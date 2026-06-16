ಶುಗರ್ ಇಲ್ಲದ ಆಹಾರವು ದೇಹಕ್ಕೆ ಆರೋಗ್ಯಕರವೇ?: ಸಮತೋಲಿತ ಆಹಾರದ ಮಹತ್ವ ತಿಳಿಸಿದ ನೂತನ ಅಧ್ಯಯನ!
ಶುಗರ್ ಸೇವನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದರ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಗಮನಹರಿಸುವ ಬದಲು ಕರುಳಿನ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಆಹಾರ ಕ್ರಮದ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಬೇಕು ಎಂದು ನೂತನ ಅಧ್ಯಯನ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.
Published : June 16, 2026 at 4:01 PM IST
ನಮ್ಮ ಆಹಾರದಿಂದ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದು ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹಾಗೂ ಚೈತನ್ಯಶೀಲವಾಗಿರಲು ಏಕೈಕ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಲವರು ದೃಢವಾಗಿ ನಂಬುತ್ತಾರೆ ಹಾಗೂ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ರೂಢಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಜನರು ತಮ್ಮ ಬೆಳಗಿನ ಕಾಫಿಯಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡುವುದು, ಸಿಹಿ ತಿಂಡಿಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತ್ಯಜಿಸುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ಹೊಸ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ದೇಹಕ್ಕೆ ಅಂತರ್ಗತವಾಗಿ ಹಾನಿಕಾರಕ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಎಂದು ನೋಡುವ ವ್ಯಾಪಕ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಜನರು ಭಯದಿಂದ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಮೂಲ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಚಿಕಾಗೋದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ ಸೊಸೈಟಿಯ ವಾರ್ಷಿಕ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಮ್ಮೇಳನವಾದ 'ENDO 2026'ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲಾದ ಅಧ್ಯಯನವು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತ್ಯಜಿಸುವುದು ಕರುಳಿನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ದೇಹದ ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ಸಕ್ಕರೆ ರಹಿತ ಆಹಾರದಿಂದ ದೇಹಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ?: ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಉತ್ಸಾಹಿಗಳು, ಆಹಾರ ಸಲಹೆಗಾರರು ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಿತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರಭಾವಿಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಮುಟ್ಟುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಸಕ್ಕರೆ ತಪ್ಪಿಸುವುದರಿಂದ ಮಧುಮೇಹ ತಡೆಗಟ್ಟುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ತೂಕ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ನಾವು ಸುಲಭವಾಗಿ ಒಪ್ಪುತ್ತೇವೆ. ಕುವೈತ್ನ ದಾಸ್ಮನ್ ಮಧುಮೇಹ ಸಂಸ್ಥೆಯ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹಾಗೂ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಡಾ.ರಶೀದ್ ಅಹ್ಮದ್ ಅವರು, ಕಡಿಮೆ ಕೊಬ್ಬಿನ ಆಹಾರದಿಂದ ಸಕ್ಕರೆ (ಸುಕ್ರೋಸ್) ಅನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದರಿಂದ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಅನಗತ್ಯ ಕರುಳಿನ ಉರಿಯೂತ, ಚಯಾಪಚಯ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಕ್ಕರೆ ನಿರ್ಮೂಲನೆಯು ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವ ಬದಲು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಅಧ್ಯಯನ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಸಂಶೋಧನೆ ತಿಳಿಸುವುದೇನು?: ಈ ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಎಂಬುದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದ ಇಲಿಗಳನ್ನು ಎರಡು ಗುಂಪುಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿದರು ಮತ್ತು 16 ವಾರಗಳವರೆಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಮೊದಲ ಗುಂಪು: ಈ ಇಲಿಗಳಿಗೆ ಸಕ್ಕರೆ (ಸುಕ್ರೋಸ್) ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಕಡಿಮೆ ಕೊಬ್ಬಿನ ಆಹಾರವನ್ನು ನೀಡಲಾಯಿತು. ಎರಡನೇ ಗುಂಪು: ಈ ಇಲಿಗಳಿಗೆ ಸಕ್ಕರೆ (ಸುಕ್ರೋಸ್) ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುಕ್ತವಾದ ಕಡಿಮೆ ಕೊಬ್ಬಿನ ಆಹಾರವನ್ನು ನೀಡಲಾಯಿತು.
