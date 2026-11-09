ಮಗುವಿಗೆ ಸಿಹಿ ತಿಂಡಿಗಳತ್ತ ಒಲವು ತೋರುವುದು ಉತ್ತಮ ಪೋಷಣೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಲಕ್ಷಣವೇ?: ಈ ಬಗ್ಗೆ ವೈದ್ಯರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೇನು?
ತಾಯಿ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸಿದರೆ, ಆಕೆಯ ಮಗುವು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದಲೇ ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ರುಚಿಗಳಿಗೆ ಪರಿಚಿತವಾಗುತ್ತದೆ. ಊಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶಾಂತವಾದ ವಾತಾವರಣ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಿ, ಮಗುವಿಗೆ ಬಲವಂತವಾಗಿ ತಿನ್ನಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ ಎಂಬುದು ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ.
Published : November 9, 2026 at 7:40 PM IST
ಸಿಹಿ ತಿಂದ ನಂತರ ಮಗು ನಗುವುದನ್ನು ಹಾಗೂ ಸಂತೋಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವುದನ್ನು ನೋಡುವುದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಆನಂದದಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ರುಚಿಯ ಬಗೆಗಿನ ಇಷ್ಟ, ದೇಹಕ್ಕೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅಗತ್ಯ ಇರುವ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ನಡುವೆ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ. ಸಿಹಿಯ ಕಡೆಗೆ ಮಗುವಿಗಿರುವ ಸಹಜ ಒಲವು, ಅದರ ಜೈವಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ, ಶಕ್ತಿಯ ಅಗತ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಆಳವಾಗಿ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಯಾವುದನ್ನಾದರೂ ಇಷ್ಟಪಡುವುದಕ್ಕೂ ಮತ್ತು ಮಗುವಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ನಿಜವಾಗಿ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿರುವುದಕ್ಕೂ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ವೈದ್ಯರು ಇಲ್ಲಿ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮಕ್ಕಳು ಸಿಹಿ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಕಡೆಗೆ ಆಕರ್ಷಿತರಾಗುವುದು ಏಕೆ?: ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ಯಶೋದಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಮಕ್ಕಳ, ನವಜಾತ ಶಿಶು ತಜ್ಞ ಡಾ.ಡಿ.ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಅವರು ವಿವರಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ಸಿಹಿಯನ್ನು ಗ್ರಹಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಮಗು ಹುಟ್ಟುವ ಮೊದಲೇ ಬೆಳೆದಿರುತ್ತದೆ. ನವಜಾತ ಶಿಶುಗಳು ಯಾರೂ ಕಲಿಸದಿದ್ದರೂ ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಸಿಹಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತವೆ. ಪ್ರಕೃತಿಯ ತರ್ಕ ಸರಳವಾಗಿದೆ, ಸಿಹಿ ರುಚಿಯು ಶಕ್ತಿಯ ಲಭ್ಯತೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಮಗುವಿನ ಮೊದಲ ಆಹಾರವಾದ ತಾಯಿಯ ಹಾಲು ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಹಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಹಜ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯು ಮಗು ಅತ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಹಾಲು, ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ರುಚಿಯ ಬಗೆಗಿನ ಇಷ್ಟ, ಸಿಗುವ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು: ಸಿಹಿ ರುಚಿಯು ಮಗುವಿಗೆ ಕೇವಲ ಶಕ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಸಂಕೇತವನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿಣಾಂಶ, ಪ್ರೋಟೀನ್, ಆರೋಗ್ಯಕರ ಕೊಬ್ಬುಗಳು ಅಥವಾ ಜೀವಸತ್ವಗಳು ಇವೆಯೇ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಅದು ಸೂಚಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಧಾನ್ಯ ಆಧಾರಿತ ಆಹಾರಗಳು, ಹಣ್ಣಿನ ರಸಗಳು, ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ ತಿಂಡಿಗಳಿಗೆ ಸೇರಿಸಲಾದ ಸಕ್ಕರೆಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಬೇಗನೆ ಒಗ್ಗಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಇವು ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ತುಂಬಿಸಿ ಬಿಡುವುದರಿಂದ ಮಗುವಿನ ಚಿಕ್ಕ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶಯುಕ್ತ ಆಹಾರಗಳಿಗೆ ಜಾಗವೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಮಗು ಸಿಹಿ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಂದಲೇ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ರಕ್ತ, ಮೂಳೆಗಳು ಹಾಗೂ ಮೆದುಳಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶವೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಡಾ. ಡಿ. ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಹಲ್ಲುಗಳಿಗೆ ಹಾನಿ: ಹೊಸದಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಹಲ್ಲುಗಳ ಮೇಲೆ ಸಕ್ಕರೆ ಶೇಖರಣೆಯಾದರೆ, ಅದು ಬೇಗನೆ ಹಲ್ಲು ಕೊಳೆಯಲು ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಬೇಗನೆ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಸಿಹಿ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಅತಿಯಾಗಿ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ತರಕಾರಿಗಳಂತಹ ಸರಳ, ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರಗಳು ಮಗುವಿಗೆ ರುಚಿಯಿಲ್ಲದಂತೆ, ಬೇಡವಾದಂತೆ ಅನ್ನಿಸಬಹುದು.
