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಅಥವಾ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆಯ ಅಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳು (ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜಿಸಲು ಹೆಚ್ಚಿದ ಪ್ರಚೋದನೆಯಂತಹವು) ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಸ್ಥಿತಿಯ ಹದಗೆಡುವಿಕೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು.
ಆಟೋಇಮ್ಯೂನ್ ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ತೊಡಕುಗಳು:
ಆಟೋಇಮ್ಯೂನ್ ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಕಾಯಿಲೆಯ ತೊಡಕುಗಳು: ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಕಾಯಿಲೆಯು ದೇಹದ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು.
ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ: ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕಾರ್ಯವೆಂದರೆ ರಕ್ತವನ್ನು ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡುವುದು ಹಾಗೂ ಮೂತ್ರದ ಮೂಲಕ ದೇಹದಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಉಪ್ಪು, ನೀರನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದು. ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸದಿದ್ದಾಗ, ಉಪ್ಪು ಹಾಗೂ ನೀರು ದೇಹದೊಳಗೆ ಸಂಗ್ರಹಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಇದು ರಕ್ತನಾಳಗಳ ಒಳಗೆ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡವು ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳೊಳಗಿನ ಸಣ್ಣ ರಕ್ತನಾಳಗಳು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಲು, ದುರ್ಬಲಗೊಳ್ಳಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳ ಶೋಧಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳು ಹೆಚ್ಚು ದುರ್ಬಲಗೊಂಡಂತೆ, ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾದಷ್ಟೂ, ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳ ಮೇಲೆ ಉಂಟಾಗುವ ಹಾನಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಆಮ್ಲ ಶೇಖರಣೆ: ಆಮ್ಲವ್ಯಾಧಿ ಎಂದೂ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಆಮ್ಲ ಶೇಖರಣೆ ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳು ದೇಹದಿಂದ ಆಮ್ಲಗಳನ್ನು ಹೊರಹಾಕಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದಾಗ ಇಲ್ಲವೇ ದೇಹವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಆಮ್ಲವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಿದಾಗ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ.
ದ್ರವ ಶೇಖರಣೆ: ಇದು ಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಊತ, ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಇಲ್ಲವೇ ಶ್ವಾಸಕೋಶದಲ್ಲಿ ದ್ರವದ ಶೇಖರಣೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಈ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪಲ್ಮನರಿ ಎಡಿಮಾ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಕಾಯಿಲೆಯ ನಂತರದ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ದ್ರವ ಶೇಖರಣೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ದೇಹದ ತೂಕದಲ್ಲಿ ಹಠಾತ್ ಹೆಚ್ಚಳವು ದ್ರವ ಧಾರಣದ ಸೂಚನೆಯಾಗಿರಬಹುದು.
ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್ ಮಟ್ಟಗಳು: ಹೈಪರ್ಕಲೆಮಿಯಾ ಎಂದೂ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಈ ಸ್ಥಿತಿಯು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಬೆಳೆಯಬಹುದು. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಕಾಯಿಲೆಯ ನಂತರದ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಹೃದಯವನ್ನು ಹಾನಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ, ಸಂಭಾವ್ಯವಾಗಿ ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ.
ರಕ್ತಹೀನತೆ: ಸಾಕಷ್ಟು ಆಮ್ಲಜನಕವು ದೇಹದ ಅಂಗಾಂಶಗಳನ್ನು ತಲುಪಲು ವಿಫಲವಾದಾಗ ಆಯಾಸ, ದೌರ್ಬಲ್ಯ ಹಾಗೂ ಮಸುಕಾದ ಚರ್ಮದಂತಹ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ವೈಫಲ್ಯವು ಕೆಂಪು ರಕ್ತ ಕಣಗಳ (RBC) ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆ: ತೀವ್ರ ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಕಾಯಿಲೆಯ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಅಪಧಮನಿಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ರಕ್ತನಾಳಗಳು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಬಹುದು, ನಿರ್ಬಂಧಿಸಬಹುದು. ಇದು ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ದುರ್ಬಲ ಮೂಳೆಗಳು: ದುರ್ಬಲ ಮೂಳೆಗಳು ಹಾಗೂ ಮೂಳೆ ಮುರಿತದ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು.
ಲೈಂಗಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಳಜಿಗಳು: ಇದು ಕಡಿಮೆ ಲೈಂಗಿಕ ಬಯಕೆ, ನಿಮಿರುವಿಕೆಯ ಅಪಸಾಮಾನ್ಯ ಕ್ರಿಯೆ ಅಥವಾ ಫಲವತ್ತತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಕೇಂದ್ರ ನರಮಂಡಲಕ್ಕೆ ಹಾನಿ: ಇದು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುವಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು ಇಲ್ಲವೇ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಈ ತೊಡಕು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಕಾಯಿಲೆಯ ಅಂತಿಮ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.
ಪ್ರತಿರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳು: ನಿಮ್ಮ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯು ದುರ್ಬಲಗೊಳ್ಳಬಹುದು, ಇದರಿಂದ ನೀವು ಸೋಂಕುಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಒಳಗಾಗಬಹುದು.
ಪೆರಿಕಾರ್ಡಿಟಿಸ್: ಹೃದಯವನ್ನು ಸುತ್ತುವರೆದಿರುವ ಚೀಲದಂತಹ ಪೊರೆಯ ಉರಿಯೂತವು ತೀವ್ರ ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಕಾಯಿಲೆ ಇರುವ ಜನರಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಬಹುದು.
ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯ ತೊಡಕುಗಳು: ಇದು ತಾಯಿ ಹಾಗೂ ಹುಟ್ಟಲಿರುವ ಮಗುವಿಗೆ ಅಪಾಯ ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು.
ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಹಾನಿ: ಬದುಕುಳಿಯಲು ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಅಥವಾ ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಕಸಿ ಅಗತ್ಯವಾಗಬಹುದು.
ಓದುಗರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣಿತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:
- ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಶಾರ್ಪ್ ಆಗಿಸುವುದು ಹೇಗೆ? ನಿಮಗಾಗಿ ನೇತ್ರ ತಜ್ಞರ ಸೂಪರ್ ಟಿಪ್ಸ್
- ಖರ್ಜೂರ ಸೇವನೆಯಿಂದ ಕೆಟ್ಟ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ತಗ್ಗುವುದೇ? ತಜ್ಞರು ಹೇಳುವುದೇನು?
- ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು, ಅಜೀರ್ಣ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿದರೆ ಅಪಾಯಕಾರಿ: ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಟಿಕ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿವು, ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸದಂತೆ ವೈದ್ಯರ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
- ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಮೌತ್ವಾಶ್ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಬಿಪಿ ಏರಿಕೆಯಗುತ್ತದೆಯೇ? ಸಂಶೋಧನೆ ತಿಳಿಸುವುದೇನು?
- ಹೆಚ್ಚು ನೀರು ಕುಡಿದರೂ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜಿಸಲು ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ? ಒಲಿಗುರಿಯಾ ಕಾಯಿಲೆಯಿರಬಹುದು; ಈ ರೋಗದ ಲಕ್ಷಣಗಳೇನು?
- ಈ ಕೆಲವು ಸಸ್ಯಾಹಾರಗಳಿಂದಲೂ ಅತ್ಯಧಿಕ ಪ್ರಮಾಣದ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಪಡೆಯಬಹುದು?: ಕೆಲವು ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