16 ವಾರಗಳ ಅಧ್ಯಯನದ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಸಂಶೋಧಕರು ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಸಹಿಷ್ಣುತೆ, ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಸಂವೇದನೆ, ಪರಿಚಲನೆಯ ಚಯಾಪಚಯ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳು, ಕರುಳಿನ ಮೈಕ್ರೋಬಯೋಟಾ ಮತ್ತು ಯಕೃತ್ತು, ಕರುಳಿನಲ್ಲಿನ ಸ್ಥಿತಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಇಲಿಗಳಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ನಿಖರವಾಗಿ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅಧ್ಯಯನದಿಂದ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲಾದ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಿಣಾಮಗಳೇನು?: ಅಧ್ಯಯನದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆ ರಹಿತ ಆಹಾರದಲ್ಲಿರುವ ಇಲಿಗಳ ದೇಹದ ತೂಕವು ಸಕ್ಕರೆ ಸೇವಿಸುವ ಇಲಿಗಳ ದೇಹದ ತೂಕಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಬಹುದು. ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದರಿಂದ ತೂಕ ನಷ್ಟವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಸಕ್ಕರೆ ರಹಿತ ಆಹಾರದಲ್ಲಿರುವ ಇಲಿಗಳು ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದವು ಹಾಗೂ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಪ್ರತಿರೋಧವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದವು. ಸರಳವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಸೇವಿಸದ ಇಲಿಗಳು ಮಧುಮೇಹದ ಆರಂಭಿಕ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದವು. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ವಿಫಲವಾಯಿತು. ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಪ್ಪಿಸುವುದು ನಾವು ಭಾವಿಸುವಷ್ಟು ದೇಹಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಲ್ಲ ಎಂದು ಸಂಶೋಧನೆ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ಕರುಳಿನ ಆರೋಗ್ಯ & ಯಕೃತ್ತಿನ ಬದಲಾವಣೆ: ನಮ್ಮ ಕರುಳಿನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ 'ಉತ್ತಮ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ' (ಕರುಳಿನ ಮೈಕ್ರೋಬಯೋಮ್) ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ಒಟ್ಟಾರೆ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸೇವಿಸದ ಇಲಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳ ಸಮತೋಲನವು ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಎಂದು ಗಮನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಕರುಳಿನ ಉರಿಯೂತ, ಯಕೃತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕೊಬ್ಬಿನ ಶೇಖರಣೆಯಂತಹ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಿಣಾಮಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಆಹಾರದಿಂದ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದರಿಂದ ಕರುಳಿನ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಯ ಪರಿಸರವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ. ದೇಹದ ಆಂತರಿಕ ಅಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಉರಿಯೂತವನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಡಾ. ರಶೀದ್ ಅಹ್ಮದ್ ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ. ದೇಹದ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಗಳ ಸಮತೋಲಿತ ಸೇವನೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
ಈ ಅಧ್ಯಯನವು ದೈನಂದಿನ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ?: ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಲವರು ಬೆಳಗಿನ ಕಾಫಿಯಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಕೀಲಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಒಂದೇ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದರಿಂದ ದೈಹಿಕ ಯೋಗಕ್ಷೇಮವನ್ನು ಸಾಧಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯ ಎಂದರೆ ಮಿತವಾಗಿರುವುದು ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸುವುದು. ಕಡಿಮೆ ಕೊಬ್ಬಿನ ಆಹಾರವನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ, ಅವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಕ್ಕರೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿರುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಗತ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಲ್ಲ ಎಂದು ಈ ಅಧ್ಯಯನವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
ಡಾಸ್ಮನ್ ಮಧುಮೇಹ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಡಾ.ಫೈಸಲ್ ಹಮದ್ ಅಲ್-ರೆಫಾಯ್, ವೈದ್ಯರು ಮತ್ತು ಪೌಷ್ಟಿಕತಜ್ಞರು ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಸಕ್ಕರೆ ಕಡಿತದ ಜೊತೆಗೆ ಕರುಳಿನ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುವ ಆಹಾರ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲು ಈ ಅಧ್ಯಯನವು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆಹಾರ ಸಮತೋಲನವು ನಿಜವಾದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು: ಈ ಅಧ್ಯಯನದ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ನಾವು ಸಕ್ಕರೆಯುಕ್ತ ತಂಪು ಪಾನೀಯಗಳು, ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳನ್ನು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಸೇವಿಸಲು ಹಿಂತಿರುಗಬಹುದು. ಅತಿಯಾದ ಸಕ್ಕರೆ ಸೇವನೆಯು ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ, ಇದು ವಿವಿಧ ಜೀವನಶೈಲಿ ಸಂಬಂಧಿತ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ.
ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಆಹಾರದಿಂದ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದು, ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ವಿಪರೀತವಾಗಿ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವ ಬದಲು, ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಮಾರ್ಗವೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಪ್ರಸ್ತುತ ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಎಲ್ಲ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಸಮತೋಲಿತ ಆಹಾರವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು.
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