ಮಗುವನ್ನು ಸಮಾಧಾನಪಡಿಸಲು ಸಿಹಿ ಬಳಸುವುದು ಹೇಗೆ?: ಡಾ.ಡಿ.ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಅವರ ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, 'ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ನವಜಾತ ಶಿಶುಗಳಿಗೆ ಹೀಲ್ ಪ್ರಿಕ್ (ಮಗುವಿನ ಹಿಮ್ಮಡಿಯಿಂದ ರಕ್ತದ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು) ನಂತಹ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೋವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸಕ್ಕರೆ ದ್ರಾವಣ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿನ ರುಚಿ ಸಂಕೇತಗಳ ಮೂಲಕ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಇದನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದೊಂದು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯೇ ಹೊರತು, ಮಗುವಿಗೆ ಆಹಾರ ನೀಡುವ ವಿಧಾನವಲ್ಲ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಗು ಸುಮ್ಮನಾಗಿಸಲು, ಸಮಾಧಾನಪಡಿಸಲು ಸಿಹಿ ರುಚಿ ಅವಲಂಬಿಸಬಾರದು.
ಮಗುವಿನ ಆಹಾರದ ಆದ್ಯತೆಗಳು ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲೇ ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭ: ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್, ರುಚಿಯ ಆದ್ಯತೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. ತಾಯಿ ಸೇವಿಸುವ ಆಹಾರದ ರುಚಿಗಳು, ಗರ್ಭಕೋಶದಲ್ಲಿ ಭ್ರೂಣವನ್ನು ಸುತ್ತುವರೆದಿರುವ ದ್ರವ (ಆಮ್ನಿಯೋಟಿಕ್ ದ್ರವ) ಹಾಗೂ ತಾಯಿಯ ಹಾಲಿನ ಮೂಲಕ ಮಗುವಿಗೆ ತಲುಪುತ್ತವೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ತಾಯಿ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸಿದರೆ, ಆಕೆಯ ಮಗುವು ಬಹಳ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದಲೇ ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ರುಚಿಗಳಿಗೆ ಪರಿಚಿತವಾಗುತ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳು ಘನ ಆಹಾರವನ್ನು ತಿನ್ನಲು ಆರಂಭಿಸಿದಾಗ, ಈ ಹಿಂದಿನ ಪರಿಚಯವು ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯಕವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಡಾ.ಡಿ.ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಒದಗಿಸಿ: ತರಕಾರಿಗಳು, ಹಣ್ಣುಗಳು, ಧಾನ್ಯಗಳು, ಪ್ರೋಟೀನ್ ಭರಿತ ಆಹಾರಗಳ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳು ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದಿರಿ, ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರಿ: ಮಗು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಆಹಾರವನ್ನು ತಿನ್ನಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದರೂ, ಅದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವವರೆಗೆ ನೀವು ಹಲವು ಬಾರಿ ಆ ಆಹಾರವನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಮಗು ಮುಖವನ್ನು ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ತಿರುಗಿಸಿದರೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಆ ಆಹಾರ ಇಷ್ಟವಾಗಲಿಲ್ಲ ಎಂದರ್ಥವಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಮುಖಭಾವವಿದ್ದರೂ ಮಗು ತಿನ್ನುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತದೆಯೇ ಎಂದು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಕಹಿ ರುಚಿಯ ಹಸಿರು ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವುದನ್ನು ತಡಮಾಡಬೇಡಿ: ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಘನ ಆಹಾರವನ್ನು ನೀಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವಾಗ, ಕಹಿ ರುಚಿಯ ಹಸಿರು ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದೂಡುವುದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಸರಿಯಲ್ಲ. ಮಕ್ಕಳು ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಿನ್ನಲು ಕಲಿತ ನಂತರವೇ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ನೀಡಬೇಕು ಎಂಬುದು ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ.
ಪೋಷಕರು ಏನು ಮಾಡಬಹುದು: ಆರು ತಿಂಗಳ ಮಗುವಿಗೆ ತಾಯಿಯ ಹಾಲು ಅಥವಾ ಶಿಶುಗಳಿಗೆ ನೀಡುವ ವಿಶೇಷ ಹಾಲಿನ ಪುಡಿ (ಇನ್ಫಾಂಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ) ಸಾಕಾಗುತ್ತದೆ. ಮಗುವಿಗೆ ಹಣ್ಣಿನ ರಸ, ನೀರು ಅಥವಾ ಸಕ್ಕರೆ ಮಿಶ್ರಿತ ಪಾನೀಯಗಳನ್ನು ನೀಡಬೇಡಿ. ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ, ಸಕ್ಕರೆ ಅಥವಾ ಉಪ್ಪು ಸೇರಿಸದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಆಹಾರವನ್ನೇ ನೀಡಿ. ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ ಶಿಶು ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಅಪರೂಪಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಬಳಸಿ.
ಆಹಾರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೇಲಿರುವ ಲೇಬಲ್ಗಳನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಎಂದು ತೋರುವ ಅನೇಕ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗಿರಬಹುದು. ಮಗುವು ಕುಟುಂಬದ ಇತರ ಸದಸ್ಯರು ಊಟ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಲಿ. ಮಕ್ಕಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತಾವು ಇತರರಲ್ಲಿ ನೋಡುವ ನಡವಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಅನುಕರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಊಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶಾಂತವಾದ ವಾತಾವರಣ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಿ, ಮಗುವಿಗೆ ಬಲವಂತವಾಗಿ ತಿನ್ನಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ.
ಮಗುವೊಂದು ಸಿಹಿ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಕಡೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಒಲವು ತೋರಿದರೆ, ಅದು ಆ ಮಗು ಸಹಜವಾದ ಅಂತರ್ಗತ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಆರೋಗ್ಯವಂತ ಮಗು ಎಂಬುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ನಾವು ನೀಡುವ ಆಹಾರದಿಂದಲೇ ಉತ್ತಮ ಪೋಷಣೆ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಮಗುವಿಗೆ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಆಹಾರ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಡಾ.ಡಿ. ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಓದುಗರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣಿತರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
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